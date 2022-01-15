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Госдепартамент США (1791) Блинкен (930)

США и НАТО готовы снова встретиться с РФ, - госдеп

США и НАТО готовы снова встретиться с РФ, - госдеп

Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс готовы к новой встрече с Российской Федерацией в рамках дипломатического диалога по деескалации вокруг Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственный департамент США по итогам телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Государственный секретарь Энтони Блинкен сегодня провел разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшие шаги после состоявшегося 12 января заседания Совета Россия-НАТО.

Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатических усилий и взаимному диалогу", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО едины в своем дипломатическом пути и призывают Россию принять немедленные меры по деескалации продолжающейся против Украины агрессии.

Читайте также: Нынешний кризис с Россией - это уже не только об Украине. Под вопросом базовые принципы международного мира и безопасности, - Блинкен
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Топ комментарии
+14
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15.01.2022 10:58
+12
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15.01.2022 11:13
+10
Лукашеску предложил Путлеру напасть на рюсский Узбекистан... Не сидится дома стаду баранов в эпоху Ковида
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15.01.2022 10:51
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не. теперь должно быть выступление пуйла с ультиматумом Украине по совку
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15.01.2022 10:25 Ответить
е Пидтримка это ж вроде российский альфабанк.
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15.01.2022 13:25 Ответить
А ***** готово на деэскалацию?
Украинский вопрос, это дымовая завеса. Там всё гораздо серьезнее. Казахский уран они уже отбили.
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15.01.2022 10:33 Ответить
По Казахстану нічого не вирішено, тим більше москалями. Від слову "взагалі"
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15.01.2022 10:38 Ответить
С ураном всё порешали. 30% мировых поставок не шутки.
Контроль не поменялся.
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15.01.2022 12:02 Ответить
40%
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15.01.2022 12:04 Ответить
а то контролирует уран?
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15.01.2022 13:26 Ответить
Кремль кастрирует сам себя. Лариса Волошина о плохих картах Путина - https://www.youtube.com/watch?v=4uDWpGyxdjE&ab_channel=Newsader
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15.01.2022 10:41 Ответить
Какая деэскалация?! Восьмой год война идёт с тысячами убитых и десятками тысяч раненых, а они всё по шерстке кремлёвскую мразь гладят, играя в эти слова без острых углов.
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15.01.2022 10:42 Ответить
КГБист Токаев из Казастана поднтимет РАБссию с колен....,Назарбаев отказался помогать Мавзолейным Мудакам...
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15.01.2022 10:45 Ответить
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15.01.2022 10:48 Ответить
причом в письменном виде!
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15.01.2022 10:49 Ответить
в ультимативной и извращенной форме...
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15.01.2022 10:52 Ответить
Лукашеску предложил Путлеру напасть на рюсский Узбекистан... Не сидится дома стаду баранов в эпоху Ковида
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15.01.2022 10:51 Ответить
де он предложил?
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15.01.2022 13:27 Ответить
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15.01.2022 10:58 Ответить
Гитлер подходит к Путлеру и говорит...Ваван повторять не надо,немцев погибло 7 млн,советских 50 млн....
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15.01.2022 11:03 Ответить
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15.01.2022 11:06 Ответить
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15.01.2022 11:12 Ответить
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15.01.2022 11:13 Ответить
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15.01.2022 11:14 Ответить
Благодаря этим ошибкам мы сильно отличемся от граждан ЕС.
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15.01.2022 11:21 Ответить
США можуть надіслати нашій державі радіолокаційні системи та деяке морське обладнання у межах військової допомоги. Нашій країні також нібито передадуть і оборонне обладнання, яке США вже надавали у минулому, включно зі стрілецькою зброєю та ************, захищеними радіостанціями, медичним обладнанням, запасними частинами та іншим обладнанням.
Крім того, США можуть передати Україні зброю, яка призначалася для Афганістану. Відповідний пункт внесено до законопроєкту про санкції проти Росії, запропонованого сенаторами-демократами та внесеного до Сенату. Якщо документ ухвалять, то держсекретар протягом 30 днів має надати у Сенаті стратегію зі зміцнення оборони України.
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15.01.2022 11:15 Ответить
да прикройте нас ракетным щитом...
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15.01.2022 13:30 Ответить
РАБссия обвиняет США в тайных поставках различных вооружений на в Украину на сумму 1 ярд долларов....,Америка признала только 200 млн.,и то чисто системы РЭБ и войсковых радиостанций,а это не наступательное вооружение...
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15.01.2022 11:18 Ответить
что значит на в Украину? уж от Сенатора я этого совсем не ожидал.
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15.01.2022 11:28 Ответить
Ви впевнені,що він говорив московською?
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15.01.2022 13:24 Ответить
не надо путать мой красивый язык с кацапами.
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15.01.2022 13:32 Ответить
Правильно кацюки переживают. Думаю, что Стингерами ЗСУ давно уже нафаршированы.
Может и с Патриотами неприятность получится.
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15.01.2022 11:31 Ответить
Уверяю, что очередная встреча произойдёт с обручальными кольцами.
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15.01.2022 11:31 Ответить
Хотят передать Рябкову первый транш манаток ?
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15.01.2022 11:54 Ответить
Щось я не доганяю, де вони всі такі сильні і справедливі були в 2014 році???
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15.01.2022 11:55 Ответить
"Заспокоїти забіяку," Путіна, такими кроками: 1) всі необхідні Україні види зброї почати поставляти зараз, а не після нападу(і якому дебілу прийшла така думка в голову), коли агресор з*явиться на на нашій території і його з величезними зусиллями потрібно буду виганяти з нашого дому; 2)ще раз підтвердити непохитність рішення про оприлюднення і блокування закордонних статків Путіна, у відповідь на погрози з Кремля розривом стосунків з США; 3) повинен працювати принцип - не задовільняти ніяких "хотелок" Путіна по цим питанням. Впевнений, що такі дипломатичні удари по морді, до вже нанесених на недавніх зустрічах, однозначно будуть переможними.
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15.01.2022 12:27 Ответить
и заметьте, Украиа делает это только лишь чтобы защищиться от России которая вторгается на Украинскую территорию Украины которая защищается от вторжения России.
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15.01.2022 13:34 Ответить
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15.01.2022 14:11 Ответить
США и НАТО понравилось хлестать хреном по щекам ********
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15.01.2022 14:31 Ответить
паРашу уже откровенно троллят и кормят говном ))

бiльш, нiж 100 рокiв тому...нiчого не змінюється...паРаша смердить.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Puck_magazine%2C_1903_June_17.jpg
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15.01.2022 15:15 Ответить
Да кто там троллит? Пора, давно быть самодостаточной державой - Украина и по-большому счету вертеть на **ю и рашку и америкашку. Вот мы, Украина, решили так, в силу нашей геополитики и все остальное по*****. Я так, грубо прикинул сценарий.
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15.01.2022 19:24 Ответить
дурак ты, антоша, и не лечишься. )

самодостаточные и ни от кого не зависимые лишь в дурдоме и в пустыне.
все страны, особенно близкие географически или исторически, взаимозависимы, как и люди в человеческом обществе.
тебе бы азы и основы подучить, убогий, прежде чем, постить такие глупости.
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15.01.2022 21:29 Ответить
А чім нас кормлять, допомогою партізан(
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15.01.2022 21:30 Ответить
скажи спасибо, что таки кормят и поддерживают хоть так... идиотов, которые выбрали себе в президенты вот это у*бище.
могли вообще отмахнуться, как от назойливых мух после 2019 года и скормить паРаше...
радуйтесь, что паРаша таки достала и их. и в интересах самого Запада, прежде всего США, надавать азиопской помойке по щам.


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15.01.2022 21:46 Ответить
Вибачаюсь, я не знаю як вас звати, але мій меседж має другий смисл, що нам обіцяють підтримку але не дають, є логіка дій цих, але ж чого ви така агресивна, я за Зе не голос.ав
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15.01.2022 22:08 Ответить
Провал восоч. Евр . Агеннства недвижимости налицо, вообще болото!!! Реакциии очень замедленние то есть туповатие
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15.01.2022 22:13 Ответить
Скажу больше по моему мнению где то есть маленький засланий кротик, очень глубокого залегания
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15.01.2022 22:15 Ответить
разговоры и переговоры ничем не помогут.
козлины понимают только принуждение силу и санкции.
нужно оружие, ударные беспилотники, ПВО, ракеты.
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15.01.2022 15:40 Ответить
 
 