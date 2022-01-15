США и НАТО готовы снова встретиться с РФ, - госдеп
Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс готовы к новой встрече с Российской Федерацией в рамках дипломатического диалога по деескалации вокруг Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственный департамент США по итогам телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга.
"Государственный секретарь Энтони Блинкен сегодня провел разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшие шаги после состоявшегося 12 января заседания Совета Россия-НАТО.
Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатических усилий и взаимному диалогу", - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО едины в своем дипломатическом пути и призывают Россию принять немедленные меры по деескалации продолжающейся против Украины агрессии.
Пожалуйста, подождите...
Украинский вопрос, это дымовая завеса. Там всё гораздо серьезнее. Казахский уран они уже отбили.
Контроль не поменялся.
Крім того, США можуть передати Україні зброю, яка призначалася для Афганістану. Відповідний пункт внесено до законопроєкту про санкції проти Росії, запропонованого сенаторами-демократами та внесеного до Сенату. Якщо документ ухвалять, то держсекретар протягом 30 днів має надати у Сенаті стратегію зі зміцнення оборони України.
Может и с Патриотами неприятность получится.
бiльш, нiж 100 рокiв тому...нiчого не змінюється...паРаша смердить.
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самодостаточные и ни от кого не зависимые лишь в дурдоме и в пустыне.
все страны, особенно близкие географически или исторически, взаимозависимы, как и люди в человеческом обществе.
тебе бы азы и основы подучить, убогий, прежде чем, постить такие глупости.
могли вообще отмахнуться, как от назойливых мух после 2019 года и скормить паРаше...
радуйтесь, что паРаша таки достала и их. и в интересах самого Запада, прежде всего США, надавать азиопской помойке по щам.
козлины понимают только принуждение силу и санкции.
нужно оружие, ударные беспилотники, ПВО, ракеты.