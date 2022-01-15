США и НАТО готовы снова встретиться с РФ, - госдеп

Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс готовы к новой встрече с Российской Федерацией в рамках дипломатического диалога по деескалации вокруг Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственный департамент США по итогам телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Государственный секретарь Энтони Блинкен сегодня провел разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшие шаги после состоявшегося 12 января заседания Совета Россия-НАТО.

Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатических усилий и взаимному диалогу", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО едины в своем дипломатическом пути и призывают Россию принять немедленные меры по деескалации продолжающейся против Украины агрессии.

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