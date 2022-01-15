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Держдепартамент США (1584) Блінкен (1150)

США та НАТО готові знову зустрітися з РФ, - держдеп

США та НАТО готові знову зустрітися з РФ, - держдеп

Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс готові до нової зустрічі з Російською Федерацією в рамках дипломатичного діалогу щодо деескалації навколо України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державний департамент США за підсумками телефонної розмови держсекретаря США Ентоні Блінкена та генсека НАТО Єнса Столтенберга

"Державний секретар Ентоні Блінкен сьогодні провів розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити подальші кроки після засідання Ради Росія-НАТО, що відбулося 12 січня.

Сполучені Штати й НАТО готові знову зустрітися з Росією та віддані продовженню дипломатичних зусиль та взаємного діалогу", - сказано у повідомленні.

Також підкреслюється, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО єдині у своєму дипломатичному шляху і закликають Росію вжити негайних заходів щодо деескалації агресії, що триває проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нинішня криза з Росією - це вже не тільки про Україну. Під питанням базові принципи міжнародного миру та безпеки, - Блінкен

Автор: 
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Топ коментарі
+14
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15.01.2022 10:58
+12
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15.01.2022 11:13
+10
Лукашеску предложил Путлеру напасть на рюсский Узбекистан... Не сидится дома стаду баранов в эпоху Ковида
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15.01.2022 10:51
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не. теперь должно быть выступление пуйла с ультиматумом Украине по совку
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15.01.2022 10:25 Відповісти
е Пидтримка это ж вроде российский альфабанк.
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15.01.2022 13:25 Відповісти
А ***** готово на деэскалацию?
Украинский вопрос, это дымовая завеса. Там всё гораздо серьезнее. Казахский уран они уже отбили.
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15.01.2022 10:33 Відповісти
По Казахстану нічого не вирішено, тим більше москалями. Від слову "взагалі"
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15.01.2022 10:38 Відповісти
С ураном всё порешали. 30% мировых поставок не шутки.
Контроль не поменялся.
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15.01.2022 12:02 Відповісти
40%
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15.01.2022 12:04 Відповісти
а то контролирует уран?
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15.01.2022 13:26 Відповісти
Кремль кастрирует сам себя. Лариса Волошина о плохих картах Путина - https://www.youtube.com/watch?v=4uDWpGyxdjE&ab_channel=Newsader
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15.01.2022 10:41 Відповісти
Какая деэскалация?! Восьмой год война идёт с тысячами убитых и десятками тысяч раненых, а они всё по шерстке кремлёвскую мразь гладят, играя в эти слова без острых углов.
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15.01.2022 10:42 Відповісти
КГБист Токаев из Казастана поднтимет РАБссию с колен....,Назарбаев отказался помогать Мавзолейным Мудакам...
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15.01.2022 10:45 Відповісти
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15.01.2022 10:48 Відповісти
причом в письменном виде!
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15.01.2022 10:49 Відповісти
в ультимативной и извращенной форме...
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15.01.2022 10:52 Відповісти
Лукашеску предложил Путлеру напасть на рюсский Узбекистан... Не сидится дома стаду баранов в эпоху Ковида
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15.01.2022 10:51 Відповісти
де он предложил?
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15.01.2022 13:27 Відповісти
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15.01.2022 10:58 Відповісти
Гитлер подходит к Путлеру и говорит...Ваван повторять не надо,немцев погибло 7 млн,советских 50 млн....
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15.01.2022 11:03 Відповісти
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15.01.2022 11:06 Відповісти
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15.01.2022 11:12 Відповісти
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15.01.2022 11:13 Відповісти
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15.01.2022 11:14 Відповісти
Благодаря этим ошибкам мы сильно отличемся от граждан ЕС.
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15.01.2022 11:21 Відповісти
США можуть надіслати нашій державі радіолокаційні системи та деяке морське обладнання у межах військової допомоги. Нашій країні також нібито передадуть і оборонне обладнання, яке США вже надавали у минулому, включно зі стрілецькою зброєю та ************, захищеними радіостанціями, медичним обладнанням, запасними частинами та іншим обладнанням.
Крім того, США можуть передати Україні зброю, яка призначалася для Афганістану. Відповідний пункт внесено до законопроєкту про санкції проти Росії, запропонованого сенаторами-демократами та внесеного до Сенату. Якщо документ ухвалять, то держсекретар протягом 30 днів має надати у Сенаті стратегію зі зміцнення оборони України.
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15.01.2022 11:15 Відповісти
да прикройте нас ракетным щитом...
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15.01.2022 13:30 Відповісти
РАБссия обвиняет США в тайных поставках различных вооружений на в Украину на сумму 1 ярд долларов....,Америка признала только 200 млн.,и то чисто системы РЭБ и войсковых радиостанций,а это не наступательное вооружение...
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15.01.2022 11:18 Відповісти
что значит на в Украину? уж от Сенатора я этого совсем не ожидал.
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15.01.2022 11:28 Відповісти
Ви впевнені,що він говорив московською?
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15.01.2022 13:24 Відповісти
не надо путать мой красивый язык с кацапами.
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15.01.2022 13:32 Відповісти
Правильно кацюки переживают. Думаю, что Стингерами ЗСУ давно уже нафаршированы.
Может и с Патриотами неприятность получится.
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15.01.2022 11:31 Відповісти
Уверяю, что очередная встреча произойдёт с обручальными кольцами.
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15.01.2022 11:31 Відповісти
Хотят передать Рябкову первый транш манаток ?
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15.01.2022 11:54 Відповісти
Щось я не доганяю, де вони всі такі сильні і справедливі були в 2014 році???
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15.01.2022 11:55 Відповісти
"Заспокоїти забіяку," Путіна, такими кроками: 1) всі необхідні Україні види зброї почати поставляти зараз, а не після нападу(і якому дебілу прийшла така думка в голову), коли агресор з*явиться на на нашій території і його з величезними зусиллями потрібно буду виганяти з нашого дому; 2)ще раз підтвердити непохитність рішення про оприлюднення і блокування закордонних статків Путіна, у відповідь на погрози з Кремля розривом стосунків з США; 3) повинен працювати принцип - не задовільняти ніяких "хотелок" Путіна по цим питанням. Впевнений, що такі дипломатичні удари по морді, до вже нанесених на недавніх зустрічах, однозначно будуть переможними.
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15.01.2022 12:27 Відповісти
и заметьте, Украиа делает это только лишь чтобы защищиться от России которая вторгается на Украинскую территорию Украины которая защищается от вторжения России.
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15.01.2022 13:34 Відповісти
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15.01.2022 14:11 Відповісти
США и НАТО понравилось хлестать хреном по щекам ********
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15.01.2022 14:31 Відповісти
паРашу уже откровенно троллят и кормят говном ))

бiльш, нiж 100 рокiв тому...нiчого не змінюється...паРаша смердить.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Puck_magazine%2C_1903_June_17.jpg
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15.01.2022 15:15 Відповісти
Да кто там троллит? Пора, давно быть самодостаточной державой - Украина и по-большому счету вертеть на **ю и рашку и америкашку. Вот мы, Украина, решили так, в силу нашей геополитики и все остальное по*****. Я так, грубо прикинул сценарий.
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15.01.2022 19:24 Відповісти
дурак ты, антоша, и не лечишься. )

самодостаточные и ни от кого не зависимые лишь в дурдоме и в пустыне.
все страны, особенно близкие географически или исторически, взаимозависимы, как и люди в человеческом обществе.
тебе бы азы и основы подучить, убогий, прежде чем, постить такие глупости.
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15.01.2022 21:29 Відповісти
А чім нас кормлять, допомогою партізан(
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15.01.2022 21:30 Відповісти
скажи спасибо, что таки кормят и поддерживают хоть так... идиотов, которые выбрали себе в президенты вот это у*бище.
могли вообще отмахнуться, как от назойливых мух после 2019 года и скормить паРаше...
радуйтесь, что паРаша таки достала и их. и в интересах самого Запада, прежде всего США, надавать азиопской помойке по щам.


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15.01.2022 21:46 Відповісти
Вибачаюсь, я не знаю як вас звати, але мій меседж має другий смисл, що нам обіцяють підтримку але не дають, є логіка дій цих, але ж чого ви така агресивна, я за Зе не голос.ав
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15.01.2022 22:08 Відповісти
Провал восоч. Евр . Агеннства недвижимости налицо, вообще болото!!! Реакциии очень замедленние то есть туповатие
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15.01.2022 22:13 Відповісти
Скажу больше по моему мнению где то есть маленький засланий кротик, очень глубокого залегания
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15.01.2022 22:15 Відповісти
разговоры и переговоры ничем не помогут.
козлины понимают только принуждение силу и санкции.
нужно оружие, ударные беспилотники, ПВО, ракеты.
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15.01.2022 15:40 Відповісти
 
 