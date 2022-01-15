США та НАТО готові знову зустрітися з РФ, - держдеп
Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс готові до нової зустрічі з Російською Федерацією в рамках дипломатичного діалогу щодо деескалації навколо України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державний департамент США за підсумками телефонної розмови держсекретаря США Ентоні Блінкена та генсека НАТО Єнса Столтенберга
"Державний секретар Ентоні Блінкен сьогодні провів розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити подальші кроки після засідання Ради Росія-НАТО, що відбулося 12 січня.
Сполучені Штати й НАТО готові знову зустрітися з Росією та віддані продовженню дипломатичних зусиль та взаємного діалогу", - сказано у повідомленні.
Також підкреслюється, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО єдині у своєму дипломатичному шляху і закликають Росію вжити негайних заходів щодо деескалації агресії, що триває проти України.
Будь ласка, зачекайте...
Украинский вопрос, это дымовая завеса. Там всё гораздо серьезнее. Казахский уран они уже отбили.
Контроль не поменялся.
Крім того, США можуть передати Україні зброю, яка призначалася для Афганістану. Відповідний пункт внесено до законопроєкту про санкції проти Росії, запропонованого сенаторами-демократами та внесеного до Сенату. Якщо документ ухвалять, то держсекретар протягом 30 днів має надати у Сенаті стратегію зі зміцнення оборони України.
Может и с Патриотами неприятность получится.
бiльш, нiж 100 рокiв тому...нiчого не змінюється...паРаша смердить.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Puck_magazine%2C_1903_June_17.jpg
самодостаточные и ни от кого не зависимые лишь в дурдоме и в пустыне.
все страны, особенно близкие географически или исторически, взаимозависимы, как и люди в человеческом обществе.
тебе бы азы и основы подучить, убогий, прежде чем, постить такие глупости.
могли вообще отмахнуться, как от назойливых мух после 2019 года и скормить паРаше...
радуйтесь, что паРаша таки достала и их. и в интересах самого Запада, прежде всего США, надавать азиопской помойке по щам.
козлины понимают только принуждение силу и санкции.
нужно оружие, ударные беспилотники, ПВО, ракеты.