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Эпидзонирование Украины: в оранжевой зоне карантина уже две области. ТАБЛИЦА

Эпидзонирование Украины: в оранжевой зоне карантина уже две области. ТАБЛИЦА

По состоянию на субботу, 15 января, две области Украины перешли уже на оранжевый уровень эпиднебезопасности, остальные регионы остаются пока на желтом уровне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, на 15 января по показателям Минздрава в оранжевой зоне остаются Ивано-Франковская и Сумская области. В этих регионах третий день подряд превышен показатель коэффициента выявления случаев инфицирования COVID-19.

По состоянию на 14 января уровень заболеваемости в стране составил 198 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.

В Киеве уровень заболеваемости – 386 на 100 тыс. человек, и является самым высоким в стране.

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Эпидзонирование Украины: в оранжевой зоне карантина уже две области 01
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Праздники закончились, можно народ уже по домам запирать
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15.01.2022 11:54 Ответить
Всі перехворіємо по три рази, а потім все закінчиться як із іспанкою в 1919 році. Ось така всемогутня людсьска цивілізація " И на Марсе будут яблуни цвести."
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15.01.2022 12:03 Ответить
а потім все закінчиться як із іспанкою в 1919 році.
Интуиция мне подсказывала,что с "испанкой" было что-то нечисто,учитывая нынешний барановисный лохотрон.
Потом мне недавно попалась вот эта статья,прошу ознакомиться:
https://newstarget.com/2021-12-29-only-vaccinated-died-1918-spanish-flu.html ОТКРОВЕНИЕ: Только «привитые» умерли во время испанского гриппа 1918 года.
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15.01.2022 12:27 Ответить
 
 