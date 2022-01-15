Епідзонування України: У "помаранчевій" зоні карантину вже дві області. ТАБЛИЦЯ

Станом на суботу, 15 січня, дві області України перейшли вже на помаранчевий рівень епіднебезпеки, решта регіонів залишаються поки на жовтому рівні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, станом на 15 січня за показниками МОЗ у помаранчевій зоні залишаються Івано-Франківська та Сумська області. В цих регіонах третій день поспіль перевищено показник коефіцієнта виявлення випадків інфікування на COVID-19.

Станом на 14 січня рівень захворюваності по країні становив 198 на 100 тис. населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.

У Києві рівень захворюваності - 386 на 100 тис. осіб, і є найвищим в країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Симптоми "Омікрону" часто схожі на ГРВІ, - Кузін