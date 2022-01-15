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Епідзонування України: У "помаранчевій" зоні карантину вже дві області. ТАБЛИЦЯ

Епідзонування України: У

Станом на суботу, 15 січня, дві області України перейшли вже на помаранчевий рівень епіднебезпеки, решта регіонів залишаються поки на жовтому рівні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, станом на 15 січня за показниками МОЗ у помаранчевій зоні залишаються Івано-Франківська та Сумська області. В цих регіонах третій день поспіль перевищено показник коефіцієнта виявлення випадків інфікування на COVID-19.

Станом на 14 січня рівень захворюваності по країні становив 198 на 100 тис. населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.

У Києві рівень захворюваності - 386 на 100 тис. осіб, і є найвищим в країні.

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Епідзонування України: У помаранчевій зоні карантину вже дві області 01

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Праздники закончились, можно народ уже по домам запирать
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15.01.2022 11:54 Відповісти
Всі перехворіємо по три рази, а потім все закінчиться як із іспанкою в 1919 році. Ось така всемогутня людсьска цивілізація " И на Марсе будут яблуни цвести."
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15.01.2022 12:03 Відповісти
а потім все закінчиться як із іспанкою в 1919 році.
Интуиция мне подсказывала,что с "испанкой" было что-то нечисто,учитывая нынешний барановисный лохотрон.
Потом мне недавно попалась вот эта статья,прошу ознакомиться:
https://newstarget.com/2021-12-29-only-vaccinated-died-1918-spanish-flu.html ОТКРОВЕНИЕ: Только «привитые» умерли во время испанского гриппа 1918 года.
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15.01.2022 12:27 Відповісти
 
 