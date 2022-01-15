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В результате непогоды в стране обесточены 1,4 тыс. населенных пунктов, - ГСЧС

В результате непогоды в стране обесточены 1,4 тыс. населенных пунктов, - ГСЧС

По состоянию на утро 15 января в Украине в результате усложнения погодных условий (порыва ветра) обесточено 1 тыс. 418 населенных пунктов в 16 областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.

В частности, во Львовской области без электроснабжения остались 226 н.п., Киевской – 201, Черниговской – 184, Хмельницкой – 166, Житомирской – 163, Сумской – 160, Полтавской – 73, Тернопольской – 53, Черкасской – 40, Черновицкой – 3 Донецкой – 28, Ровенской – 26, Днепропетровской – 22, Винницкой – 20, Луганской – 11 и Кировоградской – 11.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Интересно было бы посмотреть на эти оборваные провода и упавшие столбы из за которых обесточены столько населенных пунктов.По всей вероятности из времен завода первой лампочки ильича они и не менялись невзирая на тарифы на електричество частных компаний.
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15.01.2022 12:29 Ответить
 
 