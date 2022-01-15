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негода (753) електроенергія (6020) Електрика (2041)

Внаслідок негоди в країні знеструмлено 1,4 тис. населених пунктів, - ДСНС

Внаслідок негоди в країні знеструмлено 1,4 тис. населених пунктів, - ДСНС

Станом на ранок 15 січня в Україні внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) знеструмлено 1 тис. 418 населених пунктів у 16 областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС.

Зокрема, у Львівській області без електропостачання залишилися 226 н.п., Київській – 201, Чернігівській – 184, Хмельницькій – 166, Житомирській – 163, Сумській – 160, Полтавській – 73, Тернопільській – 53, Черкаській – 40, Чернівецькій – 34, Донецькій – 28, Рівненській – 26, Дніпропетровській – 22, Вінницькій – 20, Луганській – 11 та Кіровоградській – 11.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Интересно было бы посмотреть на эти оборваные провода и упавшие столбы из за которых обесточены столько населенных пунктов.По всей вероятности из времен завода первой лампочки ильича они и не менялись невзирая на тарифы на електричество частных компаний.
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15.01.2022 12:29 Відповісти
 
 