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Канада (2007) поддержка (610)

Глава МИД Канады Жоли посетит Украину на следующей неделе

Глава МИД Канады Жоли посетит Украину на следующей неделе

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на следующей неделе посетит Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает телеканал СВС со ссылкой на заявление для прессы.

В офисе Жоли заявили, что поездка призвана "подтвердить непреклонную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины".

Отмечается, что запланированы встречи главы МИД Канады с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной.

Ожидается также, что Жоли посетит канадских военных в Украине.

Как известно, в Украине в рамках военной тренировочной миссии UNIFIER находятся 200 канадских военнослужащих, базирующихся в Яворове (Львовская область).

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Топ комментарии
+6
Щира подяка Канаді за підтримку і допомогу нашій арміі , яку вони постійно надають 👍🏼👍🏼👍🏼✊🙏🏼
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15.01.2022 14:20
+4
Прошлый МИД Канады возглявляла украинка Христя Фриланд...,помощь Украине была по полному тарифу...
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15.01.2022 14:20
+4
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15.01.2022 14:27
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Зрозуміло: і відвідає засідання печерного суду
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15.01.2022 13:46 Ответить
Ого десант, і бербок і француз, тепер ще канадійці їдуть. Може хай свої літаки на постійній основі по наших аеропортах поставлять
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15.01.2022 14:20 Ответить
Прошлый МИД Канады возглявляла украинка Христя Фриланд...,помощь Украине была по полному тарифу...
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15.01.2022 14:20 Ответить
Щира подяка Канаді за підтримку і допомогу нашій арміі , яку вони постійно надають 👍🏼👍🏼👍🏼✊🙏🏼
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15.01.2022 14:20 Ответить
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15.01.2022 14:27 Ответить
Также в Канаде прошли курс лечения много тяжелораненых бойцов ВСУ и добробатов с 2014 по 2019 гг...
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15.01.2022 14:27 Ответить
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15.01.2022 14:29 Ответить
Канада первая в Мире признала Независимость Украины 24 августа 1991 года...,на сегодня действует Дорожная карта между Украиной и Канадой в том числе и в военной сфере..
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15.01.2022 14:37 Ответить
подивиться в осі найвеличнішого і спитає, а Порошенко де?
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15.01.2022 14:38 Ответить
Порошенко и Байден создают Коалицию против Крыс Путлера НАТО в кожну ХАТУ...
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15.01.2022 14:41 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼✊🙏🏼++++
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15.01.2022 14:48 Ответить
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15.01.2022 15:03 Ответить
Канада очень достойная страна, никаких понтов, при этом одно из лучших мест для жизни.
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15.01.2022 23:37 Ответить
 
 