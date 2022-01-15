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Глава МЗС Канади Жолі відвідає Україну наступного тижня

Глава МЗС Канади Жолі відвідає Україну наступного тижня

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі наступного тижня відвідає Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє телеканал СВС із посиланням на заяву для преси.

В офісі Жолі заявили, що поїздка покликана "підтвердити непохитну підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності України".

Зазначається, що заплановано зустрічі глави МЗС Канади з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною.

Очікується також, що Жолі відвідає канадських військових в Україні.

Як відомо, в Україні в рамках військової тренувальної місії UNIFIER перебувають 200 канадських військовослужбовців, які базуються в Яворові (Львівська область).

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Топ коментарі
+6
Щира подяка Канаді за підтримку і допомогу нашій арміі , яку вони постійно надають 👍🏼👍🏼👍🏼✊🙏🏼
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15.01.2022 14:20
+4
Прошлый МИД Канады возглявляла украинка Христя Фриланд...,помощь Украине была по полному тарифу...
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15.01.2022 14:20
+4
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15.01.2022 14:27
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Зрозуміло: і відвідає засідання печерного суду
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15.01.2022 13:46 Відповісти
Ого десант, і бербок і француз, тепер ще канадійці їдуть. Може хай свої літаки на постійній основі по наших аеропортах поставлять
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15.01.2022 14:20 Відповісти
Прошлый МИД Канады возглявляла украинка Христя Фриланд...,помощь Украине была по полному тарифу...
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15.01.2022 14:20 Відповісти
Щира подяка Канаді за підтримку і допомогу нашій арміі , яку вони постійно надають 👍🏼👍🏼👍🏼✊🙏🏼
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15.01.2022 14:20 Відповісти
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15.01.2022 14:27 Відповісти
Также в Канаде прошли курс лечения много тяжелораненых бойцов ВСУ и добробатов с 2014 по 2019 гг...
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15.01.2022 14:27 Відповісти
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15.01.2022 14:29 Відповісти
Канада первая в Мире признала Независимость Украины 24 августа 1991 года...,на сегодня действует Дорожная карта между Украиной и Канадой в том числе и в военной сфере..
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15.01.2022 14:37 Відповісти
подивиться в осі найвеличнішого і спитає, а Порошенко де?
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15.01.2022 14:38 Відповісти
Порошенко и Байден создают Коалицию против Крыс Путлера НАТО в кожну ХАТУ...
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15.01.2022 14:41 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼✊🙏🏼++++
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15.01.2022 14:48 Відповісти
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15.01.2022 15:03 Відповісти
Канада очень достойная страна, никаких понтов, при этом одно из лучших мест для жизни.
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15.01.2022 23:37 Відповісти
 
 