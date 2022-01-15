Из казахских нацкомпаний уволили двух зятей Назарбаева

В Казахстане из национальных компаний уволили двух зятей бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Димаша Досанова и Кайрата Шарипбаева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал издания ORDA.

Издание со ссылкой на источники пишет об увольнении генерального директора и председателя правления АО "Казтрансойл" Димаша Досанова. Он является мужем Алии Назарбаевой – младшей дочери первого президента. Досанов занял высокий пост в августе 2016 года, вскоре после свадьбы.

Также сообщается об увольнении председателя правления АО НК "КазТрансГаз" Кайрата Шарипбаева, который является мужем Дориги Назарбаевой (старшей дочери).

Отметим, фонд "Самрук-Казина" официально подтвердил увольнение Досанова и Шарипбаева.

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