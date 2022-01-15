РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10460 посетителей онлайн
Новости
6 779 22

Из казахских нацкомпаний уволили двух зятей Назарбаева

Из казахских нацкомпаний уволили двух зятей Назарбаева

В Казахстане из национальных компаний уволили двух зятей бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Димаша Досанова и Кайрата Шарипбаева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал издания ORDA.

Издание со ссылкой на источники пишет об увольнении генерального директора и председателя правления АО "Казтрансойл" Димаша Досанова. Он является мужем Алии Назарбаевой – младшей дочери первого президента. Досанов занял высокий пост в августе 2016 года, вскоре после свадьбы.

Также сообщается об увольнении председателя правления АО НК "КазТрансГаз" Кайрата Шарипбаева, который является мужем Дориги Назарбаевой (старшей дочери).

Отметим, фонд "Самрук-Казина" официально подтвердил увольнение Досанова и Шарипбаева.

Читайте также: Лукашенко: Операция ОДКБ в Казахстане – это сигнал всем, кто "острит меч" против РФ и Беларуси

Казахстан (781) Назарбаев Нурсултан (173) увольнение (2679)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Одна банда сменяет другую банду а путина развели как последнего лоха ..
показать весь комментарий
15.01.2022 14:20
+4
... і призначили двох зятів Токаєва...
показать весь комментарий
15.01.2022 15:18
+2
Восток дело тонкое, тут как бы зятьям без головы не остаться.
показать весь комментарий
15.01.2022 14:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одна банда сменяет другую банду а путина развели как последнего лоха ..
показать весь комментарий
15.01.2022 14:20 Ответить
Не уверен, что их увольнение означает отлучение от кормушки.
показать весь комментарий
15.01.2022 14:33 Ответить
Восток дело тонкое, тут как бы зятьям без головы не остаться.
показать весь комментарий
15.01.2022 14:42 Ответить
Это бункерфюрер их за горло держит. Пусть у себя в правительственном борделе кровати переставляют, а хозяин теперь он.
показать весь комментарий
15.01.2022 14:40 Ответить
***** уже всё ,оно уже в отбое ..
показать весь комментарий
15.01.2022 15:09 Ответить
Ну как и Украина при Овоще была в отбое.
показать весь комментарий
15.01.2022 15:22 Ответить
Что там за дочери,если баю под сто лет дочерям должно быть минимум семьдесят,а мужья хлопчики в самом соку,красавцы как из элитного стрипклуба.
показать весь комментарий
15.01.2022 14:28 Ответить
Мне до одного места сколько им лет.
А казахского угля нам теперь не будет.
показать весь комментарий
15.01.2022 14:39 Ответить
Сердцу не прикажешь..
показать весь комментарий
15.01.2022 14:41 Ответить
Ой! А теперь-то что? Развод?
показать весь комментарий
15.01.2022 14:48 Ответить
Раскулачивание Назарбаева невозможно по 2 причинам,бабло в Эмиратах и в Китае...Руки коротки у краснопузого КГБиста Токаева...
показать весь комментарий
15.01.2022 15:05 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2022 15:11 Ответить
Тем временем старшая дочь Назарбаева Дарига и он сам,на публике не появляются с 3 января...
показать весь комментарий
15.01.2022 15:07 Ответить
Они у пластического хирурга...
показать весь комментарий
15.01.2022 16:40 Ответить
... і призначили двох зятів Токаєва...
показать весь комментарий
15.01.2022 15:18 Ответить
бида какая
показать весь комментарий
15.01.2022 15:56 Ответить
и народ все равно будут грабить, только другие зятья,как и в Украине, грабят, сменяя друг друга 30 лет
показать весь комментарий
15.01.2022 15:58 Ответить
Они были одними из тех сотен тысяч террористов!,😂😂😂
показать весь комментарий
15.01.2022 15:28 Ответить
Пришло время менять жен.
показать весь комментарий
15.01.2022 16:06 Ответить
Вава, дивись, які нєпонятки можуть статися, коли тебе каломийський десь прикопає після передозу! А заповіт твій буде до сраки, як і в лєнкі-ополвчлєнкі. Ні, не твоєї, а тої , що від матароли аж два рази шось там висрало.
показать весь комментарий
15.01.2022 16:07 Ответить
Ну и что. Уедет в Лондон, по своим дворцам. Будут жить с другими диктаторами, убийцами и ворами.
показать весь комментарий
15.01.2022 16:53 Ответить
токаев умело использовал стихийный бунт себе на пользу.
показать весь комментарий
16.01.2022 00:52 Ответить
 
 