Из казахских нацкомпаний уволили двух зятей Назарбаева
В Казахстане из национальных компаний уволили двух зятей бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Димаша Досанова и Кайрата Шарипбаева.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал издания ORDA.
Издание со ссылкой на источники пишет об увольнении генерального директора и председателя правления АО "Казтрансойл" Димаша Досанова. Он является мужем Алии Назарбаевой – младшей дочери первого президента. Досанов занял высокий пост в августе 2016 года, вскоре после свадьбы.
Также сообщается об увольнении председателя правления АО НК "КазТрансГаз" Кайрата Шарипбаева, который является мужем Дориги Назарбаевой (старшей дочери).
Отметим, фонд "Самрук-Казина" официально подтвердил увольнение Досанова и Шарипбаева.
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