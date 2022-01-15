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Казахстан (855) Назарбаєв (72) звільнення (2626)

З казахських нацкомпаній звільнили двох зятів Назарбаєва

З казахських нацкомпаній звільнили двох зятів Назарбаєва

У Казахстані з національних компаній звільнили двох зятів колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва - Дімаша Досанова та Кайрата Шаріпбаєва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал видання ORDA.

Видання з посиланням на джерела пише про звільнення генерального директора і голови правління АТ "Казтрансойл" Дімаша Досанова. Він є чоловіком Алії Назарбаєвої - молодшої дочки першого президента. Досанов зайняв високу посаду в серпні 2016 року, незабаром після весілля.

Також повідомляється про звільнення голови правління АТ НК" КазТрансГаз " Кайрата Шаріпбаєва, який є чоловіком Даріги Назарбаєвої (старшої дочки).

Зазначимо, фонд "Самрук-Казина" офіційно підтвердив звільнення Досанова і Шаріпбаєва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада Казахстану зобов'яже бізнесменів, які розбагатіли при Назарбаєві, перераховувати гроші до соцфонду: "Настав час віддати належне народу"

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Топ коментарі
+9
Одна банда сменяет другую банду а путина развели как последнего лоха ..
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15.01.2022 14:20
+4
... і призначили двох зятів Токаєва...
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15.01.2022 15:18
+2
Восток дело тонкое, тут как бы зятьям без головы не остаться.
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15.01.2022 14:42
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Одна банда сменяет другую банду а путина развели как последнего лоха ..
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15.01.2022 14:20 Відповісти
Не уверен, что их увольнение означает отлучение от кормушки.
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15.01.2022 14:33 Відповісти
Восток дело тонкое, тут как бы зятьям без головы не остаться.
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15.01.2022 14:42 Відповісти
Это бункерфюрер их за горло держит. Пусть у себя в правительственном борделе кровати переставляют, а хозяин теперь он.
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15.01.2022 14:40 Відповісти
***** уже всё ,оно уже в отбое ..
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15.01.2022 15:09 Відповісти
Ну как и Украина при Овоще была в отбое.
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15.01.2022 15:22 Відповісти
Что там за дочери,если баю под сто лет дочерям должно быть минимум семьдесят,а мужья хлопчики в самом соку,красавцы как из элитного стрипклуба.
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15.01.2022 14:28 Відповісти
Мне до одного места сколько им лет.
А казахского угля нам теперь не будет.
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15.01.2022 14:39 Відповісти
Сердцу не прикажешь..
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15.01.2022 14:41 Відповісти
Ой! А теперь-то что? Развод?
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15.01.2022 14:48 Відповісти
Раскулачивание Назарбаева невозможно по 2 причинам,бабло в Эмиратах и в Китае...Руки коротки у краснопузого КГБиста Токаева...
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15.01.2022 15:05 Відповісти
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15.01.2022 15:11 Відповісти
Тем временем старшая дочь Назарбаева Дарига и он сам,на публике не появляются с 3 января...
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15.01.2022 15:07 Відповісти
Они у пластического хирурга...
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15.01.2022 16:40 Відповісти
... і призначили двох зятів Токаєва...
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15.01.2022 15:18 Відповісти
бида какая
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15.01.2022 15:56 Відповісти
и народ все равно будут грабить, только другие зятья,как и в Украине, грабят, сменяя друг друга 30 лет
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15.01.2022 15:58 Відповісти
Они были одними из тех сотен тысяч террористов!,😂😂😂
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15.01.2022 15:28 Відповісти
Пришло время менять жен.
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15.01.2022 16:06 Відповісти
Вава, дивись, які нєпонятки можуть статися, коли тебе каломийський десь прикопає після передозу! А заповіт твій буде до сраки, як і в лєнкі-ополвчлєнкі. Ні, не твоєї, а тої , що від матароли аж два рази шось там висрало.
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15.01.2022 16:07 Відповісти
Ну и что. Уедет в Лондон, по своим дворцам. Будут жить с другими диктаторами, убийцами и ворами.
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15.01.2022 16:53 Відповісти
токаев умело использовал стихийный бунт себе на пользу.
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16.01.2022 00:52 Відповісти
 
 