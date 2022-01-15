Харьковская полиция вызвала на допрос ветерана "Азова" Немичева по требованию РФ
Харьковская полиция вызвала на допрос по запросу Следственного комитета РФ ветерана полка "Азов" и лидера областного отделения "Национального корпуса" Константина Немичева. Он подозревается в "нападении" на генеральное консульство РФ в Харькове во время акций протеста в 2018 и 2019 годах.
"Россияне требуют от наших полицейских, чтобы со мной провели разъяснительную работу, а также предоставили россиянам мою подробную биографию, копии моих документов, а также списки членов партии "Национальный корпус", - написал Немичев в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Также ветеран выложил копию письма СК РФ, на основании которого его вызвала на допрос. "Обращаюсь к руководству Национальной полиции Украины с просьбой не быть никчемными и не идти на поводу у оккупантов", - призвал Немичев.
Как известно, в последние годы патриотические организации неоднократно проводили акции протеста возле российского консульства в Харькове. В частности, в 2019 году во время протеста неустановленные лица забросали российское дипломатическое учреждение яйцами и зеленкой, что РФ расценила как "нападение".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нет спонсорской поддержки..- орлят оставили на самовыживание...
разобрать-собрать АК для них это неразрешимая задача...
плюс все те же 90 % «молодых бойцов» всячески избегают службы в рядах срочников ВСУ и их «командиры» всячески этому способствуют!!!
по крайней мере так в Черкассах...молодые люди в возрасте 18-27 лет не служили и не собираются служить в рядах ВСУ в качестве срочников, и местный осередок НК их в этом активно поддерживает...
НК не нужны активные патриоты и спецы- им нужны боевики-дуболомы для гнобления местного бизнеса и пр...
Так что ? А вот что:
Хватит хлопать глазами ! Зеля давно бацька. Это значит, что Украина УЖЕ колония рашки... Этот вопрос давно решен подковёрно. Просто наш стыдливый альхен вовочка стесняется украинцам об этом сказать, но все действия его малоросской гос машины давно говорят о том, во что общество, политики и журналисты не могут найти в себе сил или смелости поверить... А надо...пока не поздно...
А теперь не для долбодятлов, а для обычных людей... Его держат год. Потому что оружие "отрыли" за неск километров от базы... пальцев там нет и быть не могло... дело не передают в суд потому что не с чем туда идти... Зато Семенченко готовился организовывать территориальную оборону.... не пускал рашский уголь с шахтёрами Сосновки...потому зелёным предателям УКраины держать его по беспределу закрытым спокойнее..Им вообще без патриотов спокойнее...как и любым вражинам.
Но тогда хоть кто-нибудь из охраняющих Конституцию может инициировать принятие ВРЕМЕННОГО закона о признании ВСЕХ юридических требований со стороны РФ к Украине ПРИОСТАНОВЛЕННЫМИ и не подлежащими немедленному исполнению, включая исполнение т.н. "отдельных поручений" в следственных делах???
Когда закончится военно-политическая напряженность, можно будет этот закон отменить. ПА пока его сильно не хватает.
Но тогда хоть кто-нибудь из охраняющих Конституцию сегодня может инициировать принятие ВРЕМЕННОГО закона о признании ВСЕХ юридических требований со стороны РФ к Украине ПРИОСТАНОВЛЕННЫМИ и не подлежащими немедленному исполнению, включая исполнение т.н. "отдельных поручений" в следственных делах???
И когда закончится военно-политическая напряженность, то можно будет этот закон отменить. А пока его сильно не хватает.
Кончена влада….