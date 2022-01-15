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Харьковская полиция вызвала на допрос ветерана "Азова" Немичева по требованию РФ

Харьковская полиция вызвала на допрос ветерана

Харьковская полиция вызвала на допрос по запросу Следственного комитета РФ ветерана полка "Азов" и лидера областного отделения "Национального корпуса" Константина Немичева. Он подозревается в "нападении" на генеральное консульство РФ в Харькове во время акций протеста в 2018 и 2019 годах.

"Россияне требуют от наших полицейских, чтобы со мной провели разъяснительную работу, а также предоставили россиянам мою подробную биографию, копии моих документов, а также списки членов партии "Национальный корпус", - написал Немичев в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Также ветеран выложил копию письма СК РФ, на основании которого его вызвала на допрос. "Обращаюсь к руководству Национальной полиции Украины с просьбой не быть никчемными и не идти на поводу у оккупантов", - призвал Немичев.

Как известно, в последние годы патриотические организации неоднократно проводили акции протеста возле российского консульства в Харькове. В частности, в 2019 году во время протеста неустановленные лица забросали российское дипломатическое учреждение яйцами и зеленкой, что РФ расценила как "нападение".

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Автор: 

Нацполиция (16480) Харьков (7497) Азов (794)


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Топ комментарии
+67
Тепер зрозуміло, кого підтримує влада в Україні
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15.01.2022 15:23
+39
забросайте их свинками и не забывайте главное,что "лишьбынепорошенко"
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15.01.2022 15:25
+32
3 года твой гнусавый идиот у власти, шо у него разрывалка дипотношений поломана? Если порошенко за 5 не сделал, а оно так сильно надо, то почему твой кумир сопли жует?
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15.01.2022 15:51
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Зебил выдал путину всех засланых "добровольцев" убийц, теперь и наших воинов сдает.
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15.01.2022 16:41 Ответить
А потом скажут, что нас угомонили. Уроды, сдали все интересы страны врагу и молчат. Предатели сраные!
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15.01.2022 16:48 Ответить
Давнобуло,загратувати харківску мусарню за Зраду й терор у 2013-2014роках
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15.01.2022 16:55 Ответить
Бидло, кого ви обрали в 2019 році? Маршала Патена стратили, як зрадника і колаборанта Франції, а як назвати зегаранта і його слуг?
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15.01.2022 17:06 Ответить
'Хоробрі' жабоїди, спочатку герочно давалися, здаваи жінок у борделі,а потім мстилися,цім жінкам!!! Й стали постійнии членом РадБезу...
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15.01.2022 17:15 Ответить
Дякуючи генералу де'Голю стали членами радбезу ООН. Для українських генералів з часів совка "своє корито" понад усе Нема в Україні і не буде своїх де'голів і піночетів. Останнім був Шухевич.
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15.01.2022 17:36 Ответить
А шо хотіли "нац.жони ",прогибалися під віслюка, то отримуйте під хвоста .....
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15.01.2022 17:09 Ответить
ахахах, а где нацжены? где нацдружины? почему не проводят митинги под ОП из-за несправедливости? или они только на Пороха могут бочку какить?
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15.01.2022 17:10 Ответить
Как «ушли» Авакяна, так в НЕ типа кризис...
нет спонсорской поддержки..- орлят оставили на самовыживание...
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15.01.2022 17:30 Ответить
А где ты, рашо подстилка?
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15.01.2022 22:35 Ответить
О представитель нацжен вылезло, ахаха
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17.01.2022 09:30 Ответить
Не ну якщо по такому поводу треба постріляти поліцаїв, то ви гукайте, я наприклад почту за честь - захистити наших захисників. Поліцаї ми прийдемо до вас, чекайте, тільки ви ж пам'ятаєте шо в нас тюрем нема - пленних небуде!
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15.01.2022 17:11 Ответить
По нацкорпусу скажу одно-90% молодых бойцов кроме как набить кому-то морду, не умеют не только стрелять..
разобрать-собрать АК для них это неразрешимая задача...
плюс все те же 90 % «молодых бойцов» всячески избегают службы в рядах срочников ВСУ и их «командиры» всячески этому способствуют!!!

по крайней мере так в Черкассах...молодые люди в возрасте 18-27 лет не служили и не собираются служить в рядах ВСУ в качестве срочников, и местный осередок НК их в этом активно поддерживает...
НК не нужны активные патриоты и спецы- им нужны боевики-дуболомы для гнобления местного бизнеса и пр...
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15.01.2022 17:20 Ответить
Пятиколонный хахлокацап?
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15.01.2022 18:52 Ответить
Так и есть, они только за бабло готовы патриотами быть
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17.01.2022 09:32 Ответить
А что тут удивляться ? По поручению бацькового кгб уже год закрыт в тюрьме СЕменченко ...Без доказательств и передачи дела в суд... ПРосто бесправово лишили челочека свободы и держат в застенке...
Так что ? А вот что:
Хватит хлопать глазами ! Зеля давно бацька. Это значит, что Украина УЖЕ колония рашки... Этот вопрос давно решен подковёрно. Просто наш стыдливый альхен вовочка стесняется украинцам об этом сказать, но все действия его малоросской гос машины давно говорят о том, во что общество, политики и журналисты не могут найти в себе сил или смелости поверить... А надо...пока не поздно...
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15.01.2022 17:24 Ответить
чего ты так за Гришина волнуешься? по нему карма очень точно влупила он на смерть сотни людей из добробатов завел в Илловайск, за Бенино и Корбана бабло
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15.01.2022 21:47 Ответить
Сними головы телевизор... если ты конечно, не тролль поганый..И скажи : Это ты принимал бой против Востока у Карловки с шестью дробовиками или Гришин ? Ты освобождал Великоновосёлку, Попасную, Северодонецк или Гришин ? Ты под Иловайском три ранения получил ? У тебя в лёгких недалеко от сердца осколок ? Расскажи нам: в каком батальоне ты воевал? Где твоей кровью земля украинская полита ? А нигде - так сиди на ж**е ровно.

А теперь не для долбодятлов, а для обычных людей... Его держат год. Потому что оружие "отрыли" за неск километров от базы... пальцев там нет и быть не могло... дело не передают в суд потому что не с чем туда идти... Зато Семенченко готовился организовывать территориальную оборону.... не пускал рашский уголь с шахтёрами Сосновки...потому зелёным предателям УКраины держать его по беспределу закрытым спокойнее..Им вообще без патриотов спокойнее...как и любым вражинам.
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15.01.2022 23:35 Ответить
Ладно. У нас нет состояния войны с РФ официально.
Но тогда хоть кто-нибудь из охраняющих Конституцию может инициировать принятие ВРЕМЕННОГО закона о признании ВСЕХ юридических требований со стороны РФ к Украине ПРИОСТАНОВЛЕННЫМИ и не подлежащими немедленному исполнению, включая исполнение т.н. "отдельных поручений" в следственных делах???
Когда закончится военно-политическая напряженность, можно будет этот закон отменить. ПА пока его сильно не хватает.
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15.01.2022 17:24 Ответить
Валерий а при предыдущий власти кто то получил заочное осуждение Путин, Шойгу, начальник Генерального штаба ВС РФ?
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15.01.2022 20:42 Ответить
при предыдущей власти тебя на бутылку насадили
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15.01.2022 21:48 Ответить
А тебе насаживали часто
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16.01.2022 15:42 Ответить
Ладно, у нас нет состояния войны с РФ официально.
Но тогда хоть кто-нибудь из охраняющих Конституцию сегодня может инициировать принятие ВРЕМЕННОГО закона о признании ВСЕХ юридических требований со стороны РФ к Украине ПРИОСТАНОВЛЕННЫМИ и не подлежащими немедленному исполнению, включая исполнение т.н. "отдельных поручений" в следственных делах???
И когда закончится военно-политическая напряженность, то можно будет этот закон отменить. А пока его сильно не хватает.
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15.01.2022 17:26 Ответить
Оце б не забути. Казав Аваков, що 20 000 донецьких ментів перейшли на сторону Путіна.
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15.01.2022 17:29 Ответить
Мусорів!
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15.01.2022 18:54 Ответить
А СКРФ не хоче визвати на допит Зеленського? Українці його із задоволенням видали (справжні українці). Його й всю оту пи@доту, що пасеться та нагулює жирок біля нього.
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15.01.2022 17:32 Ответить
дич из дичи
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15.01.2022 17:40 Ответить
консульство вообще снести надо их выгнать поджопниками на поезд в паршу...
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15.01.2022 17:41 Ответить
чому то консульство ще не закрили? Сволота
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15.01.2022 17:55 Ответить
ця влада не украінська і відверто антиукраінська
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15.01.2022 18:23 Ответить
ваты в Харькове еще много
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15.01.2022 18:30 Ответить
Її в Геподопінську більшість. Будь-які вибори це показують.
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15.01.2022 18:55 Ответить
Нічого дивного. Можете вірити, можете ні, але в 2015 мене тягали в мусарку за образу москаля на ютубі. Той урод роздрукував скріншоти і надіслав у наше МВС, а там принцип такий: є бумага - треба реагувати, все йде по накатаній рокамі процедурі, крайніх нема
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15.01.2022 18:42 Ответить
Найстрашніше в цьому те що ці дії поліції законні бо різноманітні договори між органами України та РФ досі не розірвані. Порошенко цього не зробив і Зеленський також вже не зробить.
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15.01.2022 19:06 Ответить
В Харькове чокнулись.
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15.01.2022 19:09 Ответить
аваковский птенец и этим все сказано!
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15.01.2022 21:58 Ответить
На вимогу окупантів України допитують її захисника, що захищає Україну!!!!
Кончена влада….
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15.01.2022 22:46 Ответить
Забули, як чечен видавали на запит?
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16.01.2022 01:59 Ответить
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16.01.2022 00:03 Ответить
Втішає те, що москалота вимагає списки отже, їм їх ще не злили. Чи то на уточнення?
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16.01.2022 01:58 Ответить
Ну дик таваріщ путєн приказалі - мусарня атвєтіла ЕСТЬ!
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16.01.2022 09:09 Ответить
скоро харьковская полиция будет вызывать на допросы всех с передовой
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16.01.2022 11:10 Ответить
Я думал это прекратилось.. Ещё при порохне было несколько таких скандалов. А как луцик выдал рашке добробата это вообще дно.
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17.01.2022 02:05 Ответить
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