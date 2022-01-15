Харьковская полиция вызвала на допрос ветерана "Азова" Немичева по требованию РФ

Харьковская полиция вызвала на допрос по запросу Следственного комитета РФ ветерана полка "Азов" и лидера областного отделения "Национального корпуса" Константина Немичева. Он подозревается в "нападении" на генеральное консульство РФ в Харькове во время акций протеста в 2018 и 2019 годах.

"Россияне требуют от наших полицейских, чтобы со мной провели разъяснительную работу, а также предоставили россиянам мою подробную биографию, копии моих документов, а также списки членов партии "Национальный корпус", - написал Немичев в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Также ветеран выложил копию письма СК РФ, на основании которого его вызвала на допрос. "Обращаюсь к руководству Национальной полиции Украины с просьбой не быть никчемными и не идти на поводу у оккупантов", - призвал Немичев.

Как известно, в последние годы патриотические организации неоднократно проводили акции протеста возле российского консульства в Харькове. В частности, в 2019 году во время протеста неустановленные лица забросали российское дипломатическое учреждение яйцами и зеленкой, что РФ расценила как "нападение".

Читайте также: В столице обсудили репрессии против ветеранов