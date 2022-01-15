Харківська поліція викликала на допит ветерана "Азову" Немічева на вимогу РФ
Харківська поліція викликала на допит за запитом Слідчого комітету РФ ветерана полку "Азов" та лідера обласного осередку Національного Корпусу Костянтина Немічева. Його підозрюють у "нападі" на генеральне консульство РФ у Харкові під час акцій протесту у 2018 та 2019 роках.
"Росіяни вимагають від наших поліцейських, щоб зі мною провели роз'яснювальну роботу, а також надали росіянам мою докладну біографію, копії моїх документів, а також списки членів партії "Національний Корпус", - написав Немічев у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
Також ветеран виклав копію листа СК РФ, на підставі якого його викликала на допит. "Звертаюся до керівництва Національної поліції України з проханням не бути нікчемами та не йти на поводу у окупантів", - закликав Немічев.
Як відомо, впродовж останніх років патріотичні організації неодноразово проводили акції протесту біля російського консульства у Харкові. Зокрема, у 2019 році під час протесті невстановлені особи закидали російську дипломатичну установу яйцями та зеленкою, що РФ розцінила як "напад".
Будь ласка, зачекайте...
нет спонсорской поддержки..- орлят оставили на самовыживание...
разобрать-собрать АК для них это неразрешимая задача...
плюс все те же 90 % «молодых бойцов» всячески избегают службы в рядах срочников ВСУ и их «командиры» всячески этому способствуют!!!
по крайней мере так в Черкассах...молодые люди в возрасте 18-27 лет не служили и не собираются служить в рядах ВСУ в качестве срочников, и местный осередок НК их в этом активно поддерживает...
НК не нужны активные патриоты и спецы- им нужны боевики-дуболомы для гнобления местного бизнеса и пр...
Так что ? А вот что:
Хватит хлопать глазами ! Зеля давно бацька. Это значит, что Украина УЖЕ колония рашки... Этот вопрос давно решен подковёрно. Просто наш стыдливый альхен вовочка стесняется украинцам об этом сказать, но все действия его малоросской гос машины давно говорят о том, во что общество, политики и журналисты не могут найти в себе сил или смелости поверить... А надо...пока не поздно...
А теперь не для долбодятлов, а для обычных людей... Его держат год. Потому что оружие "отрыли" за неск километров от базы... пальцев там нет и быть не могло... дело не передают в суд потому что не с чем туда идти... Зато Семенченко готовился организовывать территориальную оборону.... не пускал рашский уголь с шахтёрами Сосновки...потому зелёным предателям УКраины держать его по беспределу закрытым спокойнее..Им вообще без патриотов спокойнее...как и любым вражинам.
Но тогда хоть кто-нибудь из охраняющих Конституцию может инициировать принятие ВРЕМЕННОГО закона о признании ВСЕХ юридических требований со стороны РФ к Украине ПРИОСТАНОВЛЕННЫМИ и не подлежащими немедленному исполнению, включая исполнение т.н. "отдельных поручений" в следственных делах???
Когда закончится военно-политическая напряженность, можно будет этот закон отменить. ПА пока его сильно не хватает.
Но тогда хоть кто-нибудь из охраняющих Конституцию сегодня может инициировать принятие ВРЕМЕННОГО закона о признании ВСЕХ юридических требований со стороны РФ к Украине ПРИОСТАНОВЛЕННЫМИ и не подлежащими немедленному исполнению, включая исполнение т.н. "отдельных поручений" в следственных делах???
И когда закончится военно-политическая напряженность, то можно будет этот закон отменить. А пока его сильно не хватает.
Кончена влада….