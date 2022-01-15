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Новости Агрессия России против Украины Война
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Мы продолжаем сотрудничать с партнерами, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию России, - Кулеба

Мы продолжаем сотрудничать с партнерами, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию России, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам неформальной встречи глав МИД стран Европейского Союза поблагодарил партнеров за решительную поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Позиция Евросоюза единодушна: безопасность Украины - это безопасность всей Европы. Мы продолжаем тесно работать с партнерами, чтобы предотвратить и сдержать  РФ от дальнейшей агрессии", - написал Кулеба.

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, в свою очередь, подчеркнула, что Россия должна осуществить деэскалацию и вернуться к переговорам.

"Россия проводит дезинформационную кампанию, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в суверенную соседнюю Украину. Россия должна остановить свою агрессию, осуществить деэскалацию и начать содержательные переговоры", - написала она в соцсети Twitter.

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Автор: 

агрессия (1704) Кулеба Дмитрий (2880) Трасс Элизабет (116)


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содержательно отчитался.
ну хорошо, хоть так
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15.01.2022 16:52 Ответить
Це мабуть, єдине адекватне урядове тіло в ці дні. Всі інші в запої.
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15.01.2022 16:54 Ответить
все задаются вопросом, почему выгребная яма начала эскалацию?!
есть такое чувство, что это произошло из-за того, что в выгребной яме случилось что-то из ряда вон выходящее... например, сдохло *****... для этого создаётся очень мощное внешнее напряжение, чтобы отвлечь народ, отвлечь врагов, при этом выиграть время чтобы оттянуть неизбежную грызню за управление выгребной ямой
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15.01.2022 17:02 Ответить
При нападении Хана Батыя в 1237 году на Мацковию которой не было,великий Хан и не предполагал,что его внук Хан Менгу-Тимур начнет строить концлагерь Мацковия в 1272 году ...
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15.01.2022 17:18 Ответить
С кем вы там работаете твари ЗЕленые? Реакции из офиса Президента ноль, это при том что кацапы уже разогревают танки и гонят Искандеры с дальнего Востока
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15.01.2022 17:19 Ответить
Финляндия закупила у США 64 истребителя F-35 на сумму 10 миллиардов долларов,потому РАБссия стагивает с Дальнего Востока свой металлолом...,ранее Норвегия закупила тоже партию F-35..но 52 машины...,на РАБссии паника...
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15.01.2022 17:25 Ответить
РАБссиянский СУ-57 разобьет весь блок НАТО одним выстрелом ,правда авионика китайская не вписалась в СУ...,а Индия послала куда подальше это дерьмо,отказавшись от проэкта рукожопых болванов...
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15.01.2022 17:35 Ответить
Партнерами !? ну-ну... большинство из них похожи ни на партнеров - а на мошенников-аферистов..
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15.01.2022 19:13 Ответить
 
 