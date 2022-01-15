Мы продолжаем сотрудничать с партнерами, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию России, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам неформальной встречи глав МИД стран Европейского Союза поблагодарил партнеров за решительную поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Позиция Евросоюза единодушна: безопасность Украины - это безопасность всей Европы. Мы продолжаем тесно работать с партнерами, чтобы предотвратить и сдержать РФ от дальнейшей агрессии", - написал Кулеба.

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, в свою очередь, подчеркнула, что Россия должна осуществить деэскалацию и вернуться к переговорам.

"Россия проводит дезинформационную кампанию, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в суверенную соседнюю Украину. Россия должна остановить свою агрессию, осуществить деэскалацию и начать содержательные переговоры", - написала она в соцсети Twitter.

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