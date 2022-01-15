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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ми продовжуємо співпрацювати з партнерами, щоб запобігти подальшій агресії Росії, - Кулеба

Ми продовжуємо співпрацювати з партнерами, щоб запобігти подальшій агресії Росії, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС країн Європейського Союзу подякував партнерам за рішучу підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Позиція Євросоюзу одностайна: безпека України — це безпека всієї Європи. Ми продовжуємо тісно працювати з партнерами, аби запобігти, стримати та знеохотити РФ від подальшої агресії", - написав Кулеба.

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс, у свою чергу, наголосила, що Росія має здійснити деескалацію і повернутися до переговорів.

"Росія провадить дезінформаційну кампанію, спрямовану на дестабілізацію і виправдання вторгнення в суверенну сусідню Україну. Росія повинна зупинити свою агресію, здійснити деескалацію і розпочати змістовні переговори", - написала вона в соцмережі Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОБСЄ пролунала консолідована міжнародна підтримка України в умовах військового тиску РФ, - Кулеба

агресія (1194) Кулеба Дмитро (3604) Трасс Елізабет (172)


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ну хорошо, хоть так
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15.01.2022 16:52 Відповісти
Це мабуть, єдине адекватне урядове тіло в ці дні. Всі інші в запої.
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15.01.2022 16:54 Відповісти
все задаются вопросом, почему выгребная яма начала эскалацию?!
есть такое чувство, что это произошло из-за того, что в выгребной яме случилось что-то из ряда вон выходящее... например, сдохло *****... для этого создаётся очень мощное внешнее напряжение, чтобы отвлечь народ, отвлечь врагов, при этом выиграть время чтобы оттянуть неизбежную грызню за управление выгребной ямой
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15.01.2022 17:02 Відповісти
При нападении Хана Батыя в 1237 году на Мацковию которой не было,великий Хан и не предполагал,что его внук Хан Менгу-Тимур начнет строить концлагерь Мацковия в 1272 году ...
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15.01.2022 17:18 Відповісти
С кем вы там работаете твари ЗЕленые? Реакции из офиса Президента ноль, это при том что кацапы уже разогревают танки и гонят Искандеры с дальнего Востока
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15.01.2022 17:19 Відповісти
Финляндия закупила у США 64 истребителя F-35 на сумму 10 миллиардов долларов,потому РАБссия стагивает с Дальнего Востока свой металлолом...,ранее Норвегия закупила тоже партию F-35..но 52 машины...,на РАБссии паника...
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15.01.2022 17:25 Відповісти
РАБссиянский СУ-57 разобьет весь блок НАТО одним выстрелом ,правда авионика китайская не вписалась в СУ...,а Индия послала куда подальше это дерьмо,отказавшись от проэкта рукожопых болванов...
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15.01.2022 17:35 Відповісти
Партнерами !? ну-ну... большинство из них похожи ни на партнеров - а на мошенников-аферистов..
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15.01.2022 19:13 Відповісти
 
 