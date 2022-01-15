Ми продовжуємо співпрацювати з партнерами, щоб запобігти подальшій агресії Росії, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС країн Європейського Союзу подякував партнерам за рішучу підтримку України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Позиція Євросоюзу одностайна: безпека України — це безпека всієї Європи. Ми продовжуємо тісно працювати з партнерами, аби запобігти, стримати та знеохотити РФ від подальшої агресії", - написав Кулеба.
Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс, у свою чергу, наголосила, що Росія має здійснити деескалацію і повернутися до переговорів.
"Росія провадить дезінформаційну кампанію, спрямовану на дестабілізацію і виправдання вторгнення в суверенну сусідню Україну. Росія повинна зупинити свою агресію, здійснити деескалацію і розпочати змістовні переговори", - написала вона в соцмережі Twitter.
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ну хорошо, хоть так
есть такое чувство, что это произошло из-за того, что в выгребной яме случилось что-то из ряда вон выходящее... например, сдохло *****... для этого создаётся очень мощное внешнее напряжение, чтобы отвлечь народ, отвлечь врагов, при этом выиграть время чтобы оттянуть неизбежную грызню за управление выгребной ямой