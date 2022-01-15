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Новости Коронавирус и карантин
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У предстоятеля ПЦУ Епифания обнаружили коронавирус

У предстоятеля ПЦУ Епифания обнаружили коронавирус

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний получил подтверждение положительного теста на коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"15 января 2022 года днем ​​митрополит Епифаний получил подтверждение положительного теста на коронавирус. В прошлом году предстоятель ПЦУ прошел полный курс вакцинации", - говорится в сообщении.

В связи с болезнью предстоятель ПЦУ будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении на следующей неделе, а также не будет проводить богослужений и принимать посетителей.

Читайте также: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 127 человек, третий день подряд фиксируют более 10 тысяч случаев заражения, 6 172 человека выздоровели

Автор: 

Епифаний (347) ПЦУ (789) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+41
Епіфанію-скорішого одужання та довгих років життя...
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15.01.2022 17:00
+26
Швидкого одужання, Отче.
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15.01.2022 17:08
+21
трошки не по теме... (пардон)
///
Дмитрию Ярошу в больнице Днепра провели операцию на руке из-за старой раны, полученной на фронте на Донбассе в 2015 году, которая теперь стала серьезно беспокоить, и возникла угроза потери конечности. Хирурги опять спасли руку командующего Украинской добровольческой армии, бывшего лидера "Правого сектора.


"4 часа операции - и из меня достали поломанные и погнутые титановые пластины и кучу шурупов (кое-что оставили), откачали стакан гноя и еще что-то хорошо сделали… Кстати, как оказалось, украинские кости способны гнуть и ломать израильский титан. Руку врачам удалось спасти, и не допустить сепсиса, и теперь через пару недель уже буду в строю. Благодарю весь медперсонал больницы им. Мечникова за высокий профессионализм. И речь не только обо мне… В этой больнице спасены тысячи бойцов, получивших ранения во время российско-украинской войны. Честь и слава украинским медикам!" - написал Ярош.
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15.01.2022 17:30
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дуже погана новина.
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15.01.2022 16:56 Ответить
взагалі то варто зробити повторний аналіз
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15.01.2022 17:51 Ответить
лікарі вочевидь були повинні йому сказати про повторний огляд та аналізи
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15.01.2022 19:05 Ответить
Епіфанію-скорішого одужання та довгих років життя...
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15.01.2022 17:00 Ответить
ВСЕинвермектин... интермектин... 0,02 мг. на 1 кг. веса.... 1 раз в день ВСЕ! 5 дней.
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15.01.2022 21:48 Ответить
Простіше.
2 мл раз на день, запити водою.
Гостра фаза ковіду - 3-4 дні і ковіду нема. Глист здох.
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16.01.2022 00:11 Ответить
Він вакцинований, пронесе с Божою допомогою.
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15.01.2022 17:07 Ответить
І швидкого одужання.
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15.01.2022 17:11 Ответить
Вакцина мабуть дуже гарна. Захистила на 100%. Всім рекомендую
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15.01.2022 17:50 Ответить
Ніхто, ніколи не твердив, що вакцина 100% захищає від зараження.
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15.01.2022 18:15 Ответить
А вакцинованые тоже являются переносчиками вируса?
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15.01.2022 18:52 Ответить
так, і чому б ні? людина є людиною, вірус - вірусом, йому однаково, до кого причепитися
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15.01.2022 19:08 Ответить
Вакцина вообще НИКОГДА не защищает от заражения даже на 1%. вакцина дает организму иммунитет и болезнь протекает намного легче. Среди умерших только 1% вакцинированных и 99% невакцинированых. А заражаются они одинаково.
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15.01.2022 19:08 Ответить
Не многие понимают правильно эти цифры.
У многих стереотип, что вакцина - не заболеешь.
А должно быть вакцина - не помрешь.
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15.01.2022 20:13 Ответить
Швидкого одужання, Отче.
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15.01.2022 17:08 Ответить
один Отче, один Владико! інші співробітники Бога!
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15.01.2022 18:44 Ответить
переборемо і це - Бог дасть....
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15.01.2022 17:11 Ответить
Як і російські попи на Бога сподіваються але не дуже. В священну мачмалу вірять дужче
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15.01.2022 17:52 Ответить
Сподіваюся, що вакцинований.
Швидкого одужання, Отче.
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15.01.2022 17:18 Ответить
вакцинований...
допомогой йому Боженька
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15.01.2022 17:24 Ответить
Очередь на небе... Ти на право у пекло, ти на ліво до раю... А чого то так? Бо слухняний був на землі! --Так, але ти вакцинований--сподівався на вакцину, а той не вакцинований, сподівався на Бога!
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15.01.2022 18:46 Ответить
трошки не по теме... (пардон)
///
Дмитрию Ярошу в больнице Днепра провели операцию на руке из-за старой раны, полученной на фронте на Донбассе в 2015 году, которая теперь стала серьезно беспокоить, и возникла угроза потери конечности. Хирурги опять спасли руку командующего Украинской добровольческой армии, бывшего лидера "Правого сектора.


"4 часа операции - и из меня достали поломанные и погнутые титановые пластины и кучу шурупов (кое-что оставили), откачали стакан гноя и еще что-то хорошо сделали… Кстати, как оказалось, украинские кости способны гнуть и ломать израильский титан. Руку врачам удалось спасти, и не допустить сепсиса, и теперь через пару недель уже буду в строю. Благодарю весь медперсонал больницы им. Мечникова за высокий профессионализм. И речь не только обо мне… В этой больнице спасены тысячи бойцов, получивших ранения во время российско-украинской войны. Честь и слава украинским медикам!" - написал Ярош.
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15.01.2022 17:30 Ответить
И там схитрили. Титан не гнется чахлыми костями. Подсунули какой-то "люминий" то что дешевше
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15.01.2022 18:06 Ответить
не обязательно схитрили...
у любой мет/конструкции есть свой предел прочности и свое уязвимое место (например, отверстие в пластине - на нем то и лопнуло, не выдержав какой-то нагрузки, удара и т.д)
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15.01.2022 18:32 Ответить
ты че??? При раздробленности костей их соединяют кучей шурупов и вставками с кусками костей, которые остались... или добавляют части костей из таза если не хватает.... В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ЭТИ ПЛАСТИНЫ - ТИТАНОВЫЕ... т.к. они стоят не менее года ВНУТРИ. А твой люминий даст сепсис через неделю из-за окисления.... Гугли хотя бы, перед тем, как пИсать тут!
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15.01.2022 22:01 Ответить
**** ти кацапська
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15.01.2022 17:45 Ответить
Прошел курс вакцинации в прошлом году..а это значит... что?Правильно...вакцинироваться надо разов 50 или более раз...
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15.01.2022 17:45 Ответить
якщо після вакцинації тільки положітельний тест, а не задихалово в шпиталю з наступною коморою - 2х1 - то мае сенс...
тільки не ти, Сенатор....
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15.01.2022 17:56 Ответить
розумна ж людина....
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15.01.2022 17:58 Ответить
Одужання, отче. Ми молимося за Вас!
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15.01.2022 17:47 Ответить
Повний курс вакцинації.Яка в цьому логіка,вакцинованій хворіє не вакцинованій теж хворіє.Моя сусідка працює медсестрою у відділені реанімації де лежать хворі на ковід і говорить що із ускладненнями вакцинованих у неї в палаті завжди більше.
Так кому вірити?
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15.01.2022 18:05 Ответить
Тим, хто не бреше...
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15.01.2022 18:15 Ответить
медсестре! ей нет смысла и выгоды врать...
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15.01.2022 18:49 Ответить
вопрос, какая вакцина?
и смертность в вакц. странах на порядок меньше чем у нас. Это факт.
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15.01.2022 18:57 Ответить
У мене просто нема причин їй не вірити.Та і випрошати інформацію теж неприйнято,людина при опрошуванні буде змусити відповісти правду або збрехати.
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16.01.2022 16:27 Ответить
я просто думаю, что все в реанимации в основном на короноваке или астре. Но не уверен.
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16.01.2022 16:58 Ответить
Для душі https://www.youtube.com/watch?v=QEwVL15aRu8 попроуй.
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16.01.2022 17:09 Ответить
можешь ей верить. Но думать нужно. В реанимации больше вацинированных.. вылечились и домой. А невакцинированые мимо реанимации сразу на кладбище, их в реанимации почти нет. Вот так на самом деле.
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15.01.2022 19:12 Ответить
Можу поділитись своїм досвідом.
Я вакцинований Пфайзером (2 дози), дружина Модерною (2 дози).
Я захворів на короновірус і хворів десь 3 дні (37-38) окрім дикої слабкості і частково ослабленого нюху не було нічого.
Дружину взагалі вірус не взяв - робили ПЦР всій родині тому дані достовірні.
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15.01.2022 20:13 Ответить
Одужання Вам, Владико. Багато ще роботи...
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15.01.2022 18:13 Ответить
Береженого (вакцинованого) і Бог береже.
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15.01.2022 18:20 Ответить
Боже, бережи Епіфанія і Україну! найскорішого одужання Вам, Владико
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15.01.2022 18:21 Ответить
Боже, он на вакцину надеялся, не на Тебя!
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15.01.2022 18:50 Ответить
Він є не просто "предстоятель ПЦУ", а Митрополит Київський і всієї Украни! А це - найвищий титул для православних ієрархів на території України серед всесвітніх помісних Церков. Так є записано у Диптиху Православних Помісних Церков світу. Усе-таки варто бути точним.
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15.01.2022 18:22 Ответить
Епифаний бегом исповедоваться в лавру и попить из общей чаши и поцеловать все иконы и местных попов..потом будет поздно...
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15.01.2022 18:23 Ответить
Бог тебе любить. Бог усіх хворих любить і дебілів теж...
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15.01.2022 18:34 Ответить
Тебя уже исцелили молитвой господней?
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15.01.2022 20:43 Ответить
Ні,дебілів він просто терпить,до пори,звичайно!
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15.01.2022 22:01 Ответить
Скоришого одужання и сил для боротьбы з кацапською гнидою що сховалася по церквах.
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15.01.2022 18:23 Ответить
Вакцинированный?
Значит легко болен!
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15.01.2022 18:36 Ответить
Вакцинация противоречит всем догмам христианской религии. Интересно, как эти попы выкручиваются.
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15.01.2022 18:59 Ответить
Поп (жрец, мулла. раввин, коммуняцкий пропагандон) это профессиональный демагог...что нибудь придумает
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15.01.2022 20:41 Ответить
поповье- это тот же бизнес, народу томос и молитва, себе вакцина и бабло
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15.01.2022 21:57 Ответить
А в Рай без "Куриного кода" пускают? ПЦР-тест надо проходить?
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15.01.2022 18:58 Ответить
Если это показал тест - то это песня ни о чем !!! они фуфло а не тесты !!!
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15.01.2022 19:07 Ответить
а зачем вакцинация? а просто молитва?
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15.01.2022 20:00 Ответить
В принципе может и помочь, если рассматривать молитву как методику самогипноза... По идее науке не противоречит
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15.01.2022 21:43 Ответить
Бох создал ылиту и зубажилых - а вирус сделал их равными...
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15.01.2022 22:08 Ответить
Вирус разделил их на здоровых и ужаленных.
Уравнял всех Кольт.
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16.01.2022 03:26 Ответить
Странно, что Епифаний сам как раз ничего не обнаружил.
К нашим специалистам по болезням только обратись - они мигом
найдут что вырезать и что вколоть.
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15.01.2022 23:22 Ответить
Здоров'я предстоятелю. Розуму зловтішателям
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16.01.2022 00:44 Ответить
Наступного разу, коли у нього буде діарея або запор обов'язково опублікуйте цю новину, дибіли...
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16.01.2022 10:17 Ответить
 
 