У предстоятеля ПЦУ Епифания обнаружили коронавирус

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний получил подтверждение положительного теста на коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"15 января 2022 года днем ​​митрополит Епифаний получил подтверждение положительного теста на коронавирус. В прошлом году предстоятель ПЦУ прошел полный курс вакцинации", - говорится в сообщении.

В связи с болезнью предстоятель ПЦУ будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении на следующей неделе, а также не будет проводить богослужений и принимать посетителей.

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