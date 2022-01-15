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У предстоятеля ПЦУ Епифания обнаружили коронавирус
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний получил подтверждение положительного теста на коронавирус.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
"15 января 2022 года днем митрополит Епифаний получил подтверждение положительного теста на коронавирус. В прошлом году предстоятель ПЦУ прошел полный курс вакцинации", - говорится в сообщении.
В связи с болезнью предстоятель ПЦУ будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении на следующей неделе, а также не будет проводить богослужений и принимать посетителей.
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+41 Александр Чуднивец #474549
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2 мл раз на день, запити водою.
Гостра фаза ковіду - 3-4 дні і ковіду нема. Глист здох.
У многих стереотип, что вакцина - не заболеешь.
А должно быть вакцина - не помрешь.
Швидкого одужання, Отче.
допомогой йому Боженька
///
Дмитрию Ярошу в больнице Днепра провели операцию на руке из-за старой раны, полученной на фронте на Донбассе в 2015 году, которая теперь стала серьезно беспокоить, и возникла угроза потери конечности. Хирурги опять спасли руку командующего Украинской добровольческой армии, бывшего лидера "Правого сектора.
"4 часа операции - и из меня достали поломанные и погнутые титановые пластины и кучу шурупов (кое-что оставили), откачали стакан гноя и еще что-то хорошо сделали… Кстати, как оказалось, украинские кости способны гнуть и ломать израильский титан. Руку врачам удалось спасти, и не допустить сепсиса, и теперь через пару недель уже буду в строю. Благодарю весь медперсонал больницы им. Мечникова за высокий профессионализм. И речь не только обо мне… В этой больнице спасены тысячи бойцов, получивших ранения во время российско-украинской войны. Честь и слава украинским медикам!" - написал Ярош.
у любой мет/конструкции есть свой предел прочности и свое уязвимое место (например, отверстие в пластине - на нем то и лопнуло, не выдержав какой-то нагрузки, удара и т.д)
тільки не ти, Сенатор....
Так кому вірити?
и смертность в вакц. странах на порядок меньше чем у нас. Это факт.
Я вакцинований Пфайзером (2 дози), дружина Модерною (2 дози).
Я захворів на короновірус і хворів десь 3 дні (37-38) окрім дикої слабкості і частково ослабленого нюху не було нічого.
Дружину взагалі вірус не взяв - робили ПЦР всій родині тому дані достовірні.
Значит легко болен!
Уравнял всех Кольт.
К нашим специалистам по болезням только обратись - они мигом
найдут что вырезать и что вколоть.