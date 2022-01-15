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У предстоятеля ПЦУ Епіфанія виявили коронавірус
Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній отримав підтвердження позитивного тесту на коронавірус.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ПЦУ.
"15 січня 2022 р. вдень митрополит Епіфаній отримав підтвердження позитивного тесту на коронавірус. Минулого року Предстоятель ПЦУ пройшов повний курс вакцинації", - йдеться у повідомленні.
У зв’язку із захворюванням Предстоятель ПЦУ перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні протягом наступного тижня, а також не буде проводити богослужінь та приймати відвідувачів.
Топ коментарі
+41 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар15.01.2022 17:00
+26 Чайка Київ
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+21 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар15.01.2022 17:30
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2 мл раз на день, запити водою.
Гостра фаза ковіду - 3-4 дні і ковіду нема. Глист здох.
У многих стереотип, что вакцина - не заболеешь.
А должно быть вакцина - не помрешь.
Швидкого одужання, Отче.
допомогой йому Боженька
///
Дмитрию Ярошу в больнице Днепра провели операцию на руке из-за старой раны, полученной на фронте на Донбассе в 2015 году, которая теперь стала серьезно беспокоить, и возникла угроза потери конечности. Хирурги опять спасли руку командующего Украинской добровольческой армии, бывшего лидера "Правого сектора.
"4 часа операции - и из меня достали поломанные и погнутые титановые пластины и кучу шурупов (кое-что оставили), откачали стакан гноя и еще что-то хорошо сделали… Кстати, как оказалось, украинские кости способны гнуть и ломать израильский титан. Руку врачам удалось спасти, и не допустить сепсиса, и теперь через пару недель уже буду в строю. Благодарю весь медперсонал больницы им. Мечникова за высокий профессионализм. И речь не только обо мне… В этой больнице спасены тысячи бойцов, получивших ранения во время российско-украинской войны. Честь и слава украинским медикам!" - написал Ярош.
у любой мет/конструкции есть свой предел прочности и свое уязвимое место (например, отверстие в пластине - на нем то и лопнуло, не выдержав какой-то нагрузки, удара и т.д)
тільки не ти, Сенатор....
Так кому вірити?
и смертность в вакц. странах на порядок меньше чем у нас. Это факт.
Я вакцинований Пфайзером (2 дози), дружина Модерною (2 дози).
Я захворів на короновірус і хворів десь 3 дні (37-38) окрім дикої слабкості і частково ослабленого нюху не було нічого.
Дружину взагалі вірус не взяв - робили ПЦР всій родині тому дані достовірні.
Значит легко болен!
Уравнял всех Кольт.
К нашим специалистам по болезням только обратись - они мигом
найдут что вырезать и что вколоть.