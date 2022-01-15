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Новини Коронавірус і карантин
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У предстоятеля ПЦУ Епіфанія виявили коронавірус

У предстоятеля ПЦУ Епіфанія виявили коронавірус

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній отримав підтвердження позитивного тесту на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"15 січня 2022 р. вдень митрополит Епіфаній отримав підтвердження позитивного тесту на коронавірус. Минулого року Предстоятель ПЦУ пройшов повний курс вакцинації", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку із захворюванням Предстоятель ПЦУ перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні протягом наступного тижня, а також не буде проводити богослужінь та приймати відвідувачів.

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Епіфаній (350) ПЦУ (794) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+41
Епіфанію-скорішого одужання та довгих років життя...
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15.01.2022 17:00
+26
Швидкого одужання, Отче.
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15.01.2022 17:08
+21
трошки не по теме... (пардон)
///
Дмитрию Ярошу в больнице Днепра провели операцию на руке из-за старой раны, полученной на фронте на Донбассе в 2015 году, которая теперь стала серьезно беспокоить, и возникла угроза потери конечности. Хирурги опять спасли руку командующего Украинской добровольческой армии, бывшего лидера "Правого сектора.


"4 часа операции - и из меня достали поломанные и погнутые титановые пластины и кучу шурупов (кое-что оставили), откачали стакан гноя и еще что-то хорошо сделали… Кстати, как оказалось, украинские кости способны гнуть и ломать израильский титан. Руку врачам удалось спасти, и не допустить сепсиса, и теперь через пару недель уже буду в строю. Благодарю весь медперсонал больницы им. Мечникова за высокий профессионализм. И речь не только обо мне… В этой больнице спасены тысячи бойцов, получивших ранения во время российско-украинской войны. Честь и слава украинским медикам!" - написал Ярош.
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15.01.2022 17:30
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дуже погана новина.
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15.01.2022 16:56 Відповісти
взагалі то варто зробити повторний аналіз
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15.01.2022 17:51 Відповісти
лікарі вочевидь були повинні йому сказати про повторний огляд та аналізи
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15.01.2022 19:05 Відповісти
Епіфанію-скорішого одужання та довгих років життя...
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15.01.2022 17:00 Відповісти
ВСЕинвермектин... интермектин... 0,02 мг. на 1 кг. веса.... 1 раз в день ВСЕ! 5 дней.
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15.01.2022 21:48 Відповісти
Простіше.
2 мл раз на день, запити водою.
Гостра фаза ковіду - 3-4 дні і ковіду нема. Глист здох.
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16.01.2022 00:11 Відповісти
Він вакцинований, пронесе с Божою допомогою.
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15.01.2022 17:07 Відповісти
І швидкого одужання.
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15.01.2022 17:11 Відповісти
Вакцина мабуть дуже гарна. Захистила на 100%. Всім рекомендую
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15.01.2022 17:50 Відповісти
Ніхто, ніколи не твердив, що вакцина 100% захищає від зараження.
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15.01.2022 18:15 Відповісти
А вакцинованые тоже являются переносчиками вируса?
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15.01.2022 18:52 Відповісти
так, і чому б ні? людина є людиною, вірус - вірусом, йому однаково, до кого причепитися
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15.01.2022 19:08 Відповісти
Вакцина вообще НИКОГДА не защищает от заражения даже на 1%. вакцина дает организму иммунитет и болезнь протекает намного легче. Среди умерших только 1% вакцинированных и 99% невакцинированых. А заражаются они одинаково.
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15.01.2022 19:08 Відповісти
Не многие понимают правильно эти цифры.
У многих стереотип, что вакцина - не заболеешь.
А должно быть вакцина - не помрешь.
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15.01.2022 20:13 Відповісти
Швидкого одужання, Отче.
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15.01.2022 17:08 Відповісти
один Отче, один Владико! інші співробітники Бога!
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15.01.2022 18:44 Відповісти
переборемо і це - Бог дасть....
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15.01.2022 17:11 Відповісти
Як і російські попи на Бога сподіваються але не дуже. В священну мачмалу вірять дужче
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15.01.2022 17:52 Відповісти
Сподіваюся, що вакцинований.
Швидкого одужання, Отче.
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15.01.2022 17:18 Відповісти
вакцинований...
допомогой йому Боженька
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15.01.2022 17:24 Відповісти
Очередь на небе... Ти на право у пекло, ти на ліво до раю... А чого то так? Бо слухняний був на землі! --Так, але ти вакцинований--сподівався на вакцину, а той не вакцинований, сподівався на Бога!
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15.01.2022 18:46 Відповісти
трошки не по теме... (пардон)
///
Дмитрию Ярошу в больнице Днепра провели операцию на руке из-за старой раны, полученной на фронте на Донбассе в 2015 году, которая теперь стала серьезно беспокоить, и возникла угроза потери конечности. Хирурги опять спасли руку командующего Украинской добровольческой армии, бывшего лидера "Правого сектора.


"4 часа операции - и из меня достали поломанные и погнутые титановые пластины и кучу шурупов (кое-что оставили), откачали стакан гноя и еще что-то хорошо сделали… Кстати, как оказалось, украинские кости способны гнуть и ломать израильский титан. Руку врачам удалось спасти, и не допустить сепсиса, и теперь через пару недель уже буду в строю. Благодарю весь медперсонал больницы им. Мечникова за высокий профессионализм. И речь не только обо мне… В этой больнице спасены тысячи бойцов, получивших ранения во время российско-украинской войны. Честь и слава украинским медикам!" - написал Ярош.
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15.01.2022 17:30 Відповісти
И там схитрили. Титан не гнется чахлыми костями. Подсунули какой-то "люминий" то что дешевше
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15.01.2022 18:06 Відповісти
не обязательно схитрили...
у любой мет/конструкции есть свой предел прочности и свое уязвимое место (например, отверстие в пластине - на нем то и лопнуло, не выдержав какой-то нагрузки, удара и т.д)
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15.01.2022 18:32 Відповісти
ты че??? При раздробленности костей их соединяют кучей шурупов и вставками с кусками костей, которые остались... или добавляют части костей из таза если не хватает.... В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ЭТИ ПЛАСТИНЫ - ТИТАНОВЫЕ... т.к. они стоят не менее года ВНУТРИ. А твой люминий даст сепсис через неделю из-за окисления.... Гугли хотя бы, перед тем, как пИсать тут!
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15.01.2022 22:01 Відповісти
**** ти кацапська
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15.01.2022 17:45 Відповісти
Прошел курс вакцинации в прошлом году..а это значит... что?Правильно...вакцинироваться надо разов 50 или более раз...
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15.01.2022 17:45 Відповісти
якщо після вакцинації тільки положітельний тест, а не задихалово в шпиталю з наступною коморою - 2х1 - то мае сенс...
тільки не ти, Сенатор....
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15.01.2022 17:56 Відповісти
розумна ж людина....
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15.01.2022 17:58 Відповісти
Одужання, отче. Ми молимося за Вас!
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15.01.2022 17:47 Відповісти
Повний курс вакцинації.Яка в цьому логіка,вакцинованій хворіє не вакцинованій теж хворіє.Моя сусідка працює медсестрою у відділені реанімації де лежать хворі на ковід і говорить що із ускладненнями вакцинованих у неї в палаті завжди більше.
Так кому вірити?
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15.01.2022 18:05 Відповісти
Тим, хто не бреше...
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15.01.2022 18:15 Відповісти
медсестре! ей нет смысла и выгоды врать...
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15.01.2022 18:49 Відповісти
вопрос, какая вакцина?
и смертность в вакц. странах на порядок меньше чем у нас. Это факт.
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15.01.2022 18:57 Відповісти
У мене просто нема причин їй не вірити.Та і випрошати інформацію теж неприйнято,людина при опрошуванні буде змусити відповісти правду або збрехати.
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16.01.2022 16:27 Відповісти
я просто думаю, что все в реанимации в основном на короноваке или астре. Но не уверен.
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16.01.2022 16:58 Відповісти
Для душі https://www.youtube.com/watch?v=QEwVL15aRu8 попроуй.
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16.01.2022 17:09 Відповісти
можешь ей верить. Но думать нужно. В реанимации больше вацинированных.. вылечились и домой. А невакцинированые мимо реанимации сразу на кладбище, их в реанимации почти нет. Вот так на самом деле.
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15.01.2022 19:12 Відповісти
Можу поділитись своїм досвідом.
Я вакцинований Пфайзером (2 дози), дружина Модерною (2 дози).
Я захворів на короновірус і хворів десь 3 дні (37-38) окрім дикої слабкості і частково ослабленого нюху не було нічого.
Дружину взагалі вірус не взяв - робили ПЦР всій родині тому дані достовірні.
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15.01.2022 20:13 Відповісти
Одужання Вам, Владико. Багато ще роботи...
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15.01.2022 18:13 Відповісти
Береженого (вакцинованого) і Бог береже.
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15.01.2022 18:20 Відповісти
Боже, бережи Епіфанія і Україну! найскорішого одужання Вам, Владико
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15.01.2022 18:21 Відповісти
Боже, он на вакцину надеялся, не на Тебя!
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15.01.2022 18:50 Відповісти
Він є не просто "предстоятель ПЦУ", а Митрополит Київський і всієї Украни! А це - найвищий титул для православних ієрархів на території України серед всесвітніх помісних Церков. Так є записано у Диптиху Православних Помісних Церков світу. Усе-таки варто бути точним.
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15.01.2022 18:22 Відповісти
Епифаний бегом исповедоваться в лавру и попить из общей чаши и поцеловать все иконы и местных попов..потом будет поздно...
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15.01.2022 18:23 Відповісти
Бог тебе любить. Бог усіх хворих любить і дебілів теж...
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15.01.2022 18:34 Відповісти
Тебя уже исцелили молитвой господней?
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15.01.2022 20:43 Відповісти
Ні,дебілів він просто терпить,до пори,звичайно!
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15.01.2022 22:01 Відповісти
Скоришого одужання и сил для боротьбы з кацапською гнидою що сховалася по церквах.
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15.01.2022 18:23 Відповісти
Вакцинированный?
Значит легко болен!
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15.01.2022 18:36 Відповісти
Вакцинация противоречит всем догмам христианской религии. Интересно, как эти попы выкручиваются.
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15.01.2022 18:59 Відповісти
Поп (жрец, мулла. раввин, коммуняцкий пропагандон) это профессиональный демагог...что нибудь придумает
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15.01.2022 20:41 Відповісти
поповье- это тот же бизнес, народу томос и молитва, себе вакцина и бабло
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15.01.2022 21:57 Відповісти
А в Рай без "Куриного кода" пускают? ПЦР-тест надо проходить?
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15.01.2022 18:58 Відповісти
Если это показал тест - то это песня ни о чем !!! они фуфло а не тесты !!!
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15.01.2022 19:07 Відповісти
а зачем вакцинация? а просто молитва?
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15.01.2022 20:00 Відповісти
В принципе может и помочь, если рассматривать молитву как методику самогипноза... По идее науке не противоречит
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15.01.2022 21:43 Відповісти
Бох создал ылиту и зубажилых - а вирус сделал их равными...
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15.01.2022 22:08 Відповісти
Вирус разделил их на здоровых и ужаленных.
Уравнял всех Кольт.
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16.01.2022 03:26 Відповісти
Странно, что Епифаний сам как раз ничего не обнаружил.
К нашим специалистам по болезням только обратись - они мигом
найдут что вырезать и что вколоть.
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15.01.2022 23:22 Відповісти
Здоров'я предстоятелю. Розуму зловтішателям
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16.01.2022 00:44 Відповісти
Наступного разу, коли у нього буде діарея або запор обов'язково опублікуйте цю новину, дибіли...
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16.01.2022 10:17 Відповісти
 
 