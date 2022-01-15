У предстоятеля ПЦУ Епіфанія виявили коронавірус

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній отримав підтвердження позитивного тесту на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"15 січня 2022 р. вдень митрополит Епіфаній отримав підтвердження позитивного тесту на коронавірус. Минулого року Предстоятель ПЦУ пройшов повний курс вакцинації", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку із захворюванням Предстоятель ПЦУ перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні протягом наступного тижня, а також не буде проводити богослужінь та приймати відвідувачів.

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