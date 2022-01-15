По факту смерти туристки на Говерле начато уголовное производство, - Нацполиция
При восхождении на Говерлу погибла туристка. Полиция открыла уголовное производство по факту смерти женщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.
По данным правоохранителей, в 13:40 на линию "102" поступило сообщение от спасателей, что на синем маршруте при восхождении на Говерлу три человека сорвались в обрыв.
На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что вследствие падения 57-летняя женщина погибла, а 32-летняя и 34-летний мужчина травмировались. После падения выжившая женщина позвонила по телефону спасателям и сообщила о случившемся.
Все туристы – жители Одесской области.
"Ход проведения поисково-спасательных работ был осложнен непростыми погодными условиями и сильным порывистым ветром. В 14:40 спасатели доставили пострадавшего мужчину на базу Заросляк и передали медикам, а в 15:50 транспортировали пострадавшую женщину", - говорится в сообщении.
Правоохранители осмотрели тело погибшей и не обнаружили следов насильственной смерти.
Полицейские квалифицировали смерть женщины по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 15 января при восхождении на Говерлу погиб один турист, еще двое получили травмы.
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З яких повернувся живим!
я честно хз откуда там на Говерле какие-то пропасти могут быть. Это же Карпаты а не Альпы - там круче и выше скал Довбуша отродясь ничего не было. А на Говерле так и подавно.
Обувь городская, сноубордические ботинки и тд.
Плотный наст, местами ледовая корка.
Вся эта братия то по одному, то под двое летит с горы. Кто-то на попе, кто-то кубарем. Большинство удачно куда-то вылетает недалеко и останавливается. Бордист, пролетевший мимо вдаль, сам вылез, почти не пострадал.
Но не все...
Женщина сегодня был её последний ДР...
Её сын получил перелом ноги.
Вот как донести до масс, что не не нужно ходить зимой на Говерлу в городской обуви-одежде, без опыта, снаряжения и вообще понимания что такое горы?"