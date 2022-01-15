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По факту смерти туристки на Говерле начато уголовное производство, - Нацполиция

По факту смерти туристки на Говерле начато уголовное производство, - Нацполиция

При восхождении на Говерлу погибла туристка. Полиция открыла уголовное производство по факту смерти женщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

По данным правоохранителей, в 13:40 на линию "102" поступило сообщение от спасателей, что на синем маршруте при восхождении на Говерлу три человека  сорвались в обрыв.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что вследствие падения 57-летняя женщина погибла, а 32-летняя и 34-летний мужчина травмировались. После падения выжившая женщина позвонила по телефону спасателям и сообщила о случившемся.

Все туристы – жители Одесской области.

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"Ход проведения поисково-спасательных работ был осложнен непростыми погодными условиями и сильным порывистым ветром. В 14:40 спасатели доставили пострадавшего мужчину на базу Заросляк и передали медикам, а в 15:50  транспортировали пострадавшую женщину", - говорится в сообщении.

Правоохранители осмотрели тело погибшей и не обнаружили следов насильственной смерти.

Полицейские квалифицировали смерть женщины по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 15 января при восхождении на Говерлу погиб один турист, еще двое получили травмы.

Автор: 

Говерла (50) Нацполиция (16480) смерть (9227) туристы (98)


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Топ комментарии
+9
Это ж какими надо быть "умными", чтобы в такую погоду пойти на Говерлу попить кофе ???
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15.01.2022 19:27
+5
""Говерла. Суббота. Солнце. Толпы народа, которые купили "Прогулку на Говерлу" и просто горнопляжники.
Обувь городская, сноубордические ботинки и тд.
Плотный наст, местами ледовая корка.
Вся эта братия то по одному, то под двое летит с горы. Кто-то на попе, кто-то кубарем. Большинство удачно куда-то вылетает недалеко и останавливается. Бордист, пролетевший мимо вдаль, сам вылез, почти не пострадал.
Но не все...
Женщина сегодня был её последний ДР...
Её сын получил перелом ноги.
Вот как донести до масс, что не не нужно ходить зимой на Говерлу в городской обуви-одежде, без опыта, снаряжения и вообще понимания что такое горы?"
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15.01.2022 21:00
+3
"Лучше гор могут быть только горы"
З яких повернувся живим!
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15.01.2022 19:13
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Говерлу в тюрму?
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15.01.2022 18:25 Ответить
туризм пуще неволи. но не до потери критичности.
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15.01.2022 18:28 Ответить
Могли и до лета подождать
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15.01.2022 20:28 Ответить
Судя по возрасту это были муж с женой и теща. Шли в одной связке.
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15.01.2022 22:35 Ответить
я тоже так подумал. а может и свекруха. она, похоже, их и вела. недооценила риски и переоценила группу. бывает.
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15.01.2022 22:39 Ответить
"Лучше гор могут быть только горы"
З яких повернувся живим!
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15.01.2022 19:13 Ответить
Это ж какими надо быть "умными", чтобы в такую погоду пойти на Говерлу попить кофе ???
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15.01.2022 19:27 Ответить
"...зрушили в обрив..." Може все ж " впали у прірву"? Там дійсно на спуску по ходу "тягне" праворуч з натоптаної стежки. І люди без альпіністського спорядження у падінні легко вилітають на крутий фірновий схил метрів сто по висоті. Мабуть верхній збив з ніг у падінні нижніх і полетіли всі троє. Так буває часто. Ось ще по цій аварії інформація : https://4sport.ua/news?id=34612
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15.01.2022 19:44 Ответить
"впали у прірву"

я честно хз откуда там на Говерле какие-то пропасти могут быть. Это же Карпаты а не Альпы - там круче и выше скал Довбуша отродясь ничего не было. А на Говерле так и подавно.
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15.01.2022 19:47 Ответить
На цьому маршруті вже на передвершині обеліск бачив? От приблизно там. Там праворуч іде крутий схил в бік водоспаду. Думаю, що там вони полетіли, бо в іншому місці малоймовірно.
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15.01.2022 21:01 Ответить
ну можливо, але круйти схил це ще нре прірва, а по-друге чого взагалі туди було пертися, коли вочевидь є більш пологий шлях... багато запитань
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15.01.2022 22:01 Ответить
кто грибочками тёщу угостит а кто и в горы сводит...
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15.01.2022 20:08 Ответить
Выбрать для восхождения на Говерлу наихудшие метеоусловия могут только либо хорошо подготовленные ,либо...
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15.01.2022 20:40 Ответить
На Говерлу нескладний маршрут, туда навіть 5-річні діти влітку підіймаються, а от метеоумови да...
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15.01.2022 20:58 Ответить
""Говерла. Суббота. Солнце. Толпы народа, которые купили "Прогулку на Говерлу" и просто горнопляжники.
Обувь городская, сноубордические ботинки и тд.
Плотный наст, местами ледовая корка.
Вся эта братия то по одному, то под двое летит с горы. Кто-то на попе, кто-то кубарем. Большинство удачно куда-то вылетает недалеко и останавливается. Бордист, пролетевший мимо вдаль, сам вылез, почти не пострадал.
Но не все...
Женщина сегодня был её последний ДР...
Её сын получил перелом ноги.
Вот как донести до масс, что не не нужно ходить зимой на Говерлу в городской обуви-одежде, без опыта, снаряжения и вообще понимания что такое горы?"
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15.01.2022 21:00 Ответить
Це по типу "душою молода" а по здоровлю уже 57 років. Казала одна бабця "як зліт так з розуму" Чого у 57 зимою пертися на Говерлу найскладнішим маршрутом???
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16.01.2022 10:41 Ответить
 
 