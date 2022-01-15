По факту смерти туристки на Говерле начато уголовное производство, - Нацполиция

При восхождении на Говерлу погибла туристка. Полиция открыла уголовное производство по факту смерти женщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

По данным правоохранителей, в 13:40 на линию "102" поступило сообщение от спасателей, что на синем маршруте при восхождении на Говерлу три человека сорвались в обрыв.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что вследствие падения 57-летняя женщина погибла, а 32-летняя и 34-летний мужчина травмировались. После падения выжившая женщина позвонила по телефону спасателям и сообщила о случившемся.

Все туристы – жители Одесской области.

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"Ход проведения поисково-спасательных работ был осложнен непростыми погодными условиями и сильным порывистым ветром. В 14:40 спасатели доставили пострадавшего мужчину на базу Заросляк и передали медикам, а в 15:50 транспортировали пострадавшую женщину", - говорится в сообщении.

Правоохранители осмотрели тело погибшей и не обнаружили следов насильственной смерти.

Полицейские квалифицировали смерть женщины по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 15 января при восхождении на Говерлу погиб один турист, еще двое получили травмы.