За фактом смерті туристки на Говерлі розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція
При сходженні на Говерлу загинула туристка. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті жінки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Івано-Франківської області.
За даними правоохоронців, о 13: 40 на лінію "102" надійшло повідомлення від рятувальників, що на синьому маршруті при сходженні на Говерлу три людини зрушили в обрив.
На місці події слідчо-оперативна група встановила, що в результаті падіння 57-річна жінка загинула, а 32-річна жінка і 34-річний чоловік травмувалися. Після падіння жінка зателефонувала рятувальникам і повідомити про те, що трапилося.
Всі туристи жителі Одеської області.
"Хід проведення пошуково-рятувальних робіт був ускладнений складними погодними умовами і сильним поривчастим вітром. О 14:40 рятувальники доставили постраждалого чоловіка в базу Заросляк і передали медикам, а о 15: 50 - транспортували постраждалу жінку", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці оглянули тіло загиблої та не виявили слідів насильницької смерті
Поліцейські кваліфікували смерть жінки за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою "нещасний випадок".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 15 січня при сходженні на Говерлу загинув один турист, ще двоє отримали травми.
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З яких повернувся живим!
я честно хз откуда там на Говерле какие-то пропасти могут быть. Это же Карпаты а не Альпы - там круче и выше скал Довбуша отродясь ничего не было. А на Говерле так и подавно.
Обувь городская, сноубордические ботинки и тд.
Плотный наст, местами ледовая корка.
Вся эта братия то по одному, то под двое летит с горы. Кто-то на попе, кто-то кубарем. Большинство удачно куда-то вылетает недалеко и останавливается. Бордист, пролетевший мимо вдаль, сам вылез, почти не пострадал.
Но не все...
Женщина сегодня был её последний ДР...
Её сын получил перелом ноги.
Вот как донести до масс, что не не нужно ходить зимой на Говерлу в городской обуви-одежде, без опыта, снаряжения и вообще понимания что такое горы?"