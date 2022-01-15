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За фактом смерті туристки на Говерлі розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція

За фактом смерті туристки на Говерлі розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція

При сходженні на Говерлу загинула туристка. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті жінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Івано-Франківської області.

За даними правоохоронців, о 13: 40 на лінію "102" надійшло повідомлення від рятувальників, що на синьому маршруті при сходженні на Говерлу три людини зрушили в обрив.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що в результаті падіння 57-річна жінка загинула, а 32-річна жінка і 34-річний чоловік травмувалися. Після падіння жінка зателефонувала рятувальникам і повідомити про те, що трапилося.

Всі туристи жителі Одеської області.

Читайте також: Один турист загинув, двоє травмувалися під час сходження на Говерлу, - ДСНС

"Хід проведення пошуково-рятувальних робіт був ускладнений складними погодними умовами і сильним поривчастим вітром. О 14:40 рятувальники доставили постраждалого чоловіка в базу Заросляк і передали медикам, а о 15: 50 - транспортували постраждалу жінку", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці оглянули тіло загиблої та не виявили слідів насильницької смерті

Поліцейські кваліфікували смерть жінки за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою "нещасний випадок".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 15 січня при сходженні на Говерлу загинув один турист, ще двоє отримали травми.

Говерла (15) Нацполіція (15186) смерть (6754) туристи (275)


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Топ коментарі
+9
Это ж какими надо быть "умными", чтобы в такую погоду пойти на Говерлу попить кофе ???
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15.01.2022 19:27
+5
""Говерла. Суббота. Солнце. Толпы народа, которые купили "Прогулку на Говерлу" и просто горнопляжники.
Обувь городская, сноубордические ботинки и тд.
Плотный наст, местами ледовая корка.
Вся эта братия то по одному, то под двое летит с горы. Кто-то на попе, кто-то кубарем. Большинство удачно куда-то вылетает недалеко и останавливается. Бордист, пролетевший мимо вдаль, сам вылез, почти не пострадал.
Но не все...
Женщина сегодня был её последний ДР...
Её сын получил перелом ноги.
Вот как донести до масс, что не не нужно ходить зимой на Говерлу в городской обуви-одежде, без опыта, снаряжения и вообще понимания что такое горы?"
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15.01.2022 21:00
+3
"Лучше гор могут быть только горы"
З яких повернувся живим!
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15.01.2022 19:13
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Говерлу в тюрму?
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15.01.2022 18:25 Відповісти
туризм пуще неволи. но не до потери критичности.
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15.01.2022 18:28 Відповісти
Могли и до лета подождать
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15.01.2022 20:28 Відповісти
Судя по возрасту это были муж с женой и теща. Шли в одной связке.
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15.01.2022 22:35 Відповісти
я тоже так подумал. а может и свекруха. она, похоже, их и вела. недооценила риски и переоценила группу. бывает.
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15.01.2022 22:39 Відповісти
"Лучше гор могут быть только горы"
З яких повернувся живим!
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15.01.2022 19:13 Відповісти
Это ж какими надо быть "умными", чтобы в такую погоду пойти на Говерлу попить кофе ???
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15.01.2022 19:27 Відповісти
"...зрушили в обрив..." Може все ж " впали у прірву"? Там дійсно на спуску по ходу "тягне" праворуч з натоптаної стежки. І люди без альпіністського спорядження у падінні легко вилітають на крутий фірновий схил метрів сто по висоті. Мабуть верхній збив з ніг у падінні нижніх і полетіли всі троє. Так буває часто. Ось ще по цій аварії інформація : https://4sport.ua/news?id=34612
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15.01.2022 19:44 Відповісти
"впали у прірву"

я честно хз откуда там на Говерле какие-то пропасти могут быть. Это же Карпаты а не Альпы - там круче и выше скал Довбуша отродясь ничего не было. А на Говерле так и подавно.
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15.01.2022 19:47 Відповісти
На цьому маршруті вже на передвершині обеліск бачив? От приблизно там. Там праворуч іде крутий схил в бік водоспаду. Думаю, що там вони полетіли, бо в іншому місці малоймовірно.
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15.01.2022 21:01 Відповісти
ну можливо, але круйти схил це ще нре прірва, а по-друге чого взагалі туди було пертися, коли вочевидь є більш пологий шлях... багато запитань
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15.01.2022 22:01 Відповісти
кто грибочками тёщу угостит а кто и в горы сводит...
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15.01.2022 20:08 Відповісти
Выбрать для восхождения на Говерлу наихудшие метеоусловия могут только либо хорошо подготовленные ,либо...
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15.01.2022 20:40 Відповісти
На Говерлу нескладний маршрут, туда навіть 5-річні діти влітку підіймаються, а от метеоумови да...
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15.01.2022 20:58 Відповісти
""Говерла. Суббота. Солнце. Толпы народа, которые купили "Прогулку на Говерлу" и просто горнопляжники.
Обувь городская, сноубордические ботинки и тд.
Плотный наст, местами ледовая корка.
Вся эта братия то по одному, то под двое летит с горы. Кто-то на попе, кто-то кубарем. Большинство удачно куда-то вылетает недалеко и останавливается. Бордист, пролетевший мимо вдаль, сам вылез, почти не пострадал.
Но не все...
Женщина сегодня был её последний ДР...
Её сын получил перелом ноги.
Вот как донести до масс, что не не нужно ходить зимой на Говерлу в городской обуви-одежде, без опыта, снаряжения и вообще понимания что такое горы?"
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15.01.2022 21:00 Відповісти
Це по типу "душою молода" а по здоровлю уже 57 років. Казала одна бабця "як зліт так з розуму" Чого у 57 зимою пертися на Говерлу найскладнішим маршрутом???
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16.01.2022 10:41 Відповісти
 
 