За фактом смерті туристки на Говерлі розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція

При сходженні на Говерлу загинула туристка. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті жінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Івано-Франківської області.

За даними правоохоронців, о 13: 40 на лінію "102" надійшло повідомлення від рятувальників, що на синьому маршруті при сходженні на Говерлу три людини зрушили в обрив.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що в результаті падіння 57-річна жінка загинула, а 32-річна жінка і 34-річний чоловік травмувалися. Після падіння жінка зателефонувала рятувальникам і повідомити про те, що трапилося.

Всі туристи жителі Одеської області.

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"Хід проведення пошуково-рятувальних робіт був ускладнений складними погодними умовами і сильним поривчастим вітром. О 14:40 рятувальники доставили постраждалого чоловіка в базу Заросляк і передали медикам, а о 15: 50 - транспортували постраждалу жінку", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці оглянули тіло загиблої та не виявили слідів насильницької смерті

Поліцейські кваліфікували смерть жінки за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою "нещасний випадок".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 15 січня при сходженні на Говерлу загинув один турист, ще двоє отримали травми.