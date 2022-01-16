Имперские амбиции Путина не ограничиваются Украиной, - глава Минобороны Великобритании Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил президента России Владимира Путина в царских амбициях и выразил обеспокоенность тем, что они не закончатся Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
"Я боюсь, что речь, действительно, идет о наследии президента Путина, то есть ложном видении о России, которую даже цари не смогли создать и консолидировать, то есть Россию, состоящую из Беларуси, Украины и России", - сказал Уоллес в опубликованном 15 января интервью Daily Telegraph.
Он добавил, что "девиз царей для Российской империи" имеет "намного более глубокие последствия для безопасности Восточной Европы, поскольку не заканчивается Украиной".
Министр обороны Великобритании отметил, что вопрос о "последствиях для России за вторжение в суверенное государство необходимо поставить всерьез, потому что мир наблюдает, китайцы наблюдают". Он подчеркнул, что если Путин решит вторгнуться, любые экономические санкции и последствия будут "строгими" и "выйдут далеко за пределы санкций 2014 года", когда Москва оккупировала украинский Крым.
Уоллес разговаривал с Daily Telegraph во время своего визита в Швецию, Финляндию и Норвегию, целью которого было засвидетельствовать их в поддержке Британии. "Такие страны, как Швеция и Финляндия, озабочены текущим поведением России и последствиями вторжения в Украину", – сказал он. Он заверил, что выход Великобритании из Евросоюза не означает, что она уменьшила свою ангажировку по безопасности в Европе.
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Когда то после увольнения Молотов в кругу своих сподвижников в 1957 году гордо заявлял -все что завещал нам великий ленин мы почти все выполнили, полмира в наших руках. А это был основоположник рузге мира, оголтелый шовинист. Так что стремление рейха к абсолюту есть природный процесс в рузге мире.
...Я остаточно зрозуміла, що російська держава укріпляється зовсім не багатством, як західні (велика помилка всіх політологів, котрі досі вірять у перемогу холодильника над телевізором!), а цілком навпаки - злиднями. Воно й в історії так щоразу повторювалось, хоч за Столипіна, хоч за Брежнєва: варт було "ширнармасам" не те щоб забагатіти (аж до такого в Росії не доходило ніколи!), а всього лиш наїстись, більш-менш погамувати отой хронічно підсисаючий ізсередини голодняк, що будить вночі, - і імперія тут-таки розвалювалась. Нині, коли російське керівництво ударними темпами відбудовує тоталітаризм (такий, щоби всі знали, що ресурс видають з одного "віконця роздачі" на всю країну, і суспільство само формувало до того віконця чергу), воно як ніколи зацікавлене в масовому зубожінні свого й нашого населення: чим голодніше, тим керованіше.
І весь цей потік трешу, в якому я рік порпалась, як сортувач у сміттярці, по соцмережах, якраз прекрасно привчає свою (російську) й російськоорієнтовану ЦА до великих злиднів. Вміло, психологічно грамотно російських мам, дружин і бабусь до того адаптує - приохочує, призвичаює, вмощує на лавочку під під'їздом і розраджує: це не страшно, це нормально, у всіх чоловіки козли, у всіх діти сволочі (десь тут недалеко вже і "якщо вб'ють в Україні чи Сирії - не побивайся" в підкладку зашито...), а ти подумай - чи правильно вчинила Маша?.. чи не втратила вона, сама-дура-винувата, більше, ніж здобула?.. і кого тут вважати ***** - Машу чи її маму?.. - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-mii-teplyi-lampovyi-rashyzm/a-60100701
@newkc14
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Сюрреализм?
Нет, просто русская агентура пронизывает все ветви власти Украины.
Полиция Харькова вызвала на допрос ветерана полка "Азов", лидера областного отделения "Национального корпуса" Константина Немичева по запросу... России !!!!!!
Росію під ніж, волю Корінним Народам Росії!
И дело даже не в Украине, думаю Западной Европе и США на нее плевать, а вот на свой имидж не плевать, т.к. если США утрутся, то очень скоро все посыплется во всем мире - тот же Китай рискнет забрать Тайвань, а Северная Корея нападет на Южную. Начнутся региональные войны.
И окажется что США придется запереться у себя на континенте или начать 3-ю мировую, ***** видимо ставит на первое. Пока все боятся лезть на США и никто не хочет пробовать первым отхватить по полной. Только ***** решил взять на понт, возможно даже по заданию Китая, но США просто не могут себе позволить дать ему победить, им надо опустить Россию по полной, чтобы другим не повадно было.
Из Афганистана они ушли сами, т.к. без толку было пытаться привить зверькам цивилизацию, да и силы на Китай с Россией нужны. Вот сейчас у США руки свободны, чтобы выскочкам давать по лбу.
ПТН ПНХ! Крым это Украина!