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Новости Агрессия России против Украины Война
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Имперские амбиции Путина не ограничиваются Украиной, - глава Минобороны Великобритании Уоллес

Имперские амбиции Путина не ограничиваются Украиной, - глава Минобороны Великобритании Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил президента России Владимира Путина в царских амбициях и выразил обеспокоенность тем, что они не закончатся Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Я боюсь, что речь, действительно, идет о наследии президента Путина, то есть ложном видении о России, которую даже цари не смогли создать и консолидировать, то есть Россию, состоящую из Беларуси, Украины и России", - сказал Уоллес в опубликованном 15 января интервью Daily Telegraph.

Он добавил, что "девиз царей для Российской империи" имеет "намного более глубокие последствия для безопасности Восточной Европы, поскольку не заканчивается Украиной".

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Министр обороны Великобритании отметил, что вопрос о "последствиях для России за вторжение в суверенное государство необходимо поставить всерьез, потому что мир наблюдает, китайцы наблюдают". Он подчеркнул, что если Путин решит вторгнуться, любые экономические санкции и последствия будут "строгими" и "выйдут далеко за пределы санкций 2014 года", когда Москва оккупировала украинский Крым.

Уоллес разговаривал с Daily Telegraph во время своего визита в Швецию, Финляндию и Норвегию, целью которого было засвидетельствовать их в поддержке Британии. "Такие страны, как Швеция и Финляндия, озабочены текущим поведением России и последствиями вторжения в Украину", – сказал он. Он заверил, что выход Великобритании из Евросоюза не означает, что она уменьшила свою ангажировку по безопасности в Европе.

россия (95638) Уоллес Бен (184)


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Топ комментарии
+21
Для початку треба голосувати за того, хто цю Україну любить і цінує, а не за опудало без усвідомлення хто він і що.
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16.01.2022 03:54
+16
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16.01.2022 06:44
+5
Зачем тролля кормить? Не комментируйте его.
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16.01.2022 03:46
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это шас так бриты спокойно обсуждают "устремление" фюрера. А у самих було похуже в 1941-1942 годах. Рузвельт припер бритов к стенке-хотите военную помощь, подписывайте Атлантическую Хартию и целый год Черчилль убеждал доминионы согласиться. И согласились таки, а потом уже Индия, Пакистан и др. с 1945 года обретали независимость. Правда, тогдашние марксисты из Москвы оболгали этот процесс, заявляли что все народы всего мира вели неустанную войну за независимость и были вознаграждены. Даже из босоногого пацифиста Ганди делали революционера. А де Голль презрительно отказался от этого и до самой своей кончины Франция имела проблемы в национальном вопросе.
Когда то после увольнения Молотов в кругу своих сподвижников в 1957 году гордо заявлял -все что завещал нам великий ленин мы почти все выполнили, полмира в наших руках. А это был основоположник рузге мира, оголтелый шовинист. Так что стремление рейха к абсолюту есть природный процесс в рузге мире.
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16.01.2022 02:48 Ответить
Точно де Голль отказался? Может все таки наоборот, Франция де Голля присоединилась к Атлантической Хартии?
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16.01.2022 03:00 Ответить
британская империя сама владела множеством колоний, причём очень далеко от своих границ, но об Россию зубы обломала, отсюда комплексы
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16.01.2022 09:44 Ответить
Как можно об дерьмо обламать зубы? Жители рашки обитают в бедности со своими громаднейшими природными богатствами.У рашки всегда строился концлагерь,в отличии от Англии.Результаты истории подводятся фактами жизни сегодняшнего дня.У РФ все зубы гнилые,даже несмотря на их бряцение оружием.
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16.01.2022 10:38 Ответить
Англо-бурские войны.ХА-ХА-ХА !!! Вспомнила бабка как девкой была.Пришлось мне побывать более чем в 30 странах мира с разными укладами и цивилизацией.Причём никак турист.Кумиров ещё со школьной скамьи не имею.Всегда брал ответственность на себя.Поэтому во всех слоях общества и в различных странах к себе чувствую уважение.Причём и со стороны рабских и невоспитанных россиян. В Англии сегодня так плохо, ну очень плохо,что всякие нувориши у росвласти и окружении покупают себе там недвижимость и яхты. А что касается методичек и умников,так это вы наверное о себе.Факт-вещь упрямая.И если ими манипулировать,то получается отрицательный результат.При любой власти был всегда востребован и с только положительными результатами своего труда.Те природные богатства,которые имела и имеет Россия,а её житель ими не владеет.Поэтому глупо утверждать,что англо-саксы поломали зубы о Россию.ФАКТЫ,ФАКТЫ,ФАКТЫ надо уметь анализировать и делать правильные выводы!!!!!!
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16.01.2022 14:04 Ответить
Я тоже извиняюсь, заранее, но с такими как вы - не получится точно. Для того что бы получилось, хоть что то делать надо. В крайнем случае не разгонять зраду.
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16.01.2022 03:04 Ответить
Для початку треба голосувати за того, хто цю Україну любить і цінує, а не за опудало без усвідомлення хто він і що.
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16.01.2022 03:54 Ответить
Ну і живи дальше , тільки без нас
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16.01.2022 03:41 Ответить
Зачем тролля кормить? Не комментируйте его.
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16.01.2022 03:46 Ответить
В Германии.
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16.01.2022 04:18 Ответить
да убейте вы уже эту суку рашку
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16.01.2022 05:04 Ответить
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16.01.2022 06:44 Ответить
Даша буде з вилами шукати москаля, а москаль її чекатиме у засідці з автоматом і з апаратом нічного бачення. А Даша ще ж візьме з собою Василя, також із вилами.Питання : як довго Даша і Вася когось шукатимуть??
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16.01.2022 09:21 Ответить
москаль шукає не по лавках, а в інстє й тіктоку...

...Я остаточно зрозуміла, що російська держава укріпляється зовсім не багатством, як західні (велика помилка всіх політологів, котрі досі вірять у перемогу холодильника над телевізором!), а цілком навпаки - злиднями. Воно й в історії так щоразу повторювалось, хоч за Столипіна, хоч за Брежнєва: варт було "ширнармасам" не те щоб забагатіти (аж до такого в Росії не доходило ніколи!), а всього лиш наїстись, більш-менш погамувати отой хронічно підсисаючий ізсередини голодняк, що будить вночі, - і імперія тут-таки розвалювалась. Нині, коли російське керівництво ударними темпами відбудовує тоталітаризм (такий, щоби всі знали, що ресурс видають з одного "віконця роздачі" на всю країну, і суспільство само формувало до того віконця чергу), воно як ніколи зацікавлене в масовому зубожінні свого й нашого населення: чим голодніше, тим керованіше.
І весь цей потік трешу, в якому я рік порпалась, як сортувач у сміттярці, по соцмережах, якраз прекрасно привчає свою (російську) й російськоорієнтовану ЦА до великих злиднів. Вміло, психологічно грамотно російських мам, дружин і бабусь до того адаптує - приохочує, призвичаює, вмощує на лавочку під під'їздом і розраджує: це не страшно, це нормально, у всіх чоловіки козли, у всіх діти сволочі (десь тут недалеко вже і "якщо вб'ють в Україні чи Сирії - не побивайся" в підкладку зашито...), а ти подумай - чи правильно вчинила Маша?.. чи не втратила вона, сама-дура-винувата, більше, ніж здобула?.. і кого тут вважати ***** - Машу чи її маму?.. - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-mii-teplyi-lampovyi-rashyzm/a-60100701
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16.01.2022 15:18 Ответить
А брити аж тепер це зрозуміли?
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16.01.2022 08:12 Ответить
Ну хотя бы поняли. Немцы с французами до сих пор не в курсе.
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16.01.2022 09:03 Ответить
Kavkaz Center


@newkc14

·
https://twitter.com/newkc14/status/1482594264005726208 10 мин



Сюрреализм?

Нет, просто русская агентура пронизывает все ветви власти Украины.

Полиция Харькова вызвала на допрос ветерана полка "Азов", лидера областного отделения "Национального корпуса" Константина Немичева по запросу... России !!!!!!
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16.01.2022 08:14 Ответить
Они не "русские",и даже не российские-они чухонско-мордовские,т.е. угро-финны по происхождению.
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16.01.2022 09:21 Ответить
Нам давно потрібно писати не поліція а призвіще, таким чином вони будуть усвідомлювати,що відповідальність за дії буде персональною,хай теж розуміють наслідки своїх дій.А то привикли "мені приказали".
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16.01.2022 10:46 Ответить
Ну так нацхвойди самі боролися проти Пороха за цю владу. Нехай тепер зроблять марші, та закидають поліцію м"якими іграшками. Тішуся за них.
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16.01.2022 11:18 Ответить
Доки Росія жива в Світі буде проливатися Кров, пануватиме Зло Брехня!
Росію під ніж, волю Корінним Народам Росії!
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16.01.2022 08:55 Ответить
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16.01.2022 09:16 Ответить
Имперские амбиции РАБссии закончились с началом Первой Мировой войны с братской Германией Кайзера Вильшельма,а Вторая Мировая с братом Гитлером по факту завалила дохлый ССср и с той же Германией...Метаморфозы с браьями Северного Потопа... немцами...,Мавзолейные не дружите с Германией...это ваш Могильник...
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16.01.2022 09:51 Ответить
У рашки во все времена никогда не было амбиций. Веками они(люди) все стали шовинистами .Это уже стало на генетическом уровне. Даже при неизбежном распаде современной РФ из-за её имперского поведения, природу не обмануть.
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16.01.2022 10:53 Ответить
Путин дурачок,загнавший себя в угол. Но пугать им ,нужно.
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16.01.2022 09:55 Ответить
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16.01.2022 09:59 Ответить
Польские хакеры атаковали украинские предприятия,организации и учреждения... Хакеры РАБссии научились переводить стрелки на любую страну Мира...,каже польский киберспец Дариуш Матерняк...
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16.01.2022 10:02 Ответить
В Украине они уже своего добились?
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16.01.2022 11:03 Ответить
Русские сделали ошибку начав публично шантажировать США и НАТО, требуя от них публичного же унижения (проглотить и утереться), чем вызвали однозначное неприятие!

И дело даже не в Украине, думаю Западной Европе и США на нее плевать, а вот на свой имидж не плевать, т.к. если США утрутся, то очень скоро все посыплется во всем мире - тот же Китай рискнет забрать Тайвань, а Северная Корея нападет на Южную. Начнутся региональные войны.

И окажется что США придется запереться у себя на континенте или начать 3-ю мировую, ***** видимо ставит на первое. Пока все боятся лезть на США и никто не хочет пробовать первым отхватить по полной. Только ***** решил взять на понт, возможно даже по заданию Китая, но США просто не могут себе позволить дать ему победить, им надо опустить Россию по полной, чтобы другим не повадно было.
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16.01.2022 11:54 Ответить
А чего через ВПН, стыдишься вашего триколора?

Из Афганистана они ушли сами, т.к. без толку было пытаться привить зверькам цивилизацию, да и силы на Китай с Россией нужны. Вот сейчас у США руки свободны, чтобы выскочкам давать по лбу.
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16.01.2022 12:14 Ответить
"И дело даже не в Украине, думаю Западной Европе и США на нее плевать,"- уж на тебя то им точно плевать, - ************ примазываюшийся..
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16.01.2022 12:43 Ответить
Только я начинаю писать о том, что русским невыгодно, так сразу меня неаргументированно кацапские тролли под ВПНом начинают клеймить про-хуйловским, ну чтобы меня игнорили противники *****!

ПТН ПНХ! Крым это Украина!
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16.01.2022 12:55 Ответить
якщо заговорили про імперські мрії російськіх самодержців в минулому то вже вчора потрібно закрити кацапам вхід-вихід в Чорне і Балтійське моря. . . це буде суперсанкції проти росіянського імперства
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16.01.2022 13:36 Ответить
 
 