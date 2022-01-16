Имперские амбиции Путина не ограничиваются Украиной, - глава Минобороны Великобритании Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил президента России Владимира Путина в царских амбициях и выразил обеспокоенность тем, что они не закончатся Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Я боюсь, что речь, действительно, идет о наследии президента Путина, то есть ложном видении о России, которую даже цари не смогли создать и консолидировать, то есть Россию, состоящую из Беларуси, Украины и России", - сказал Уоллес в опубликованном 15 января интервью Daily Telegraph.

Он добавил, что "девиз царей для Российской империи" имеет "намного более глубокие последствия для безопасности Восточной Европы, поскольку не заканчивается Украиной".

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Министр обороны Великобритании отметил, что вопрос о "последствиях для России за вторжение в суверенное государство необходимо поставить всерьез, потому что мир наблюдает, китайцы наблюдают". Он подчеркнул, что если Путин решит вторгнуться, любые экономические санкции и последствия будут "строгими" и "выйдут далеко за пределы санкций 2014 года", когда Москва оккупировала украинский Крым.

Уоллес разговаривал с Daily Telegraph во время своего визита в Швецию, Финляндию и Норвегию, целью которого было засвидетельствовать их в поддержке Британии. "Такие страны, как Швеция и Финляндия, озабочены текущим поведением России и последствиями вторжения в Украину", – сказал он. Он заверил, что выход Великобритании из Евросоюза не означает, что она уменьшила свою ангажировку по безопасности в Европе.