Сегодня в Украине День памяти "киборгов" – защитников Донецкого аэропорта

Сегодня в Украине отмечается День памяти защитников Донецкого аэропорта.

Всеукраинский день памяти защитников Донецкого аэропорта был установлен по инициативе украинских воинов, 242 дня защищавших этот стратегический объект. За стойкость, бесстрашие и непобедимость украинских защитников ДАПА назвали "киборгами", а форпост украинских киборгов стал символом украинского мужества, оплотом украинского духа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как известно, оборона Донецкого аэропорта длилась 242 дня: с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года. 242 дня украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российско-оккупационных войск и пророссийским боевикам, упорно отстаивая крошечный клочок украинской земли.

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Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014, когда пророссийские сепаратисты и чеченские боевики захватили здания аэропорта тогда еще мирного Донецка. В этот же день украинские силовики благодаря скоординированным действиям украинских Воздушных сил и высокомобильных десантных войск нанесли удар по позициям террористов и установили контроль над Донецким аэропортом. Позже была полная дестабилизация города Донецк, начало оккупации и бесконечные попытки врага отобрать контроль над аэропортом, но наши воины не сдавали позиций и даже под шквальным огнем держали оборону.

На январь 2015 года приходятся самые кровавые и ожесточенные бои. 13 января в результате постоянных массированных танковых и артобстрелов со стороны боевиков рухнула диспетчерская башня, изображение которой стало символом обороны аэропорта. Дальше бои шли за этажи нового терминала. 18-20 января украинские военные удерживали первый этаж, а подвал и верхние этажи контролировались противником. Боевики, воспользовавшись перемирием для эвакуации убитых и раненых, заминировали перекрытие здания и взорвали их. В эти дни, в результате подрыва терминала, погибли 58 защитников-киборгов, которые отстаивали этот плацдарм до последней капли крови. В общей сложности, по официальным данным, защищая Донецкий аэропорт погибли около 100 военных.

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В разное время в аэропорту и близлежащем поселке Пески воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригад, 57 отдельной мотопехотной бригады и 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведовательного батальонов, бойцы полка "Днепр-1", воины Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и многие другие. Многие из них были отмечены государственными наградами, некоторые из них – посмертно.

20 января 2015 года пророссийские боевики, не прекращая штурмов, взорвали новый терминал Донецкого аэропорта, окончательно превратив один из крупнейших аэропортов страны в руины. После этого военным руководством было принято решение отвести украинских бойцов, и 22 января последние уцелевшие защитники покинули разрушенный терминал.