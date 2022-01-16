Сегодня в Украине День памяти "киборгов" – защитников Донецкого аэропорта
Сегодня в Украине отмечается День памяти защитников Донецкого аэропорта.
Всеукраинский день памяти защитников Донецкого аэропорта был установлен по инициативе украинских воинов, 242 дня защищавших этот стратегический объект. За стойкость, бесстрашие и непобедимость украинских защитников ДАПА назвали "киборгами", а форпост украинских киборгов стал символом украинского мужества, оплотом украинского духа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как известно, оборона Донецкого аэропорта длилась 242 дня: с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года. 242 дня украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российско-оккупационных войск и пророссийским боевикам, упорно отстаивая крошечный клочок украинской земли.
Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014, когда пророссийские сепаратисты и чеченские боевики захватили здания аэропорта тогда еще мирного Донецка. В этот же день украинские силовики благодаря скоординированным действиям украинских Воздушных сил и высокомобильных десантных войск нанесли удар по позициям террористов и установили контроль над Донецким аэропортом. Позже была полная дестабилизация города Донецк, начало оккупации и бесконечные попытки врага отобрать контроль над аэропортом, но наши воины не сдавали позиций и даже под шквальным огнем держали оборону.
На январь 2015 года приходятся самые кровавые и ожесточенные бои. 13 января в результате постоянных массированных танковых и артобстрелов со стороны боевиков рухнула диспетчерская башня, изображение которой стало символом обороны аэропорта. Дальше бои шли за этажи нового терминала. 18-20 января украинские военные удерживали первый этаж, а подвал и верхние этажи контролировались противником. Боевики, воспользовавшись перемирием для эвакуации убитых и раненых, заминировали перекрытие здания и взорвали их. В эти дни, в результате подрыва терминала, погибли 58 защитников-киборгов, которые отстаивали этот плацдарм до последней капли крови. В общей сложности, по официальным данным, защищая Донецкий аэропорт погибли около 100 военных.
В разное время в аэропорту и близлежащем поселке Пески воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригад, 57 отдельной мотопехотной бригады и 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведовательного батальонов, бойцы полка "Днепр-1", воины Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и многие другие. Многие из них были отмечены государственными наградами, некоторые из них – посмертно.
20 января 2015 года пророссийские боевики, не прекращая штурмов, взорвали новый терминал Донецкого аэропорта, окончательно превратив один из крупнейших аэропортов страны в руины. После этого военным руководством было принято решение отвести украинских бойцов, и 22 января последние уцелевшие защитники покинули разрушенный терминал.
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Ми поруч.
Ми скоро повернемося. Бо загубили там свою люльку.
Слава і пам'ять павшим Героям.
я не людина, я - кіборг, мій вимір - аеропорт.
Для когось я прокажений, комусь я - під нігтем цвях,
трощать мої мікросхеми, луплять мене по зубах.
Облазить моя шкіра, плавиться мій метал,
а я, як у груди рапіра, вгризаюся в термінал.
Скаче в мені напруга, аж іскри летять з-під брів,
втративши кібердруга, я знищу сто біочортів.
Навіть, роздертий на скиби, я не віддам Донбас.
Звати мене кіборг, але я один із вас.
Роман Семисал
Щануймо мову.
Героям Слава!
ЗЛН-ПНХ!
А "руSSкій", рашистскій "мір" - ВАЙНА!
Спитайте хтось у військового командування, чи може зараз злітна полоса в ДАП приймати військові літаки кацапів. Будете дуже здивовані.
Адже ціль оборони ДАП була не захист якогось там терміналу, а за неможливість сісти авіації в Донецьку.
Ярій, душе. Ярій, а не ридай.
У білій стужі сонце України.
А ти шукай - червону тінь калини
на чорних водах - тінь її шукай,
де ЖМЕНЬКА НАС, МАЛЕСЕНЬКА ЩОПТА,
лише для молитов і сподівання.
Усім нам смерть судилася зарання,
бо КАЛИНОВА КРОВ - ТАКА Ж КРУТА,
ВОНА ТАКА Ж ТЕРПКА, ЯК КРОВ У НАШИХ ЖИЛАХ!
У сивій завірюсі голосінь
ці грона болю, що падуть в глибінь,
безсмертною бідою окошились.
"чтобьі ... из-за"
https://www.youtube.com/watch?v=W_RIe8oupxU
Слава Україні!!!
Героям слава!!!