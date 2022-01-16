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Новости Война
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Сегодня в Украине День памяти "киборгов" – защитников Донецкого аэропорта

Сегодня в Украине День памяти

Сегодня в Украине отмечается День памяти защитников Донецкого аэропорта.

Всеукраинский день памяти защитников Донецкого аэропорта был установлен по инициативе украинских воинов, 242 дня защищавших этот стратегический объект. За стойкость, бесстрашие и непобедимость украинских защитников ДАПА назвали "киборгами", а форпост украинских киборгов стал символом украинского мужества, оплотом украинского духа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как известно, оборона Донецкого аэропорта длилась 242 дня: с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года. 242 дня украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российско-оккупационных войск и пророссийским боевикам, упорно отстаивая крошечный клочок украинской земли.

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Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014, когда пророссийские сепаратисты и чеченские боевики захватили здания аэропорта тогда еще мирного Донецка. В этот же день украинские силовики благодаря скоординированным действиям украинских Воздушных сил и высокомобильных десантных войск нанесли удар по позициям террористов и установили контроль над Донецким аэропортом. Позже была полная дестабилизация города Донецк, начало оккупации и бесконечные попытки врага отобрать контроль над аэропортом, но наши воины не сдавали позиций и даже под шквальным огнем держали оборону.

На январь 2015 года приходятся самые кровавые и ожесточенные бои. 13 января в результате постоянных массированных танковых и артобстрелов со стороны боевиков рухнула диспетчерская башня, изображение которой стало символом обороны аэропорта. Дальше бои шли за этажи нового терминала. 18-20 января украинские военные удерживали первый этаж, а подвал и верхние этажи контролировались противником. Боевики, воспользовавшись перемирием для эвакуации убитых и раненых, заминировали перекрытие здания и взорвали их. В эти дни, в результате подрыва терминала, погибли 58 защитников-киборгов, которые отстаивали этот плацдарм до последней капли крови. В общей сложности, по официальным данным, защищая Донецкий аэропорт погибли около 100 военных.

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В разное время в аэропорту и близлежащем поселке Пески воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригад, 57 отдельной мотопехотной бригады и 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведовательного батальонов, бойцы полка "Днепр-1", воины Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и многие другие. Многие из них были отмечены государственными наградами, некоторые из них – посмертно.

20 января 2015 года пророссийские боевики, не прекращая штурмов, взорвали новый терминал Донецкого аэропорта, окончательно превратив один из крупнейших аэропортов страны в руины. После этого военным руководством было принято решение отвести украинских бойцов, и 22 января последние уцелевшие защитники покинули разрушенный терминал.

память (1496) донецкий аэропорт (540) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+55
​​Ми нічого і нікому не забули.
Ми поруч.
Ми скоро повернемося. Бо загубили там свою люльку.

Слава і пам'ять павшим Героям.
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16.01.2022 09:01
+42
Героям - Слава
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16.01.2022 09:01
+34
Кацапская дичь, ваши "лучшие" вояки 242 дня не могли взять ДАП. Славные воины Украины перемололи там ваших орков на удобрение. Как же вы собираетесь воевать со всей Украиной??!!
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16.01.2022 09:06
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​​Ми нічого і нікому не забули.
Ми поруч.
Ми скоро повернемося. Бо загубили там свою люльку.

Слава і пам'ять павшим Героям.
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16.01.2022 09:01 Ответить
Героям - Слава
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16.01.2022 09:01 Ответить
Кацапская дичь, ваши "лучшие" вояки 242 дня не могли взять ДАП. Славные воины Украины перемололи там ваших орков на удобрение. Как же вы собираетесь воевать со всей Украиной??!!
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16.01.2022 09:06 Ответить
"лучшие" всё-таки смогли это сделать.
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16.01.2022 10:01 Ответить
Це мій вирок і вибір: я не покину борт;
я не людина, я - кіборг, мій вимір - аеропорт.
Для когось я прокажений, комусь я - під нігтем цвях,
трощать мої мікросхеми, луплять мене по зубах.
Облазить моя шкіра, плавиться мій метал,
а я, як у груди рапіра, вгризаюся в термінал.
Скаче в мені напруга, аж іскри летять з-під брів,
втративши кібердруга, я знищу сто біочортів.
Навіть, роздертий на скиби, я не віддам Донбас.
Звати мене кіборг, але я один із вас.

Роман Семисал
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16.01.2022 11:08 Ответить
АД 242,автор книги Сергей Лойко.....
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16.01.2022 09:16 Ответить
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16.01.2022 09:17 Ответить
https://youtu.be/U4Mk9DK6Iow ...более подробнее видео о Героях Украины...
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16.01.2022 09:19 Ответить
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16.01.2022 09:20 Ответить
Слава безстрашним українським воїнам! Смерть внутрішнім ворогам України, імпотентним гівнокомандувачам, що піаряться на загиблих воїнах і конвертують її у свій рейтинг !!!
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16.01.2022 09:20 Ответить
Тільки - гіМнокомандувачам!

Щануймо мову.
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16.01.2022 13:03 Ответить
Довіряємо лише ЗСУ.
Героям Слава!
ЗЛН-ПНХ!
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16.01.2022 09:26 Ответить
"Бойовики, скориставшись перемир'ям для евакуації своїх убитих і поранених, замінували перекриття будівлі і підірвали їх" ---------- Подлый мерзкий рюзьгий мир. Никаких перемирий с козломордыми тварями быть не должно, никогда. Без разговоров уничтожать как бешеных собак!
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16.01.2022 09:41 Ответить
МИР може бути ТІЛЬКИ РЕАЛЬНИЙ!!!

А "руSSкій", рашистскій "мір" - ВАЙНА!
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16.01.2022 12:35 Ответить
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16.01.2022 09:45 Ответить
litator@litator25



Спитайте хтось у військового командування, чи може зараз злітна полоса в ДАП приймати військові літаки кацапів. Будете дуже здивовані.
Адже ціль оборони ДАП була не захист якогось там терміналу, а за неможливість сісти авіації в Донецьку.
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16.01.2022 17:14 Ответить
САМОЕ МЕРЗОТНОЕ ЧТО кацабы и твари чечены запросили сами ПЕРЕМИРИЯ И ПЕРЕДЫШКИ ВЫВЕЗЬТИ РАНЕНЫХ И УБИТЫХ.... А ПОД ШУМОК ЗАМИНИРОВАВ ЗДАНИЕ РУИНЫ АЭРОПОРТА а потом все в благодарность...... подорвать.. ничего не напоминает....... Йоловайск котел и типа перемирие..... а сколько таких убитых даже на сегодня!!!!! при десятках, если не сотнях перемириях с кацапами.. мир с кацапом может быть в том случае...... если украинец на могилке кацапа выпьет за Перемогу стакан горилки и скаже,..... Хай йому ворогу тому грец...
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16.01.2022 10:03 Ответить
Спасибо вам, хлопцы!!!! И Вечная память погибшим!!! Это легендарный подвиг!!!!! не то, что фейковые «28 панфиловцев».......
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16.01.2022 10:11 Ответить
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16.01.2022 10:12 Ответить
Коли когось відправляють на переговори з москалотою то, потрібно видавати окуляри з зображеннями Іловайська для одного ока і ДАПа для другого.
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16.01.2022 10:12 Ответить
при всём уважении кадыровцев там не было-они обиделись после того как украинцы загнали их штурмкоманду в коллектор где они и сдохли в итоге,потому что русня положила на них болт и не вела торг.в итоге их минуснули.кадырбан говорят был в ярости
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16.01.2022 10:13 Ответить
Героїзм наших воїнів безперечний. Проте треба говорити і про "героїзм" вищого керівництва країни які здали ворогові аеропорт. Чого вартий лише факт що наших бійців пропускали в аеропорт через ворожий блокпост де їх обшукували дозволяючи мати лише автомат і один додатковий магазин набоїв. Артилерія аеропорт практично не захищала, в кращі часи там був лише один наш танк. Це свідчить про те що крім Мінських угод були ще інші таємні угоди з ворогом про які ми поки що не знаємо.
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16.01.2022 10:47 Ответить
До чого вище керівництво країни? Для цього є військові.Керівництву країни вистачало роботи і без аеропорту.
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16.01.2022 11:15 Ответить
Наведи посилання, де ти про ЦЕ прочитав, тільки не укажи, що ти ТАМ був.
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16.01.2022 19:57 Ответить
Пророчій вірш Василя Стуса, написаний 50 (п'ятдесят!!!) років тому:
Ярій, душе. Ярій, а не ридай.
У білій стужі сонце України.
А ти шукай - червону тінь калини
на чорних водах - тінь її шукай,
де ЖМЕНЬКА НАС, МАЛЕСЕНЬКА ЩОПТА,
лише для молитов і сподівання.
Усім нам смерть судилася зарання,
бо КАЛИНОВА КРОВ - ТАКА Ж КРУТА,
ВОНА ТАКА Ж ТЕРПКА, ЯК КРОВ У НАШИХ ЖИЛАХ!
У сивій завірюсі голосінь
ці грона болю, що падуть в глибінь,
безсмертною бідою окошились.
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16.01.2022 10:57 Ответить
Все должно было быть наоборот,мы должны были заминировать и отойти,а потом подорвать эту срань вместе с путинским сбродом,ничего героического нет в том,что бы просто погибнуть из за тупости командования.
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16.01.2022 10:57 Ответить
Купи собі дзеркальце - йди язьік свой УЧІ!
"чтобьі ... из-за"
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16.01.2022 12:52 Ответить
Что, клоун липецкий,по сути ничего сказать то не можешь,отсиделся в тылу работая где нибудь в податковой собирая взятки наслаждаешься жизнью и не жалеешь погибших.
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16.01.2022 13:08 Ответить
Слава Героям! Смерть ворогам і зрадникам! УКРАЇНА-понад усе!!!
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16.01.2022 11:12 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...

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16.01.2022 11:32 Ответить
Героi не вмирають! Слава Украiнi i Жыве Беларусь!
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16.01.2022 12:42 Ответить
Кіборги - 1 СЕРІЯ

https://www.youtube.com/watch?v=W_RIe8oupxU
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16.01.2022 12:53 Ответить
обнимальщик пукина сдал мужиков, как в Дебальцево, Иловайску... не забудем не простим Барыге
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16.01.2022 14:01 Ответить
вава, не тобі ушльопку когось "пращать".
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16.01.2022 19:59 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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16.01.2022 14:48 Ответить
Справжній приклад мужності і стійкості українського народу, бо вояки то сини та доньки України.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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16.01.2022 16:36 Ответить
Героїчним захисникам ДАПу тричі СДАВА, СЛАВА, СДАВА.
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16.01.2022 21:11 Ответить
 
 