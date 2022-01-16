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Сьогодні в Україні День пам’яті "кіборгів" - захисників Донецького аеропорту

Сьогодні в Україні День пам’яті

Сьогодні в Україні відзначається День пам’яті захисників Донецького аеропорту.

Всеукраїнський день пам’яті захисників Донецького аеропорту було встановлено за ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили цей стратегічний об’єкт. За стійкість, безстрашність і непереможність українських захисників ДАПу назвали "кіборгами", а форпост українських кіборгів став символом української мужності, оплотом українського духу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як відомо, оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні: з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. 242 дні українські військові, добровольці, медики та волонтери протистояли навалі російсько-окупаційних військ та проросійським бойовикам, затято відстоюючи малесенький клаптик української землі.

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Бої за Донецький аеропорт почались 26 травня 2014 року, коли російські найманці та чеченські бойовики захопили будівлі аеропорту тоді ще мирного Донецька. Цього ж дня українські силовики, завдяки скоординованим діям українських Повітряних сил та високомобільних десантних військ, завдали удар по позиціях терористів та встановили контроль над Донецьким летовищем. Пізніше була повна дестабілізація міста Донецьк, початок окупації та нескінченні спроби ворога відібрати контроль над аеропортом, але наші воїни не здавали позицій і, навіть під шквальним вогнем, тримали оборону.

На січень 2015 року припадають найкривавіші та найзапекліші бої. 13 січня в результаті постійних масованих танкових і артобстрілів з боку бойовиків завалилася диспетчерська вежа, зображення якої стало символом оборони аеропорту. Далі бої точилися за поверхи нового терміналу. 18-20 січня українські військові утримували перший поверх, а підвал та верхні поверхи контролювалися супротивником. Бойовики, скориставшись перемир’ям для евакуації своїх убитих і поранених, замінували перекриття будівлі і підірвали їх. В ці дні, в результаті підриву терміналу, загинуло 58 захисників-"кіборгів", які відстоювали цей плацдарм до останньої краплі крові. Загалом, за офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт загинули близько 100 воїнів.

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У різний час в аеропорту та прилеглому селищі Піски воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79, 80, 81, 95 окремих аеромобільних та 93 окремої механізованої бригад, 57 окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку "Дніпро-1", вояки Добровольчого українського корпусу (ДУК) та багато інших. Багатьох із них було відзначено державними нагородами, деяких із них – посмертно.

20 січня 2015 року найманці РФ, не припиняючи штурмів, підірвали новий термінал Донецького аеропорту, остаточно перетворивши колись один з найбільших аеропортів країни на руїни. Після того військовим керівництвом було прийнято рішення відвести українських бійців, і 22 січня останні вцілілі захисники залишили зруйнований термінал.

Автор: 

пам’ять (1188) донецький аеропорт (164) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+55
​​Ми нічого і нікому не забули.
Ми поруч.
Ми скоро повернемося. Бо загубили там свою люльку.

Слава і пам'ять павшим Героям.
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16.01.2022 09:01
+42
Героям - Слава
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16.01.2022 09:01
+34
Кацапская дичь, ваши "лучшие" вояки 242 дня не могли взять ДАП. Славные воины Украины перемололи там ваших орков на удобрение. Как же вы собираетесь воевать со всей Украиной??!!
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16.01.2022 09:06
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​​Ми нічого і нікому не забули.
Ми поруч.
Ми скоро повернемося. Бо загубили там свою люльку.

Слава і пам'ять павшим Героям.
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16.01.2022 09:01 Відповісти
Героям - Слава
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16.01.2022 09:01 Відповісти
Кацапская дичь, ваши "лучшие" вояки 242 дня не могли взять ДАП. Славные воины Украины перемололи там ваших орков на удобрение. Как же вы собираетесь воевать со всей Украиной??!!
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16.01.2022 09:06 Відповісти
"лучшие" всё-таки смогли это сделать.
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16.01.2022 10:01 Відповісти
Це мій вирок і вибір: я не покину борт;
я не людина, я - кіборг, мій вимір - аеропорт.
Для когось я прокажений, комусь я - під нігтем цвях,
трощать мої мікросхеми, луплять мене по зубах.
Облазить моя шкіра, плавиться мій метал,
а я, як у груди рапіра, вгризаюся в термінал.
Скаче в мені напруга, аж іскри летять з-під брів,
втративши кібердруга, я знищу сто біочортів.
Навіть, роздертий на скиби, я не віддам Донбас.
Звати мене кіборг, але я один із вас.

Роман Семисал
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16.01.2022 11:08 Відповісти
АД 242,автор книги Сергей Лойко.....
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16.01.2022 09:16 Відповісти
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16.01.2022 09:17 Відповісти
https://youtu.be/U4Mk9DK6Iow ...более подробнее видео о Героях Украины...
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16.01.2022 09:19 Відповісти
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16.01.2022 09:20 Відповісти
Слава безстрашним українським воїнам! Смерть внутрішнім ворогам України, імпотентним гівнокомандувачам, що піаряться на загиблих воїнах і конвертують її у свій рейтинг !!!
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16.01.2022 09:20 Відповісти
Тільки - гіМнокомандувачам!

Щануймо мову.
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16.01.2022 13:03 Відповісти
Довіряємо лише ЗСУ.
Героям Слава!
ЗЛН-ПНХ!
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16.01.2022 09:26 Відповісти
"Бойовики, скориставшись перемир'ям для евакуації своїх убитих і поранених, замінували перекриття будівлі і підірвали їх" ---------- Подлый мерзкий рюзьгий мир. Никаких перемирий с козломордыми тварями быть не должно, никогда. Без разговоров уничтожать как бешеных собак!
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16.01.2022 09:41 Відповісти
МИР може бути ТІЛЬКИ РЕАЛЬНИЙ!!!

А "руSSкій", рашистскій "мір" - ВАЙНА!
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16.01.2022 12:35 Відповісти
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16.01.2022 09:45 Відповісти
litator@litator25



Спитайте хтось у військового командування, чи може зараз злітна полоса в ДАП приймати військові літаки кацапів. Будете дуже здивовані.
Адже ціль оборони ДАП була не захист якогось там терміналу, а за неможливість сісти авіації в Донецьку.
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16.01.2022 17:14 Відповісти
САМОЕ МЕРЗОТНОЕ ЧТО кацабы и твари чечены запросили сами ПЕРЕМИРИЯ И ПЕРЕДЫШКИ ВЫВЕЗЬТИ РАНЕНЫХ И УБИТЫХ.... А ПОД ШУМОК ЗАМИНИРОВАВ ЗДАНИЕ РУИНЫ АЭРОПОРТА а потом все в благодарность...... подорвать.. ничего не напоминает....... Йоловайск котел и типа перемирие..... а сколько таких убитых даже на сегодня!!!!! при десятках, если не сотнях перемириях с кацапами.. мир с кацапом может быть в том случае...... если украинец на могилке кацапа выпьет за Перемогу стакан горилки и скаже,..... Хай йому ворогу тому грец...
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16.01.2022 10:03 Відповісти
Спасибо вам, хлопцы!!!! И Вечная память погибшим!!! Это легендарный подвиг!!!!! не то, что фейковые «28 панфиловцев».......
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16.01.2022 10:11 Відповісти
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16.01.2022 10:12 Відповісти
Коли когось відправляють на переговори з москалотою то, потрібно видавати окуляри з зображеннями Іловайська для одного ока і ДАПа для другого.
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16.01.2022 10:12 Відповісти
при всём уважении кадыровцев там не было-они обиделись после того как украинцы загнали их штурмкоманду в коллектор где они и сдохли в итоге,потому что русня положила на них болт и не вела торг.в итоге их минуснули.кадырбан говорят был в ярости
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16.01.2022 10:13 Відповісти
Героїзм наших воїнів безперечний. Проте треба говорити і про "героїзм" вищого керівництва країни які здали ворогові аеропорт. Чого вартий лише факт що наших бійців пропускали в аеропорт через ворожий блокпост де їх обшукували дозволяючи мати лише автомат і один додатковий магазин набоїв. Артилерія аеропорт практично не захищала, в кращі часи там був лише один наш танк. Це свідчить про те що крім Мінських угод були ще інші таємні угоди з ворогом про які ми поки що не знаємо.
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16.01.2022 10:47 Відповісти
До чого вище керівництво країни? Для цього є військові.Керівництву країни вистачало роботи і без аеропорту.
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16.01.2022 11:15 Відповісти
Наведи посилання, де ти про ЦЕ прочитав, тільки не укажи, що ти ТАМ був.
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16.01.2022 19:57 Відповісти
Пророчій вірш Василя Стуса, написаний 50 (п'ятдесят!!!) років тому:
Ярій, душе. Ярій, а не ридай.
У білій стужі сонце України.
А ти шукай - червону тінь калини
на чорних водах - тінь її шукай,
де ЖМЕНЬКА НАС, МАЛЕСЕНЬКА ЩОПТА,
лише для молитов і сподівання.
Усім нам смерть судилася зарання,
бо КАЛИНОВА КРОВ - ТАКА Ж КРУТА,
ВОНА ТАКА Ж ТЕРПКА, ЯК КРОВ У НАШИХ ЖИЛАХ!
У сивій завірюсі голосінь
ці грона болю, що падуть в глибінь,
безсмертною бідою окошились.
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16.01.2022 10:57 Відповісти
Все должно было быть наоборот,мы должны были заминировать и отойти,а потом подорвать эту срань вместе с путинским сбродом,ничего героического нет в том,что бы просто погибнуть из за тупости командования.
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16.01.2022 10:57 Відповісти
Купи собі дзеркальце - йди язьік свой УЧІ!
"чтобьі ... из-за"
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16.01.2022 12:52 Відповісти
Что, клоун липецкий,по сути ничего сказать то не можешь,отсиделся в тылу работая где нибудь в податковой собирая взятки наслаждаешься жизнью и не жалеешь погибших.
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16.01.2022 13:08 Відповісти
Слава Героям! Смерть ворогам і зрадникам! УКРАЇНА-понад усе!!!
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16.01.2022 11:12 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...

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16.01.2022 11:32 Відповісти
Героi не вмирають! Слава Украiнi i Жыве Беларусь!
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16.01.2022 12:42 Відповісти
Кіборги - 1 СЕРІЯ

https://www.youtube.com/watch?v=W_RIe8oupxU
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16.01.2022 12:53 Відповісти
обнимальщик пукина сдал мужиков, как в Дебальцево, Иловайску... не забудем не простим Барыге
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16.01.2022 14:01 Відповісти
вава, не тобі ушльопку когось "пращать".
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16.01.2022 19:59 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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16.01.2022 14:48 Відповісти
Справжній приклад мужності і стійкості українського народу, бо вояки то сини та доньки України.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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16.01.2022 16:36 Відповісти
Героїчним захисникам ДАПу тричі СДАВА, СЛАВА, СДАВА.
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16.01.2022 21:11 Відповісти
 
 