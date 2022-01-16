В Китае вакцинировали от COVID-19 почти 90% населения

Власти в Китае заявляют, что вакцину от коронавируса COVID-19 получили почти 90 процентов населения страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Синьхуа.

Представитель Государственного комитета по делам здравоохранения Хэ Цинхуа сообщил, что более 1,26 млрд китайцев, или почти 90 проц. население страны, получили вакцины от коронавируса.

При этом две прививки от коронавируса получили более 1,22 млрд. китайцев.

"Призвав общественность как можно быстрее получить бустерную дозу вакцины, чиновник отметил необходимость продолжения соблюдения масочного режима, социальной дистанции и проветривания помещений для предотвращения заражения коронавирусом", - отмечает издание.

Напомним, что в Пекине был обнаружен первый случай заражения "Омикроном". Эта ситуация вызвала опасения перед Олимпиадой, из-за чего власти начали массовое тестирование населения.

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