У Китаї вакцинували від COVID-19 майже 90% населення

Влада у Китаї заявляє, що вакцину від коронавірусу COVID-19 отримали майже 90 відсотків населення країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сіньхуа.

Представник Державного комітету у справах охорони здоров'я Хе Цінхуа повідомив, що понад 1,26 млрд китайців, або майже 90 відс. населення країни, отримали вакцини від коронавірусу.

При цьому два щеплення від коронавірусу отримали понад 1,22 млрд.китайців.

"Закликавши громадськість якнайшвидше отримати бустерну дозу вакцини, чиновник наголосив на необхідності продовження дотримання масочного режиму, соціальної дистанції та провітрювання приміщень для запобігання зараженню коронавірусом", - зазначає видання.

Нагадаємо, що у Пекіні виявили перший випадок зараження "Омікроном". Ця ситуація викликала побоювання перед Олімпіадою, через що влада почала масове тестування населення.

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