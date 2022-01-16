У Китаї вакцинували від COVID-19 майже 90% населення
Влада у Китаї заявляє, що вакцину від коронавірусу COVID-19 отримали майже 90 відсотків населення країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сіньхуа.
Представник Державного комітету у справах охорони здоров'я Хе Цінхуа повідомив, що понад 1,26 млрд китайців, або майже 90 відс. населення країни, отримали вакцини від коронавірусу.
При цьому два щеплення від коронавірусу отримали понад 1,22 млрд.китайців.
"Закликавши громадськість якнайшвидше отримати бустерну дозу вакцини, чиновник наголосив на необхідності продовження дотримання масочного режиму, соціальної дистанції та провітрювання приміщень для запобігання зараженню коронавірусом", - зазначає видання.
Нагадаємо, що у Пекіні виявили перший випадок зараження "Омікроном". Ця ситуація викликала побоювання перед Олімпіадою, через що влада почала масове тестування населення.
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Раз почав на самолюбстві грати, типу не вакцинуються тільки боягузи
Жалюгідно виглядаєш
де ти бачиш антидот в Китаї:
Кятай. Можливо, вони й укололи своїх справжньою вакциною. Перед тим, як вкинути у світ вірус, вони, скоріш, вже розробили антидот.
Подвязались бы за Гитлера и они бы получили штук шесть амервакцин...
Ну и слава Богу! Меньше детей плодить будут!
це правда. на cамiй паРашi старе чмо гундяйка вимагає, щоб православнутi сатанату РПЦ-КДБ робили щеплення вiд ковiдли.
це не тому, що воно щось там знає, просто сатанат на паРашi, як завжди, пiдгавкує кремлядi, владi.
После ковид-вакцинации фиксируется огромное число тяжелых осложнений, что нужно принимать во внимание, также вакцины не имеют той высокой эффективности, о которой заявляют разработчики, об этом на II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям рассказал академик РАН, научный руководитель Института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев.
Академик РАН Зверев: Эффективность вакцин еще никто не доказал
"Что-то не так, если привитые люди через полгода начинают болеть в таком количестве", - академик...
Микробиолог Виталий Зверев - о различии вакцин, их эффективности и научном подходе
Являясь всемирно известным ученым, он придерживается взвешенной позиции по ковиду и вакцинации, но не боится говорить о проблемах и неудобных фактах. Так произошло и в этот раз, что заметно покоробило модератора пленарного заседания - главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Так, Зверев сообщил данные ВОЗ о статистике тяжелых осложнений.
"За 50 лет применения вакцины против паротита - 770 случаев, корь - 2 тысячи, больше всего - вакцины против гриппа - 240 тыс. А вот за год применения вакцин против коронавируса - уже почти 2 млн 250 тысяч. Это то, что зарегистрировано. Как я понимаю, наши туда не входят. То есть надо отдавать себе отчет, что ситуация не такая простая", - рассказал ученый.
Кроме того, во всех странах публикуют данные о снижении эффективности вакцин, и никто не знает, что еще будет со штаммом "омикрон", добавил он.
Также академик Зверев привел несколько графиков, на которых показал тесную корреляцию между ростом вакцинации и ростом заболеваемости и смертности от ковида.
Были отмечены и случаи нескольких стран, где начался быстрый рост заболеваемости и смертности от ковида именно после начала вакцинации, - это Монголия, Камбоджа, Сейшелы, Сингапур.
"Мне кажется, уже очевидно, что вакцинированные остаются переносчиками заболевания, но они считают, что могут вести себя совсем по-другому, не соблюдая никаких правил. Похоже, что вакцины не работают ни на 98%, ни на 97%, ни на 96%", - сказал вирусолог.
Кроме того, он высказал свое мнение: существующие вакцины стимулируют только выработку антител, а не формируют клеточный иммунитет и клеточную память.
"Мы становимся заложниками ревакцинации. И производители вакцин настаивают, что каждый полгода нужно прививать... Нужны вакцины, которые будут вызывать полноценный иммунный ответ", - подчеркнул вирусолог.
Он отметил, что переболевшие ковидом очень редко заболевают повторно, а "переболевшие - это наш золотой фонд". Они, скорее всего, вообще не переносят вирус, так как у них есть мукозальный иммунитет, который уничтожает вирус, и они его не выдыхают.
Зверев упомянул о сомнительности вакцинации детей, заявив, что это нужно обсудить, но его оборвала Попова, напомнив о регламенте. Было заметно, что она недовольна "неудобным" докладом академика и старалась не допустить критики ковид-вакцинации на пленарном заседании, а перенести ее в секционные заседания.
Ранее Зверев выступил категорически против ковид-вакцинации детей не до конца изученными препаратами, использующих технологии, которые ранее массово на людях не применялись.
https://www.yaplakal.com/go/?https%3A%2F%2Fwww.nakanune.ru%2Fnews%2F2021%2F12%2F09%2F22633159%2F https://www.nakanune.ru/news/2021/12/09/22633159/
як пропагадист ворога..
Можна прирівняти до бактеріологічної зброї.
Для початку забронити їх "так звані богослужіння".
2 дні тому
Україна
+10,476 інфіковано
+140 померло
Ізраїль
+23,477
+5 померло
Так,населення Ізраїлю в 3-3,5 рази менше..
тобто ПРОПОРЦІЙНО НА ПОРЯДОК МЕНШЕ ПОМЕРЛО ЗА ДЕНЬ.
"Ніякої надзвичайної медичної ситуації зараз немає, але ви культивуєте такий стан уже два роки через жагу влади, бюджету та контролю. Єдина надзвичайна ситуація зараз полягає в тому, що ви все ще встановлюєте політику та тримаєте величезні бюджети на пропаганду та психологічну інженерію замість того, щоб спрямовувати їх на зміцнення системи охорони здоров'я.
Цю надзвичайну ситуацію потрібно припинити!"
Відкритий лист провідного ізраїльського імунолога до МОЗ: Час визнати невдачу ---
Professor Ehud Qimron, head of the Department of Microbiology and Immunology at Tel Aviv University and one of the leading Israeli immunologists, has written an open letter sharply criticizing the Israeli - and indeed global - management of the coronavirus pandemic.
https://swprs.org/professor-ehud-qimron-ministry-of-health-its-time-to-admit-failure/ https://swprs.org/professor-ehud-qimron-ministry-of-health-its-time-to-admit-failure/
оригінал на івриті (хто знає):
https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q1/Article-dfd99ca599e2e71026.htm
Чтобы понять эффективность вакцинации возьмем к примеру Израиль(который всех вас я вижу сильно волнует) и сравним с Украиной
население 13 января заболевшие умершие
Украина 44 млн 25 тыс 140
Израиль 9 млн 10 тыс 5
Разница в смертности в 28 раз и это учитывая что в Украине при сраной диагностике и желании занизить показатели практически наверняка можно добавлять 50%+, а в Израиле уже суперзаразный омикрон, у нас все еще впереди.
За лечение
ОДНОГО раненного Украинского воина
брала аж по 140 000 тысяч долларов !
В штатах сначала пандемии в 2020 году не хватало даже мест - кругом ! Румыны наших воинов лечили без оплатно т.е. даром.. Даже самолет медицинский прислали из Будапешта. Такие гуманитарии..
в КНДР официально не выявлено ни одного случая заражения вирусом SARS-CoV-2.
По данным Университета Джона Хопкинса,
в КНДР по-прежнему официально не выявлено
ни одного случая
заражения SARS-CoV-2.
https://www.dw.com/ru/esli-li-koronavirus-v-kndr-vr
Смертности от эксперементальных препаратов в два-три миллиона человек в месяц никто и не заметит.
https://www.9tv.co.il/item/38668 https://www.9tv.co.il/item/38668
Похоже вакцина закончит то, что не успел закончить Гитлер.