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Новини Боротьба з коронавірусом
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У Китаї вакцинували від COVID-19 майже 90% населення

У Китаї вакцинували від COVID-19 майже 90% населення

Влада у Китаї заявляє, що вакцину від коронавірусу COVID-19 отримали майже 90 відсотків населення країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сіньхуа.

Представник Державного комітету у справах охорони здоров'я Хе Цінхуа повідомив, що понад 1,26 млрд китайців, або майже 90 відс. населення країни, отримали вакцини від коронавірусу.

При цьому два щеплення від коронавірусу отримали понад 1,22 млрд.китайців.

"Закликавши громадськість якнайшвидше отримати бустерну дозу вакцини, чиновник наголосив на необхідності продовження дотримання масочного режиму, соціальної дистанції та провітрювання приміщень для запобігання зараженню коронавірусом", - зазначає видання.

Нагадаємо, що у Пекіні виявили перший випадок зараження "Омікроном". Ця ситуація викликала побоювання перед Олімпіадою, через що влада почала масове тестування населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 50% дорослого населення України вакцинувалося проти COVID-19, - Шмигаль

Автор: 

вакцина (4419) Китай (4618) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
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16.01.2022 09:45
+11
Ваксеры все сплошь экстрасенсы. Проводят анализ всех последствий вакцин за несколько секунд, не отрывая зада от дивана. А последствия самой вакцины - у них один сплошной позитив.
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16.01.2022 10:37
+10
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16.01.2022 10:29
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Уколотими всі лікарні заповнені, але ви як той їжак ,що хоче трахнути кактус.
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16.01.2022 11:53 Відповісти
Зовсім криза жанру?
Раз почав на самолюбстві грати, типу не вакцинуються тільки боягузи
Жалюгідно виглядаєш
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16.01.2022 12:41 Відповісти
Побий мене , Боже, не-а. Какая игра на самолюбии, если вы к этому еще не готовы. Не хотите вакцинироваться - карты вам в руки...
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16.01.2022 13:21 Відповісти
Вот кацы все имеют такую гундяевскую отговорку...
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16.01.2022 17:43 Відповісти
придурку

де ти бачиш антидот в Китаї:

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16.01.2022 10:29 Відповісти
МЕНІ АБСОЛЮТНО ПО..УЙ,ким мене вважає підарок-антивакцинатор"на ставці" Фрекен..
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16.01.2022 10:44 Відповісти
Почитав коменти . Дивно, що ці ідіоти взагалі вміють писати.

Кятай. Можливо, вони й укололи своїх справжньою вакциною. Перед тим, як вкинути у світ вірус, вони, скоріш, вже розробили антидот.

Подвязались бы за Гитлера и они бы получили штук шесть амервакцин...

Ну и слава Богу! Меньше детей плодить будут!
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16.01.2022 10:13 Відповісти
Шо ?Где? Каагда? записаться в клуб почемучек, когда с догоняловом так туго. Це ж надоть 6 американских атомных бомб соотнести к ковид-деторождаемости, хотя в этом шо-та есть... ЗЫ... Антиваксер-движение началось в Украине в церквях гундяевского сатаната... В самой же каазлабадии, гундяйка настойчиво призывал кацапо-мирян незамедлительно вакцинироваться.
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16.01.2022 10:22 Відповісти
В самой же каазлабадии, гундяйка настойчиво призывал кацапо-мирян незамедлительно вакцинироваться

це правда. на cамiй паРашi старе чмо гундяйка вимагає, щоб православнутi сатанату РПЦ-КДБ робили щеплення вiд ковiдли.

це не тому, що воно щось там знає, просто сатанат на паРашi, як завжди, пiдгавкує кремлядi, владi.
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16.01.2022 10:29 Відповісти
Академик РАН Зверев заявил об огромном числе тяжелых осложнений после ковид-вакцинации


После ковид-вакцинации фиксируется огромное число тяжелых осложнений, что нужно принимать во внимание, также вакцины не имеют той высокой эффективности, о которой заявляют разработчики, об этом на II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям рассказал академик РАН, научный руководитель Института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев.

Академик РАН Зверев: Эффективность вакцин еще никто не доказал
"Что-то не так, если привитые люди через полгода начинают болеть в таком количестве", - академик...
Микробиолог Виталий Зверев - о различии вакцин, их эффективности и научном подходе
Являясь всемирно известным ученым, он придерживается взвешенной позиции по ковиду и вакцинации, но не боится говорить о проблемах и неудобных фактах. Так произошло и в этот раз, что заметно покоробило модератора пленарного заседания - главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Так, Зверев сообщил данные ВОЗ о статистике тяжелых осложнений.

"За 50 лет применения вакцины против паротита - 770 случаев, корь - 2 тысячи, больше всего - вакцины против гриппа - 240 тыс. А вот за год применения вакцин против коронавируса - уже почти 2 млн 250 тысяч. Это то, что зарегистрировано. Как я понимаю, наши туда не входят. То есть надо отдавать себе отчет, что ситуация не такая простая", - рассказал ученый.

Кроме того, во всех странах публикуют данные о снижении эффективности вакцин, и никто не знает, что еще будет со штаммом "омикрон", добавил он.

Также академик Зверев привел несколько графиков, на которых показал тесную корреляцию между ростом вакцинации и ростом заболеваемости и смертности от ковида.

Были отмечены и случаи нескольких стран, где начался быстрый рост заболеваемости и смертности от ковида именно после начала вакцинации, - это Монголия, Камбоджа, Сейшелы, Сингапур.

"Мне кажется, уже очевидно, что вакцинированные остаются переносчиками заболевания, но они считают, что могут вести себя совсем по-другому, не соблюдая никаких правил. Похоже, что вакцины не работают ни на 98%, ни на 97%, ни на 96%", - сказал вирусолог.

Кроме того, он высказал свое мнение: существующие вакцины стимулируют только выработку антител, а не формируют клеточный иммунитет и клеточную память.

"Мы становимся заложниками ревакцинации. И производители вакцин настаивают, что каждый полгода нужно прививать... Нужны вакцины, которые будут вызывать полноценный иммунный ответ", - подчеркнул вирусолог.

Он отметил, что переболевшие ковидом очень редко заболевают повторно, а "переболевшие - это наш золотой фонд". Они, скорее всего, вообще не переносят вирус, так как у них есть мукозальный иммунитет, который уничтожает вирус, и они его не выдыхают.

Зверев упомянул о сомнительности вакцинации детей, заявив, что это нужно обсудить, но его оборвала Попова, напомнив о регламенте. Было заметно, что она недовольна "неудобным" докладом академика и старалась не допустить критики ковид-вакцинации на пленарном заседании, а перенести ее в секционные заседания.

Ранее Зверев выступил категорически против ковид-вакцинации детей не до конца изученными препаратами, использующих технологии, которые ранее массово на людях не применялись.
https://www.yaplakal.com/go/?https%3A%2F%2Fwww.nakanune.ru%2Fnews%2F2021%2F12%2F09%2F22633159%2F https://www.nakanune.ru/news/2021/12/09/22633159/
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16.01.2022 11:12 Відповісти
Кацапы со своей РАН, шо гундяевский сатанат - в Украине... Тем не менее травят своих кацапов Спутником-5 , бывшей вакциной (в 1960-х годах) для животных.
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16.01.2022 11:23 Відповісти
Секта РПЦвУ-ОСНОВНИЙ фактор смертності від ковід в Україні./

як пропагадист ворога..

Можна прирівняти до бактеріологічної зброї.

Для початку забронити їх "так звані богослужіння".
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16.01.2022 10:33 Відповісти
І що, вимерли вже всі? Слухай, пандемій вже два роки, кожні півроку нова хвиля, антиваксери давно мали вимерти.
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16.01.2022 11:00 Відповісти
Дурні китайці, американці, євреї та інші, от українці ото голова, нехай другі вакцинуються, наша хата з краю. Це як з позаблоковістю, країна ідіотів.
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16.01.2022 10:17 Відповісти
Ага.И население Китая стало 2 миллиарда... Китайцы финансируют частную лавочку ВОЗ,что нарисуют тому и верьте что самому себе....Маодзедуны Краснопузые зна шо роблять...
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16.01.2022 10:25 Відповісти
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16.01.2022 10:29 Відповісти
Я достаю из широких штанин, сами знаете что, С КОНСЕРВНУЮ БАНКУ. чИТАЙТЕ ЗАВИДУЙТЕ, Я - ГРАЖДАНИН, А НЕ КАКАЯ-НИТЬ ТАМ ЮЛЯ-ГРАЖДАНКА.
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16.01.2022 11:04 Відповісти
цитата: "Похоже евреи сдались коронавирусу. Весь Израиль вакцинировался уже по 4 раза но число заразившихся растет рекордными темпами. На этом фоне власти решили снять карантинные ограничения. Все-равно бестолку. Вакцинированные, не вакцинированные все болеют. Ограничения ничего не дают "
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16.01.2022 10:30 Відповісти
всім ідіотам,що прислуховуються до антивакцинаторів

2 дні тому

Україна

+10,476 інфіковано

+140 померло

Ізраїль

+23,477

+5 померло

Так,населення Ізраїлю в 3-3,5 рази менше..

тобто ПРОПОРЦІЙНО НА ПОРЯДОК МЕНШЕ ПОМЕРЛО ЗА ДЕНЬ.
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16.01.2022 10:41 Відповісти
, і скільки разів потрібно ще вакцинуватися? Це багаторазове вакцинування виглядає як цілеспрямоване вбивство.
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16.01.2022 10:47 Відповісти
Походу, в этом году ковиду - гембель, ТАК ШО, КТО ВАКЦИНИРОВАН, СУДЯ ПО ВСЕМУ - ДОСИТЬ.
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16.01.2022 11:07 Відповісти
В Ізраїлі і до пандемії медицина була краща, тестів більше, а народу 9 з половиною млн. Може у нас і 50, 000 інфіковано але тестів вистачило на 10 з половиною.
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16.01.2022 11:11 Відповісти
скопіюю свій комент з іншої новини сюди. він тут доречний:

"Ніякої надзвичайної медичної ситуації зараз немає, але ви культивуєте такий стан уже два роки через жагу влади, бюджету та контролю. Єдина надзвичайна ситуація зараз полягає в тому, що ви все ще встановлюєте політику та тримаєте величезні бюджети на пропаганду та психологічну інженерію замість того, щоб спрямовувати їх на зміцнення системи охорони здоров'я.

Цю надзвичайну ситуацію потрібно припинити!"

Відкритий лист провідного ізраїльського імунолога до МОЗ: Час визнати невдачу ---

Professor Ehud Qimron, head of the Department of Microbiology and Immunology at Tel Aviv University and one of the leading Israeli immunologists, has written an open letter sharply criticizing the Israeli - and indeed global - management of the coronavirus pandemic.

https://swprs.org/professor-ehud-qimron-ministry-of-health-its-time-to-admit-failure/ https://swprs.org/professor-ehud-qimron-ministry-of-health-its-time-to-admit-failure/


оригінал на івриті (хто знає):
https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q1/Article-dfd99ca599e2e71026.htm
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16.01.2022 15:46 Відповісти
Бизнес-проект КороновиRUS летом заканчивается...кто не успел тот опоздал...,вакцинуй не вакцинуй все равно получишь... ,
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16.01.2022 10:35 Відповісти
Значить не мають помирати
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16.01.2022 10:38 Відповісти
Для зарыганных лахтинских троллей 🤣 и антваксеров с раком мозга 🤣

Чтобы понять эффективность вакцинации возьмем к примеру Израиль(который всех вас я вижу сильно волнует) и сравним с Украиной

население 13 января заболевшие умершие

Украина 44 млн 25 тыс 140

Израиль 9 млн 10 тыс 5

Разница в смертности в 28 раз и это учитывая что в Украине при сраной диагностике и желании занизить показатели практически наверняка можно добавлять 50%+, а в Израиле уже суперзаразный омикрон, у нас все еще впереди.
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16.01.2022 11:04 Відповісти
А ПОДКАЦАПНИКАМ ХОТЬ КОЛ ТЕШИ на лбу - БЕСТОЛКУ, бо все ходят в РПЦ. Кто ходит в нашу автокефальную церковь, при церкви мае нагоду навiть вакцинуватися.
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16.01.2022 11:10 Відповісти
А шо там говорить о тех кто ведется... Есть статистические данные... Самые на 100500 антиваксерные страны - страны третьего мира, с малообразованными гражданами.
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16.01.2022 11:27 Відповісти
Ви забули про тих неосвічених громадян , якірозбіглися по закордонах та звідти антиваксять, проклинаючи уряди тих країн, які їх влаштували, нагодували, захистили.
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16.01.2022 12:15 Відповісти
В Ізраїлі і від раку лікують, але зомбованим хоч в очі дощ, вони про рівень медицини не згадують
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16.01.2022 11:56 Відповісти
В США умерли от коронавируса 873 тысячи. В Китае всего 4,6 . Это не странно?
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16.01.2022 11:54 Відповісти
Странно что ты веришь в статистику поданную авторитарным коммунистическим режимом Китая, ты шо с Луны свалилися?
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16.01.2022 12:13 Відповісти
Так в великому Израиле самая лучшая в мире медицина.
За лечение
ОДНОГО раненного Украинского воина
брала аж по 140 000 тысяч долларов !
В штатах сначала пандемии в 2020 году не хватало даже мест - кругом ! Румыны наших воинов лечили без оплатно т.е. даром.. Даже самолет медицинский прислали из Будапешта. Такие гуманитарии..
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16.01.2022 13:06 Відповісти
Это закономерно. В США никто не будет стрелять на поражение по нарушителям карантина.
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16.01.2022 17:37 Відповісти
В то время как соседние страны охвачены пандемией,
в КНДР официально не выявлено ни одного случая заражения вирусом SARS-CoV-2.

По данным Университета Джона Хопкинса,
в КНДР по-прежнему официально не выявлено
ни одного случая
заражения SARS-CoV-2.
https://www.dw.com/ru/esli-li-koronavirus-v-kndr-vr
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16.01.2022 12:44 Відповісти
Администратор Цензора у тебя опять приступ антивксерного бреда или проблема с восприятием написанного?
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16.01.2022 13:30 Відповісти
А почему ничего не слышно за Индию. Какая рекламная компания шла. Дельта! Люди мрут как мухи прямо на улицах! А сравнить смертность за все годы-разницы никакой. С китаем то все понятно. Там даже шахтеров не спасают из под завалов. Затопили водой и нет проблем.
Смертности от эксперементальных препаратов в два-три миллиона человек в месяц никто и не заметит.
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16.01.2022 13:33 Відповісти
вам в Украине дельты было мало?? 700 трупов в день 2 месяца!!! в лидерах по смертности 2 месяца!
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16.01.2022 17:51 Відповісти
Кому нельзя верить нислову,вторые(после хайских арабов) на этой планете это китайцы.
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16.01.2022 14:00 Відповісти
Я так розумію , антиваксерами в Китаї залишились лише самотні люди що живуть глибоко в гірських ущелинах і харчуються в основному корінням рослин і комахами . Виловлювати їх сітками з гелікоптерів- дорого , навчати - немає сенсу, та й ковід при їх способі життя малоймовірно підчепити .
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16.01.2022 14:48 Відповісти
Коронавирус в Израиле: резкий рост числа тяжелобольных, 500 тысяч человек в изоляции

https://www.9tv.co.il/item/38668 https://www.9tv.co.il/item/38668

Похоже вакцина закончит то, что не успел закончить Гитлер.
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16.01.2022 15:15 Відповісти
Кого ты лечишь лошара лахтинская?
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16.01.2022 15:54 Відповісти
но смерность низкая притом
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16.01.2022 17:45 Відповісти
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