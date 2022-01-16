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Четверо детей травмировались в горах Львовщины, - ГСЧС

Четверо детей травмировались в горах Львовщины, - ГСЧС

15 января спасатели Славской поисково-спасательной группы ГСЧС Львовщины оказали помощь 5 травмированным туристам-лыжникам, из них 4 - дети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, на горе Тростян оказана помощь двум травмированным туристам-лыжникам (дети 2007 и 2013 годов рождения).

На горе Высокий Верх оказана помощь двум травмированным туристам-лыжникам, из них 1 ребенок 2016 года рождения.

На горе Политехник оказывалась помощь ребенку 2007 года рождения.

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Спасатели предоставили пострадавшим домедицинскую помощь и спустили к подножию гор, где передали медикам для предоставления дальнейшей помощи.

Главное управление ГСЧС во Львовской области напоминает о правилах безопасного катания на горнолыжных трассах и советует соблюдать безопасную скорость; не злоупотреблять спиртными напитками во время катания, ведь время реакции уменьшается в разы; одевать защитное снаряжение; не съезжать с трасс.

горы (102) дети (6510) ГСЧС (4977) Львовская область (2910)


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"...не зловживати спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази " А батьки куди дивилися?
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16.01.2022 13:07 Ответить
5 літня дитина впала, може й на очах у батьків ,чи вони за ручку мають тримати її постійно. Спорт небезпечний для здоров'я, що поробиш 😀
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16.01.2022 13:14 Ответить
То може варто мозок вмикати перед тим, як 5-літню дитину тягнути в гори, а для 14-літніх відповідні траси вибирати?
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16.01.2022 13:21 Ответить
Повністю з вами згоден, але ж у нас багато крутих ,а їхні діти в 12 років вже й найкращі водії, не те що лижники.
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16.01.2022 13:28 Ответить
Отож...
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16.01.2022 13:29 Ответить
Думаєте, діти зловживали спиртним? Тільки вчора читала Майкла Щура, писав, що туди більше не поїде. Траси снігоходами розбиті, а підйомники погано працюють.
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16.01.2022 15:43 Ответить
Ще раз переконуюсь, що далеко не всі мають почуття гумору як мені хотілось би. Хотів підкреслити, що інформацію про травмованих у Славсько дітей потрібно було у статті не давати поряд з правилами катання, включно з рекомендацією відмови від алкоголю. Мене просто не зрозуміли. Мабуть у мене гумор далекий від рівня 95-го кварталу. Слава Богу. Стосовно Славсько, то я там катався із середини семидесятих років. Як був цей курорт дубово-совковим, таким він досі і залишається. Нічого не змінилося: ні сервісу нормального (напр., бугель-швабра під жопою), ні безпеки (напр., канатка півстолітньої давності зависне на пів дня і ти лікуєш від застуди все, що нижче пупа, до кінця життя. А на Тростяні бугри місцеві вважають родзинкою Славсько замість того, щоб їх відратрачити); ні ціни хоч мінімально прийнятні при такому ненав'язливому совковому сервісі. Тобто, вважаю Славсько чи не найгіршим гірськолижним курортом в Україні. Єдиний плюс - добиратися просто.
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16.01.2022 16:54 Ответить
 
 