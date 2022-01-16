Четверо детей травмировались в горах Львовщины, - ГСЧС

15 января спасатели Славской поисково-спасательной группы ГСЧС Львовщины оказали помощь 5 травмированным туристам-лыжникам, из них 4 - дети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, на горе Тростян оказана помощь двум травмированным туристам-лыжникам (дети 2007 и 2013 годов рождения).

На горе Высокий Верх оказана помощь двум травмированным туристам-лыжникам, из них 1 ребенок 2016 года рождения.

На горе Политехник оказывалась помощь ребенку 2007 года рождения.

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Спасатели предоставили пострадавшим домедицинскую помощь и спустили к подножию гор, где передали медикам для предоставления дальнейшей помощи.

Главное управление ГСЧС во Львовской области напоминает о правилах безопасного катания на горнолыжных трассах и советует соблюдать безопасную скорость; не злоупотреблять спиртными напитками во время катания, ведь время реакции уменьшается в разы; одевать защитное снаряжение; не съезжать с трасс.