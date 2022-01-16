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Четверо дітей травмувались у горах Львівщини, - ДСНС

Четверо дітей травмувались у горах Львівщини, - ДСНС

15 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи ДСНС Львівщини надали допомогу 5 травмованим туристам-лижникам, з них 4 дітям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, на горі Тростян надано допомогу двом травмованим туристам-лижникам (діти 2007 та 2013 років народження).

На горі Високий Верх надано допомогу двом травмованим туристам-лижникам, з них 1 дитина 2016 року народження.

На горі Політехнік надавалась допомога дитині 2007 року народження.

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Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

Головне управління ДСНС у Львівській області нагадує, про правила безпечного катання на гірськолижних трасах та радить дотримуватись безпечної швидкості; не зловживати спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази; одягати захисне спорядження; не з’їжджати з трас.

гори (83) діти (5083) ДСНС (5116) Львівська область (2433)


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"...не зловживати спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази " А батьки куди дивилися?
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16.01.2022 13:07 Відповісти
5 літня дитина впала, може й на очах у батьків ,чи вони за ручку мають тримати її постійно. Спорт небезпечний для здоров'я, що поробиш 😀
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16.01.2022 13:14 Відповісти
То може варто мозок вмикати перед тим, як 5-літню дитину тягнути в гори, а для 14-літніх відповідні траси вибирати?
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16.01.2022 13:21 Відповісти
Повністю з вами згоден, але ж у нас багато крутих ,а їхні діти в 12 років вже й найкращі водії, не те що лижники.
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16.01.2022 13:28 Відповісти
Отож...
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16.01.2022 13:29 Відповісти
Думаєте, діти зловживали спиртним? Тільки вчора читала Майкла Щура, писав, що туди більше не поїде. Траси снігоходами розбиті, а підйомники погано працюють.
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16.01.2022 15:43 Відповісти
Ще раз переконуюсь, що далеко не всі мають почуття гумору як мені хотілось би. Хотів підкреслити, що інформацію про травмованих у Славсько дітей потрібно було у статті не давати поряд з правилами катання, включно з рекомендацією відмови від алкоголю. Мене просто не зрозуміли. Мабуть у мене гумор далекий від рівня 95-го кварталу. Слава Богу. Стосовно Славсько, то я там катався із середини семидесятих років. Як був цей курорт дубово-совковим, таким він досі і залишається. Нічого не змінилося: ні сервісу нормального (напр., бугель-швабра під жопою), ні безпеки (напр., канатка півстолітньої давності зависне на пів дня і ти лікуєш від застуди все, що нижче пупа, до кінця життя. А на Тростяні бугри місцеві вважають родзинкою Славсько замість того, щоб їх відратрачити); ні ціни хоч мінімально прийнятні при такому ненав'язливому совковому сервісі. Тобто, вважаю Славсько чи не найгіршим гірськолижним курортом в Україні. Єдиний плюс - добиратися просто.
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16.01.2022 16:54 Відповісти
 
 