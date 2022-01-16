Четверо дітей травмувались у горах Львівщини, - ДСНС
15 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи ДСНС Львівщини надали допомогу 5 травмованим туристам-лижникам, з них 4 дітям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Так, на горі Тростян надано допомогу двом травмованим туристам-лижникам (діти 2007 та 2013 років народження).
На горі Високий Верх надано допомогу двом травмованим туристам-лижникам, з них 1 дитина 2016 року народження.
На горі Політехнік надавалась допомога дитині 2007 року народження.
Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги.
Головне управління ДСНС у Львівській області нагадує, про правила безпечного катання на гірськолижних трасах та радить дотримуватись безпечної швидкості; не зловживати спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази; одягати захисне спорядження; не з’їжджати з трас.
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