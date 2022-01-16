Четверо дітей травмувались у горах Львівщини, - ДСНС

15 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи ДСНС Львівщини надали допомогу 5 травмованим туристам-лижникам, з них 4 дітям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, на горі Тростян надано допомогу двом травмованим туристам-лижникам (діти 2007 та 2013 років народження).

На горі Високий Верх надано допомогу двом травмованим туристам-лижникам, з них 1 дитина 2016 року народження.

На горі Політехнік надавалась допомога дитині 2007 року народження.

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Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

Головне управління ДСНС у Львівській області нагадує, про правила безпечного катання на гірськолижних трасах та радить дотримуватись безпечної швидкості; не зловживати спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази; одягати захисне спорядження; не з’їжджати з трас.