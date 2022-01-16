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Новости Агрессия России против Украины Война
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США и Канада обсудили возможности сдерживания российской агрессии против Украины

США и Канада обсудили возможности сдерживания российской агрессии против Украины

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и заместитель главы МИД Канады Марта Морган обсудили дальнейшее сдерживание российской агрессии против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в коммюнике Госдепа.

"Стороны договорились продолжить тесную координацию для сдерживания дальнейшей российской агрессии против Украины. Они также призвали Россию начать деэскалацию и подчеркнули приверженность дипломатическим путям.

Стороны договорились, что любая новая агрессия против Украины приведет к масштабным последствиям и большой цене, включая скоординированные экономические ограничения против РФ", - отмечают в коммюнике.

Напомним, Венди Шерман была ключевой представительницей США на последних переговорах с Россией. Марта Морган представляла Канаду на встрече Россия-НАТО 12 января в Брюсселе.

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Канада (2087) США (26815) Шерман Венди (27)


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Топ комментарии
+5
Венді Шерман - призвисько "********* лисиця"
дідусь, звісно ж з Києва.

призвисько одержала за вміння хитро та жорстко відстоювати інтереси США
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16.01.2022 13:13
+4
1 )Нужно не подтверждать более ранние санкции, а за каждое действие или не прекращения действий ( приведших к предыдущим санкциям) их усиливать. 2) Поставлять не когда то потом ( в случае начала массированного вторжения) а уже сейчас, да чего там , еще вчера летального оружия , особенно противотанкового и противовоздушного. 3) интенсивно и с удвоенным рвением продолжать обучение украинских военных, для этого увеличить количество иностранных инструкторов , количество проходивших обучение. 4) осуществлять поставки боеприпасов. 5) проводить воздушную и космическую разведку зоны возможных военных действий.6) увеличить присутствие ВМС НАТО в Черном, Балтийском морях и водах Норвегии 7) произвести усиление контингентов НАТО в Польше, странах Балтии, Румынии 8) ставить вопрос о перекрытии турецких и возможно датских проливов для военных судов РФ и т.д. и т.п. Или хотя бы что то из этого перечня.
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16.01.2022 13:25
+2
Всё обговаривают. Кроме нашего членограя-вора.
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16.01.2022 13:14
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Венді Шерман - призвисько "********* лисиця"
дідусь, звісно ж з Києва.

призвисько одержала за вміння хитро та жорстко відстоювати інтереси США
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16.01.2022 13:13 Ответить
ПП-2 вже перекрили?
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16.01.2022 13:14 Ответить
Всё обговаривают. Кроме нашего членограя-вора.
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16.01.2022 13:14 Ответить
Санкции это хорошо, но стереть парашу с лица Земли- гораздо лучше.
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16.01.2022 13:22 Ответить
1 )Нужно не подтверждать более ранние санкции, а за каждое действие или не прекращения действий ( приведших к предыдущим санкциям) их усиливать. 2) Поставлять не когда то потом ( в случае начала массированного вторжения) а уже сейчас, да чего там , еще вчера летального оружия , особенно противотанкового и противовоздушного. 3) интенсивно и с удвоенным рвением продолжать обучение украинских военных, для этого увеличить количество иностранных инструкторов , количество проходивших обучение. 4) осуществлять поставки боеприпасов. 5) проводить воздушную и космическую разведку зоны возможных военных действий.6) увеличить присутствие ВМС НАТО в Черном, Балтийском морях и водах Норвегии 7) произвести усиление контингентов НАТО в Польше, странах Балтии, Румынии 8) ставить вопрос о перекрытии турецких и возможно датских проливов для военных судов РФ и т.д. и т.п. Или хотя бы что то из этого перечня.
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16.01.2022 13:25 Ответить
Та все вірно,тільки нічого про те ,що ми повинні зробити самі!
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16.01.2022 13:33 Ответить
Нужно проводить интенсивное обучение, тренировки, сборы. Разработать планы на любой вариант действий Раши. Срочно ( опоздали на 7 лет) вводить в действие территориальную оборону. ( с раздачей оружия наиболее надежным людям), проводить их обучение до автоматизма, каждый должен знать свой " маневр", а не ждать указаний с верха. Усилить финансирование армии в ущерб всему остальному ( кроме медицины и ВПК) Продолжать дипломатическую работу с нашими союзниками в том числе по поводу санкций и поставок оружия и боеприпасов. Прекратить "игры в демократию" по отношению к "пятой колонне кремля", их основное руководство и наиболее активные члены ( 200-300 человек) должно быть изолировано, закрыты их оставшиеся СМИ и пропагандистские майданчики. перекопать Перекоп и пустить туда воды Сиваша ( нужно было сделать это 6-7 лет назад) И это только основное.
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16.01.2022 13:55 Ответить
""...обсудили возможности..." Уже зеб...и с такой помощью. Где комплексы ПВО, которые позарез нужны ВСУ для повышения обороноспособности Украины? Или вы введете санкции, когда "Искандеры" накроют территорию Украины?
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16.01.2022 13:32 Ответить
Где комплексы ПВО ? в караганде, мля !!!!

Коростильов вже другий рік просить 40 (всього сорок !!!!!!!) міліонів доларів на розробку ПВО середньої дальності !!!
відповідь - мовчання та саботаж ЗЕ-льоних

а якщо хочете "Петріоти", то не треба було красти на Будівництві!
9 млрд. долярів і система ПВО та ПРО !!! - ваша, як це зробили поляки
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16.01.2022 13:43 Ответить
Тов. Мышкин, я не понимаю одного, что за пук в никуда и какие претензии конкретно ко мне? Захотелось туповато повыеживаться? Я же тебе, пока, на ботиночки не писал.
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16.01.2022 14:35 Ответить
якщо пишеш про выдсутність ПВО України, то пиши чьотко хто у цьому винен!

ви виходить "Байден, чому ми не в НАТО ?"
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16.01.2022 15:30 Ответить
Заступниця держсекретаря США Венді Шерман та заступниця глави МЗС Канади Марта Морган обговорили подальше стримування російської агресії проти України.
Нелох обговорив подальшу підтримку Щевченка
"та какая разніца"
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16.01.2022 14:15 Ответить
По лицу Шерман видно, что ей глубоко пофиг. Вот вас убьют, тагда и звоните в милицию.
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16.01.2022 14:22 Ответить
зато оцей знервився за неньку Україну:

Зеленский 9-й день отдыхает на курорте, игнорируя оккупацию Казахстана и российскую угрозу - Бутусов

Журналист указал на провал поставки боеприпасов и топлива в ВСУ

по пиці ЗЕ-льоной видно
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16.01.2022 15:34 Ответить
 
 