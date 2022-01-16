США и Канада обсудили возможности сдерживания российской агрессии против Украины

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и заместитель главы МИД Канады Марта Морган обсудили дальнейшее сдерживание российской агрессии против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в коммюнике Госдепа.

"Стороны договорились продолжить тесную координацию для сдерживания дальнейшей российской агрессии против Украины. Они также призвали Россию начать деэскалацию и подчеркнули приверженность дипломатическим путям.

Стороны договорились, что любая новая агрессия против Украины приведет к масштабным последствиям и большой цене, включая скоординированные экономические ограничения против РФ", - отмечают в коммюнике.

Напомним, Венди Шерман была ключевой представительницей США на последних переговорах с Россией. Марта Морган представляла Канаду на встрече Россия-НАТО 12 января в Брюсселе.

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