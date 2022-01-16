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США та Канада обговорили можливості стримування російської агресії проти України

США та Канада обговорили можливості стримування російської агресії проти України

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман та заступниця глави МЗС Канади Марта Морган обговорили подальше стримування російської агресії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у комюніке Держдепу.

"Сторони домовилися продовжити тісну координацію задля стримування подальшої російської агресії проти України. Вони також закликали Росію почати деескалацію та підкреслили відданість дипломатичним шляхам.

Сторони домовилися, що будь-яка нова агресія проти України призведе до масштабних наслідків і великої ціни, включно зі скоординованими економічними обмеженнями проти РФ", - зазначають у комюніке.

Нагадаємо, Венді Шерман була ключовою представницею США на останніх переговорах з Росією. Марта Морган представляла Канаду на зустрічі Росія-НАТО 12 січня у Брюсселі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Канада готують болючий пакет стримування Росії, - МЗС

Канада (2199) США (22979) Шерман Венді (35)


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Топ коментарі
+5
Венді Шерман - призвисько "********* лисиця"
дідусь, звісно ж з Києва.

призвисько одержала за вміння хитро та жорстко відстоювати інтереси США
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16.01.2022 13:13
+4
1 )Нужно не подтверждать более ранние санкции, а за каждое действие или не прекращения действий ( приведших к предыдущим санкциям) их усиливать. 2) Поставлять не когда то потом ( в случае начала массированного вторжения) а уже сейчас, да чего там , еще вчера летального оружия , особенно противотанкового и противовоздушного. 3) интенсивно и с удвоенным рвением продолжать обучение украинских военных, для этого увеличить количество иностранных инструкторов , количество проходивших обучение. 4) осуществлять поставки боеприпасов. 5) проводить воздушную и космическую разведку зоны возможных военных действий.6) увеличить присутствие ВМС НАТО в Черном, Балтийском морях и водах Норвегии 7) произвести усиление контингентов НАТО в Польше, странах Балтии, Румынии 8) ставить вопрос о перекрытии турецких и возможно датских проливов для военных судов РФ и т.д. и т.п. Или хотя бы что то из этого перечня.
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16.01.2022 13:25
+2
Всё обговаривают. Кроме нашего членограя-вора.
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16.01.2022 13:14
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Венді Шерман - призвисько "********* лисиця"
дідусь, звісно ж з Києва.

призвисько одержала за вміння хитро та жорстко відстоювати інтереси США
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16.01.2022 13:13 Відповісти
ПП-2 вже перекрили?
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16.01.2022 13:14 Відповісти
Всё обговаривают. Кроме нашего членограя-вора.
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16.01.2022 13:14 Відповісти
Санкции это хорошо, но стереть парашу с лица Земли- гораздо лучше.
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16.01.2022 13:22 Відповісти
1 )Нужно не подтверждать более ранние санкции, а за каждое действие или не прекращения действий ( приведших к предыдущим санкциям) их усиливать. 2) Поставлять не когда то потом ( в случае начала массированного вторжения) а уже сейчас, да чего там , еще вчера летального оружия , особенно противотанкового и противовоздушного. 3) интенсивно и с удвоенным рвением продолжать обучение украинских военных, для этого увеличить количество иностранных инструкторов , количество проходивших обучение. 4) осуществлять поставки боеприпасов. 5) проводить воздушную и космическую разведку зоны возможных военных действий.6) увеличить присутствие ВМС НАТО в Черном, Балтийском морях и водах Норвегии 7) произвести усиление контингентов НАТО в Польше, странах Балтии, Румынии 8) ставить вопрос о перекрытии турецких и возможно датских проливов для военных судов РФ и т.д. и т.п. Или хотя бы что то из этого перечня.
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16.01.2022 13:25 Відповісти
Та все вірно,тільки нічого про те ,що ми повинні зробити самі!
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16.01.2022 13:33 Відповісти
Нужно проводить интенсивное обучение, тренировки, сборы. Разработать планы на любой вариант действий Раши. Срочно ( опоздали на 7 лет) вводить в действие территориальную оборону. ( с раздачей оружия наиболее надежным людям), проводить их обучение до автоматизма, каждый должен знать свой " маневр", а не ждать указаний с верха. Усилить финансирование армии в ущерб всему остальному ( кроме медицины и ВПК) Продолжать дипломатическую работу с нашими союзниками в том числе по поводу санкций и поставок оружия и боеприпасов. Прекратить "игры в демократию" по отношению к "пятой колонне кремля", их основное руководство и наиболее активные члены ( 200-300 человек) должно быть изолировано, закрыты их оставшиеся СМИ и пропагандистские майданчики. перекопать Перекоп и пустить туда воды Сиваша ( нужно было сделать это 6-7 лет назад) И это только основное.
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16.01.2022 13:55 Відповісти
""...обсудили возможности..." Уже зеб...и с такой помощью. Где комплексы ПВО, которые позарез нужны ВСУ для повышения обороноспособности Украины? Или вы введете санкции, когда "Искандеры" накроют территорию Украины?
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16.01.2022 13:32 Відповісти
Где комплексы ПВО ? в караганде, мля !!!!

Коростильов вже другий рік просить 40 (всього сорок !!!!!!!) міліонів доларів на розробку ПВО середньої дальності !!!
відповідь - мовчання та саботаж ЗЕ-льоних

а якщо хочете "Петріоти", то не треба було красти на Будівництві!
9 млрд. долярів і система ПВО та ПРО !!! - ваша, як це зробили поляки
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16.01.2022 13:43 Відповісти
Тов. Мышкин, я не понимаю одного, что за пук в никуда и какие претензии конкретно ко мне? Захотелось туповато повыеживаться? Я же тебе, пока, на ботиночки не писал.
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16.01.2022 14:35 Відповісти
якщо пишеш про выдсутність ПВО України, то пиши чьотко хто у цьому винен!

ви виходить "Байден, чому ми не в НАТО ?"
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16.01.2022 15:30 Відповісти
Заступниця держсекретаря США Венді Шерман та заступниця глави МЗС Канади Марта Морган обговорили подальше стримування російської агресії проти України.
Нелох обговорив подальшу підтримку Щевченка
"та какая разніца"
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16.01.2022 14:15 Відповісти
По лицу Шерман видно, что ей глубоко пофиг. Вот вас убьют, тагда и звоните в милицию.
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16.01.2022 14:22 Відповісти
зато оцей знервився за неньку Україну:

Зеленский 9-й день отдыхает на курорте, игнорируя оккупацию Казахстана и российскую угрозу - Бутусов

Журналист указал на провал поставки боеприпасов и топлива в ВСУ

по пиці ЗЕ-льоной видно
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16.01.2022 15:34 Відповісти
 
 