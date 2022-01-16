США та Канада обговорили можливості стримування російської агресії проти України

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман та заступниця глави МЗС Канади Марта Морган обговорили подальше стримування російської агресії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у комюніке Держдепу.

"Сторони домовилися продовжити тісну координацію задля стримування подальшої російської агресії проти України. Вони також закликали Росію почати деескалацію та підкреслили відданість дипломатичним шляхам.

Сторони домовилися, що будь-яка нова агресія проти України призведе до масштабних наслідків і великої ціни, включно зі скоординованими економічними обмеженнями проти РФ", - зазначають у комюніке.

Нагадаємо, Венді Шерман була ключовою представницею США на останніх переговорах з Росією. Марта Морган представляла Канаду на зустрічі Росія-НАТО 12 січня у Брюсселі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Канада готують болючий пакет стримування Росії, - МЗС