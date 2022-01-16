"Ковидная тысяча": вакцинированные украинцы потратили уже более 1,3 млрд грн, - Шмыгаль

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По состоянию на 15 января украинцы потратили более 1,3 миллиарда гривен, полученных в рамках программы "єПідтримка", направленной на поощрение к прививке против коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Уже более 1,3 млрд гривен потратили украинцы в рамках президентской программы "єПідтримка". Самыми популярными направлениями остаются книги, кино и железнодорожные билеты", - написал Шмыгаль.

Он также проинформировал, что 8,2 миллиона украинцев открыли карточки в банках для получения средств по этой программе. При этом 7 миллионов граждан подали заявки в "Дію" на получение 1000 гривен за вакцинацию.

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