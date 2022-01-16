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"Ковидная тысяча": вакцинированные украинцы потратили уже более 1,3 млрд грн, - Шмыгаль
По состоянию на 15 января украинцы потратили более 1,3 миллиарда гривен, полученных в рамках программы "єПідтримка", направленной на поощрение к прививке против коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Уже более 1,3 млрд гривен потратили украинцы в рамках президентской программы "єПідтримка". Самыми популярными направлениями остаются книги, кино и железнодорожные билеты", - написал Шмыгаль.
Он также проинформировал, что 8,2 миллиона украинцев открыли карточки в банках для получения средств по этой программе. При этом 7 миллионов граждан подали заявки в "Дію" на получение 1000 гривен за вакцинацию.
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+13 Sergey Stolyarenko
показать весь комментарий16.01.2022 16:35
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Развлекайтесь холопы. У нас точно пандемия?
Воровать ненужно оказывается- и будут деньги и на поддержку населения, и на дороги, и на стадионы, и на аэропорты, и на увеличения з.п. медикам, военным, полицейским, и на квартиры для ветеранов, и на вооружение, и на армию.
урезаны деньги на армию - факт. а оно серет квартальным гавном.
Бронетехника заправлена на 17% перед вторжением путлера.
а ты серешь здесь
иди н...
І це не смішно(
Коростильов просить 40 млн (всього сорок !!!!) міліонів на створення ПВО середньої дальності
вже другий рік просить
Наразі фінансування витрат, пов'язаних із вакцинацією від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні, планується забезпечити за рахунок наступних ресурсів:
1) безкоштовна поставка вакцин, інструментарію для безпечних ін'єкцій та коробок безпечної утилізації за механізмом COVAX AMC у розрахунку на 20% населення України;
2) 3,9 млрд. гривень з Державного бюджету України (закупівлі);
3) 1,9 млрд. гривень з Державного бюджету України (Програма медичних гарантій);
4) Близько 2,7 млрд. гривень (90 млн. доларів США) кредитних коштів за програмою Світового банку;
5) Близько 1,5 млрд. гривень (50 млн. доларів США) кредитних коштів за програмою Європейського інвестиційного банку.
З метою повного покриття всіх витрат, необхідних для впровадження кампанії з вакцинації у заявленому обсязі МОЗ ініціюватиме додаткові переговори з міжнародними донорами з метою залучення ресурсів для покриття всіх необхідних витрат.
{Дорожня карта в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1423282-21#n5 № 1423 від 12.07.2021 }
Ну, то таке, шифруються...