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Новости Коронавирус и карантин
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"Ковидная тысяча": вакцинированные украинцы потратили уже более 1,3 млрд грн, - Шмыгаль

Фото: Рейтер

По состоянию на 15 января украинцы потратили более 1,3 миллиарда гривен, полученных в рамках программы "єПідтримка", направленной на поощрение к прививке против коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Уже более 1,3 млрд гривен потратили украинцы в рамках президентской программы "єПідтримка". Самыми популярными направлениями остаются книги, кино и железнодорожные билеты", - написал Шмыгаль.

Он также проинформировал, что 8,2 миллиона украинцев открыли карточки в банках для получения средств по этой программе. При этом 7 миллионов граждан подали заявки в "Дію" на получение 1000 гривен за вакцинацию.

Смотрите также: "Уже 5,8 млн украинцев открыли карточки "єПідтримка" в банках", - Шмыгаль. ВИДЕО

Автор: 

вакцина (3815) компенсации (481) Шмыгаль Денис (2705)


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Топ комментарии
+13
Краще б ці кошти витратили на обороноздатність України (на ЗРК"Нептун", "Вільху", ударні БППЛа, глибоку модернізацію танків та іншу зброю та ******* **********).
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16.01.2022 16:35
+7
У верховного говнокомандующего нет 40 млн на разработку суперсовременных ракет от кб "луч", зато потратить 1 млрд на тупой пиар - всегда деньги есть. Кому там не хватало доказательств, что мародер зе-лох дорвался до власти исключительно для личного обогащения?!
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16.01.2022 16:42
+7
Да ладно, назовите хоть что-то в армии что количественно увеличилось в несколько раз за последние 2,5 года.
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16.01.2022 16:50
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купи украинскую книгу, кто тебе мешает.
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16.01.2022 16:34 Ответить
Чому я повинен купувати те , що вирішило продати зе , а не те , що я сам хочу купити ? Спочатку як злидням кинули 35$ , а потім хочуть так впарити , щоб більшість не змогла або не схотіла їх витратити ! Якби можна було віддав би цю "1000" зе , тільки нехай собі засуне в задній прохід !
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16.01.2022 17:41 Ответить
покажи свой сертификат из Дии, лапотник двенадцатирублёвый))
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16.01.2022 17:44 Ответить
О , кацапи людей лапотніками вже називають ! Я що , маю перед тобою звітувати ? Я вакцинувався ще на початку літа . А ти спочатку правильно писати "дія" навчись . По вашому : дєйствіє буде .
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16.01.2022 17:52 Ответить
у тебя его просто нет. у меня есть.
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16.01.2022 18:07 Ответить
Думаєш , тільки зебілам дають сертифікати ? А тепер серйозно : напиши , як (і де) можна купити обіцяні зе ліки (вони обіцяли з другої половини січня) . Напишеш - при всіх скажу , що був неправий .
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16.01.2022 19:42 Ответить
ты и так уже обкакался. потому что вообще не гражданин Украины
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16.01.2022 19:59 Ответить
Зебіл , ти не відповів - значить пі.добол . Ну хоча б скажи , як став зебілом . Чи просто дурнем вже народився ?
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16.01.2022 21:02 Ответить
И что? У меня вот нет сертификата, а у супруги моей есть. И она очень возмущалась тем, что к примеру на благотворительность онкобольным детям она не может эти деньги перечислить. А для нее это личное. Она сама переболела онко. Вот почему не может человек распорядиться деньгами по-своему. На благотворительность перечислить или лекарства купить к примеру? Почему условия ставят? Уж не потому ли, что реально мало кто ими воспользуется и все только на бумаге будет. Как к примеру с вакцинами и вакцинацией?
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16.01.2022 19:55 Ответить
лапотное бла бла бла. "больные дети". сюжет для г+Г
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16.01.2022 20:00 Ответить
Мы в разных Украинах живем? У меня вот по радио регулярно просят помочь кто чем может больным детям. У Вас нет? Ладно - я лапоть, хер с Вами. Ладно сюжет для плюсов. Так моя супруга может перечислить эту сраную ковидную тысячу на благотворительность? Или таки нет?
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16.01.2022 20:05 Ответить
радиоточки в Украине давно отключили. еще раз спалился
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16.01.2022 20:07 Ответить
Еще одно доказетельство что мы живем в разных Украинах. В моей украине на ФМ волнах довольно плотно вещают. В Ваше украине радиоточки только вот отключили.
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16.01.2022 20:09 Ответить
угу. рашкованское у тебя разве что ловит
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16.01.2022 20:12 Ответить
А в Вашей Украине только кацапы вещают разве? Вот в моей украинское радио в основном. Причем даже квота на украинский контент не менее 70%. А у Вас значит все кацапское да кацапское? Сочувствую.
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16.01.2022 20:14 Ответить
Зебіл , навіщо "точки" ? Ти , як справжній совок , залишився в 20 ст. - в Україні є сотні радіостанцій , і слухати можна де завгодно .
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16.01.2022 21:07 Ответить
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16.01.2022 19:52 Ответить
копийкамы в сраку зелену затовкты 1000грн
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16.01.2022 19:35 Ответить
Найпопулярнішими напрямками залишаються книги, кіно та залізничні квитки
Развлекайтесь холопы. У нас точно пандемия?
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16.01.2022 16:26 Ответить
Так ! зЕпандемія .
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16.01.2022 17:57 Ответить
Оце і всі люди, що ще живуть в Україні та можуть мають собі дозволити користуватися смартфоном - всього 1,3 млн осіб. Всі інші для зеленої соплі - не люди бо не народилися у заможних родинах та не мають смартфонів.
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16.01.2022 16:31 Ответить
Ага, 1.3 млн со смартфонами, остальные 40 млн без смартфонов, пиши еще
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16.01.2022 16:51 Ответить
Откуда 1,3 млн? Ты не допускаешь, что люде тратят не сразу всю тысячу?
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16.01.2022 17:23 Ответить
остальным 1000 гривен копейки. вопрос, замечания?
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16.01.2022 20:05 Ответить
це не особистість а шестьорка тільки 3ганьбив свою біографію
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16.01.2022 16:34 Ответить
Краще б ці кошти витратили на обороноздатність України (на ЗРК"Нептун", "Вільху", ударні БППЛа, глибоку модернізацію танків та іншу зброю та ******* **********).
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16.01.2022 16:35 Ответить
Зеленський- шоумен.
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16.01.2022 16:40 Ответить
В первую очередь оно тупорылый наркоман.
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16.01.2022 16:59 Ответить
Ні , шоуп...р .
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16.01.2022 17:42 Ответить
А что там работа не ведётся? Изучи "матчасть" прежде чем писать всякую ерунду. По всем направлениям (особенно, что касается БПЛА) проделана колоссальная работа, количественно всё увеличилось в несколько раз, по сравнению с порошенковскими временами.
Воровать ненужно оказывается- и будут деньги и на поддержку населения, и на дороги, и на стадионы, и на аэропорты, и на увеличения з.п. медикам, военным, полицейским, и на квартиры для ветеранов, и на вооружение, и на армию.
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16.01.2022 16:47 Ответить
Да ладно, назовите хоть что-то в армии что количественно увеличилось в несколько раз за последние 2,5 года.
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16.01.2022 16:50 Ответить
БПЛА, производственные мощности "Луч" вышли на другой уровень, Военный бюджет скаканул в два раза, "Антонов" недавно реанимировался и вышел из комы. Поставки иностранного вооружения увеличились до небывалых масштабов. И это только начала.
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16.01.2022 16:55 Ответить
Ну да было аж 2 , а стало 4 , базара нет 100% рост для таких ослиных жополизов как ты.
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16.01.2022 17:01 Ответить
А что думаешь это плохо, что 4. Это начало только. Главное, что живой вообще. Многие уже не надеялись и на это. Дальше больше.
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16.01.2022 17:07 Ответить
Видишь , ты даже не пытаешься спорить , что ты ослинный жополиз , а это действительно хорошо.
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16.01.2022 17:15 Ответить
а какой смысл разговаривать в формате "дурак/сам дурак"? Я понимаю, что ты интернетный воин поэтому и быдлишь в интернете. Знаешь, ссыкло, что никто тебе тут в пятак не даст.
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16.01.2022 17:18 Ответить
идинах, п.здишь здесь...
урезаны деньги на армию - факт. а оно серет квартальным гавном.
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16.01.2022 17:05 Ответить
нутк прочитай официальные цифры раз "не вижу, не слышу". Потом будешь рассуждать. Наверное, только российского, продажного недожурналиста говнопольского только слушаешь?)))
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16.01.2022 17:23 Ответить
каски и бронежилеты не закупались с 2019-го
Бронетехника заправлена на 17% перед вторжением путлера.

а ты серешь здесь
иди н...
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16.01.2022 17:30 Ответить
Ещё как закупались, потому что те которые были закуплены при пети, оказались некуда негодными- они простреливаются на раз два. Сколько это смертей? Или ты забыл, какие схемы барыга организовывал?
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16.01.2022 17:42 Ответить
нах пошёл
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16.01.2022 17:51 Ответить
Очередной зелёно-золотой дождь рассчитанный на идиотов, а по факту ВСУ в упадке, з/п уже 3год не повышают и кацапско-зеленый крот пообещал повышение может быть в следующем году (это с.. насколько показательный и наглый плевок в лицо военным), КРаЗ в коме, Искра в коме, мин. обороны вместо 240млрд.профинансировано только на 40,тендера на топливо провалены, оно сидит тут рассказывает про "скаканул". Зеленым подонкам вообще ВСУ как и Украина по барабану.
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16.01.2022 17:06 Ответить
Тендеры не провалены. Была борьба, некоторым результаты выбора не понравились. Отсюда и заказные статейки начали публиковаться. З.п. у военнослужащих, находящихся на фронте увеличены при Зе до 1000баксов (напомню, петя только обещал сделать 1000грн в день, а Зе сделал). Но з.п. в целом ещё нужно повышать для всех, и в следующем году повысят раз Зе пообещал, т.к. он не пустобрех в отличии от По.
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16.01.2022 17:16 Ответить
Зебіли , геть з Цензора ! Які "статєйкі"? В магазин піди , дурко , там на цінниках "статєйкі"!
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16.01.2022 17:55 Ответить
Зебіл , звідки така "інформація"? Ваше зе бреше так ще й його зебіли лізуть з своєю маячнею !
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16.01.2022 17:46 Ответить
Твій вис_ер не в тему і тому ти в спамі ідіоте! Відразу ж видо зебанатіка, який дивиться через призму відосіків, а не реальності! А про "Байрактари" тобі зеутирок нагадати хто їх сюди поставив, нагадати при кому розробили "Нептун", почали відновлювати ЗСУ?! А про дороги, ти хоча б погугли звідки взялися кошти зейолопе?
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16.01.2022 22:28 Ответить
мало того, мінімум половина грошей повернеться "у бюджет", звідки їх знов викоритають на "дороги".
І це не смішно(
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16.01.2022 18:17 Ответить
феерический крадун из зелизожопов
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16.01.2022 16:37 Ответить
Это только 1,3 млн украинцев, подавляющее большинство привитых послали их подальше.
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16.01.2022 16:41 Ответить
У верховного говнокомандующего нет 40 млн на разработку суперсовременных ракет от кб "луч", зато потратить 1 млрд на тупой пиар - всегда деньги есть. Кому там не хватало доказательств, что мародер зе-лох дорвался до власти исключительно для личного обогащения?!
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16.01.2022 16:42 Ответить
із ПВО України у нас всьо чьотко ?

Коростильов просить 40 млн (всього сорок !!!!) міліонів на створення ПВО середньої дальності

вже другий рік просить
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16.01.2022 16:43 Ответить
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16.01.2022 16:56 Ответить
Ах ты ж обсос
Наразі фінансування витрат, пов'язаних із вакцинацією від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні, планується забезпечити за рахунок наступних ресурсів:
1) безкоштовна поставка вакцин, інструментарію для безпечних ін'єкцій та коробок безпечної утилізації за механізмом COVAX AMC у розрахунку на 20% населення України;
2) 3,9 млрд. гривень з Державного бюджету України (закупівлі);
3) 1,9 млрд. гривень з Державного бюджету України (Програма медичних гарантій);
4) Близько 2,7 млрд. гривень (90 млн. доларів США) кредитних коштів за програмою Світового банку;
5) Близько 1,5 млрд. гривень (50 млн. доларів США) кредитних коштів за програмою Європейського інвестиційного банку.
З метою повного покриття всіх витрат, необхідних для впровадження кампанії з вакцинації у заявленому обсязі МОЗ ініціюватиме додаткові переговори з міжнародними донорами з метою залучення ресурсів для покриття всіх необхідних витрат.
{Дорожня карта в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1423282-21#n5 № 1423 від 12.07.2021 }
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16.01.2022 17:01 Ответить
Зеля на книги, муЗЕї та концерти кошти виділив, а ось на ліки людям...чомусь забув!?... Чи на здоров'я нації їм пофіг???Одним словом шоумен.
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16.01.2022 17:01 Ответить
Жалко яда крысиного для Осла на эту тысячу купить нельзя.
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16.01.2022 17:04 Ответить
.....клоуны, это реформы?. вы народ делаете подельниками. вы дайте по 2, а лучше по 5-15 вот это будет реальный глоток макроэкономики). юлина тысяча это не так!, олени. даже яныка добавка пенсионерами 2003 на выборы это не то. ....запустите их в космос на спутнике и себя не забудьте.
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16.01.2022 17:18 Ответить
Уже скоро..
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16.01.2022 17:37 Ответить
Шмигаль? Хе-хе... Шміґоль!
Ну, то таке, шифруються...
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16.01.2022 17:20 Ответить
Вы или считайте правильно или пишите правильно. Арифметика не сходится
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16.01.2022 17:53 Ответить
ЭТА ТЫСЯЧА КАК ОБГЛОДАННАЯ КОСТЬ НАРОДУ ОТ СЛУГ НАРОДА
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16.01.2022 17:58 Ответить
На армию вычитают налог ежемесячно из зарплаты. А как быть тем , у кого нет смартфона или тем, кто живет в селе без кинотеатров, без книжных магазинов, без железной дороги?
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16.01.2022 18:09 Ответить
Чому людей з села ви вважаєте тваринами ? Вони нормальні люди і легко можуть приїхати в місто чи зробити замовлення через інтернет . Ви напевно і пенсіонерів вважаєте тваринами , не здатними освоїти звичайний смартфон ?
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16.01.2022 18:22 Ответить
При замовленні через інтернет-магазини товар може і не прийти, так як ви робите передплату. На Новій пошті просто неможливо розрахуватися віртуальними грошима, чим і користаються щахраї. Можливо це і є один із способів відмивання грошей. Сподіваюсь я тільки одна жертва аферистів.
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16.01.2022 19:02 Ответить
У нас у Чернігові є магазин "Будинок книги", там на щастя є відділ канцелярії. Тож я з донькою-студенткою пішла та і всю тисячу витратила на зошити, ручки-олівці і таке інше. Ні в кіно не хотілося, ні у фітнес. А зошити завжди стануть в нагоді, якщо є учень в сім'ї.
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16.01.2022 19:33 Ответить
https://ua.news/ua/ukraynskym-sudyam-astronomychesky-povysyly-pensyy/ Усього за рік , в період із січня 2021 року до січня 2022 року середня пенсія українського судді зросла з 67 961 до 90 822 грн , або на 22 861 грн. В інших громадян, які отримують пенсію за віком, вона в середньому зросла на 406 гривень.
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16.01.2022 20:22 Ответить
В Україні не було і не має справедливості,нажаль.Кому віртуальну тисячу, а кому реальним кешом добавку у 22 тисячи...
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16.01.2022 20:48 Ответить
 
 