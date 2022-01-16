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"Ковідна тисяча": вакциновані українці витратили вже понад 1,3 млрд грн, - Шмигаль
Станом на 15 січня українці витратили понад 1,3 мільярда гривень, отриманих у рамках програми "єПідтримка", спрямованої на заохочення до щеплення проти коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль
"Вже понад 1,3 млрд гривень витратили українці в рамках президентської програми єПідтримка. Найпопулярнішими напрямками залишаються книги, кіно та залізничні квитки", — написав Шмигаль.
Він також поінформував, що 8,2 мільйона українців відкрили картки в банках для отримання коштів за цією програмою. При цьому 7 мільйонів громадян подали заявки до "Дії" на отримання 1000 гривень за вакцинацію.
Топ коментарі
+13 Sergey Stolyarenko
показати весь коментар16.01.2022 16:35
+7 Super Gut
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Развлекайтесь холопы. У нас точно пандемия?
Воровать ненужно оказывается- и будут деньги и на поддержку населения, и на дороги, и на стадионы, и на аэропорты, и на увеличения з.п. медикам, военным, полицейским, и на квартиры для ветеранов, и на вооружение, и на армию.
урезаны деньги на армию - факт. а оно серет квартальным гавном.
Бронетехника заправлена на 17% перед вторжением путлера.
а ты серешь здесь
иди н...
І це не смішно(
Коростильов просить 40 млн (всього сорок !!!!) міліонів на створення ПВО середньої дальності
вже другий рік просить
Наразі фінансування витрат, пов'язаних із вакцинацією від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні, планується забезпечити за рахунок наступних ресурсів:
1) безкоштовна поставка вакцин, інструментарію для безпечних ін'єкцій та коробок безпечної утилізації за механізмом COVAX AMC у розрахунку на 20% населення України;
2) 3,9 млрд. гривень з Державного бюджету України (закупівлі);
3) 1,9 млрд. гривень з Державного бюджету України (Програма медичних гарантій);
4) Близько 2,7 млрд. гривень (90 млн. доларів США) кредитних коштів за програмою Світового банку;
5) Близько 1,5 млрд. гривень (50 млн. доларів США) кредитних коштів за програмою Європейського інвестиційного банку.
З метою повного покриття всіх витрат, необхідних для впровадження кампанії з вакцинації у заявленому обсязі МОЗ ініціюватиме додаткові переговори з міжнародними донорами з метою залучення ресурсів для покриття всіх необхідних витрат.
{Дорожня карта в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1423282-21#n5 № 1423 від 12.07.2021 }
Ну, то таке, шифруються...