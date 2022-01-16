"Ковідна тисяча": вакциновані українці витратили вже понад 1,3 млрд грн, - Шмигаль

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Станом на 15 січня українці витратили понад 1,3 мільярда гривень, отриманих у рамках програми "єПідтримка", спрямованої на заохочення до щеплення проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль

"Вже понад 1,3 млрд гривень витратили українці в рамках президентської програми єПідтримка. Найпопулярнішими напрямками залишаються книги, кіно та залізничні квитки", — написав Шмигаль.

Він також поінформував, що 8,2 мільйона українців відкрили картки в банках для отримання коштів за цією програмою. При цьому 7 мільйонів громадян подали заявки до "Дії" на отримання 1000 гривень за вакцинацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Наразі вже 5,8 млн українців відкрили картки "єПідтримка" в банках", - Шмигаль. ВIДЕО