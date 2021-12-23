"Уже 5,8 млн украинцев открыли карточки "єПідтримка" в банках", - Шмыгаль. ВИДЕО

23 декабря Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 5,8 млн украинцев открыли карты "єПідтримка" в банках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Шмыгаля на заседании правительства.

"Сейчас уже 5,8 млн украинцев открыли карты в банках, 4,7 млн подали заявки на получение в "Дії" по тысяче грн, более 2,3 млн граждан уже их получили", - сказал Шмигаль.





Премьер-министр добавил, что почти 210 млн грн уже потратили преимущественно на книги, кино, театры и ж/д билеты.

Напомним, Правительство разрабатывало проект "є Підтримка" по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн. а к концу 2021 года уже начнут выдавать пластиковые карты с деньгами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года банки начнут выдавать пластиковые карты "єПідтримка", - Федоров