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"Уже 5,8 млн украинцев открыли карточки "єПідтримка" в банках", - Шмыгаль. ВИДЕО
23 декабря Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 5,8 млн украинцев открыли карты "єПідтримка" в банках.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Шмыгаля на заседании правительства.
"Сейчас уже 5,8 млн украинцев открыли карты в банках, 4,7 млн подали заявки на получение в "Дії" по тысяче грн, более 2,3 млн граждан уже их получили", - сказал Шмигаль.
Премьер-министр добавил, что почти 210 млн грн уже потратили преимущественно на книги, кино, театры и ж/д билеты.
Напомним, Правительство разрабатывало проект "є Підтримка" по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн. а к концу 2021 года уже начнут выдавать пластиковые карты с деньгами.
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показать весь комментарий23.12.2021 14:33
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