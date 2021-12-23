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"Уже 5,8 млн украинцев открыли карточки "єПідтримка" в банках", - Шмыгаль. ВИДЕО

23 декабря Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 5,8 млн украинцев открыли карты "єПідтримка" в банках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Шмыгаля на заседании правительства.

"Сейчас уже 5,8 млн украинцев открыли карты в банках, 4,7 млн подали заявки на получение в "Дії" по тысяче грн, более 2,3 млн граждан уже их получили", - сказал Шмигаль.


Премьер-министр добавил, что почти 210 млн грн уже потратили преимущественно на книги, кино, театры и ж/д билеты.

Напомним, Правительство разрабатывало проект "є Підтримка" по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн. а к концу 2021 года уже начнут выдавать пластиковые карты с деньгами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года банки начнут выдавать пластиковые карты "єПідтримка", - Федоров

Автор: 

вакцина (3815) кредитные карточки (23) Шмыгаль Денис (2683) Дія (423) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Картки відкрили. Питання - де гроші і коли їх можна буде використати на ліки та комуналку?!
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23.12.2021 14:33
+4
Карточки открыли, а денег на них нет.
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23.12.2021 15:09
+3
30 доларів,а роблять з цього якусь перемогу.
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23.12.2021 15:06
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Картки відкрили. Питання - де гроші і коли їх можна буде використати на ліки та комуналку?!
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23.12.2021 14:33 Ответить
У якомусь невизначеному майбутньому, місяця через чотири, після того, як термін дії закінчиться.
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23.12.2021 14:40 Ответить
теперь им напарят пластиковые карты с неограниченным лимитом и начнется раздолье для коллекторов через год-два
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23.12.2021 14:33 Ответить
Честно говоря не знаю ни одного такого человека...
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23.12.2021 14:37 Ответить
Конечно. Антиваксерам не дают.
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23.12.2021 14:57 Ответить
пистят зеленые, как дышут
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23.12.2021 14:51 Ответить
30 доларів,а роблять з цього якусь перемогу.
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23.12.2021 15:06 Ответить
Карточки открыли, а денег на них нет.
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23.12.2021 15:09 Ответить
Идиот очкастый, куда их тратить????
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23.12.2021 15:18 Ответить
Книги, кино.
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23.12.2021 15:23 Ответить
Какими товарами подкреплены эти 6 млрд.грн.?
Значит будут раскачивать инфляцию!
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23.12.2021 16:01 Ответить
Приватбанк вже почав платити?
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23.12.2021 16:47 Ответить
Монобанк платит. Но Монобанк это стремная контора бывших Приватовцев-аферистов Коломойскрго. Поэтому ничего удивительно что именно Монобанк первый получает деньги от государства-Беня явно позаботился
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23.12.2021 19:04 Ответить
Скоро количество карточек "єПідтримка" превысит количество трудоспособного населения Украины.
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23.12.2021 17:03 Ответить
Вова, где деньги? Картку видкрыв, а денег ноль😁
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23.12.2021 19:38 Ответить
 
 