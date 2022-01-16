Именно действия России мотивируют другие страны вступать в НАТО, - Кулеба
РФ своими действиями побуждает соседние страны вступать в Североатлантический альянс.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя требования РФ, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО, в интервью немецкому изданию Bild, перевод которого был обнародован пресс-службой МИД Украины в воскресенье
"Парадокс в том, что именно действия России мотивируют соседствующие с ней страны стремиться к коллективной безопасности в НАТО. В течение десятилетий Россия создавала пояс конфликтов вдоль своих границ и в той или иной форме подрывала безопасность почти всех соседних стран. Если Путин хочет знать, почему соседи стремятся вступить в НАТО, ему достаточно посмотреть в зеркало", - сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что решение о вступлении Украины в НАТО принимается исключительно самой Украиной и 30 государствами-членами Альянса.
"Украина свой выбор давно сделала. Мы стремимся вступить в НАТО. Это записано в Конституции и Стратегии внешнеполитической деятельности. Большинство украинцев поддерживают этот курс, и поддержка продолжает расти. НАТО – это оборонный альянс, и он не тянет ни одну страну в свой состав принудительно", - добавил Кулеба.
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расіся - маркетинговий проект НАТО!))))
_Не "дії" - а злочини!
https://twitter.com/MarchDok/status/1482618365344731138 8 ч
С декабря прошлого года Россия угрожает Европе и США войной с Украиной.
Это просто и это видят все.
Что значит угроза войны от государства с ядерным оружием?
Это реальная угроза жизни на планете.
Поэтому конечно ответ должен быть немедленным.
Путина и его режим валить всем миром.