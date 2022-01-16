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Новости Украина - НАТО
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Именно действия России мотивируют другие страны вступать в НАТО, - Кулеба

Именно действия России мотивируют другие страны вступать в НАТО, - Кулеба

РФ своими действиями побуждает соседние страны вступать в Североатлантический альянс.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя требования РФ, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО, в интервью немецкому изданию Bild, перевод которого был обнародован пресс-службой МИД Украины в воскресенье

"Парадокс в том, что именно действия России мотивируют соседствующие с ней страны стремиться к коллективной безопасности в НАТО. В течение десятилетий Россия создавала пояс конфликтов вдоль своих границ и в той или иной форме подрывала безопасность почти всех соседних стран. Если Путин хочет знать, почему соседи стремятся вступить в НАТО, ему достаточно посмотреть в зеркало", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что решение о вступлении Украины в НАТО принимается исключительно самой Украиной и 30 государствами-членами Альянса.

"Украина свой выбор давно сделала. Мы стремимся вступить в НАТО. Это записано в Конституции и Стратегии внешнеполитической деятельности. Большинство украинцев поддерживают этот курс, и поддержка продолжает расти. НАТО – это оборонный альянс, и он не тянет ни одну страну в свой состав принудительно", - добавил Кулеба.

Читайте также: Никакие бизнес-интересы или симпатии к Путину не стоят того, чтобы допустить новую кровавую войну в Европе, - Кулеба призвал Германию поддержать Украину

Автор: 

членство в НАТО (1515) вступление (48) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+7
"На запрошення Парламентської асамблеї НАТО пʼятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко планує 24 січня 2022 року здійснити візит до Брюсселя для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО."
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16.01.2022 16:33
+5
виробники анивірусних програм час від часу запускають віруси, щоб підвищити попит на свою продукцію
расіся - маркетинговий проект НАТО!))))
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16.01.2022 16:50
+3
Наші посани
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16.01.2022 17:02
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"На запрошення Парламентської асамблеї НАТО пʼятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко планує 24 січня 2022 року здійснити візит до Брюсселя для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО."
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16.01.2022 16:33 Ответить
Йой, то це тепер Мудрому нарідові треба тєрпєть до кінця січня, в очікуванні долгожданного благодєнствія...
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16.01.2022 16:41 Ответить
виробники анивірусних програм час від часу запускають віруси, щоб підвищити попит на свою продукцію
расіся - маркетинговий проект НАТО!))))
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16.01.2022 16:50 Ответить
26 нояюря 1939 года газета ПРАВДА сообщила Финляндия хочет напасть на мирный СССР и отнять говно у Сралина...Финны поняли намек что война на носу и начали сжигать все свои дома на Карельском Перешейке..до самой линии Маршала Манергейма...сжигали все...чтоб не досталось крысам ПРОЛЕТАЙРЯТА Сралина-чЛенина...,вы готовы сжечь свои дома и коттеджи?
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16.01.2022 16:53 Ответить
Дураки что-ли все вокруг?
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16.01.2022 16:56 Ответить
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16.01.2022 16:56 Ответить
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16.01.2022 16:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=btnztAXKwz4
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16.01.2022 16:54 Ответить
"Саме дії Росії мотивують інші країни вступати до НАТО, - Кулеба"

_Не "дії" - а злочини!
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16.01.2022 16:55 Ответить
Более того, само НАТО для нераспространения влияния России в геополитическом мире должно в кратчайший срок принимать такие страны в Альянс.
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16.01.2022 17:00 Ответить
У меня 3 коттеджа..2 сыновьям купил,один сам построил..я готов их сжечь...чтобы падаль мавзолейная даже следов не нашла...Быдло рюсскае..БОМЖатное...
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16.01.2022 17:00 Ответить
Сжигай иди быстрей, пока ещё время есть. Опаздаешь не дай бог
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16.01.2022 17:20 Ответить
Фуфел...мавзолейный не парься..Чечню возьми в третий раз и Казахстан... КацаПстан дремучий..
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16.01.2022 17:27 Ответить
Словесный набор соответствует уровню малограмотного спившегося алкаша. Заливай исчо за свои коттеджи
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16.01.2022 17:37 Ответить
Готовься в архипелаг ГУЛАГ. Там твое законное место
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16.01.2022 17:54 Ответить
Наші посани
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16.01.2022 17:02 Ответить
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16.01.2022 17:16 Ответить
Алло..это мавзолей чЛенина?..нет Морг где сдохли Путлер и Гитлер...а они что братья?...да Близнецы...
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16.01.2022 17:18 Ответить
На ультиматум кремля о возврате НАТО к границам 1997 г., США потребовали от путена возратитьтся к работе в такси 🚕
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16.01.2022 17:21 Ответить
детей Беслана мочил в сортире Байден..фошЫзд...
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16.01.2022 17:23 Ответить
Ледовый лоцман@MarchDok

https://twitter.com/MarchDok/status/1482618365344731138 8 ч



С декабря прошлого года Россия угрожает Европе и США войной с Украиной.
Это просто и это видят все.
Что значит угроза войны от государства с ядерным оружием?
Это реальная угроза жизни на планете.
Поэтому конечно ответ должен быть немедленным.
Путина и его режим валить всем миром.
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16.01.2022 17:56 Ответить
Цікавий фільм про українських гестповців,але чомусь із московії https://www.youtube.com/watch?v=Akk4dXGhKbY
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16.01.2022 17:58 Ответить
НАТО НЕ ЗАПРЕЩЁННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВО ВСЕМ МИРЕ !!!
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16.01.2022 21:31 Ответить
 
 