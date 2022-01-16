"Саме дії Росії мотивують інші країни вступати до НАТО, - Кулеба"

РФ своїми діями спонукає сусідні країни до вступу до Північноатлантичного альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи вимоги РФ, щоб Україна ніколи не стала членом НАТО, в інтерв'ю німецькому виданню Bild, переклад якого було оприлюднено прес-службою МЗС України в неділю.

"Парадокс у тому, що саме дії Росії мотивують сусідні з нею країни прагнути колективної безпеки в НАТО. Протягом десятиліть Росія створювала пояс конфліктів уздовж своїх кордонів і в тій чи іншій формі підривала безпеку майже всіх сусідніх країн. Якщо Путін хоче знати, чому сусіди прагнуть вступити до НАТО, йому достатньо подивитися у дзеркало", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що рішення про вступ України до НАТО ухвалюють виключно сама Україна та 30 держав-членів Альянсу.

"Україна свій вибір давно зробила. Ми прагнемо вступити до НАТО. Це записано у Конституції та Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Більшість українців підтримують цей курс і підтримка продовжує зростати. НАТО – це оборонний альянс, і він не тягне жодної країни до свого складу примусово" , – додав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодні бізнес-інтереси або симпатії до Путіна не варті того, щоб допустити нову криваву війну в Європі, - Кулеба закликав Німеччину підтримати Україну