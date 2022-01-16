Саме дії Росії мотивують інші країни вступати до НАТО, - Кулеба
РФ своїми діями спонукає сусідні країни до вступу до Північноатлантичного альянсу.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи вимоги РФ, щоб Україна ніколи не стала членом НАТО, в інтерв'ю німецькому виданню Bild, переклад якого було оприлюднено прес-службою МЗС України в неділю.
"Парадокс у тому, що саме дії Росії мотивують сусідні з нею країни прагнути колективної безпеки в НАТО. Протягом десятиліть Росія створювала пояс конфліктів уздовж своїх кордонів і в тій чи іншій формі підривала безпеку майже всіх сусідніх країн. Якщо Путін хоче знати, чому сусіди прагнуть вступити до НАТО, йому достатньо подивитися у дзеркало", - сказав Кулеба.
Він наголосив, що рішення про вступ України до НАТО ухвалюють виключно сама Україна та 30 держав-членів Альянсу.
"Україна свій вибір давно зробила. Ми прагнемо вступити до НАТО. Це записано у Конституції та Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Більшість українців підтримують цей курс і підтримка продовжує зростати. НАТО – це оборонний альянс, і він не тягне жодної країни до свого складу примусово" , – додав Кулеба.
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расіся - маркетинговий проект НАТО!))))
_Не "дії" - а злочини!
https://twitter.com/MarchDok/status/1482618365344731138 8 ч
С декабря прошлого года Россия угрожает Европе и США войной с Украиной.
Это просто и это видят все.
Что значит угроза войны от государства с ядерным оружием?
Это реальная угроза жизни на планете.
Поэтому конечно ответ должен быть немедленным.
Путина и его режим валить всем миром.