УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4764 відвідувача онлайн
Новини Україна-НАТО
1 537 24

Саме дії Росії мотивують інші країни вступати до НАТО, - Кулеба

Саме дії Росії мотивують інші країни вступати до НАТО, - Кулеба

РФ своїми діями спонукає сусідні країни до вступу до Північноатлантичного альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи вимоги РФ, щоб Україна ніколи не стала членом НАТО, в інтерв'ю німецькому виданню Bild, переклад якого було оприлюднено прес-службою МЗС України в неділю.

"Парадокс у тому, що саме дії Росії мотивують сусідні з нею країни прагнути колективної безпеки в НАТО. Протягом десятиліть Росія створювала пояс конфліктів уздовж своїх кордонів і в тій чи іншій формі підривала безпеку майже всіх сусідніх країн. Якщо Путін хоче знати, чому сусіди прагнуть вступити до НАТО, йому достатньо подивитися у дзеркало", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що рішення про вступ України до НАТО ухвалюють виключно сама Україна та 30 держав-членів Альянсу.

"Україна свій вибір давно зробила. Ми прагнемо вступити до НАТО. Це записано у Конституції та Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Більшість українців підтримують цей курс і підтримка продовжує зростати. НАТО – це оборонний альянс, і він не тягне жодної країни до свого складу примусово" , – додав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодні бізнес-інтереси або симпатії до Путіна не варті того, щоб допустити нову криваву війну в Європі, - Кулеба закликав Німеччину підтримати Україну

членство в НАТО (1724) вступ (31) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
"На запрошення Парламентської асамблеї НАТО пʼятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко планує 24 січня 2022 року здійснити візит до Брюсселя для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО."
показати весь коментар
16.01.2022 16:33
+5
виробники анивірусних програм час від часу запускають віруси, щоб підвищити попит на свою продукцію
расіся - маркетинговий проект НАТО!))))
показати весь коментар
16.01.2022 16:50
+3
Наші посани
показати весь коментар
16.01.2022 17:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"На запрошення Парламентської асамблеї НАТО пʼятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко планує 24 січня 2022 року здійснити візит до Брюсселя для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО."
показати весь коментар
16.01.2022 16:33 Відповісти
Йой, то це тепер Мудрому нарідові треба тєрпєть до кінця січня, в очікуванні долгожданного благодєнствія...
показати весь коментар
16.01.2022 16:41 Відповісти
виробники анивірусних програм час від часу запускають віруси, щоб підвищити попит на свою продукцію
расіся - маркетинговий проект НАТО!))))
показати весь коментар
16.01.2022 16:50 Відповісти
26 нояюря 1939 года газета ПРАВДА сообщила Финляндия хочет напасть на мирный СССР и отнять говно у Сралина...Финны поняли намек что война на носу и начали сжигать все свои дома на Карельском Перешейке..до самой линии Маршала Манергейма...сжигали все...чтоб не досталось крысам ПРОЛЕТАЙРЯТА Сралина-чЛенина...,вы готовы сжечь свои дома и коттеджи?
показати весь коментар
16.01.2022 16:53 Відповісти
Дураки что-ли все вокруг?
показати весь коментар
16.01.2022 16:56 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2022 16:56 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2022 16:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=btnztAXKwz4
показати весь коментар
16.01.2022 16:54 Відповісти
"Саме дії Росії мотивують інші країни вступати до НАТО, - Кулеба"

_Не "дії" - а злочини!
показати весь коментар
16.01.2022 16:55 Відповісти
Более того, само НАТО для нераспространения влияния России в геополитическом мире должно в кратчайший срок принимать такие страны в Альянс.
показати весь коментар
16.01.2022 17:00 Відповісти
У меня 3 коттеджа..2 сыновьям купил,один сам построил..я готов их сжечь...чтобы падаль мавзолейная даже следов не нашла...Быдло рюсскае..БОМЖатное...
показати весь коментар
16.01.2022 17:00 Відповісти
Сжигай иди быстрей, пока ещё время есть. Опаздаешь не дай бог
показати весь коментар
16.01.2022 17:20 Відповісти
Фуфел...мавзолейный не парься..Чечню возьми в третий раз и Казахстан... КацаПстан дремучий..
показати весь коментар
16.01.2022 17:27 Відповісти
Словесный набор соответствует уровню малограмотного спившегося алкаша. Заливай исчо за свои коттеджи
показати весь коментар
16.01.2022 17:37 Відповісти
Готовься в архипелаг ГУЛАГ. Там твое законное место
показати весь коментар
16.01.2022 17:54 Відповісти
Наші посани
показати весь коментар
16.01.2022 17:02 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2022 17:16 Відповісти
Алло..это мавзолей чЛенина?..нет Морг где сдохли Путлер и Гитлер...а они что братья?...да Близнецы...
показати весь коментар
16.01.2022 17:18 Відповісти
На ультиматум кремля о возврате НАТО к границам 1997 г., США потребовали от путена возратитьтся к работе в такси 🚕
показати весь коментар
16.01.2022 17:21 Відповісти
детей Беслана мочил в сортире Байден..фошЫзд...
показати весь коментар
16.01.2022 17:23 Відповісти
Ледовый лоцман@MarchDok

https://twitter.com/MarchDok/status/1482618365344731138 8 ч



С декабря прошлого года Россия угрожает Европе и США войной с Украиной.
Это просто и это видят все.
Что значит угроза войны от государства с ядерным оружием?
Это реальная угроза жизни на планете.
Поэтому конечно ответ должен быть немедленным.
Путина и его режим валить всем миром.
показати весь коментар
16.01.2022 17:56 Відповісти
Цікавий фільм про українських гестповців,але чомусь із московії https://www.youtube.com/watch?v=Akk4dXGhKbY
показати весь коментар
16.01.2022 17:58 Відповісти
НАТО НЕ ЗАПРЕЩЁННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВО ВСЕМ МИРЕ !!!
показати весь коментар
16.01.2022 21:31 Відповісти
 
 