РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6378 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 232 7

В "оранжевой" зоне карантина остаются Ивано-Франковская и Сумская области, - Минздрав

Ивано-Франковская и Сумская области находятся в "оранжевой" зоне карантина. Другие регионы остаются в "желтой" зоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В часности, в Сумской и Ивано-Франковской области превышен коэффициент выявления случаев коронавируса. В Сумской области 15 января этот показатель составил 26,9% и увеличился по сравнению с предыдущими днями. Например, 14 января он равнялся 25,8%, а 13 января - 25,1%.

Такая же ситуация и в Ивано-Франковской области, где 15 января коэффициент выявления случаев коронавируса составлял 27,9%. Накануне он был 25,9%, а 13 января - 23,7%.

Читайте также: Эпидзонирование Украины: в оранжевой зоне карантина уже две области. ТАБЛИЦА

В оранжевой зоне карантина остаются Ивано-Франковская и Сумская области, - Минздрав 01

Автор: 

Минздрав (4901) эпидемия (789) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виступ Порошенка он-лайн
https://www.youtube.com/watch?v=PknTmasRNPE https://www.youtube.com/watch?v=PknTmasRNPE

показать весь комментарий
16.01.2022 17:00 Ответить
Що?
Не розумію свинопсячий мови.
показать весь комментарий
16.01.2022 17:07 Ответить
Завтра будет лютый цирк. А потом у Пороха на руках калацнут кайданки. А потом будет Майдан в потдержку Пороха. А потом будут войска ОДКБ в Украине. Но зато будет движ и будет весело и можно будет убивать!!! Убивать кацапов и за это не будет криминальной ответственности. И все кто хочет убивать - убивайте. Ведь это высшее благо!!!
показать весь комментарий
16.01.2022 17:06 Ответить
Я тільки за!
показать весь комментарий
16.01.2022 17:08 Ответить
Люци?
показать весь комментарий
16.01.2022 17:34 Ответить
Я готовий до старту.
показать весь комментарий
16.01.2022 17:33 Ответить
 
 