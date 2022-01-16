В "оранжевой" зоне карантина остаются Ивано-Франковская и Сумская области, - Минздрав

Ивано-Франковская и Сумская области находятся в "оранжевой" зоне карантина. Другие регионы остаются в "желтой" зоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В часности, в Сумской и Ивано-Франковской области превышен коэффициент выявления случаев коронавируса. В Сумской области 15 января этот показатель составил 26,9% и увеличился по сравнению с предыдущими днями. Например, 14 января он равнялся 25,8%, а 13 января - 25,1%.

Такая же ситуация и в Ивано-Франковской области, где 15 января коэффициент выявления случаев коронавируса составлял 27,9%. Накануне он был 25,9%, а 13 января - 23,7%.

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