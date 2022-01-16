У "помаранчевій" зоні карантину залишаються Івано-Франківська та Сумська області, - МОЗ

Івано-Франківська та Сумська області перебувають у "помаранчевій" зоні карантину. Інші регіони залишаються у жовтій" зоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, на Сумщині та Івано-Франківщині наразі перевищений коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу. У Сумській області 15 січня цей показник становив 26,9% та збільшився, якщо порівняти з попередніми днями. Наприклад, 14 січня він дорівнював 25,8%, а 13 січня — 25,1%.

Така ж ситуація і на Івано-Франківщині, де 15 січня коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу становив 27,9%. Попереднього дня він був 25,9%, а 13 січня — 23,7%.

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