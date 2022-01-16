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Новини Коронавірус і карантин
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У "помаранчевій" зоні карантину залишаються Івано-Франківська та Сумська області, - МОЗ

Івано-Франківська та Сумська області перебувають у "помаранчевій" зоні карантину. Інші регіони залишаються у жовтій" зоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, на Сумщині та Івано-Франківщині наразі перевищений коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу. У Сумській області 15 січня цей показник становив 26,9% та збільшився, якщо порівняти з попередніми днями. Наприклад, 14 січня він дорівнював 25,8%, а 13 січня — 25,1%.

Така ж ситуація і на Івано-Франківщині, де 15 січня коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу становив 27,9%. Попереднього дня він був 25,9%, а 13 січня — 23,7%.

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У помаранчевій зоні карантину залишаються Івано-Франківська та Сумська області, - МОЗ 01

МОЗ (5398) епідемія (218) коронавірус (19923)


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16.01.2022 17:00 Відповісти
Що?
Не розумію свинопсячий мови.
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16.01.2022 17:07 Відповісти
Завтра будет лютый цирк. А потом у Пороха на руках калацнут кайданки. А потом будет Майдан в потдержку Пороха. А потом будут войска ОДКБ в Украине. Но зато будет движ и будет весело и можно будет убивать!!! Убивать кацапов и за это не будет криминальной ответственности. И все кто хочет убивать - убивайте. Ведь это высшее благо!!!
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16.01.2022 17:06 Відповісти
Я тільки за!
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16.01.2022 17:08 Відповісти
Люци?
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16.01.2022 17:34 Відповісти
Я готовий до старту.
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16.01.2022 17:33 Відповісти
 
 