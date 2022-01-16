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Дания предоставит Украине дополнительно 22 млн евро на усиление сектора безопасности, - Кулеба

Дания предоставит Украине дополнительно 22 млн евро на усиление сектора безопасности, - Кулеба

Дания выделит дополнительно 22 млн евро на усиление сектора безопасности Украины.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен коллеге и другу Йеппе Кофоду за его своевременный визит на Донбасс, свидетельствующий о солидарности Дании с Украиной на фоне неприемлемых угроз со стороны России. Высоко ценю решение выделить дополнительные 22 млн евро на усиление сектора безопасности Украины. Это проявление настоящей дружбы", - отметил глава ведомства.

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Дания предоставит Украине дополнительно 22 млн евро на усиление сектора безопасности, - Кулеба 01

Автор: 

Дания (588) помощь (7819) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+13
думав кого я більше ненавиджу - Данію або Кулєібу,
Зрозумів, що Зеленського
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16.01.2022 21:48
+13
В той час, коли Европа та НАТО намагається якось допомогти Україні, зелене гімно катається на лижах та відпочиває. з'ясувалось, що звільнення Шевченка з посади тренера Дженоа - це найважливіша для України подія за останні дні! Нічого проти Шевченка не маю. Але зелений тридварас вже дістав. Довбень.
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16.01.2022 22:00
+10
Тепер кловун на ті грошй буде знімати говносватів в бронежилетах і касках з червоними зірками. Безпека так безпека.
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16.01.2022 21:51
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Можно ПВО восстановить на Кривым Рогом
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16.01.2022 21:42 Ответить
Лучше дорогу закатать в асфальт Кривой рог - Бурбуки!!
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16.01.2022 22:08 Ответить
Дмитрий@dmitriypaut

Будем хохотать.
В Кривом Роке в магазинах появились очень красивые, дорогие пластиковые таблички с извинениями, что карточки не принимаются. Только нал! В Кривом Роке практически все, кроме маркетов, перешли на нал. Вот ещё таксистам кассовые аппараты. И всё з...сь!
Сейчас выпить кофе и рассчитаться карточкой - сродни чуду.
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16.01.2022 21:45 Ответить
в Харькове наблюдается такая проблема где-то 50/50 (у половины магазов расчет тока налом).. магазины обещают до конца января восстановить расчет безналом..
проблема решается заходом в банкомат..
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16.01.2022 22:04 Ответить
в цілях сектора безпеки руху, підуть на ямковий ремонт доріг, побудованих в рамках кампаньї "велике радівництво"
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16.01.2022 21:47 Ответить
думав кого я більше ненавиджу - Данію або Кулєібу,
Зрозумів, що Зеленського
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16.01.2022 21:48 Ответить
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16.01.2022 22:24 Ответить
Це щось нагадує анекдот: думав вирішити деякі свої проблеми-взяв в банку кредит. А виявляється проблем то не було...
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17.01.2022 07:02 Ответить
Срочно, бронепамперсы на все!
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16.01.2022 21:51 Ответить
Тепер кловун на ті грошй буде знімати говносватів в бронежилетах і касках з червоними зірками. Безпека так безпека.
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16.01.2022 21:51 Ответить
Савсем скора на ваших смартфонах Сваты-8,9,10....и недорога
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16.01.2022 23:29 Ответить
Смешные они. Зачем нам ихние копейки. У нас власть миллирды направо-налево засевает
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16.01.2022 21:51 Ответить
Копейки ? КБ "Луч" для разработки (ОКР) современного ЗРК средней дальности необходимо от 40 до 60 млн. долларов госфинансирования . Треть суммьі уже есть !
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16.01.2022 21:59 Ответить
точное замечание..
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16.01.2022 22:05 Ответить
Ну на дорогу хватит, а может и на две
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16.01.2022 23:30 Ответить
Кто ж им даст ети деньги? Да и то для оборонки большие деньги. А для велыкого крадивныцтва ето копейки. 20 депутатам по мильйону а остальные 200 депутатов будут слюни пускать
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16.01.2022 22:23 Ответить
В той час, коли Европа та НАТО намагається якось допомогти Україні, зелене гімно катається на лижах та відпочиває. з'ясувалось, що звільнення Шевченка з посади тренера Дженоа - це найважливіша для України подія за останні дні! Нічого проти Шевченка не маю. Але зелений тридварас вже дістав. Довбень.
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16.01.2022 22:00 Ответить
Сюрреализм? Нет, просто русская агентура пронизывает все ветви власти Украины. Полиция Харькова вызвала на допрос ветерана полка "Азов", лидера областного отделения "Национального корпуса" Константина Немичева по запросу... России !!!!!!
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16.01.2022 22:08 Ответить
Там вменяют организацию акции возле консульства РФ что в Харькове. Скорее всё таки формально проведут следствие. В городе очень сильная эта организация и числом тоже, ума хватит всё решить штрафом скорее.
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16.01.2022 22:49 Ответить
Спасибо Дания!
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16.01.2022 22:08 Ответить
https://www.flightstats.com/v2/flight-tracker/W6/1567?year=2022&month=01&date=17&flightId=1081521160
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16.01.2022 22:09 Ответить
Датчане, спасибо за достойный подгон и просьба, лучше деньгами ни в коем случае не давайте. Только товарами и услугами и под своим чётким контролем. А то потом ни денег, ни обороны, ни тех, кому вы давали деньги
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16.01.2022 22:10 Ответить
Апиридил. Только хотел тоже самое написать. Зе скот все украдет.
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16.01.2022 22:27 Ответить
Вы думаете что датчане и прочие натовцы дают Украине живые деньги? Наивных дураков нет.
Эти деньги останутся в стране и на них купят что-то у датских же компаний. В Украину передадут исключительно оборудование на вышеуказанные суммы
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16.01.2022 22:13 Ответить
И шо ты бот этим постом хочешь сказать? Что все плохо? Что плохого в оборудовании датском? В Дании в отличии от твоей рашки намного лучше
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16.01.2022 22:25 Ответить
это правильно. доверия барыгам нет.
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16.01.2022 23:21 Ответить
Правильно сделают ,если так ! Деньгами не давайте !
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16.01.2022 23:29 Ответить
... прожрут / не спрашивайте, кто, и так понятно/
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16.01.2022 22:16 Ответить
"Посилення сектору безпеки" - це, часом, не обіцяне підвищення зарплати мусорам? ))
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16.01.2022 22:20 Ответить
Дякую вікінгам 🇺🇦❤️🇩🇰
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16.01.2022 22:23 Ответить
Ага і зелена пліснява , відкриє чергове велике крадівництво.
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16.01.2022 22:28 Ответить
Дякуємо за допомогу, та якщо можна, то краще речова допомога. З'явиться надія, що пліснява не розкраде.
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16.01.2022 22:57 Ответить
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16.01.2022 23:00 Ответить
ТРУБУ РУБАЙТЕ !!!
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16.01.2022 23:03 Ответить
Головне щоб данці не давали і руки ці гроші нашим чинушам. Бажано самим проконтролювати витрату кожного євро.
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16.01.2022 23:23 Ответить
А качественных бронежилетов до сих пор не хватает.
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16.01.2022 23:38 Ответить
Данiя как Надія.
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16.01.2022 23:42 Ответить
В руки зебилам деньги не давайте---разворуют!
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17.01.2022 00:08 Ответить
22 ляма мог бы украсть Шоколадный Пьотр, но теперь их украдёт маланский пионер Зелёнский. Славный маланский, круть криворожских ВУЗов
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17.01.2022 00:27 Ответить
Данцям-респект...
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17.01.2022 04:44 Ответить
 
 