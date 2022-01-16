Дания предоставит Украине дополнительно 22 млн евро на усиление сектора безопасности, - Кулеба

Дания выделит дополнительно 22 млн евро на усиление сектора безопасности Украины.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен коллеге и другу Йеппе Кофоду за его своевременный визит на Донбасс, свидетельствующий о солидарности Дании с Украиной на фоне неприемлемых угроз со стороны России. Высоко ценю решение выделить дополнительные 22 млн евро на усиление сектора безопасности Украины. Это проявление настоящей дружбы", - отметил глава ведомства.

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