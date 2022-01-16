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Дания предоставит Украине дополнительно 22 млн евро на усиление сектора безопасности, - Кулеба
Дания выделит дополнительно 22 млн евро на усиление сектора безопасности Украины.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодарен коллеге и другу Йеппе Кофоду за его своевременный визит на Донбасс, свидетельствующий о солидарности Дании с Украиной на фоне неприемлемых угроз со стороны России. Высоко ценю решение выделить дополнительные 22 млн евро на усиление сектора безопасности Украины. Это проявление настоящей дружбы", - отметил глава ведомства.
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Будем хохотать.
В Кривом Роке в магазинах появились очень красивые, дорогие пластиковые таблички с извинениями, что карточки не принимаются. Только нал! В Кривом Роке практически все, кроме маркетов, перешли на нал. Вот ещё таксистам кассовые аппараты. И всё з...сь!
Сейчас выпить кофе и рассчитаться карточкой - сродни чуду.
проблема решается заходом в банкомат..
Зрозумів, що Зеленського
Эти деньги останутся в стране и на них купят что-то у датских же компаний. В Украину передадут исключительно оборудование на вышеуказанные суммы