НАТО может обсуждать с Россией сокращение вооружений, но не может поступиться ключевыми принципами, - Столтенберг
Североатлантический альянс готов обсуждать с Россией сокращение вооружений, но призывает к деэскалации ситуации в Украине.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он подчеркнул, что НАТО не согласится вывести военных из стран, присоединившихся к Альянсу с 1997 года.
"Союзники по НАТО не могут поступиться абсолютно ключевыми принципами европейской, национальной безопасности. Фактом, что каждая страна выбирает свой собственный путь - хочет она или нет быть членом такого альянса, как НАТО. Также мы не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть солдат НАТО во всех странах, которые присоединились к НАТО с 1997 года", - заявил генсек.
Столтебнрег отметил, что при подобном развитии около половины членов организации окажутся не защищены военными силами Альянса и станут в результате "членами второго сорта".
Тем не менее, генсек заявил о готовности обсуждать с Россией сокращение вооружений, включая ядерные. Параллельно он призвал к деэскалации ситуации вокруг Украины. По словам Столтенберга, Альянс готов "выслушать обеспокоенности" РФ.
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Kstati, ja tozhe ne rad tomu chto radi Ukraini idjot na peregovori s rashkoi, vot vibrali sebe vi soplju zeljonova cveta, tak i razbiraites s jevo pomoshchju.
Психбольницу }{уйла по её периметру будут скоро патрулировать беспилотные космические птички. Высота орбиты- около 200 км, на каждой 8 термоядерных боеголовок с начальной скоростью 6 км / сек. Подлётное время до окраин параши (включая Москву)- от 33-35 секунд, внутренние районы они тоже достанут, и не намного дольше.
}{уйло за полминуты даже свой бронепамперс наполнить не успеет, и попадёт в свой "рай" полупустым. Или полуполным- это смотря кто он- оптимист, или пессимист.