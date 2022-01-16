НАТО может обсуждать с Россией сокращение вооружений, но не может поступиться ключевыми принципами, - Столтенберг

Североатлантический альянс готов обсуждать с Россией сокращение вооружений, но призывает к деэскалации ситуации в Украине.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он подчеркнул, что НАТО не согласится вывести военных из стран, присоединившихся к Альянсу с 1997 года.

"Союзники по НАТО не могут поступиться абсолютно ключевыми принципами европейской, национальной безопасности. Фактом, что каждая страна выбирает свой собственный путь - хочет она или нет быть членом такого альянса, как НАТО. Также мы не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть солдат НАТО во всех странах, которые присоединились к НАТО с 1997 года", - заявил генсек.

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Столтебнрег отметил, что при подобном развитии около половины членов организации окажутся не защищены военными силами Альянса и станут в результате "членами второго сорта".

Тем не менее, генсек заявил о готовности обсуждать с Россией сокращение вооружений, включая ядерные. Параллельно он призвал к деэскалации ситуации вокруг Украины. По словам Столтенберга, Альянс готов "выслушать обеспокоенности" РФ.