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Новости Война
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НАТО может обсуждать с Россией сокращение вооружений, но не может поступиться ключевыми принципами, - Столтенберг

НАТО может обсуждать с Россией сокращение вооружений, но не может поступиться ключевыми принципами, - Столтенберг

Североатлантический альянс готов обсуждать с Россией сокращение вооружений, но призывает к деэскалации ситуации в Украине.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он подчеркнул, что НАТО не согласится вывести военных из стран, присоединившихся к Альянсу с 1997 года.

"Союзники по НАТО не могут поступиться абсолютно ключевыми принципами европейской, национальной безопасности. Фактом, что каждая страна выбирает свой собственный путь - хочет она или нет быть членом такого альянса, как НАТО. Также мы не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть солдат НАТО во всех странах, которые присоединились к НАТО с 1997 года", - заявил генсек.

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Столтебнрег отметил, что при подобном развитии около половины членов организации окажутся не защищены военными силами Альянса и станут в результате "членами второго сорта".

Тем не менее, генсек заявил о готовности обсуждать с Россией сокращение вооружений, включая ядерные. Параллельно он призвал к деэскалации ситуации вокруг Украины. По словам Столтенберга, Альянс готов "выслушать обеспокоенности" РФ.

Автор: 

НАТО (9999) россия (95652) гонка вооружений (52) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+8
Україна під кацапів вже ніколи не ляже. Доведено двома Майданами. І кров"ю на війні це закріплено назавжди. Які б мирні плани нам не малювали.
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16.01.2022 23:44
+6
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16.01.2022 23:52
+4
"Идиотизм - делать то же самое, ращитывая на другой результат!"
(с)Альберт Эйнштейн.
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16.01.2022 23:35
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"Идиотизм - делать то же самое, ращитывая на другой результат!"
(с)Альберт Эйнштейн.
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16.01.2022 23:35 Ответить
Все правильно. Только не надо воспринимать слова Столтенберга буквально. Он официальное лицо и это протокольные фразы.
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17.01.2022 00:01 Ответить
Ничего с ватой обговаривать не надо ,вату надо утилизировать ..
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16.01.2022 23:40 Ответить
прикол в том, что выгребная яма сама нарушила все возможные договоры и натягала в Европу своих ракет в разы больше, чем договаривались... в теории, после таких переговоров, выгребная яма должна будет сократить СВОИ СОБСТВЕННЫЕ вооружения, чтобы привести их количество к ранее обговорённому
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16.01.2022 23:57 Ответить
Україна під кацапів вже ніколи не ляже. Доведено двома Майданами. І кров"ю на війні це закріплено назавжди. Які б мирні плани нам не малювали.
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16.01.2022 23:44 Ответить
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16.01.2022 23:47 Ответить
Путлер покажет видосики Оливеру Стоуну что РАБссия впереди планеты фсей...не тока по металлолому Искандеров и прочего говна типа СУ-57...
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16.01.2022 23:49 Ответить
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16.01.2022 23:52 Ответить
da, vsio normaljno, vot jesli ne slushatj navoznuju muhu, to ona v Ukraine vmesto mjoda navalit mnogo govna, a slushatj i slushatj i slushatj - eto zhe ne dorogo.
Kstati, ja tozhe ne rad tomu chto radi Ukraini idjot na peregovori s rashkoi, vot vibrali sebe vi soplju zeljonova cveta, tak i razbiraites s jevo pomoshchju.
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16.01.2022 23:57 Ответить
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17.01.2022 00:15 Ответить
Может я ошибаюсь. Украина - буферное государство между цивилизацией и дикой ордой. Слишком много было потрачено усилий и средств (в т.ч. МВФ) чтобы освободить Украину от рашистского ярма. Вернуть Украину в европейскую семью. Поэтому вряд ли страны которых Украина прекрывает от азиатского нашествия спокойно будут наблюдать как обезумевший маньяк расширяет свои границы приближаясь к их границам когда они станут буферной защитой для других.
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16.01.2022 23:59 Ответить
Мухи в Украине достигли потолка в 73%... но это временное случайное явление...
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17.01.2022 00:00 Ответить
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17.01.2022 00:03 Ответить
Аферисты Голобородьки Приватбанка думают что Прокуратура США не докажет их вину в штате Дэлавер...,фишка в том что дело выросло что снежный ком...дело открыли еще в четырех штатах...,а это значит сумма Иска возросла в 4 раза...
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17.01.2022 00:08 Ответить
"Мужчина выразил желание лично вступить в Альянс и предлагает отдать свой земельный участок 8,13 га на территории Харьковской области для базы НАТО совершенно бесплатно"
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17.01.2022 00:09 Ответить
Надобраніч Панове
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17.01.2022 00:09 Ответить
НАТО - это оборонный альянс. Решение о членстве Украины в НАТО принадлежит исключительно Украине и 30 государствам-членам Альянса.
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17.01.2022 00:19 Ответить
И сколько их этих стран готовы взять Украину на баланс НАТО?
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17.01.2022 01:13 Ответить
Да хер их знает.
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17.01.2022 02:19 Ответить
НАТО может спокойно заниматься сокращением ядерных вооружений в Европе. Тем более они не нужны в Украине. Но с симметричным ответом от параши. Предвижу возмущение тех, кто иногда смотрит, что я пишу по ядрёной теме. Поэтому ответ параше будет несимметричным.
Психбольницу }{уйла по её периметру будут скоро патрулировать беспилотные космические птички. Высота орбиты- около 200 км, на каждой 8 термоядерных боеголовок с начальной скоростью 6 км / сек. Подлётное время до окраин параши (включая Москву)- от 33-35 секунд, внутренние районы они тоже достанут, и не намного дольше.
}{уйло за полминуты даже свой бронепамперс наполнить не успеет, и попадёт в свой "рай" полупустым. Или полуполным- это смотря кто он- оптимист, или пессимист.
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17.01.2022 07:12 Ответить
Знаем мы ваше противодействие. Главное- не промахнитесь.
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17.01.2022 12:58 Ответить
 
 