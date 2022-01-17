Вторжение России в Украину скорее вероятно, чем нет, - Волкер
Сейчас на границах Украины ситуация – самая опасная с момента последнего вторжения России в 2014 году.
Такое мнение высказал специальный представитель Государственного департамента США по Украине (2017-2019 гг.) Курт Волкер в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".
В то же время в интервью телеканалу CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это НАТО постепенно вторгается в Украину, поэтому в Кремле считают необходимым оставить свои войска у границ.
Подобные заявления, по мнению Волкера, звучат из Кремля с единственной целью – чтобы Украина не стала членом Альянса.
Он убежден, что вторжение России в Украину скорее вероятно, чем нет.
"Путин может попытаться заставить российский спецназ действовать так, вроде бы они украинцы, атаковать силы, управляемые Россией, на востоке Украины, чтобы дать им повод ответить и массово вторгнуться в Украину. Это один из способов начать вторжение, но могут быть и другие способы" , - убежден бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине.
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свои сраные эскандеры тянут к границе - накуя? эта херня умеет стрелять на 2,5 тысячи км! нахера их сюда тянуть? при желании можно пульнуть с места дислокации... калибрами своими могут пульнуть с какого-нибудь баренцева моря или где их металлолом плавает...
эффекта неожиданности больше нет, как было в 2014 году! никто из украинцев больше не верит, в том что "мы - адиннарот, ***"!
единственная цель этой акции - запугать!
На очереди будут прибалты потом поляки и так до обмена ядерными ударами.
Если Украина готова дать свою территорию для Великого сражения со злом, а все вокруг только обеспокоены, тогда зло скоро прийдет в их дома
Як на мене, головний напрямок це Одеса, бо тут ще дофіга ватної потолочі в самому місті, а на півдні області болгарам з гагаузами взагалі на все плювать крім власних овечок.
А захопивши Одесу орда відріже Україну від моря, а по суті від торгівлі з усім світом. Бо метал і зерно потягами не навозишся.
Искандеры - дальность полета 50-500 км, а не 2500.
Нынешние кремлёвские обалдуи уже вовсю гарцевали бы в эсэсовской форме, ментально они уже давно готовы к этому, если не опасались бы отрицательной реакции всего мирового сообщества. Полностью подконтрольный им зомбоящик уже открыто смердит хамовато-ксенофобской вонью, многими чертами напоминая реинкарнировавшуюся гебельсовщину, постоянно вопя о "необходимости решить украинский вопрос", как в своё время гитлеровские головорезы были поглощены людоедской идеей "решить еврейский вопрос".https://i.postimg.cc/05KkfTjn/om.png
Ботоксный фюрер Путлер жалобно причитает, перепуганный "угрозой" миролюбивых высокоцивилизованных стран Европы как Литва, Эстония, Дания и т. п., но в этой лицемерной истерике он не хочет признаться даже себе и своим холуям, что это не "расширение НАТО на восток", а бегство восточноевропейских стран на запад в поисках защиты от угрозы восточного соседа - отмороженного, хамоватого хулигана со съехавшей крышей. Так что можно констатировать, что у русских ксенофобия застилает остатки какого-либо человеческого разума. А когда эта клоака распространяет свою смердящую, хамовато-ксенофобскую пропаганду, пытается навязать другим странам свою стадно-холуйскую систему управления страной, хочется сказать: чумазая Россия, куда ты лезешь, займись своим проблемами, которых у тебя выше крыши
Для начала Искандеры бьют основной, баллистической ракетой но 500 км, а на 2.5 тыс. км. Была и них еще и крылатая ракета у которой дальность явно больше 500 км, но это неизвестно наверняка, да и опасность представляют именно баллистические ракеты.
Ну вот теперь подумай, где должны располагаться стартовые позиции, чтобы простреливать всю Украину? Правильно, прямо на границе, да еще из разных мест, в том числе и из Беларуси.
ОТРК Искандер имеет стратегическое значение в предстоящей войне и будут массированно бить по приоритетным целям в первые часы нападения, потому пока они не доехали то и война не начнется.
чего стоит абзац: "Для начала Искандеры бьют основной, баллистической ракетой но 500 км, а на 2.5 тыс. км. Была и них еще и крылатая ракета у которой дальность явно больше 500 км, но это неизвестно наверняка, да и опасность представляют именно баллистические ракеты." - ты там под действием какой-то наркоты это нацарапал?
-Ввести жорсткі економічні та фінансові санкції проти Росії, включаючи відключення російських банків від глобальної системи SWIFT.
- Прийняти закон про ленд-ліз XXI століття, щоб безкоштовно забезпечити Україну військовою технікою, зброєю та іншим.
Пріоритетними елементами будуть: системи ППО, протитанкові та протикорабельні системи; системи РЕБ та кіберзахисту; ********** для стрілецької зброї та артилерії; автомобільні та авіаційні запчастини; ПММ; сухпайки; медичне забезпечення; інші потреби збройних сил, що необхідні у тривалих бойових діях.
Ця допомога може здійснюватися відкритими засобами за допомогою ЗС США, включаючи спеціальні операції, або це може бути таємна операція, санкціонована президентом США та очолювана ЦРУ.
- Надавати економічну та енергетичну підтримку Україні та союзникам по НАТО у зв'язку з очікуваним порушенням постачання російського газу до Європи.
- Вести публічну дипломатію та медіа-трансляції на Україну та на весь світ, у тому числі - і на Росію, щоб точно відображати те, що відбувається.
Пасматрі відосік пріпіздєнта, там всьо чікі-пікі.
Об этом депутат Европарламента написал в своем Twitter.
«Вспомним, как Владимир Путин создал casus beli для второй чеченской войны,
стремительно подняв его на пост президента. Вынудив ФСБ взорвать многоквартирные дома с помощью гексогена и убив сотни россиян. Я ожидаю подобного подхода и в отношении Украины", - сообщил Сикорский.
Таким образом, польский евродепутат прокомментировал корреспондентки CNN Наташи Бертран.
Она распространила в Twitter заявление спикера Пентагона Джона Кирби о том, что оборонное ведомство США имеет "совершенно достоверную" информацию о подготовленной Россией группе диверсантов "для проведения того, что мы называем операцией под чужим флагом, - операцию, которая должна выглядеть как нападение на них". или русскоязычных граждан в Украине,
чтобы иметь повод для вторжения».
Отметим, в сентябре 1999 года в России произошла серия взрывов жилых домов, что привело к сотням жертв. По одной из версий, взрывы были организованы властями, чтобы оправдать введение войск в Чечню и поднять рейтинг Путина, обеспечив его избрание президентом.
Тому думаю, що хоча й нажаль, але нам треба розглянянути питання виключення з Конституції наш рух в НАТО. Відсутність його зменшить зачіпки московії і може знизити ризик повномасштабного вторгнення.
Слава Україні !!!
Канада запретила посещать Украину, вот и я уже в подвал пиво загрузил.
Мій типаж - я не живу війною та ненавистю, і як більшість громадян, я працюю над кар'єрою, намагаюсь заробляти гроші і прагну мирного майбутнього. Готуватись до війни, витрачати гроші на зброю замість інвестування в себе чи свою сім'ю- означало б для мене повну поразку в житті та змарновану молодість. Якщо такі люди, про яких ти пишеш, дійсно існують, я їм щиро співчуваю, бо через свою недалекоглядність вони приречені на сумне та жебрацьке існування.
КАК ТОЛЬКО РАША СУНЕТСЯ В УКРАИНУ, У ВАС ЕСТЬ ШАНС ЗАБРАТЬ СПОКОЙНО СВОИ ТЕРРИТОРИИ НАЗАД СЕБЕ!!! ПОКА МЫ БУДЕМ РОЗБИРАТЬСЯ С РФ ЗА СВОИ ЗЕМЛИ, ТО ВАМ ПРОЩЕ БУДЕТ ОТВОЕВАТЬ НАЗАД СВОЕ!!! НЕ ДРЕЙФИТЕ, НЕ ПРОЗЕВАЙТЕ ШАНС!!! ТАКОЙ ШАНС ДАЕТСЯ РАЗ НА СТО ЛЕТ!!!
https://youtu.be/Ynvoriv09Ks Blue Angels