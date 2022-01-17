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Новости Война
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Вторжение России в Украину скорее вероятно, чем нет, - Волкер

Вторжение России в Украину скорее вероятно, чем нет, - Волкер

Сейчас на границах Украины ситуация – самая опасная с момента последнего вторжения России в 2014 году.

Такое мнение высказал специальный представитель Государственного департамента США по Украине (2017-2019 гг.) Курт Волкер в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

В то же время в интервью телеканалу CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это НАТО постепенно вторгается в Украину, поэтому в Кремле считают необходимым оставить свои войска у границ.

Подобные заявления, по мнению Волкера, звучат из Кремля с единственной целью – чтобы Украина не стала членом Альянса.

Он убежден, что вторжение России в Украину скорее вероятно, чем нет.

Также читайте: НАТО может обсуждать с Россией сокращение вооружений, но не может поступиться ключевыми принципами, - Столтенберг

"Путин может попытаться заставить российский спецназ действовать так, вроде бы они украинцы, атаковать силы, управляемые Россией, на востоке Украины, чтобы дать им повод ответить и массово вторгнуться в Украину. Это один из способов начать вторжение, но могут быть и другие способы" , - убежден бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине.

Автор: 

россия (95652) Волкер Курт (627)


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Топ комментарии
+45
Оце ви мене спитали, - накуя їбанутому сусіду брязкати бранзулєтками? Так моя відповідь - їбанутим нєт покоя. Навіть, якщо ботоксний недофюрер здохне - вони оберуть собі нового .
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17.01.2022 00:50
+40
не будет никакого вторжения! всё что делает ***** и его гомосексуальные партнёрши - это пытаются пугать!
свои сраные эскандеры тянут к границе - накуя? эта херня умеет стрелять на 2,5 тысячи км! нахера их сюда тянуть? при желании можно пульнуть с места дислокации... калибрами своими могут пульнуть с какого-нибудь баренцева моря или где их металлолом плавает...
эффекта неожиданности больше нет, как было в 2014 году! никто из украинцев больше не верит, в том что "мы - адиннарот, ***"!
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17.01.2022 00:42
+39
На восьмому році війни з кацапами хтось, нарешті, прозрів...
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17.01.2022 00:35
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На восьмому році війни з кацапами хтось, нарешті, прозрів...
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17.01.2022 00:35 Ответить
не будет никакого вторжения! всё что делает ***** и его гомосексуальные партнёрши - это пытаются пугать!
свои сраные эскандеры тянут к границе - накуя? эта херня умеет стрелять на 2,5 тысячи км! нахера их сюда тянуть? при желании можно пульнуть с места дислокации... калибрами своими могут пульнуть с какого-нибудь баренцева моря или где их металлолом плавает...
эффекта неожиданности больше нет, как было в 2014 году! никто из украинцев больше не верит, в том что "мы - адиннарот, ***"!
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17.01.2022 00:42 Ответить
Полного вторжения может и не будет. Для етого нужна миллионная армия, которая понесет сотни тысяч потерь. Скорее всего Х***ло расхерачит ракетами и артой Харьков или Мариуполь, а лучше школу с больницей и даст указание европейским и нашим либерастам визжать что нужно садиться за стол переговоров и пойти на уступки лишьбынебыла больше крови и вайны.
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17.01.2022 00:46 Ответить
сейчас же не 5 век до нашей эры, правда?! спутники, беспилотники, разведсамолёты разные летают, снимают постоянно Землю... вы же понимаете, что не только выгребная яма может искать казус-белли... Запад тоже может искать казус-белли, чтобы выгребная яма отправилась к праотцам
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17.01.2022 00:49 Ответить
запад только деньги ищет. Казус бели им неинтересен.
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17.01.2022 01:00 Ответить
Єто и будут большие деньги.
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17.01.2022 01:26 Ответить
Як не дивно США не хочуть ліквідації РФ через ймовірне підсилення КНР від цього ,але чи бажають це на Заході чи ні РФ сама шукає шлях на самознищення і рано чи пізно це відбудеться.
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17.01.2022 13:27 Ответить
там есть еще одна проблема почему сша не хотят развала мордора - в случае развала контроль за ЯО будет сильно затруднен и бог его знает в чьи оно руки может попасть
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18.01.2022 00:16 Ответить
...опять же, хотели бы реализовать ваш план - херанули бы своим искандером уже сейчас! или через неделю... не важно! его нет смысла сюда тянуть! более того, незачем сюда тянуть их все!
единственная цель этой акции - запугать!
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17.01.2022 00:53 Ответить
То что Х***ло стянул войска под границу перед переговорами конечно же говорит больше всего о запугивании чем о наступлении. Но *****тое Х***ло как всегда захочет крови подлить желательно побольше детей, чтобы склонить к уступкам сердобольных. Вспомнить хотябы переговоры о Сирии, где перед каждыми переговорами росийской авиацией бомбились больницы и жилые кварталы, где вообще не могло быть техники противника. Ошибку сделали все в том числе и мы что вообще сели с террористом №1 за стол переговоров. Теперь бешенный медведь попробовав крови жертвы и чуство страха будет ломать дверь пока не сожрет всех в доме. Стратегию Х***ла должны изучать не военные, а психиатры практиковавшие на маньяках и садистах.
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17.01.2022 01:06 Ответить
Так Украиной дело не закончится.
На очереди будут прибалты потом поляки и так до обмена ядерными ударами.
Если Украина готова дать свою территорию для Великого сражения со злом, а все вокруг только обеспокоены, тогда зло скоро прийдет в их дома
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17.01.2022 20:31 Ответить
Учи матчасть... их есть смысл ему тянуть.... Сам ненароком признался в интервью.... мысли в слух просто свои озвучил...
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18.01.2022 03:09 Ответить
вслух
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18.01.2022 06:22 Ответить
Харьков ,типун тебе на язык ,он через Чернигов ,на Киев рванет.
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17.01.2022 07:14 Ответить
і там він і поляже.
Як на мене, головний напрямок це Одеса, бо тут ще дофіга ватної потолочі в самому місті, а на півдні області болгарам з гагаузами взагалі на все плювать крім власних овечок.
А захопивши Одесу орда відріже Україну від моря, а по суті від торгівлі з усім світом. Бо метал і зерно потягами не навозишся.
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17.01.2022 21:15 Ответить
Болгари і гагаузи - щось на зразок мадярських ******** на Закарпатті.
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18.01.2022 08:25 Ответить
Оце ви мене спитали, - накуя їбанутому сусіду брязкати бранзулєтками? Так моя відповідь - їбанутим нєт покоя. Навіть, якщо ботоксний недофюрер здохне - вони оберуть собі нового .
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17.01.2022 00:50 Ответить
не пуская судьба в берлогу - другий рік мучиться по сибірських просторах. Програв все що тільки міг, всі азіати відвернулися, бачать що Вольдемар "промахнувся". жаль, що не пропустили до Москви шамана Габишева, а то б були зараз два кирзачі (пара) разом
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17.01.2022 02:39 Ответить
Кто общался вживую с пьяными россиянами-тот итак давно это знает. Это нация такая:сами в говне-и другим нормально жить не позволим. Это как у вас в доме сосед-алкоголик и маргинал-ничего хорошего от него не жди,но поломать и поджечь-он может,ведь для этого ума не надо
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17.01.2022 17:45 Ответить
Поэтому все ему бабло на выпивку и одалживают постоянно понимая что хрен отдаст. Это такая дань за спокойствие... условное.... Как правило заканчивается пожаром в квартире заснувшего алкоголика с сигаретой в постели ...классика
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18.01.2022 03:11 Ответить
я уже писал что абрамович его первый закажет когда у него заберут Челси , самую большую яхту и такой же Боинг и все наворованные бабулесы .
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17.01.2022 00:50 Ответить
Увы, но у нас ещё много осталось верующих в "адиннарод".
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17.01.2022 07:06 Ответить
Прежде чем всякую ерунду писать ты бы матчасть подучил.
Искандеры - дальность полета 50-500 км, а не 2500.
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17.01.2022 09:17 Ответить
не позорься
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17.01.2022 09:34 Ответить
може дальність залежить від бойового навантаження. чим більше вибухівки на борту тим коротша відстань для пуляння
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17.01.2022 21:17 Ответить
Нынешние кремлёвские держиморды в очередной подтверждают, что Россия - это коррупционная и хамовато-ксенофобская клоака, в которой правит авторитарно-мафиозный режим, использующий понятие "патриотизм" в своих корыстных интересах.
Нынешние кремлёвские обалдуи уже вовсю гарцевали бы в эсэсовской форме, ментально они уже давно готовы к этому, если не опасались бы отрицательной реакции всего мирового сообщества. Полностью подконтрольный им зомбоящик уже открыто смердит хамовато-ксенофобской вонью, многими чертами напоминая реинкарнировавшуюся гебельсовщину, постоянно вопя о "необходимости решить украинский вопрос", как в своё время гитлеровские головорезы были поглощены людоедской идеей "решить еврейский вопрос".https://i.postimg.cc/05KkfTjn/om.png
Ботоксный фюрер Путлер жалобно причитает, перепуганный "угрозой" миролюбивых высокоцивилизованных стран Европы как Литва, Эстония, Дания и т. п., но в этой лицемерной истерике он не хочет признаться даже себе и своим холуям, что это не "расширение НАТО на восток", а бегство восточноевропейских стран на запад в поисках защиты от угрозы восточного соседа - отмороженного, хамоватого хулигана со съехавшей крышей. Так что можно констатировать, что у русских ксенофобия застилает остатки какого-либо человеческого разума. А когда эта клоака распространяет свою смердящую, хамовато-ксенофобскую пропаганду, пытается навязать другим странам свою стадно-холуйскую систему управления страной, хочется сказать: чумазая Россия, куда ты лезешь, займись своим проблемами, которых у тебя выше крыши
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17.01.2022 13:56 Ответить
Ну вот прежде чем писать, глянул бы на карту и в ТТХ комплексов что ли, а то бред пишешь.

Для начала Искандеры бьют основной, баллистической ракетой но 500 км, а на 2.5 тыс. км. Была и них еще и крылатая ракета у которой дальность явно больше 500 км, но это неизвестно наверняка, да и опасность представляют именно баллистические ракеты.

Ну вот теперь подумай, где должны располагаться стартовые позиции, чтобы простреливать всю Украину? Правильно, прямо на границе, да еще из разных мест, в том числе и из Беларуси.

ОТРК Искандер имеет стратегическое значение в предстоящей войне и будут массированно бить по приоритетным целям в первые часы нападения, потому пока они не доехали то и война не начнется.
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18.01.2022 07:21 Ответить
ты бредишь!
чего стоит абзац: "Для начала Искандеры бьют основной, баллистической ракетой но 500 км, а на 2.5 тыс. км. Была и них еще и крылатая ракета у которой дальность явно больше 500 км, но это неизвестно наверняка, да и опасность представляют именно баллистические ракеты." - ты там под действием какой-то наркоты это нацарапал?
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18.01.2022 07:31 Ответить
Не позорься, посмотри ТТХ.
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18.01.2022 07:43 Ответить
Клац-Клац-Клац... ну вы поняли
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17.01.2022 00:37 Ответить
Наш гавнокомандующий закупает книги и билеты в театр, вместо снарядов и оружия. Значит войны не будет. Ему же видней.
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17.01.2022 00:43 Ответить
Ваш гавнокомандующий сейчас сидит в Польше (или ещё где) и шкребет свою макитру со страхом - садиться ли ему на самолет или нет ... Ведь самолет могут посадить в Жулянах ,а не Борисполе ... И это будет Зрада Зрадная . Ведь в Жулянах наш сывочолый тут же попадет в плен к сепарам и его будут зверски пытать...
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17.01.2022 01:07 Ответить
А где твой предводитель слабоумных--в пятидесятом отпуске ? И на чей оно там сесть опять пытается?
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17.01.2022 01:54 Ответить
Нюхни ленкиной селедки по 8гр. и успокойся. Порох еще не вернулся а зеленая вата уже приступила к дефикации
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17.01.2022 02:29 Ответить
Коли ти вже порозумнішаєш.....
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17.01.2022 07:09 Ответить
Американський Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) оприлюднив актуальне дослідження під назвою Russia's Possible Invasion of Ukraine ("Варіанти російського вторгнення в Україну"), де запропонував низку порад для США та НАТО на тлі тривожної реальності.
-Ввести жорсткі економічні та фінансові санкції проти Росії, включаючи відключення російських банків від глобальної системи SWIFT.
- Прийняти закон про ленд-ліз XXI століття, щоб безкоштовно забезпечити Україну військовою технікою, зброєю та іншим.

Пріоритетними елементами будуть: системи ППО, протитанкові та протикорабельні системи; системи РЕБ та кіберзахисту; ********** для стрілецької зброї та артилерії; автомобільні та авіаційні запчастини; ПММ; сухпайки; медичне забезпечення; інші потреби збройних сил, що необхідні у тривалих бойових діях.

Ця допомога може здійснюватися відкритими засобами за допомогою ЗС США, включаючи спеціальні операції, або це може бути таємна операція, санкціонована президентом США та очолювана ЦРУ.
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17.01.2022 00:48 Ответить
- Надавати розвіддані, щоб Україна мала можливість порушити російські лінії зв'язку та постачання, а також попереджати про повітряні та морські атаки та місцезнаходження всіх основних підрозділів РФ. -Запропонувати гуманітарну допомогу, щоб допомогти Україні впоратися з біженцями та внутрішньо переміщеними особами. Ця допомога, можливо, також має бути поширена на союзників НАТО на кордонах України для біженців, що прямуватимуть на захід.

- Надавати економічну та енергетичну підтримку Україні та союзникам по НАТО у зв'язку з очікуваним порушенням постачання російського газу до Європи.

- Вести публічну дипломатію та медіа-трансляції на Україну та на весь світ, у тому числі - і на Росію, щоб точно відображати те, що відбувається.
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17.01.2022 00:53 Ответить
- Забезпечити дипломатичний тиск на Білорусь, щоб заборонити доступ Росії на її територію для нападу на Україну. Це критично важливо, тому що використання Росією залізничних та автомобільних мереж Білорусі загрожуватиме стратегічним поворотним рухом на північнму фланзі України.
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17.01.2022 01:10 Ответить
в тому то і справа що для захоплення Одеси і решти Луганської та Донецької областей оркам багато часу не потрібно. Захоплять , а наш гавнокомандуючий тупо зафіксує втрати і проведе чергові червоні лінії тільки вже по новим кордонам
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17.01.2022 21:21 Ответить
Дурниці. Вторгнення відбулося 20 лютого 2014 року.
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17.01.2022 01:02 Ответить
Мене цікавить одне питання: коли з козломордими введуть хоча б візовий режим, я вже не кажу про розірвання дипломатичних відносин.
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17.01.2022 01:04 Ответить
Мокшам закроют босфор и остальные дарданеллы. Как они в сирию мясо подвозить будут?
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17.01.2022 01:07 Ответить
Як ви вже дістали своїм "вторгненням"(
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17.01.2022 01:23 Ответить
устал ат вайни?
Пасматрі відосік пріпіздєнта, там всьо чікі-пікі.
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17.01.2022 02:45 Ответить
Про то что он в Киев возвращается? Видели уже
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17.01.2022 11:09 Ответить
Вы знаете, что Россия это не СССР.
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17.01.2022 02:18 Ответить
За последние дни можно сборник из возможных Казусов Белли опубликовать. И фактом остаётся то, что они ищут повод для вторжения. Каждый день ищут. То есть, они полномасштабно воевать собрались и теперь им нужно вроде Гляйвица
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17.01.2022 02:34 Ответить
Они ищут наиболее выгодный « повод» Все логично. Это как холостой ход в курке... до щелчка.... Свифт уже не отключат, мол нет смысла, Ввод санкций автоматически взвинтит цены на энергоресурсы и сырьевая часть экономики улетит... В сша растёт инфляция и им очень не выгодно удорожание сырьевой базы для собственной экономики.... Китай ждёт и потирает руки))
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18.01.2022 03:17 Ответить
Эксглава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что для оправдания агрессии против Украины Владимир Путин может устроить провокацию вроде подрыва жилых домов в 1999 году перед второй чеченской войной.
Об этом депутат Европарламента написал в своем Twitter.

«Вспомним, как Владимир Путин создал casus beli для второй чеченской войны,
стремительно подняв его на пост президента. Вынудив ФСБ взорвать многоквартирные дома с помощью гексогена и убив сотни россиян. Я ожидаю подобного подхода и в отношении Украины", - сообщил Сикорский.

Таким образом, польский евродепутат прокомментировал корреспондентки CNN Наташи Бертран.
Она распространила в Twitter заявление спикера Пентагона Джона Кирби о том, что оборонное ведомство США имеет "совершенно достоверную" информацию о подготовленной Россией группе диверсантов "для проведения того, что мы называем операцией под чужим флагом, - операцию, которая должна выглядеть как нападение на них". или русскоязычных граждан в Украине,
чтобы иметь повод для вторжения».

Отметим, в сентябре 1999 года в России произошла серия взрывов жилых домов, что привело к сотням жертв. По одной из версий, взрывы были организованы властями, чтобы оправдать введение войск в Чечню и поднять рейтинг Путина, обеспечив его избрание президентом.
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17.01.2022 04:15 Ответить
Это не версия, а так оно и было. Взрывы прекратились после того, как менты Рушайло словили на горячем ФСБ Патрушева в Рязани.
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17.01.2022 16:20 Ответить
В коментарях шапкозакидательські настрої.
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17.01.2022 05:40 Ответить
Треба виходити з того, що нас не менше 30 років в НАТО не візьмуть. Тому присутність пункта руху в НАТО в Конституції і розмови про такий рух, в першу чергу це популізм політиків, які спекулюють на цьому для отримання більше голосів.
Тому думаю, що хоча й нажаль, але нам треба розглянянути питання виключення з Конституції наш рух в НАТО. Відсутність його зменшить зачіпки московії і може знизити ризик повномасштабного вторгнення.
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17.01.2022 07:01 Ответить
Тебя когда в жопу шпилили, козел ты дырявый?
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17.01.2022 08:05 Ответить
А ти, часом, не "наперсточник" в недалекому минулому??? Чи, дужу-дуже усталОТфайны??? Судячи з твоїх, примітивно-********************** висерів, висновок один, мордорська методічка-увесь твій мозок!
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17.01.2022 08:34 Ответить
А де зараз Вава?Якщо за кордоном то може й напасти,якщо ж повернувся то вже навряд чи.Треба за цеією "геолокацією" слідкувати,то головний індикатор.
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17.01.2022 07:04 Ответить
Ну то не буде більше ніякої Русні , а буде - позбавлена державності Московія . А окуповані кацапами калмики , чечени ,даги, татари , якути , буряти і прочі чукчі - виріжуть залишки москалів в своїх регіонах та здобудуть Незалежність. Окуповані китайські території - повернуться Китаю .
Слава Україні !!!
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17.01.2022 08:00 Ответить
Москалі там зникнуть так само, як зникли виборці Зеленського.
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17.01.2022 12:43 Ответить
Ведущий аналитик и большой друг Украины Андрей Илларионов утверждает, что не будет вторжения. И что это все информационная спецоперация.
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17.01.2022 08:21 Ответить
Как небудет? Я Канаде больше верю.
Канада запретила посещать Украину, вот и я уже в подвал пиво загрузил.
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17.01.2022 09:33 Ответить
Полномасштабного...
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18.01.2022 03:19 Ответить
Патріотам України, ветеранам АТО (ООС), резервістам ОР-1, ОР-2, воїнам ТрО відповідає Васья з Полтавщини, що знімає з земляком однушку на Борщагівці та працює мерчендайзером в компанії "Підпузько & партнери"

Мій типаж - я не живу війною та ненавистю, і як більшість громадян, я працюю над кар'єрою, намагаюсь заробляти гроші і прагну мирного майбутнього. Готуватись до війни, витрачати гроші на зброю замість інвестування в себе чи свою сім'ю- означало б для мене повну поразку в житті та змарновану молодість. Якщо такі люди, про яких ти пишеш, дійсно існують, я їм щиро співчуваю, бо через свою недалекоглядність вони приречені на сумне та жебрацьке існування.
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17.01.2022 09:02 Ответить
ВИ ДЕБІЛ??? ЯКЩО КАЦАПИ ПРИЙДУТЬ НА НАШУ ЗЕМЛЮ, ТО ЗРЙНУЮТЬ ВСІ ВАШІ І НАШІ ПЛАНИ НА СПОКІЙНЕ ЖИТТЯ!!! ВОНИ ВАШЕ І НАШЕ ЖИТТЯ ПЕРЕТВОРЯТЬ В ПЕКЛО!! МИ ЩО ПОВИННІ РОЗДВИНУТИ НОГИ І ЧЕКАТИ КОЛИ ПУТІН ПРІЙДЕТ??? ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ МИРУ НА УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ, ТО ГОТОВТЕСЯ ДО ВІЙНИ!!! ЯКЩО ВИ НЕ БУДЕТЕ ЗАЙМАТИСЯ ПОЛІТИКОЮ, ТО ПРИЙДЕ ЧАС І ПОЛІТИКА ЗАЙМЕТЬСЯ ВАМИ!!! І ТОДІ ВИ ЗАСУНЕТЕ В ЖОПУ СВОЇ МИРНІ ПЛАНИ!!!
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17.01.2022 10:21 Ответить
...это ты так хочешь вторжения в Украину. Как Вы все достали, провокаторы...
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17.01.2022 09:33 Ответить
Эт да. Ведь "нарид устал ат вайны".
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17.01.2022 10:02 Ответить
МОЛДОВА, ГРУЗИЯ, ЛИТВА, ЛАТВИЯ, ЄСТОНИЯ, ЯПОНИЯ - ВНИМАНИЕ!!! УВАГА!!!
КАК ТОЛЬКО РАША СУНЕТСЯ В УКРАИНУ, У ВАС ЕСТЬ ШАНС ЗАБРАТЬ СПОКОЙНО СВОИ ТЕРРИТОРИИ НАЗАД СЕБЕ!!! ПОКА МЫ БУДЕМ РОЗБИРАТЬСЯ С РФ ЗА СВОИ ЗЕМЛИ, ТО ВАМ ПРОЩЕ БУДЕТ ОТВОЕВАТЬ НАЗАД СВОЕ!!! НЕ ДРЕЙФИТЕ, НЕ ПРОЗЕВАЙТЕ ШАНС!!! ТАКОЙ ШАНС ДАЕТСЯ РАЗ НА СТО ЛЕТ!!!
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17.01.2022 10:15 Ответить
про КНР чому забули? я бачив їх мапу поки не офіційну там по Урал їх історичні землі позначено..
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17.01.2022 13:39 Ответить
Разминка американских летчиков
https://youtu.be/Ynvoriv09Ks Blue Angels

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17.01.2022 11:03 Ответить
Это пилотажная группа военно-морских сил - голубые ангелы
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18.01.2022 03:20 Ответить
Де в цьому цирку призов резервістів і прискорені поставки озброєнь у відповідь на концентрацію військ коло кордонів?
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17.01.2022 11:42 Ответить
Концентрація московських військ є, концентрація євреїв у військово-політичному управлінні процесом є, а української підготовки до війни нема. Бо це не війна проти НАТО, не війна за новоросію, а війна за Новохозарію. Потужне українське військо на цій війні зайве.
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17.01.2022 11:55 Ответить
Для загальної інформації. Штаб-квартира Хабаду знаходиться Нью-Йорк, Бруклін, Істерн Парквей, 770. Філії: Дніпро, Шолом-Алейхема, 4, Москва, 2-й Вишеславцев провулок, 5А. Війна за Нову Хозарію ведеться не з Кремля, не з Печерська і не з Пентагону, вони лише прокладки.
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17.01.2022 12:40 Ответить
Нова Хазарія під назвою СССР?
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17.01.2022 12:49 Ответить
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17.01.2022 12:59 Ответить
Два місяці концентрації московських військ у заголовках новин київський завод з виробництва ПТРК працює у звичному режимі. Друкує папірці.
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17.01.2022 13:25 Ответить
ГЕНИЙ !!! ЭТИ ЧЕРТИ УЖЕ ТУТ 8 ЛЕТ !!!
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17.01.2022 12:17 Ответить
Подібні заяви, на думку Волкера, звучать із Кремля з єдиною метою - щоб Україна не стала членом Альянсу. Дивно чути такі заяви після того, як московія приклала скільки зусиль, щоб направити Україну до НАТО
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17.01.2022 14:56 Ответить
Да шо нам вторгнення - нам бы порошенка посадить!
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17.01.2022 19:10 Ответить
Посадка Порошенка - це частина простенької спецоперації Росії по окупації Лівобережжя.
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17.01.2022 19:13 Ответить
А 14 в Крым они на отдых приехали? Или донбас убили, как гости?.
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17.01.2022 20:01 Ответить
Це зрозуміло. Не зрозуміла реакція США. Маючи багато авіаносців і зброї, яка могла б тільки власною демонстрацією зупинити Путіна, погрожувати СВІФТом та іншими санкціями - це мізерно та неефективно. При тому, що атака Китая на непідконтрольний Тайвань одразу викликче військове втручання США.
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17.01.2022 21:01 Ответить
НЕ НАДО ЖДАТЬ! МЫ ДОЛЖНЫ АТАКОВАТЬ ПЕРВЫМИ!
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17.01.2022 21:01 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ СИРИИ! СЛАВА ГЕРОЯМ ЧЕЧНИ! СЛАВА КУРДАМ! СЛАВА ПАТРИОТАМ ПОВСТАНЦАМ СИРИИ! СМЕРТЬ ПУТИНУ! СМЕРТЬ АСАДУ!
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17.01.2022 21:02 Ответить
Украинской армии нужны самолёты, вертолёты, танки и бронетранспортёры, а не разные там пукалки.
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18.01.2022 02:43 Ответить
 
 