Вторжение России в Украину скорее вероятно, чем нет, - Волкер

Сейчас на границах Украины ситуация – самая опасная с момента последнего вторжения России в 2014 году.

Такое мнение высказал специальный представитель Государственного департамента США по Украине (2017-2019 гг.) Курт Волкер в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

В то же время в интервью телеканалу CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это НАТО постепенно вторгается в Украину, поэтому в Кремле считают необходимым оставить свои войска у границ.

Подобные заявления, по мнению Волкера, звучат из Кремля с единственной целью – чтобы Украина не стала членом Альянса.

Он убежден, что вторжение России в Украину скорее вероятно, чем нет.

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"Путин может попытаться заставить российский спецназ действовать так, вроде бы они украинцы, атаковать силы, управляемые Россией, на востоке Украины, чтобы дать им повод ответить и массово вторгнуться в Украину. Это один из способов начать вторжение, но могут быть и другие способы" , - убежден бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине.