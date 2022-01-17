Вторгнення Росії до України скоріш ймовірне, ніж ні, - Волкер

Зараз на кордонах України ситуація - найнебезпечніша від моменту останнього вторгнення Росії у 2014 році.

Таку думку висловив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2019 рр.) Курт Волкер в інтерв'ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Дом".

Водночас в інтерв'ю телеканалу CNN прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це НАТО поступово вторгається до України, тому в Кремлі вважають за необхідне залишити свої війська біля кордонів.

Подібні заяви, на думку Волкера, звучать із Кремля з єдиною метою - щоб Україна не стала членом Альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія більше не може миритися з тим, як НАТО заходить на територію України, - Пєсков

Він переконаний, що вторгнення Росії до України скоріш ймовірне, ніж ні.

"Путін може спробувати змусити російський спецназ діяти так, начебто вони українці, атакувати сили, що керуються Росією, на сході України, щоб дати їм привід відповісти і масово вторгнутися до України. Це один із способів почати вторгнення, але можуть бути й інші способи", - переконаний колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України.