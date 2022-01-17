Вторгнення Росії до України скоріш ймовірне, ніж ні, - Волкер
Зараз на кордонах України ситуація - найнебезпечніша від моменту останнього вторгнення Росії у 2014 році.
Таку думку висловив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2019 рр.) Курт Волкер в інтерв'ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Дом".
Водночас в інтерв'ю телеканалу CNN прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це НАТО поступово вторгається до України, тому в Кремлі вважають за необхідне залишити свої війська біля кордонів.
Подібні заяви, на думку Волкера, звучать із Кремля з єдиною метою - щоб Україна не стала членом Альянсу.
Він переконаний, що вторгнення Росії до України скоріш ймовірне, ніж ні.
"Путін може спробувати змусити російський спецназ діяти так, начебто вони українці, атакувати сили, що керуються Росією, на сході України, щоб дати їм привід відповісти і масово вторгнутися до України. Це один із способів почати вторгнення, але можуть бути й інші способи", - переконаний колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
свои сраные эскандеры тянут к границе - накуя? эта херня умеет стрелять на 2,5 тысячи км! нахера их сюда тянуть? при желании можно пульнуть с места дислокации... калибрами своими могут пульнуть с какого-нибудь баренцева моря или где их металлолом плавает...
эффекта неожиданности больше нет, как было в 2014 году! никто из украинцев больше не верит, в том что "мы - адиннарот, ***"!
единственная цель этой акции - запугать!
На очереди будут прибалты потом поляки и так до обмена ядерными ударами.
Если Украина готова дать свою территорию для Великого сражения со злом, а все вокруг только обеспокоены, тогда зло скоро прийдет в их дома
Як на мене, головний напрямок це Одеса, бо тут ще дофіга ватної потолочі в самому місті, а на півдні області болгарам з гагаузами взагалі на все плювать крім власних овечок.
А захопивши Одесу орда відріже Україну від моря, а по суті від торгівлі з усім світом. Бо метал і зерно потягами не навозишся.
Искандеры - дальность полета 50-500 км, а не 2500.
Нынешние кремлёвские обалдуи уже вовсю гарцевали бы в эсэсовской форме, ментально они уже давно готовы к этому, если не опасались бы отрицательной реакции всего мирового сообщества. Полностью подконтрольный им зомбоящик уже открыто смердит хамовато-ксенофобской вонью, многими чертами напоминая реинкарнировавшуюся гебельсовщину, постоянно вопя о "необходимости решить украинский вопрос", как в своё время гитлеровские головорезы были поглощены людоедской идеей "решить еврейский вопрос".https://i.postimg.cc/05KkfTjn/om.png
Ботоксный фюрер Путлер жалобно причитает, перепуганный "угрозой" миролюбивых высокоцивилизованных стран Европы как Литва, Эстония, Дания и т. п., но в этой лицемерной истерике он не хочет признаться даже себе и своим холуям, что это не "расширение НАТО на восток", а бегство восточноевропейских стран на запад в поисках защиты от угрозы восточного соседа - отмороженного, хамоватого хулигана со съехавшей крышей. Так что можно констатировать, что у русских ксенофобия застилает остатки какого-либо человеческого разума. А когда эта клоака распространяет свою смердящую, хамовато-ксенофобскую пропаганду, пытается навязать другим странам свою стадно-холуйскую систему управления страной, хочется сказать: чумазая Россия, куда ты лезешь, займись своим проблемами, которых у тебя выше крыши
Для начала Искандеры бьют основной, баллистической ракетой но 500 км, а на 2.5 тыс. км. Была и них еще и крылатая ракета у которой дальность явно больше 500 км, но это неизвестно наверняка, да и опасность представляют именно баллистические ракеты.
Ну вот теперь подумай, где должны располагаться стартовые позиции, чтобы простреливать всю Украину? Правильно, прямо на границе, да еще из разных мест, в том числе и из Беларуси.
ОТРК Искандер имеет стратегическое значение в предстоящей войне и будут массированно бить по приоритетным целям в первые часы нападения, потому пока они не доехали то и война не начнется.
чего стоит абзац: "Для начала Искандеры бьют основной, баллистической ракетой но 500 км, а на 2.5 тыс. км. Была и них еще и крылатая ракета у которой дальность явно больше 500 км, но это неизвестно наверняка, да и опасность представляют именно баллистические ракеты." - ты там под действием какой-то наркоты это нацарапал?
-Ввести жорсткі економічні та фінансові санкції проти Росії, включаючи відключення російських банків від глобальної системи SWIFT.
- Прийняти закон про ленд-ліз XXI століття, щоб безкоштовно забезпечити Україну військовою технікою, зброєю та іншим.
Пріоритетними елементами будуть: системи ППО, протитанкові та протикорабельні системи; системи РЕБ та кіберзахисту; ********** для стрілецької зброї та артилерії; автомобільні та авіаційні запчастини; ПММ; сухпайки; медичне забезпечення; інші потреби збройних сил, що необхідні у тривалих бойових діях.
Ця допомога може здійснюватися відкритими засобами за допомогою ЗС США, включаючи спеціальні операції, або це може бути таємна операція, санкціонована президентом США та очолювана ЦРУ.
- Надавати економічну та енергетичну підтримку Україні та союзникам по НАТО у зв'язку з очікуваним порушенням постачання російського газу до Європи.
- Вести публічну дипломатію та медіа-трансляції на Україну та на весь світ, у тому числі - і на Росію, щоб точно відображати те, що відбувається.
Пасматрі відосік пріпіздєнта, там всьо чікі-пікі.
Об этом депутат Европарламента написал в своем Twitter.
«Вспомним, как Владимир Путин создал casus beli для второй чеченской войны,
стремительно подняв его на пост президента. Вынудив ФСБ взорвать многоквартирные дома с помощью гексогена и убив сотни россиян. Я ожидаю подобного подхода и в отношении Украины", - сообщил Сикорский.
Таким образом, польский евродепутат прокомментировал корреспондентки CNN Наташи Бертран.
Она распространила в Twitter заявление спикера Пентагона Джона Кирби о том, что оборонное ведомство США имеет "совершенно достоверную" информацию о подготовленной Россией группе диверсантов "для проведения того, что мы называем операцией под чужим флагом, - операцию, которая должна выглядеть как нападение на них". или русскоязычных граждан в Украине,
чтобы иметь повод для вторжения».
Отметим, в сентябре 1999 года в России произошла серия взрывов жилых домов, что привело к сотням жертв. По одной из версий, взрывы были организованы властями, чтобы оправдать введение войск в Чечню и поднять рейтинг Путина, обеспечив его избрание президентом.
Тому думаю, що хоча й нажаль, але нам треба розглянянути питання виключення з Конституції наш рух в НАТО. Відсутність його зменшить зачіпки московії і може знизити ризик повномасштабного вторгнення.
Слава Україні !!!
Канада запретила посещать Украину, вот и я уже в подвал пиво загрузил.
Мій типаж - я не живу війною та ненавистю, і як більшість громадян, я працюю над кар'єрою, намагаюсь заробляти гроші і прагну мирного майбутнього. Готуватись до війни, витрачати гроші на зброю замість інвестування в себе чи свою сім'ю- означало б для мене повну поразку в житті та змарновану молодість. Якщо такі люди, про яких ти пишеш, дійсно існують, я їм щиро співчуваю, бо через свою недалекоглядність вони приречені на сумне та жебрацьке існування.
КАК ТОЛЬКО РАША СУНЕТСЯ В УКРАИНУ, У ВАС ЕСТЬ ШАНС ЗАБРАТЬ СПОКОЙНО СВОИ ТЕРРИТОРИИ НАЗАД СЕБЕ!!! ПОКА МЫ БУДЕМ РОЗБИРАТЬСЯ С РФ ЗА СВОИ ЗЕМЛИ, ТО ВАМ ПРОЩЕ БУДЕТ ОТВОЕВАТЬ НАЗАД СВОЕ!!! НЕ ДРЕЙФИТЕ, НЕ ПРОЗЕВАЙТЕ ШАНС!!! ТАКОЙ ШАНС ДАЕТСЯ РАЗ НА СТО ЛЕТ!!!
https://youtu.be/Ynvoriv09Ks Blue Angels