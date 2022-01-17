Франция вводит обязательные COVID-пропуска в общественных местах

Парламент Франции окончательно одобрил последние меры правительства по борьбе с вирусом COVID-19, включая введение обязательных пропусков для привитых, оспариваемых противниками вакцинации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Законодатели нижней палаты парламента проголосовали 215 голосами против 58, открыв путь к вступлению закона в силу в ближайшие дни. Об этом сообщает Reuters.

Новый закон потребует от людей наличия сертификата о вакцинации для посещения общественных мест, таких как рестораны, кафе, кинотеатры и поезда дальнего следования.

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В настоящее время в такие места могут попасть непривитые люди с результатами недавнего отрицательного теста на COVID-19. По данным министерства здравоохранения страны, сейчас почти 78% населения Франции полностью вакцинированы.

Сейчас во Франции отмечают всплеск пятой волны COVID-19 и ежедневно новые случаи регулярно достигают рекордного уровня, превышающего 300 000 человек. Тем не менее, количество серьезных случаев, в которых люди помещаются в отделения интенсивной терапии, намного ниже, чем первая волна в марте-апреле 2020 года.

Напомним, более 100 тысяч людей во Франции вышли на акции против COVID-паспортов. Только в Париже около 18000 человек прошли маршем против нового закона. Демонстранты в столице держали плакаты с такими фразами, как "Нет паспортам вакцинации".