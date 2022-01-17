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Новости Борьба с коронавирусом
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Франция вводит обязательные COVID-пропуска в общественных местах

Франция вводит обязательные COVID-пропуска в общественных местах

Парламент Франции окончательно одобрил последние меры правительства по борьбе с вирусом COVID-19, включая введение обязательных пропусков для привитых, оспариваемых противниками вакцинации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Законодатели нижней палаты парламента проголосовали 215 голосами против 58, открыв путь к вступлению закона в силу в ближайшие дни. Об этом сообщает Reuters.

Новый закон потребует от людей наличия сертификата о вакцинации для посещения общественных мест, таких как рестораны, кафе, кинотеатры и поезда дальнего следования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все, кто въезжает в Пекин с 22 января, будут сдавать тест на COVID-19

В настоящее время в такие места могут попасть непривитые люди с результатами недавнего отрицательного теста на COVID-19. По данным министерства здравоохранения страны, сейчас почти 78% населения Франции полностью вакцинированы.

Сейчас во Франции отмечают всплеск пятой волны COVID-19 и ежедневно новые случаи регулярно достигают рекордного уровня, превышающего 300 000 человек. Тем не менее, количество серьезных случаев, в которых люди помещаются в отделения интенсивной терапии, намного ниже, чем первая волна в марте-апреле 2020 года.

Напомним, более 100 тысяч людей во Франции вышли на акции против COVID-паспортов. Только в Париже около 18000 человек прошли маршем против нового закона. Демонстранты в столице держали плакаты с такими фразами, как "Нет паспортам вакцинации".

Автор: 

Франция (3523) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
"Зараз у Франції відзначають сплеск п'ятої хвилі COVID-19 і щодня нові випадки регулярно досягають рекордного рівня, що перевищує 300 000 осіб" - не зрозуміло, чому така ситуація у країні, де вакцинували абсолютну більшість населення..
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17.01.2022 07:48
+15
Длбб, вакцинированный - такой же разносчик, только более опасный. У него менее выражены симптомы и поэтому он не знает что он разносчик.
Логично запретить вакцинированным вход, чтоб заразу не разносили.

Такие козлы под одобрение быдла в средневековье людей на кострах жгли.
срань - одним словом.
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17.01.2022 08:00
+13
Саме тому.
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17.01.2022 07:52
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Правила форума Совет форумчан
БРАВО !!! Ще один крок в боротьбі з антиваксерами . Розносчиків зарази стане менше , та й смертність зменшиться .
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17.01.2022 07:44 Ответить
Хворіють
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17.01.2022 07:47 Ответить

смотрим графики заболеваемости по странам Европы: "Ус"пехи модной процедуры в Европе". На графиках видно явные скачки числа заболевших в отвакцинированных странах.
https://www.youtube.com/watch?v=5gFJMtf_5kI
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17.01.2022 08:26 Ответить
Длбб, вакцинированный - такой же разносчик, только более опасный. У него менее выражены симптомы и поэтому он не знает что он разносчик.
Логично запретить вакцинированным вход, чтоб заразу не разносили.

Такие козлы под одобрение быдла в средневековье людей на кострах жгли.
срань - одним словом.
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17.01.2022 08:00 Ответить
А ще ось ця фраза
Нагадаємо, понад 100 тисяч людей у Франції вийшли на акції проти ковід-паспортів. Тільки в Парижі близько 18000 осіб пройшли маршем проти нового закону. Демонстранти в столиці тримали плакати з такими фразами, як "Ні паспортам вакцинації". Джерело:
Щось я не пам'ятаю, щоб цензор висвітлював подібні протести від слова взагалі. Кому ви про що нагадуєте?
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17.01.2022 09:49 Ответить
Когда паРаша в Сирии ковровыми бомбардировками стирала города с земли, когда я здесь на форуме иногда упоминал об этом или выкладывал фото - это тут же удаляли.

То что у Бирюкова в штате затесались кацапские ************ - это не я один и не раз писал.

А по Вашей теме - вопрос не в "за" или "против" вакцинации. (я считаю что вакцинация нужна)
Вопрос в несоблюдении законов, вопрос в попирании прав людей, вопрос в том что проходимцы приходят к власти - а это может иметь страшные последствия.
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17.01.2022 09:57 Ответить
"Зараз у Франції відзначають сплеск п'ятої хвилі COVID-19 і щодня нові випадки регулярно досягають рекордного рівня, що перевищує 300 000 осіб" - не зрозуміло, чому така ситуація у країні, де вакцинували абсолютну більшість населення..
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17.01.2022 07:48 Ответить
Саме тому.
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17.01.2022 07:52 Ответить
215/(215+58)=78%. Достатньо великий відсоток парламентарів мають проблеми з логікою. Приблизно як у нас кількість людей не вміють будувати причинно-наслідкові зв'язки
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17.01.2022 08:22 Ответить
вот на этих протестах могут влегкую выиграть те, кто их поддержит.. те кто радуются подобным действиям - глупцы, в той же франции лепен может стать на ближайших выборах презедентом с такими раскладами.. вот тогда будет совсем интересно
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17.01.2022 08:30 Ответить
Суд во Франции признал смерть от COVID-вакцины самоубийством



Во Франции наделало шума дело состоятельного пожилого парижского предпринимателя, который застраховал свою жизнь на много миллионов и умер от COVID-вакцинации. Страховая компания отказались выплачивать деньги родственникам умершего, а суд признал правоту компании, сообщает https://unser-mitteleuropa.com/corona-hammer-lebensversicherung-steigt-nach-impftod-aus-da-freiwillige-impfung-mit-experimentellem-impfstoff-wie-selbstmord-zaehlt/ Unser Mitteleuropa , пишет УНН.

Детали

Как указано, страховая компания отказалась сделать выплаты семье, потому что полис явно исключает использование экспериментальных лекарств и методов лечения (включая вакцинацию от коронавируса). Семья подала в суд на страховую компанию, но проиграла.

Судья, как указано, заявил, что "побочные эффекты экспериментальной вакцины предаются гласности, и умерший не мог заявлять о незнании, когда добровольно принимал вакцину. Во Франции нет закона или предписания, обязывающего его делать прививку. Следовательно, его смерть по сути является самоубийством".

Отмечается, что "самоубийство также исключено из полиса".

https://www.unn.com.ua/ru/news/1960287-viznav-smert-vid-covid-vaktsini-samogubstvom-rishennya-sudu-u-frantsiyi-viklikalo-rezonans
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17.01.2022 08:36 Ответить
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17.01.2022 09:15 Ответить
Болезней и смертей почти нет, а цифровой концлагерь уже есть..
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17.01.2022 08:49 Ответить
ну что , старт страшилкам дали еще на прошлой неделе, на этой будут апофиозы иб...ти.
Казалось бы страны проколоты больше 60%, по два раза,куча ограничений, а они болеют и болеют, их колят и колят.Такое впечатление что мир сошел с ума, и перестал думать.
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17.01.2022 08:52 Ответить
Типичный апартеид и сегрегация по медицинскому признаку
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17.01.2022 09:00 Ответить
 
 