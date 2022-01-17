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Франція вводить обов'язкові COVID-перепустки у громадських місцях

Франція вводить обов'язкові COVID-перепустки у громадських місцях

Парламент Франції остаточно схвалив останні заходи уряду у боротьбі з вірусом COVID-19, включаючи введення обов'язкових перепусток для щеплених, який оскаржують противники вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Законодавці нижньої палати парламенту проголосували 215 голосами проти 58, відкривши шлях до вступу закону в силу в найближчі дні. Про це повідомляє Reuters.

Новий закон вимагатиме від людей наявності сертифіката про вакцинацію для відвідування громадських місць, таких як ресторани, кафе, кінотеатри та поїзди далекого прямування.

Зараз в такі місця можуть потрапити нещеплені люди з результатами недавнього негативного тесту на COVID-19. За даними Міністерства охорони здоров'я країни, зараз майже 78% населення Франції повністю вакциновані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ дозволило клінічне випробування ліків від COVID-19

Зараз у Франції відзначають сплеск п'ятої хвилі COVID-19 і щодня нові випадки регулярно досягають рекордного рівня, що перевищує 300 000 осіб. Проте, кількість серйозних випадків, в яких люди поміщаються в відділення інтенсивної терапії, набагато нижче, ніж перша хвиля в березні-квітні 2020 року.

Нагадаємо, понад 100 тисяч людей у Франції вийшли на акції проти ковід-паспортів. Тільки в Парижі близько 18000 осіб пройшли маршем проти нового закону. Демонстранти в столиці тримали плакати з такими фразами, як "Ні паспортам вакцинації".

Франція (3079) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
"Зараз у Франції відзначають сплеск п'ятої хвилі COVID-19 і щодня нові випадки регулярно досягають рекордного рівня, що перевищує 300 000 осіб" - не зрозуміло, чому така ситуація у країні, де вакцинували абсолютну більшість населення..
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17.01.2022 07:48
+15
Длбб, вакцинированный - такой же разносчик, только более опасный. У него менее выражены симптомы и поэтому он не знает что он разносчик.
Логично запретить вакцинированным вход, чтоб заразу не разносили.

Такие козлы под одобрение быдла в средневековье людей на кострах жгли.
срань - одним словом.
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17.01.2022 08:00
+13
Саме тому.
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17.01.2022 07:52
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БРАВО !!! Ще один крок в боротьбі з антиваксерами . Розносчиків зарази стане менше , та й смертність зменшиться .
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17.01.2022 07:44 Відповісти
Хворіють
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17.01.2022 07:47 Відповісти

смотрим графики заболеваемости по странам Европы: "Ус"пехи модной процедуры в Европе". На графиках видно явные скачки числа заболевших в отвакцинированных странах.
https://www.youtube.com/watch?v=5gFJMtf_5kI
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17.01.2022 08:26 Відповісти
Длбб, вакцинированный - такой же разносчик, только более опасный. У него менее выражены симптомы и поэтому он не знает что он разносчик.
Логично запретить вакцинированным вход, чтоб заразу не разносили.

Такие козлы под одобрение быдла в средневековье людей на кострах жгли.
срань - одним словом.
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17.01.2022 08:00 Відповісти
А ще ось ця фраза
Нагадаємо, понад 100 тисяч людей у Франції вийшли на акції проти ковід-паспортів. Тільки в Парижі близько 18000 осіб пройшли маршем проти нового закону. Демонстранти в столиці тримали плакати з такими фразами, як "Ні паспортам вакцинації". Джерело:
Щось я не пам'ятаю, щоб цензор висвітлював подібні протести від слова взагалі. Кому ви про що нагадуєте?
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17.01.2022 09:49 Відповісти
Когда паРаша в Сирии ковровыми бомбардировками стирала города с земли, когда я здесь на форуме иногда упоминал об этом или выкладывал фото - это тут же удаляли.

То что у Бирюкова в штате затесались кацапские ************ - это не я один и не раз писал.

А по Вашей теме - вопрос не в "за" или "против" вакцинации. (я считаю что вакцинация нужна)
Вопрос в несоблюдении законов, вопрос в попирании прав людей, вопрос в том что проходимцы приходят к власти - а это может иметь страшные последствия.
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17.01.2022 09:57 Відповісти
"Зараз у Франції відзначають сплеск п'ятої хвилі COVID-19 і щодня нові випадки регулярно досягають рекордного рівня, що перевищує 300 000 осіб" - не зрозуміло, чому така ситуація у країні, де вакцинували абсолютну більшість населення..
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17.01.2022 07:48 Відповісти
Саме тому.
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17.01.2022 07:52 Відповісти
215/(215+58)=78%. Достатньо великий відсоток парламентарів мають проблеми з логікою. Приблизно як у нас кількість людей не вміють будувати причинно-наслідкові зв'язки
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17.01.2022 08:22 Відповісти
вот на этих протестах могут влегкую выиграть те, кто их поддержит.. те кто радуются подобным действиям - глупцы, в той же франции лепен может стать на ближайших выборах презедентом с такими раскладами.. вот тогда будет совсем интересно
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17.01.2022 08:30 Відповісти
Суд во Франции признал смерть от COVID-вакцины самоубийством



Во Франции наделало шума дело состоятельного пожилого парижского предпринимателя, который застраховал свою жизнь на много миллионов и умер от COVID-вакцинации. Страховая компания отказались выплачивать деньги родственникам умершего, а суд признал правоту компании, сообщает https://unser-mitteleuropa.com/corona-hammer-lebensversicherung-steigt-nach-impftod-aus-da-freiwillige-impfung-mit-experimentellem-impfstoff-wie-selbstmord-zaehlt/ Unser Mitteleuropa , пишет УНН.

Детали

Как указано, страховая компания отказалась сделать выплаты семье, потому что полис явно исключает использование экспериментальных лекарств и методов лечения (включая вакцинацию от коронавируса). Семья подала в суд на страховую компанию, но проиграла.

Судья, как указано, заявил, что "побочные эффекты экспериментальной вакцины предаются гласности, и умерший не мог заявлять о незнании, когда добровольно принимал вакцину. Во Франции нет закона или предписания, обязывающего его делать прививку. Следовательно, его смерть по сути является самоубийством".

Отмечается, что "самоубийство также исключено из полиса".

https://www.unn.com.ua/ru/news/1960287-viznav-smert-vid-covid-vaktsini-samogubstvom-rishennya-sudu-u-frantsiyi-viklikalo-rezonans
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17.01.2022 08:36 Відповісти
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17.01.2022 09:15 Відповісти
Болезней и смертей почти нет, а цифровой концлагерь уже есть..
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17.01.2022 08:49 Відповісти
ну что , старт страшилкам дали еще на прошлой неделе, на этой будут апофиозы иб...ти.
Казалось бы страны проколоты больше 60%, по два раза,куча ограничений, а они болеют и болеют, их колят и колят.Такое впечатление что мир сошел с ума, и перестал думать.
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17.01.2022 08:52 Відповісти
Типичный апартеид и сегрегация по медицинскому признаку
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17.01.2022 09:00 Відповісти
 
 