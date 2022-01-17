Франція вводить обов'язкові COVID-перепустки у громадських місцях
Парламент Франції остаточно схвалив останні заходи уряду у боротьбі з вірусом COVID-19, включаючи введення обов'язкових перепусток для щеплених, який оскаржують противники вакцинації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.
Законодавці нижньої палати парламенту проголосували 215 голосами проти 58, відкривши шлях до вступу закону в силу в найближчі дні. Про це повідомляє Reuters.
Новий закон вимагатиме від людей наявності сертифіката про вакцинацію для відвідування громадських місць, таких як ресторани, кафе, кінотеатри та поїзди далекого прямування.
Зараз в такі місця можуть потрапити нещеплені люди з результатами недавнього негативного тесту на COVID-19. За даними Міністерства охорони здоров'я країни, зараз майже 78% населення Франції повністю вакциновані.
Зараз у Франції відзначають сплеск п'ятої хвилі COVID-19 і щодня нові випадки регулярно досягають рекордного рівня, що перевищує 300 000 осіб. Проте, кількість серйозних випадків, в яких люди поміщаються в відділення інтенсивної терапії, набагато нижче, ніж перша хвиля в березні-квітні 2020 року.
Нагадаємо, понад 100 тисяч людей у Франції вийшли на акції проти ковід-паспортів. Тільки в Парижі близько 18000 осіб пройшли маршем проти нового закону. Демонстранти в столиці тримали плакати з такими фразами, як "Ні паспортам вакцинації".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
смотрим графики заболеваемости по странам Европы: "Ус"пехи модной процедуры в Европе". На графиках видно явные скачки числа заболевших в отвакцинированных странах.
https://www.youtube.com/watch?v=5gFJMtf_5kI
Логично запретить вакцинированным вход, чтоб заразу не разносили.
Такие козлы под одобрение быдла в средневековье людей на кострах жгли.
срань - одним словом.
Нагадаємо, понад 100 тисяч людей у Франції вийшли на акції проти ковід-паспортів. Тільки в Парижі близько 18000 осіб пройшли маршем проти нового закону. Демонстранти в столиці тримали плакати з такими фразами, як "Ні паспортам вакцинації". Джерело:
Щось я не пам'ятаю, щоб цензор висвітлював подібні протести від слова взагалі. Кому ви про що нагадуєте?
То что у Бирюкова в штате затесались кацапские ************ - это не я один и не раз писал.
А по Вашей теме - вопрос не в "за" или "против" вакцинации. (я считаю что вакцинация нужна)
Вопрос в несоблюдении законов, вопрос в попирании прав людей, вопрос в том что проходимцы приходят к власти - а это может иметь страшные последствия.
Во Франции наделало шума дело состоятельного пожилого парижского предпринимателя, который застраховал свою жизнь на много миллионов и умер от COVID-вакцинации. Страховая компания отказались выплачивать деньги родственникам умершего, а суд признал правоту компании, сообщает https://unser-mitteleuropa.com/corona-hammer-lebensversicherung-steigt-nach-impftod-aus-da-freiwillige-impfung-mit-experimentellem-impfstoff-wie-selbstmord-zaehlt/ Unser Mitteleuropa , пишет УНН.
Детали
Как указано, страховая компания отказалась сделать выплаты семье, потому что полис явно исключает использование экспериментальных лекарств и методов лечения (включая вакцинацию от коронавируса). Семья подала в суд на страховую компанию, но проиграла.
Судья, как указано, заявил, что "побочные эффекты экспериментальной вакцины предаются гласности, и умерший не мог заявлять о незнании, когда добровольно принимал вакцину. Во Франции нет закона или предписания, обязывающего его делать прививку. Следовательно, его смерть по сути является самоубийством".
Отмечается, что "самоубийство также исключено из полиса".
https://www.unn.com.ua/ru/news/1960287-viznav-smert-vid-covid-vaktsini-samogubstvom-rishennya-sudu-u-frantsiyi-viklikalo-rezonans
Казалось бы страны проколоты больше 60%, по два раза,куча ограничений, а они болеют и болеют, их колят и колят.Такое впечатление что мир сошел с ума, и перестал думать.