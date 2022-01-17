Франція вводить обов'язкові COVID-перепустки у громадських місцях

Парламент Франції остаточно схвалив останні заходи уряду у боротьбі з вірусом COVID-19, включаючи введення обов'язкових перепусток для щеплених, який оскаржують противники вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Законодавці нижньої палати парламенту проголосували 215 голосами проти 58, відкривши шлях до вступу закону в силу в найближчі дні. Про це повідомляє Reuters.

Новий закон вимагатиме від людей наявності сертифіката про вакцинацію для відвідування громадських місць, таких як ресторани, кафе, кінотеатри та поїзди далекого прямування.

Зараз в такі місця можуть потрапити нещеплені люди з результатами недавнього негативного тесту на COVID-19. За даними Міністерства охорони здоров'я країни, зараз майже 78% населення Франції повністю вакциновані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ дозволило клінічне випробування ліків від COVID-19

Зараз у Франції відзначають сплеск п'ятої хвилі COVID-19 і щодня нові випадки регулярно досягають рекордного рівня, що перевищує 300 000 осіб. Проте, кількість серйозних випадків, в яких люди поміщаються в відділення інтенсивної терапії, набагато нижче, ніж перша хвиля в березні-квітні 2020 року.

Нагадаємо, понад 100 тисяч людей у Франції вийшли на акції проти ковід-паспортів. Тільки в Парижі близько 18000 осіб пройшли маршем проти нового закону. Демонстранти в столиці тримали плакати з такими фразами, як "Ні паспортам вакцинації".