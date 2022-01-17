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Кличко второй раз заболел коронавирусом
Мэр Киева Виталий Кличко второй раз заболел коронавирусом и перешел на отдаленный режим работы.
Об этом он сообщил в своем телеграмме в понедельник, 17 января, сообщает Цензор.НЕТ.
"Получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел уже второй раз. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома", - написал Кличко.
Он также призвал киевлян беречь себя, поскольку вирус агрессивен и быстро распространяется. "Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила!" – добавил Кличко.
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+16 Andru Volum
показать весь комментарий17.01.2022 11:30
+11 Vitia Ma
показать весь комментарий17.01.2022 11:16
+11 Андерсен #450397
показать весь комментарий17.01.2022 11:16
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взять к примеру смертность в автомобильных авариях. вам покажут страшную цифру погибших непристёгнутыми РБ,но нигде вы не найдёте статистики погибших из-за пристёгнутого РБ...
а уж смерть от ковида можно приписать любому трупу,труп возражать не будет,а денежек с бюджета дадут больше...
Подумай лучше о том что смертность от ковида распределяется неравномерно в разных группах риска....
И когда говорят о 2% риска смерти -- речь обо всех. Но надо понимать что в группах риска эта цифра резко вырастает ... Для тех кому за 50 лет эта цифра уже выше 10% и с возрастом чем старше, тем выше риск.. А еще есть огромное количество людей в группах риска с хроническими заболеваниями, такими как например сахарный диабет....
если что - откосит от армии...
кто у нас во власти? дилетанты, воры и трусы..
Оговорочка по Фройду, как говорится. В очередной раз.
Очень странный случай. Если так, то в Европе могли бы перестать вакцинироваться. Или перестать страховаться. Пусть вакцина и экспериментальная (время поджимало), но официально одобренная и рекомендованная. Не думаю, что такую вакцинацию приравняли бы к самоубийству.
Возможен вариант, что именно этому человеку вакцинация была противопоказана- но тогда куда же смотрел врач, пустивший его на вакцинацию? Если так, то это не самоубийство, а убийство.
Идиоты, "удаленный"!