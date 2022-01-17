Мэр Киева Виталий Кличко второй раз заболел коронавирусом и перешел на отдаленный режим работы.

Об этом он сообщил в своем телеграмме в понедельник, 17 января, сообщает Цензор.НЕТ.

"Получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел уже второй раз. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома", - написал Кличко.

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Он также призвал киевлян беречь себя, поскольку вирус агрессивен и быстро распространяется. "Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила!" – добавил Кличко.