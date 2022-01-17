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Новини Коронавірус і карантин
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Кличко вдруге захворів на коронавірус

Кличко вдруге захворів на коронавірус

Мер Києва Віталій Кличко вдруге захворів на коронавірус і перейшов на віддалений режим роботи.

Про це він повідомив у своєму телеграмі у понеділок, 17 січня, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Захворів уже вдруге. Оскільки вакцинований, сподіваюся на нескладний перебіг хвороби. Самоізолювався, лікуюсь і працюю з дому", - написав Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко - CNN: Путін прагне відбудувати Радянську імперію, а ми бачимо своє майбутнє у демократичній Європі

Він також закликав киян берегти себе, оскільки вірус агресивний та швидко поширюється. "Будьте обережні, якщо спілкуєтеся з великою кількістю людей або відвідуєте публічні місця. Дотримуйтесь правил!" - додав Кличко.

Кличко Віталій (3516) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
Йолоп....смотри на статистику смертности, а не на статистику заболеваемости....
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17.01.2022 11:30
+11
Саме в той день коли повернувся Порошенко Співпадіння? Не думаю
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17.01.2022 11:16
+11
Пидалик решил "отсидеться" как минимум в первом раунде " аэропорт - дорога в суд", включив "синдром саакашвили"_ болею я ... ясно !!!
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17.01.2022 11:16
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17.01.2022 11:15 Відповісти
Купил сертификат о прививке.
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17.01.2022 11:18 Відповісти
точно!
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17.01.2022 11:21 Відповісти
Саме в той день коли повернувся Порошенко Співпадіння? Не думаю
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17.01.2022 11:16 Відповісти
Пидалик решил "отсидеться" как минимум в первом раунде " аэропорт - дорога в суд", включив "синдром саакашвили"_ болею я ... ясно !!!
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17.01.2022 11:16 Відповісти
А ти можеш сказати це не з під маминої юбки а в обличчя Кличку?)
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17.01.2022 11:20 Відповісти
Так он же заразный!!
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17.01.2022 11:21 Відповісти
А ти не сси.)
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17.01.2022 11:24 Відповісти
Упісяєця.
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17.01.2022 12:06 Відповісти
неожиданно ...
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17.01.2022 11:20 Відповісти
Як для кого. 😊 Для мене особисто - ні. Я саме на сьогодні чекав чогось подібного. ☺️ Хоча можливо я надто цинічний. Але надто вже вдало карта лягла. 🙂
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17.01.2022 11:34 Відповісти
Ну если жирный стефанчук дважды переболевший жив скотина...то за Кличка переживать не стоит...
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17.01.2022 11:26 Відповісти
А у порохоботов есть литературные слова или у вас слова из подворотни!
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17.01.2022 12:08 Відповісти
Нет литературных слов что бы охарактеризовать зескот. Ваши действия настолько омерзительны ,что только отборные маты и лечебные пендюлины для вас
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17.01.2022 12:31 Відповісти
Будь ласка,примеры!!!!
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17.01.2022 17:12 Відповісти
Не факт, хвороба підступна. Розвивається, як "чужий" в організмі
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17.01.2022 12:18 Відповісти
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17.01.2022 11:27 Відповісти
А як би не угобив своє здоров'я шмундяком експерементальним, міг би і не захворіти. Здоров'я йому і всім добрим людям.
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17.01.2022 11:27 Відповісти
Йолоп....смотри на статистику смертности, а не на статистику заболеваемости....
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17.01.2022 11:30 Відповісти
статистику пишут люди подневольные...
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17.01.2022 11:36 Відповісти
вот как раз статистику смертности сильно исказить тяжело... Поэтому в тех странах, где скрывали масштабы пандемии ковид19, всеравно резко выростала так называемая "избыточная смертность". Умные люди все понимают....
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17.01.2022 11:41 Відповісти
статистику пишут люди,подневольные.-прочтите несколько раз,может поймёте.
взять к примеру смертность в автомобильных авариях. вам покажут страшную цифру погибших непристёгнутыми РБ,но нигде вы не найдёте статистики погибших из-за пристёгнутого РБ...

а уж смерть от ковида можно приписать любому трупу,труп возражать не будет,а денежек с бюджета дадут больше...
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17.01.2022 11:49 Відповісти
парниша не надо мне про статистику.... (риски- это моя профессия)
Подумай лучше о том что смертность от ковида распределяется неравномерно в разных группах риска....

И когда говорят о 2% риска смерти -- речь обо всех. Но надо понимать что в группах риска эта цифра резко вырастает ... Для тех кому за 50 лет эта цифра уже выше 10% и с возрастом чем старше, тем выше риск.. А еще есть огромное количество людей в группах риска с хроническими заболеваниями, такими как например сахарный диабет....
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17.01.2022 11:55 Відповісти
И шо?
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17.01.2022 14:59 Відповісти
ты наверное очень молодой , поэтому такой глупый.... Это просто случайность, что ковид 19 имел среднюю смертность 2%.... Если бы он имел 25% или 50% (что вполне может случиться с любым другим новым вирусом) ты бы все отдал , лишь бы уколоться ....
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17.01.2022 11:46 Відповісти
Кто ж вам не дает?
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17.01.2022 15:05 Відповісти
Ти дійсно упоротий ЗЕбіл?!? чи прикидаєшся?!?
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17.01.2022 11:31 Відповісти
Прости,хотела сказать другое слово,не могу найти, только ДЕБИЛ,ИЗВИНИ))))
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17.01.2022 12:10 Відповісти
....а я ему верю, страдалец сгорает просто на отдыхе. сцыкло! иди в палатку голодуй за пецю!). один в штатах дома в лос анджелесе по 10к.!) покупает как реклама, другой палата 6 в киеве а почему не подтянуть брата!? на защиту сиввочелого. или это резерв ставки)
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17.01.2022 11:28 Відповісти
А интересно в Дие зескот помечен?
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17.01.2022 12:34 Відповісти
нужно срочно сделать бустерную дозу
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17.01.2022 11:28 Відповісти
Виталька при всем его якобы тупомпростодушии, весьма самсебенауме человек, Ща судьи начнут болеть и в одпуск идти, только засшкварные на которых куча компромата, будут тянуть всю ту ересь которую будет передавать дерьмак и оп.
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17.01.2022 11:29 Відповісти
залег на дно..
если что - откосит от армии...
кто у нас во власти? дилетанты, воры и трусы..
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17.01.2022 11:30 Відповісти
А почему ты "надеешься", Виталик? Ты же вакцинирован, а там показатели "эффективности" под 98-99%. С такими раскладами ты должен быть "уверен".
Оговорочка по Фройду, как говорится. В очередной раз.
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17.01.2022 11:33 Відповісти
100% гарантию даёт только страховой полис и спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
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17.01.2022 11:41 Відповісти
Можно ссылку на прецендент? Можно на английском.
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17.01.2022 12:11 Відповісти
И где же там про страховку?
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17.01.2022 15:03 Відповісти
Не знаю о чём речь,ибо часть диалога удалена,но предполагаю что об этом.

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17.01.2022 16:28 Відповісти
Это уже что-то. И что это была за вакцина? (В статье не нашел.)
Очень странный случай. Если так, то в Европе могли бы перестать вакцинироваться. Или перестать страховаться. Пусть вакцина и экспериментальная (время поджимало), но официально одобренная и рекомендованная. Не думаю, что такую вакцинацию приравняли бы к самоубийству.

Возможен вариант, что именно этому человеку вакцинация была противопоказана- но тогда куда же смотрел врач, пустивший его на вакцинацию? Если так, то это не самоубийство, а убийство.
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17.01.2022 16:36 Відповісти
Трусливая безымянная шавка имя своё не называет, боится потерять натроленные средства, а вы пытаетесь что-то реальное из неё выжать. Не кормите троллей.
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17.01.2022 14:58 Відповісти
испужался боксёр...
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17.01.2022 11:34 Відповісти
Ну и что! ОРВИ люди болеют по несколько раз в год. Три дня насморка, и все. А то нагнетаете панику,короновирус, вакцинация...
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17.01.2022 11:38 Відповісти
Пан мер тепер на півставки працює ще й повією: раптово поламані тролейбуси, зупинена міська електричка, щоб на караваєві дачи ніхто не доїхав. Крісло... воно таке голови КМДА крісло... Тримається...
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17.01.2022 11:39 Відповісти
Бідолашний, можливість хоч є їжу і ліки додому замовити?
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17.01.2022 11:41 Відповісти
Вакцина и локдауны работают, не перепутайте.
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17.01.2022 11:46 Відповісти
Если бы переболел ранее и не вакцинировался , то не заболел бы. А лишний раз вакциной напрягать иммунную систему здоровья не додаст.
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17.01.2022 12:07 Відповісти
и перешел на отдаленный режим работы. Источник:
Идиоты, "удаленный"!
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17.01.2022 12:08 Відповісти
...а триппером? Ну, вы только посмотрите, что делает реклама, - заявить, что ты заболел модной болезнью - престижно. А честно сказать, что маленько обосрался от общей беспринципности, - стыдно
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17.01.2022 12:32 Відповісти
Кличко стал слабаком.Имунная -не в дугу.Есть еще люди,согласно последним данным из США ,которые при любых контактах с ковидниками не заболевают даже без вакцинации. На основе исследований таких людей изготовят вакцину от любых короновирусов ,в том числе и будущего. Будем подождать.
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17.01.2022 12:36 Відповісти
Привет из 2222 года
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17.01.2022 12:39 Відповісти
Ковид по сравнению с глупостью и бесстыдством заболевшего, не самое страшное
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17.01.2022 13:00 Відповісти
ДУРДОМ! я за все время этого коронобесия ни разу не заболел и не заболею. Это вирус как я наблюдаю для чиновников всех мастей и наций, а проще говоря ****"лово для народа.
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17.01.2022 13:14 Відповісти
Хорошая отмазка.
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17.01.2022 13:56 Відповісти
 
 