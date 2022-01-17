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Кличко вдруге захворів на коронавірус
Мер Києва Віталій Кличко вдруге захворів на коронавірус і перейшов на віддалений режим роботи.
Про це він повідомив у своєму телеграмі у понеділок, 17 січня, інформує Цензор.НЕТ.
"Отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Захворів уже вдруге. Оскільки вакцинований, сподіваюся на нескладний перебіг хвороби. Самоізолювався, лікуюсь і працюю з дому", - написав Кличко.
Він також закликав киян берегти себе, оскільки вірус агресивний та швидко поширюється. "Будьте обережні, якщо спілкуєтеся з великою кількістю людей або відвідуєте публічні місця. Дотримуйтесь правил!" - додав Кличко.
Топ коментарі
+16 Andru Volum
показати весь коментар17.01.2022 11:30
+11 Vitia Ma
показати весь коментар17.01.2022 11:16
+11 Андерсен #450397
показати весь коментар17.01.2022 11:16
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взять к примеру смертность в автомобильных авариях. вам покажут страшную цифру погибших непристёгнутыми РБ,но нигде вы не найдёте статистики погибших из-за пристёгнутого РБ...
а уж смерть от ковида можно приписать любому трупу,труп возражать не будет,а денежек с бюджета дадут больше...
Подумай лучше о том что смертность от ковида распределяется неравномерно в разных группах риска....
И когда говорят о 2% риска смерти -- речь обо всех. Но надо понимать что в группах риска эта цифра резко вырастает ... Для тех кому за 50 лет эта цифра уже выше 10% и с возрастом чем старше, тем выше риск.. А еще есть огромное количество людей в группах риска с хроническими заболеваниями, такими как например сахарный диабет....
если что - откосит от армии...
кто у нас во власти? дилетанты, воры и трусы..
Оговорочка по Фройду, как говорится. В очередной раз.
Очень странный случай. Если так, то в Европе могли бы перестать вакцинироваться. Или перестать страховаться. Пусть вакцина и экспериментальная (время поджимало), но официально одобренная и рекомендованная. Не думаю, что такую вакцинацию приравняли бы к самоубийству.
Возможен вариант, что именно этому человеку вакцинация была противопоказана- но тогда куда же смотрел врач, пустивший его на вакцинацию? Если так, то это не самоубийство, а убийство.
Идиоты, "удаленный"!