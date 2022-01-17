Мер Києва Віталій Кличко вдруге захворів на коронавірус і перейшов на віддалений режим роботи.

Про це він повідомив у своєму телеграмі у понеділок, 17 січня, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Захворів уже вдруге. Оскільки вакцинований, сподіваюся на нескладний перебіг хвороби. Самоізолювався, лікуюсь і працюю з дому", - написав Кличко.

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Він також закликав киян берегти себе, оскільки вірус агресивний та швидко поширюється. "Будьте обережні, якщо спілкуєтеся з великою кількістю людей або відвідуєте публічні місця. Дотримуйтесь правил!" - додав Кличко.