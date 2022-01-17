Страны ЕС в целях безопасности должны предоставить оружие Украине, - Чалый

Страны-члены Европейского Союза должны принять политические решения по закупке Украиной новейшего оборонительного оружия для сдерживания России от расширения агрессии против нашей страны.

Такое мнение высказал экс-посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.

"Не надо говорить о будущем и о том, что будет, когда Россия прибегнет к новой агрессии. Украина требует от европейских стран дать нам вооружение, которое мы у них покупаем, а не блокировать это, как делает, например, Германия", - сказал Чалый.

Он отметил, что вопрос о превентивных мерах сдерживания России в настоящее время возник потому, что за уже совершенные Кремлем действия в отношении Украины не были введены достаточные санкции в соответствии с международным правом.

"Россия, совершив нападение на Украину, грубо нарушила международные нормы. Согласно Уставу ООН, каждая страна имеет право на индивидуальную или коллективную самооборону в случае военного нападения. Украина как суверенная страна, отказавшаяся от ядерного оружия, является членом системы контроля за экспортом вооружений и РКРТ (режим контроля за ракетными технологиями. – ред.), не может эффективно осуществлять свое право на самооборону из-за ограничений на закупку новейших оборонных вооружений", - аргументировал Чалый.

По его убеждению, если бы Россия не могла блокировать решения в Совбезе ООН, сейчас против нее были бы введены такие же санкции, которые были применены к Ирану и Северной Корее.

"Россия разместила в Крыму носители ядерного оружия, есть данные, что кафиры расконсервировали там советские хранилища ядерных боеголовок. Они создали и поддерживают в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей 1-й и 2-й армейские корпуса, накопили значительные военные силы и вооружения вблизи границ Украины. Военные действия против Украины продолжаются. Этого достаточно, чтобы ввести более решительные санкции, которые не были введены за действия, которые Россия уже совершила", - убежден дипломат.

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Он заверил, что Украина ценит последовательность ЕС и соблюдение евросообщества действующей санкционной политики в отношении России за ее агрессию против Украины. В то же время, по мнению дипломата, в этом смысле Европейскому Союзу следует идти дальше.

"Мы понимаем, что решения в ЕС принимаются коллективно, но отдельные страны-члены ЕС имеют право на свои действия и политические решения, направленные на сдерживание России и никто не может диктовать им, что они не могут предоставлять Украине оборонные вооружения", - подчеркнул Чалый.

В этом контексте он выразил удивление, что отдельные страны, желающие играть важную роль в будущем Европы, "идут в русле российской позиции и политически останавливают то, что они должны делать для поддержки Украины и европейской безопасности".

По мнению дипломата, сейчас сама Россия полагает конец привычной для Европы иерархии приоритетов, и вопрос безопасности для ЕС в целом становится важнее вопроса внутренней энергетической безопасности отдельных стран.