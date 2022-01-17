Країни ЄС задля власної безпеки мають надати зброю Україні, - Чалий

Країни-члени Європейського Союзу мають ухвалити політичні рішення щодо закупівлі Україною новітньої оборонної зброї задля стримування Росії від розширення агресії проти нашої країни.

Таку думку висловив експосол України у Вашингтоні Валерій Чалий в коментарі Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"Не треба говорити про майбутнє і про те, що буде, коли Росія вдасться до нової агресії. Україна вимагає від європейських країн дати нам озброєння, яке ми у них купуємо, а не блокувати це, як робить, наприклад, Німеччина", - сказав Чалий.

Він зауважив, що питання про превентивні заходи стримування Росії наразі постало тому, що за вже вчинені Кремлем дії щодо України не були запроваджені достатні санкції відповідно до міжнародного права.

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"Росія, здійснивши напад на Україну, брутально порушила міжнародні норми. Згідно зі Статутом ООН, кожна країна має право на індивідуальну чи колективну самооборону у разі військового нападу. Україна як суверенна країна, яка відмовилася від ядерної зброї, є членом системи контролю за експортом озброєнь і РКРТ (режиму контролю за ракетними технологіями. – ред.), не може ефективно здійснювати своє право на самооборону через обмеження на закупівлю новітніх оборонних озброєнь", - аргументував Чалий.

На його переконання, якби Росія не могла блокувати рішення в Радбезі ООН, зараз проти неї були б запроваджені такі ж санкції, які застосовані до Ірану та Північної Кореї.

"Росія розмістила у Криму носії ядерної зброї, є дані, що окупанти розконсервували там радянські сховища ядерних боєголовок. Вони створили і підтримують в окупованих районах Донецької і Луганської областей 1-й і 2-й армійські корпуси, накопичили значні військові сили і озброєння поблизу кордонів України. Військові дії проти України продовжуються. Цього достатньо, щоб запровадити більш рішучі санкції, які не були запроваджені за ті дії, які Росія вже вчинила", - переконаний дипломат.

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Він запевнив, що Україна цінує послідовність ЄС і дотримання євроспільнотою чинної санкційної політики щодо Росії за її агресію проти України. Водночас, на думку дипломата, у цьому сенсі Європейському Союзу треба йти далі.

"Ми розуміємо, що рішення в ЄС ухвалюються колективно, але окремі країни-члени ЄС мають право на свої дії і політичні рішення, спрямовані на стримування Росії, і ніхто не може диктувати їм, що вони не можуть надавати Україні оборонні озброєння", - підкреслив Чалий.

У цьому контексті він висловив подив, що окремі країни, які хочуть відігравати важливу роль у майбутньому Європи, "ідуть у руслі російської позиції і політично зупиняють те, що вони мають робити задля підтримки України і європейської безпеки".

На думку дипломата, зараз сама Росія покладає край звичній для Європи ієрархії пріоритетів, і питання безпеки для ЄС у цілому стає важливішим за питання внутрішньої енергетичної безпеки окремих країн.