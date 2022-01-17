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Новости Агрессия России против Украины Война
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Песков о возможности саммита Украина-США-РФ: Зачем Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения?

Песков о возможности саммита Украина-США-РФ: Зачем Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения?

В Кремле пока нет понимания, какие вопросы могут стать предметом обсуждения на трехстороннем саммите Россия-США-Украина.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Комментируя возможность проведения трехстороннего саммита Песков сказал: "Понимаете, вопрос по Донбассу или не по Донбассу. Если я правильно помню, не было никакого уточнения, о чем предлагается поговорить в составе трех".

Пресс-секретарь Путина в очередной раз отметил, что РФ якобы не является стороной конфликта.

"Означает ли это, что большые надежды они (Киев. - Ред.) возлагают на Соединенные Штаты и меньше надежды возлагают на "нормандский формат"? Значит ли это, что они не считают необходимым все-таки хоть как-то ориентироваться на выполнение этих обязательств, которые были зафиксированы в "нормандском формате"? К сожалению, пока ответов на все это нет", - добавил он.

Также читайте: "Мы не ведем переговоры об Украине в обход Украины", - глава МИД Германии Бербок

"Зачем Соединенные Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения?" – подчеркнул Песков.

Автор: 

Песков Дмитрий (1891) россия (95652) США (26827) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+32
А нахер Лаптестан чтобы обговаривать отношения Украина-НАТО ?
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17.01.2022 11:33
+16
фото и детали, чуть папизже))
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17.01.2022 11:33
+16
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17.01.2022 11:39
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А нахер Лаптестан чтобы обговаривать отношения Украина-НАТО ?
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17.01.2022 11:33 Ответить
Крым, вася, крым. Пора начинать обсуждать вывод ваших лоханей оттуда, ты всё правильно понял.
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17.01.2022 11:33 Ответить
фото и детали, чуть папизже))
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17.01.2022 11:33 Ответить
@иска выпей рассолу как твое Х..ло окурочное варнякает деменцией о том чтобы США дали отмашку и выгнали Украину из перспектив НАТО... та тут три страны Украина Россия и США не моггут собратсья и поговорить.... о ПОГОДЕ... они ля....в Парашке... не понимают дебилы в натуре или бошкой ударились....??????????????
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17.01.2022 11:57 Ответить
Боитесь Штатов? С вами ж один на один нельзя встречаться. Набрешите то, чего и не было. Вам веры ни у кого просто нет
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17.01.2022 11:35 Ответить
Бо США, як і Наросія - гаранти територіальної цілістності України згідно Будапештського меморандуму.
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17.01.2022 11:35 Ответить
Як навіщо? Ви ж, "болєзненні" все твердите, що Україна під зовнішнім управління США!
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17.01.2022 11:36 Ответить
"Пєсков про можливість саміту Україна-США-РФ: Навіщо Штати, щоб обговорювати двосторонні російсько-українські відносини?"

_То же самое рашисты хотят провернуть и с НАТО - чтобы блок распался и каждая из европейских стран осталась бы беззащитной один на один против расии. Вот чем НАТО так бесит агрессора - не даёт ему пожрать намеченных жертв по одной.
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17.01.2022 11:38 Ответить
"У Кремлі поки що немає розуміння..." - ну, в кого немає розуму, то звідки ж в нього з'явиться розуміння?
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17.01.2022 11:38 Ответить
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17.01.2022 11:39 Ответить
Слова, слова, відмовки... Які перемовини сам на сам, коли іхтамнєт? З ким ці перемовини
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17.01.2022 11:40 Ответить
А Россия зачем?
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17.01.2022 11:40 Ответить
Будет рассказывать план вывода лоханок из Крыма с выражением
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17.01.2022 11:46 Ответить
"А зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен. Что я, лошадь, что ли?"...
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17.01.2022 11:44 Ответить
..потому, что Вы будете пугать ядерным оружием, которое забрали у Украины....козлы
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17.01.2022 11:46 Ответить
Так они же и дали его
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17.01.2022 11:55 Ответить
что б вы за базар отвечали....
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17.01.2022 11:49 Ответить
Учуяли гады, что Вава вкакалась и готова принимать во всех позах.
Единственно что надо отметить, так украинцы не дадут сдать Украину малоросу Вовочке.
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17.01.2022 11:49 Ответить
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17.01.2022 11:49 Ответить
"Навіщо Сполучені Штати, щоб обговорювати двосторонні російсько-українські відносини?" Джерело:

А навіщо 100 тисяч московитського м'яса і сотні тисяч тонн військового металобрухту біля кордону з Україною? Ви ж зі США та НАТО воюєте, нє?

ДБЛ! (с)
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17.01.2022 11:51 Ответить
Песков-самый высокооплачиваемый придворный дурак.
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17.01.2022 11:51 Ответить
Еще вчера Песков говорил о недопустимости развертьівания ударньіх вооружений США на территории Украиньі , а сегодня не знает , что можно обсудить с Украиной и США ? 😃
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17.01.2022 11:56 Ответить
Рейган після розмови з Андроповим розповідав всім з широко відкритими очима: "Ви собі не уявляєте, що я дізнався! Виявляється, вони насправді вірять, що ми можемо на них напасти! Уявляєте? І ось з цими людьми доводиться говорити не психіатру, а мені..."
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17.01.2022 12:02 Ответить
США и Великобритания своего рода гаранты выполнения Будапештского соглашения, которое нарушила РФ. Поэтому логично их присутствие и активное участие в переговорах, если таковые будут проводиться. ( в отличии от скажем Франции и Германии).
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17.01.2022 12:51 Ответить
Интересно!!! Подождите, так у нас же войска Америки, войска НАТО!!! Или уже нету?!?!? Вы ж с Америкой воюете в Украине, или нет? Нифига не палятся кацапы
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17.01.2022 12:52 Ответить
Затем что США - гарант территориальной целостности Украины, согласно Будапештскому меморандуму.
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17.01.2022 13:26 Ответить
западной и украинской дипломатии ещё нужно учиться у Лаптостанской, если вы не сторона конфликта, тогда отдайте 400км украинской границы и конец войне, почему об этом важном аргументе все молчат, раз они оккупировали и контролируют эту часть украинской территории, значит по всем международным и иннопланетным законам Оркостан есть оккупант т.е сторона конфликта, точка.
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17.01.2022 13:34 Ответить
Америка будет следит за порядком, чтобы российской делегации
не натолкли пархатые кремлёвские пыки.
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17.01.2022 13:54 Ответить
Ногами.
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17.01.2022 13:54 Ответить
 
 