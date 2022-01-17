Песков о возможности саммита Украина-США-РФ: Зачем Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения?

В Кремле пока нет понимания, какие вопросы могут стать предметом обсуждения на трехстороннем саммите Россия-США-Украина.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Комментируя возможность проведения трехстороннего саммита Песков сказал: "Понимаете, вопрос по Донбассу или не по Донбассу. Если я правильно помню, не было никакого уточнения, о чем предлагается поговорить в составе трех".

Пресс-секретарь Путина в очередной раз отметил, что РФ якобы не является стороной конфликта.

"Означает ли это, что большые надежды они (Киев. - Ред.) возлагают на Соединенные Штаты и меньше надежды возлагают на "нормандский формат"? Значит ли это, что они не считают необходимым все-таки хоть как-то ориентироваться на выполнение этих обязательств, которые были зафиксированы в "нормандском формате"? К сожалению, пока ответов на все это нет", - добавил он.

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"Зачем Соединенные Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения?" – подчеркнул Песков.