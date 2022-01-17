Песков о возможности саммита Украина-США-РФ: Зачем Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения?
В Кремле пока нет понимания, какие вопросы могут стать предметом обсуждения на трехстороннем саммите Россия-США-Украина.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Комментируя возможность проведения трехстороннего саммита Песков сказал: "Понимаете, вопрос по Донбассу или не по Донбассу. Если я правильно помню, не было никакого уточнения, о чем предлагается поговорить в составе трех".
Пресс-секретарь Путина в очередной раз отметил, что РФ якобы не является стороной конфликта.
"Означает ли это, что большые надежды они (Киев. - Ред.) возлагают на Соединенные Штаты и меньше надежды возлагают на "нормандский формат"? Значит ли это, что они не считают необходимым все-таки хоть как-то ориентироваться на выполнение этих обязательств, которые были зафиксированы в "нормандском формате"? К сожалению, пока ответов на все это нет", - добавил он.
"Зачем Соединенные Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения?" – подчеркнул Песков.
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_То же самое рашисты хотят провернуть и с НАТО - чтобы блок распался и каждая из европейских стран осталась бы беззащитной один на один против расии. Вот чем НАТО так бесит агрессора - не даёт ему пожрать намеченных жертв по одной.
Единственно что надо отметить, так украинцы не дадут сдать Украину малоросу Вовочке.
А навіщо 100 тисяч московитського м'яса і сотні тисяч тонн військового металобрухту біля кордону з Україною? Ви ж зі США та НАТО воюєте, нє?
ДБЛ! (с)
не натолкли пархатые кремлёвские пыки.