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Пєсков про можливість саміту Україна-США-РФ: Навіщо Штати, щоб обговорювати двосторонні російсько-українські відносини?

Пєсков про можливість саміту Україна-США-РФ: Навіщо Штати, щоб обговорювати двосторонні російсько-українські відносини?

У Кремлі поки що немає розуміння, які питання можуть стати предметом обговорення на тристоронньому саміті Росія-США-Україна.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи можливість проведення тристороннього саміту Пєсков сказав: "Розумієте, питання щодо Донбасу чи не щодо Донбасу. Якщо я правильно пам'ятаю, не було жодного уточнення, про що пропонується поговорити у складі трьох".

Прессекретар Путіна вкотре зазначив, що РФ нібито не є стороною конфлікту.

"Чи означає це, що більше сподівання вони (Київ. - Ред.) покладають на Сполучені Штати і менше сподівання покладають на "нормандський формат"? Чи означає це, що вони не вважають за необхідне все-таки хоч якось орієнтуватися на виконання тих зобов'язань, які були зафіксовані в "нормандському форматі"? На жаль, поки що відповідей на все це немає", - додав він.

"Навіщо Сполучені Штати, щоб обговорювати двосторонні російсько-українські відносини?" - наголосив Пєсков.

Читайте: Пєсков заявив, що Росія залишить свої війська біля кордону з Україною, назвавши це "запобіжними заходами" проти дій НАТО

Автор: 

Пєсков Дмитро (1644) росія (65336) США (23024) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+32
А нахер Лаптестан чтобы обговаривать отношения Украина-НАТО ?
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17.01.2022 11:33
+16
фото и детали, чуть папизже))
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17.01.2022 11:33
+16
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17.01.2022 11:39
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А нахер Лаптестан чтобы обговаривать отношения Украина-НАТО ?
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17.01.2022 11:33 Відповісти
Крым, вася, крым. Пора начинать обсуждать вывод ваших лоханей оттуда, ты всё правильно понял.
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17.01.2022 11:33 Відповісти
фото и детали, чуть папизже))
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17.01.2022 11:33 Відповісти
@иска выпей рассолу как твое Х..ло окурочное варнякает деменцией о том чтобы США дали отмашку и выгнали Украину из перспектив НАТО... та тут три страны Украина Россия и США не моггут собратсья и поговорить.... о ПОГОДЕ... они ля....в Парашке... не понимают дебилы в натуре или бошкой ударились....??????????????
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17.01.2022 11:57 Відповісти
Боитесь Штатов? С вами ж один на один нельзя встречаться. Набрешите то, чего и не было. Вам веры ни у кого просто нет
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17.01.2022 11:35 Відповісти
Бо США, як і Наросія - гаранти територіальної цілістності України згідно Будапештського меморандуму.
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17.01.2022 11:35 Відповісти
Як навіщо? Ви ж, "болєзненні" все твердите, що Україна під зовнішнім управління США!
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17.01.2022 11:36 Відповісти
"Пєсков про можливість саміту Україна-США-РФ: Навіщо Штати, щоб обговорювати двосторонні російсько-українські відносини?"

_То же самое рашисты хотят провернуть и с НАТО - чтобы блок распался и каждая из европейских стран осталась бы беззащитной один на один против расии. Вот чем НАТО так бесит агрессора - не даёт ему пожрать намеченных жертв по одной.
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17.01.2022 11:38 Відповісти
"У Кремлі поки що немає розуміння..." - ну, в кого немає розуму, то звідки ж в нього з'явиться розуміння?
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17.01.2022 11:38 Відповісти
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17.01.2022 11:39 Відповісти
Слова, слова, відмовки... Які перемовини сам на сам, коли іхтамнєт? З ким ці перемовини
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17.01.2022 11:40 Відповісти
А Россия зачем?
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17.01.2022 11:40 Відповісти
Будет рассказывать план вывода лоханок из Крыма с выражением
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17.01.2022 11:46 Відповісти
"А зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен. Что я, лошадь, что ли?"...
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17.01.2022 11:44 Відповісти
..потому, что Вы будете пугать ядерным оружием, которое забрали у Украины....козлы
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17.01.2022 11:46 Відповісти
Так они же и дали его
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17.01.2022 11:55 Відповісти
что б вы за базар отвечали....
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17.01.2022 11:49 Відповісти
Учуяли гады, что Вава вкакалась и готова принимать во всех позах.
Единственно что надо отметить, так украинцы не дадут сдать Украину малоросу Вовочке.
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17.01.2022 11:49 Відповісти
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17.01.2022 11:49 Відповісти
"Навіщо Сполучені Штати, щоб обговорювати двосторонні російсько-українські відносини?" Джерело:

А навіщо 100 тисяч московитського м'яса і сотні тисяч тонн військового металобрухту біля кордону з Україною? Ви ж зі США та НАТО воюєте, нє?

ДБЛ! (с)
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17.01.2022 11:51 Відповісти
Песков-самый высокооплачиваемый придворный дурак.
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17.01.2022 11:51 Відповісти
Еще вчера Песков говорил о недопустимости развертьівания ударньіх вооружений США на территории Украиньі , а сегодня не знает , что можно обсудить с Украиной и США ? 😃
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17.01.2022 11:56 Відповісти
Рейган після розмови з Андроповим розповідав всім з широко відкритими очима: "Ви собі не уявляєте, що я дізнався! Виявляється, вони насправді вірять, що ми можемо на них напасти! Уявляєте? І ось з цими людьми доводиться говорити не психіатру, а мені..."
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17.01.2022 12:02 Відповісти
США и Великобритания своего рода гаранты выполнения Будапештского соглашения, которое нарушила РФ. Поэтому логично их присутствие и активное участие в переговорах, если таковые будут проводиться. ( в отличии от скажем Франции и Германии).
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17.01.2022 12:51 Відповісти
Интересно!!! Подождите, так у нас же войска Америки, войска НАТО!!! Или уже нету?!?!? Вы ж с Америкой воюете в Украине, или нет? Нифига не палятся кацапы
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17.01.2022 12:52 Відповісти
Затем что США - гарант территориальной целостности Украины, согласно Будапештскому меморандуму.
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17.01.2022 13:26 Відповісти
западной и украинской дипломатии ещё нужно учиться у Лаптостанской, если вы не сторона конфликта, тогда отдайте 400км украинской границы и конец войне, почему об этом важном аргументе все молчат, раз они оккупировали и контролируют эту часть украинской территории, значит по всем международным и иннопланетным законам Оркостан есть оккупант т.е сторона конфликта, точка.
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17.01.2022 13:34 Відповісти
Америка будет следит за порядком, чтобы российской делегации
не натолкли пархатые кремлёвские пыки.
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17.01.2022 13:54 Відповісти
Ногами.
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17.01.2022 13:54 Відповісти
 
 