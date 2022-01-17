"Пєсков про можливість саміту Україна-США-РФ: Навіщо Штати, щоб обговорювати двосторонні російсько-українські відносини?"

У Кремлі поки що немає розуміння, які питання можуть стати предметом обговорення на тристоронньому саміті Росія-США-Україна.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи можливість проведення тристороннього саміту Пєсков сказав: "Розумієте, питання щодо Донбасу чи не щодо Донбасу. Якщо я правильно пам'ятаю, не було жодного уточнення, про що пропонується поговорити у складі трьох".

Прессекретар Путіна вкотре зазначив, що РФ нібито не є стороною конфлікту.

"Чи означає це, що більше сподівання вони (Київ. - Ред.) покладають на Сполучені Штати і менше сподівання покладають на "нормандський формат"? Чи означає це, що вони не вважають за необхідне все-таки хоч якось орієнтуватися на виконання тих зобов'язань, які були зафіксовані в "нормандському форматі"? На жаль, поки що відповідей на все це немає", - додав він.

"Навіщо Сполучені Штати, щоб обговорювати двосторонні російсько-українські відносини?" - наголосив Пєсков.

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