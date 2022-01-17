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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Пєсков заявив, що Росія залишить свої війська біля кордону з Україною, назвавши це "запобіжними заходами" проти дій НАТО

Пєсков заявив, що Росія залишить свої війська біля кордону з Україною, назвавши це

Росія вважає за необхідне залишити свої війська біля кордону з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

Представник Кремля підкреслив, що Росія вважає за необхідне залишити свої війська біля кордону з Україною - це "запобіжні заходи та реакція на напругу в регіоні, на недружню атмосферу, створену різними навчаннями НАТО, винищувачами та шпигунськими літаками НАТО, просуванням інфраструктури НАТО" до кордонів країни.

"НАТО у нашому розумінні - це організація, яка створена для конфронтації, а не для захисту. І НАТО не голуб миру, стабільності та процвітання. І ця зброя конфронтації просувалась з кожним днем ​​ближче і ближче до наших кордонів", - зазначив Пєсков.

Прессекретар Путіна зазначив, що Москва "нікому не загрожує військовою операцією, але буде змушена вжити контрзаходів у разі подальшого розширення альянсу".

Говорячи про минулі консультації, Пєсков також зазначив, що російська сторона наполягає на отриманні прямої відповіді на пропозиції щодо гарантій безпеки. Напруженість навколо України зараз є надто високою, а це "надзвичайно небезпечно для нашого континенту", пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков назвав умови для подальших переговорів із НАТО та США: "Не може бути процесу задля процесу"

Нагадаємо, раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія більше не збирається байдуже спостерігати за тим, як НАТО заходить на територію України.

"Ми спостерігаємо поступове вторгнення НАТО на територію України зі своєю інфраструктурою, своїми інструкторами, запасами оборонного та наступального озброєння, навчанням українських військових тощо", - сказав він.

"Росія не може з цим більше миритися", - сказав Пєсков.

НАТО (6460) Пєсков Дмитро (1644) росія (65336)


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Топ коментарі
+14
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17.01.2022 09:22
+12
_Честно говоря, у меня это не укладывается в голове! Сто тыщ длббв страдают вместо того, чтобы прикончить одного карлу! Пздц... Единственное рациональное объяснение: миллионы зомби солидарны с шизанутым карлой и готовы сдохнуть (и убивать, ессно) по приказу одного (!) ничтожества. Это также не укладывается в голове - и это уже было. В прошлый раз - гитлер и миллионы его зомби, сталин - и миллионы его зомби...
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17.01.2022 09:31
+10
Армия морозит яйца в палаточньіх лагерях около границьі и ждет приказа , а Песков про НАТО...
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17.01.2022 09:22
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Армия морозит яйца в палаточньіх лагерях около границьі и ждет приказа , а Песков про НАТО...
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17.01.2022 09:22 Відповісти
_Честно говоря, у меня это не укладывается в голове! Сто тыщ длббв страдают вместо того, чтобы прикончить одного карлу! Пздц... Единственное рациональное объяснение: миллионы зомби солидарны с шизанутым карлой и готовы сдохнуть (и убивать, ессно) по приказу одного (!) ничтожества. Это также не укладывается в голове - и это уже было. В прошлый раз - гитлер и миллионы его зомби, сталин - и миллионы его зомби...
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17.01.2022 09:31 Відповісти
по-моему, это американские военные истории писали, что когда "гитрел упал, фашизм исчез, будто его и не было... все пойманные немцы смотрели честными глазами и страстнодоказывали, что никогда в жизни гитлера не поддерживали"
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17.01.2022 09:38 Відповісти
немцы после победы союзников были разгромлены.
что бы утихомирить РФ надо любыми способами забрать у РФ ядерное оружие - и настанет мир
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17.01.2022 09:45 Відповісти
_Но почитай об экспериментах доктора Милгрема... И вообще, власти алчут уроды, а вовсе не Иисусы, а к вершинам, работая локтями, по головам таких же уродов пробиваются уже просто отборные мерзавцы - совершенно аморальные, беспринципные и бессовестные, но на людях мимикрирующие под человека. Стоит ли удивляться после плодам их деятельности? Ведь к власти уроды и паразиты рвутся чтобы сделать хорошо себе - а не наивным, лопоухим изберателям.
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17.01.2022 09:48 Відповісти
*избирателям
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17.01.2022 09:58 Відповісти
"ПИСЬКА ПИСКНУЛА" НУ ЧТО ПОЛЕГЧАЛО СЛЕЙ ВОДИЧКУ ПРИДУРКОВАТОЕ ЧМО....
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17.01.2022 10:08 Відповісти
Для чого повертатись в історію,якщо прямо зараз можна вийти на вулицю і запитати у першого зустрічного: - "Ти голосував за зЕленьского" і Усі опустять глазки і скажуть що ні. "Зежопінці" блд!😡
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17.01.2022 10:15 Відповісти
страдает не 100 тыщ, голова болит у всего глобуса
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17.01.2022 09:39 Відповісти
Согласен, безусловно.
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17.01.2022 09:49 Відповісти
Вообще это признание никчемности армии РФ. На днях лавров, заявил, что в Украине всеро пару сотен НАТОвских инструкторов.

То есть для противодействия 200 НАТОвцам, РФ пригнали 100 000. Получается один НАТОвский солдат, стоит 500 сруске витязей
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17.01.2022 09:54 Відповісти
_То есть не ради 200 натов, а потому что им нужна Украина! Как верно заметил Портников, красная линия для кремля - это независимость Украины. Различай мотив и предлог вместо по-детски зубоскалить.
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17.01.2022 10:50 Відповісти
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17.01.2022 09:22 Відповісти
https://bombay.d3.ru/rai-uzhe-blizok-2244331/ Рай уже близок
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17.01.2022 09:29 Відповісти
Кацапи дають задню. Шантаж не вдався, тепер завдання ху..ла не дуже таблом у гівно втокмачитись
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17.01.2022 09:31 Відповісти
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17.01.2022 10:06 Відповісти
Треба і наші підвести до кордону щоб не було ще одного 1941 року
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17.01.2022 09:32 Відповісти
Стртегічно невірно. Нечаси мечів й пик
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17.01.2022 10:27 Відповісти
Говноеды Путлера паталогические трусы,только на Ультиматумы способны...да Чечню по 5 раз брать...,Рамзан Кадыров недавно заявил...не проведена граница между РАБссией и Чечней...это неправильно...,что будет дальше? Третья Чеченская?
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17.01.2022 09:33 Відповісти
Розбігання суб'єктів
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17.01.2022 10:22 Відповісти
ютюб канал хорошо называется - "национальный курс"
а поскольку в силиконовой долине работают бывшие много граждан РФ, то штат должен переводить ежегодно на счет сбербанка 10% выручки.
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17.01.2022 09:36 Відповісти
НАТА еще не ввела русским, а они уже обосрались)))
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17.01.2022 09:38 Відповісти
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17.01.2022 09:52 Відповісти
Все попереду! Нати вони Такі
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17.01.2022 10:20 Відповісти
неделю назад они боялись ракет на нашей территории .... теперь боятся инструкторов НАТО (наверное те которые секс-лгбт) . Ну по Фрейду завтра должны начать защищать черепах
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17.01.2022 09:40 Відповісти
Ведущий аналитик и большой друг Украины Андрей Илларионов утверждает, что не будет вторжения. И это информационная спецоперация. Все умные люди твердят, что это фейк.
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17.01.2022 09:43 Відповісти
илларионов последнее время становится все более мутным.
он утверждает, что для нападения по военным правилам надо пару миллионов войск.
а если москва совершит атаку, он скажет - ну, ошибся, с кем ни бывает, как с гуся вода
а украине кровью харкать
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17.01.2022 09:50 Відповісти
Полномасштабное вторжение в Украину и последующая полицейская операция - да, они действительно потребуют пару миллионов солдат. И это в оптимистичном сценарии, когда кацапам удастся быстро усадить на трон какую-то марионетку типа Мертвечука. Но кацапам никто не мешает формально не входить в Украину, а нанести ракетные и бомбовые удары по украинской инфраструктуре, а "доблестная народная милиция Донбасса" на современной российской технике в это время будет кошмарить ВСУ. Ослик Оманский очень боится войны и пойдет на любые уступки, лишь бы в Киеве не падали бомбы.
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17.01.2022 10:28 Відповісти
Где то так
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17.01.2022 10:44 Відповісти
В последнее время?)) Это гебнявый тип еще с 2014го муть всякую несет. Он еще тогда предсказывал полномасштабное вторжение раков и орал что ВСУ нужно бить на упреждение. Гэбнявый тип стопудово. Там 99% таких.
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17.01.2022 12:42 Відповісти
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17.01.2022 09:49 Відповісти
Министр обороны Верещук подала заявление об отставке, В АП во внутреннем дворе жгут документы, видать знают ,что скоро наступление войск московской Орды и боятся мести солдат украинской недофинансированной армии
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17.01.2022 09:55 Відповісти
Это из какого века сообщение?
Документы давно уже не жгут. Шредеры отлично справляются и не оставляют следов.
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17.01.2022 09:57 Відповісти
А шапкокрад этого не знал, и таки жег документы, я сам в 2014-м видел обгорелые кипы бумаг. Потому что правильно сжечь много бумаги - это надо ещё уметь. Поскольку вся шобла подпевал яныка теперь сидит в команде клоуна, я не удивлюсь, что они продолжают бегать по всё тем же граблям, оно же всё в принципе такое тупое, что ничему уже не в состоянии научиться.
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17.01.2022 10:32 Відповісти
Так в Будапештском меморандуме и дана письменная гарантия!
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17.01.2022 09:55 Відповісти
Давайте скинемся русским гнидам на атлас мира!
Боюсь, с географией у нацистских скотов проблема: в НАТО завтра вступят Финляндия и Швеция, а они под Украину приперлись сдерживать...
Их в хвост и гриву топчет Турция, а они под Харьковом понты дешевые колотят!
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17.01.2022 09:56 Відповісти
Им карты не нужны ,им нужно наше добро, у них списки до колен ,что нужно привезти с оккупированной Украины в их *****.
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17.01.2022 10:03 Відповісти
В мене немає стільки унітазів
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17.01.2022 10:30 Відповісти
В том то весь и цимес орков. Они пруться как раз таки именно втуда где НАТО нет. Там где НАТО есть , там сцыкотно.
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17.01.2022 12:39 Відповісти
Ну так зарплата сейчас в армии Украины не ниже чем у бурятов из орды
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17.01.2022 09:56 Відповісти
Письков брешет как и Ху..йло! Чмырить паРашу санкциями нужно по полной!!!
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17.01.2022 10:00 Відповісти
Добивати
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17.01.2022 10:17 Відповісти
А чого тільки "залишити війська біля кордонів України"? Он в республіках Прибалтики вже не тільки інструктори, а війська і техніка НАТО, причому давно.
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17.01.2022 10:03 Відповісти
Пусть сидят!!! Засрут весь лес!!
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17.01.2022 10:07 Відповісти
Дуже серйозн проблеми з особовим складом Нема бажаючих йти на забій Армія на грані розвалу? Суб'єкти в ах...ї Імперія(с)
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17.01.2022 10:16 Відповісти
Ну тогда и НАТО оставит там войска ))
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17.01.2022 10:31 Відповісти
Зольдат сцить, служба йде
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17.01.2022 10:31 Відповісти
Израиль в худшем состоянии, и живет и процветает. Не *** кацапов бояться. Ножиков на всех хватит
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17.01.2022 10:42 Відповісти
Отличная новость для и так дышащего на ладан бюджета ракостана. Совок не мог себе позволить операцию в Афганистане. Раки не могут себе позволить даже банально держать сотни тысяч солдат и техники в вечной боевой готовности, особенно с учетом того что они наскребли все что у них было со всех необьятных сусеков рашкостана. Достаточно посмотреть на географию поставок совкохлама на поездах. Была бы у них возможность начать вторжение, уже начали бы давно. Максимум на что смогут сделать - признать дыру ну или присовокупить очередную гангрену к своей тушке. Чего на самом деле они тоже себе позволить не могут, но когда это останавливало.
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17.01.2022 12:37 Відповісти
Отлично, хорошие цели для привентивного удара
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17.01.2022 13:58 Відповісти
Против огромного и бездумного сосредоточения войск Раши у наших границ( из за отсутствие ракет большой дальности), хорошо было бы форсировать покупку и производство ударных беспилотников , что бы их было хотя бы сотен пять. Идеально было бы , что бы хоть десяток долетал до Москвы( поторговаться с америкосами) Такое ощущение , что Раша таки сделает себе ,, каку,, и оружие будут предлагать все и на любой вкус - они таки достанут всех и нарвутся.
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17.01.2022 15:05 Відповісти
Тримати там цілу армія це задоволення не з дешевих.
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17.01.2022 18:40 Відповісти
 
 