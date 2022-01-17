Пєсков заявив, що Росія залишить свої війська біля кордону з Україною, назвавши це "запобіжними заходами" проти дій НАТО
Росія вважає за необхідне залишити свої війська біля кордону з Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив в інтерв'ю американському телеканалу CNN.
Представник Кремля підкреслив, що Росія вважає за необхідне залишити свої війська біля кордону з Україною - це "запобіжні заходи та реакція на напругу в регіоні, на недружню атмосферу, створену різними навчаннями НАТО, винищувачами та шпигунськими літаками НАТО, просуванням інфраструктури НАТО" до кордонів країни.
"НАТО у нашому розумінні - це організація, яка створена для конфронтації, а не для захисту. І НАТО не голуб миру, стабільності та процвітання. І ця зброя конфронтації просувалась з кожним днем ближче і ближче до наших кордонів", - зазначив Пєсков.
Прессекретар Путіна зазначив, що Москва "нікому не загрожує військовою операцією, але буде змушена вжити контрзаходів у разі подальшого розширення альянсу".
Говорячи про минулі консультації, Пєсков також зазначив, що російська сторона наполягає на отриманні прямої відповіді на пропозиції щодо гарантій безпеки. Напруженість навколо України зараз є надто високою, а це "надзвичайно небезпечно для нашого континенту", пояснив він.
Нагадаємо, раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія більше не збирається байдуже спостерігати за тим, як НАТО заходить на територію України.
"Ми спостерігаємо поступове вторгнення НАТО на територію України зі своєю інфраструктурою, своїми інструкторами, запасами оборонного та наступального озброєння, навчанням українських військових тощо", - сказав він.
"Росія не може з цим більше миритися", - сказав Пєсков.
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что бы утихомирить РФ надо любыми способами забрать у РФ ядерное оружие - и настанет мир
То есть для противодействия 200 НАТОвцам, РФ пригнали 100 000. Получается один НАТОвский солдат, стоит 500 сруске витязей
а поскольку в силиконовой долине работают бывшие много граждан РФ, то штат должен переводить ежегодно на счет сбербанка 10% выручки.
он утверждает, что для нападения по военным правилам надо пару миллионов войск.
а если москва совершит атаку, он скажет - ну, ошибся, с кем ни бывает, как с гуся вода
а украине кровью харкать
Документы давно уже не жгут. Шредеры отлично справляются и не оставляют следов.
Боюсь, с географией у нацистских скотов проблема: в НАТО завтра вступят Финляндия и Швеция, а они под Украину приперлись сдерживать...
Их в хвост и гриву топчет Турция, а они под Харьковом понты дешевые колотят!