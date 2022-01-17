РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8777 посетителей онлайн
Новости
4 863 29

Петиция о санкциях по каналу "НАШ" собрала 25 тыс. голосов

Петиция о санкциях по каналу

Петиция о введении санкций против телеканала НАШ собрала необходимые 25 тысяч голосов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Автор петиции Сергей Стерненко отметил, что на телеканале "НАШ" регулярно транслируются антигосударственные высказывания и пропаганда в интересах государства-агрессора.

"Несмотря на многочисленные проявления антиукраинской, антигосударственной деятельности телеканала НАШ, он продолжает вещать на территории Украины и распространять российскую пропаганду, а члены СНБО не инициировали вопрос о применении санкций против физических и юридических лиц, осуществляющих контроль над телеканалом", - говорится в тексте петиции.

Стерненко просит президента безотлагательно инициировать на заседании Совета национальной безопасности и обороны вопрос о применении санкций против телеканала НАШ с последующим прекращением его вещания на территории Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На сайте президента зарегистрирована петиция о награждении офицеров, которые готовили спецоперацию по задержанию "вагнеровцев"

санкции (11313) телевидение (898) петиция (356) Стерненко Сергей (403)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+28
НАШ - НАХ!
показать весь комментарий
17.01.2022 12:23
+16
Головне на кримсько- татарський канал грошей немає, а от на ДОМ та РАДУ є.
показать весь комментарий
17.01.2022 12:27
+15
Давно нужно было прихлопнуть эту мураевскую помойку.
показать весь комментарий
17.01.2022 12:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НАШ - НАХ!
показать весь комментарий
17.01.2022 12:23 Ответить
iхнiй
показать весь комментарий
17.01.2022 12:51 Ответить
Да, давайте как при совке оставим два канала, Дом и 1+1 и всем будет счастье!
показать весь комментарий
17.01.2022 12:25 Ответить
Головне на кримсько- татарський канал грошей немає, а от на ДОМ та РАДУ є.
показать весь комментарий
17.01.2022 12:27 Ответить
Так это же ИХ канал! Кто же его закроет?
показать весь комментарий
17.01.2022 12:37 Ответить
Краще 5-й, Еспресо і Прямий. Але тоді нарід почне суїцидитись без Сватів і кварталу.))
показать весь комментарий
17.01.2022 12:27 Ответить
яке йшло, таке і здибало.
показать весь комментарий
17.01.2022 12:33 Ответить
вiдбiр за дарвiном
показать весь комментарий
17.01.2022 12:52 Ответить
"наша русофобія недостатня"(с)
показать весь комментарий
17.01.2022 12:26 Ответить
Ничего не будет, нелох только Пороха хочет закрыть
показать весь комментарий
17.01.2022 12:32 Ответить
Давно нужно было прихлопнуть эту мураевскую помойку.
показать весь комментарий
17.01.2022 12:42 Ответить
Отп&здится Зеленский опять как Штирлиц)
показать весь комментарий
17.01.2022 12:48 Ответить
Там не тільки канал треба закрити, а й мураєва паскуду закрити треба, років на 300.
показать весь комментарий
17.01.2022 12:51 Ответить
Не закроют,не надейтесь.Зрители канала - железобетонный электорат Зеленского,т.е совкодрочеры,гавноеды-фсепропало и какаразница - адиннарод.
показать весь комментарий
17.01.2022 12:53 Ответить
своих не тронут
показать весь комментарий
17.01.2022 13:04 Ответить
Блин, даже не знаю о чём речь.
Лет 10, только экран протираю от пыли в телевизоре, а выбросить жалко...
показать весь комментарий
17.01.2022 13:06 Ответить
Підключи до нього ТВ- бокс і буде тобі щастя.
показать весь комментарий
17.01.2022 13:32 Ответить
Закрыть кремлевскую сточную канаву! На территории Украины не должно быть ни одного антиукраинского канала, отрицающего агрессию России против Украины и необходимость защиты своей родной земли от этой агрессии!
показать весь комментарий
17.01.2022 13:17 Ответить
Ага, так и "Г+Г" придётся закрыть (тасторона)! А как же 73%???
показать весь комментарий
17.01.2022 13:20 Ответить
Вони там озвучують хотелки Кремля та захищають Савьетский Союз. Як там було всім добре, давайте ще раз таке собі зробимо.
показать весь комментарий
17.01.2022 13:31 Ответить
Давно пора эту помойку закрыть,но это можно сделать только силой ибо у подонка Мураева есть какие-то договоренности с Ермаком,чтоб его не трогали.
показать весь комментарий
17.01.2022 13:59 Ответить
так это политика , видимо, зеленой власти, они ж открыли этот пророссийский канал
показать весь комментарий
17.01.2022 14:15 Ответить
Хіба ця зешобла закриє ''наш'', коли вони роблять з ''ради'', ''дома'', ''4-го'' чи 1+1 таке саме лайно?! Там одні зрадники, брехуни, ватники і т.п. татарови-єрмаки-демченки...
показать весь комментарий
17.01.2022 14:13 Ответить
Враждебный телеканал в воюющей стране и только Стерненко проявил инициативу. А остальным, включая СНБО, СБУ, полиции пох?
показать весь комментарий
17.01.2022 14:53 Ответить
Це гадюче кубло під назвою наш ,який є рупором московії-дирляндіі в Україні,він далеко не наш. а тих ,хто плекає надію затягнути нашу країну до гнилого ординського болота,до відсталого та воровитого дикого племені мокшів... Цей канал не має існувати в Україні...
показать весь комментарий
17.01.2022 15:20 Ответить
я думаю ЗЕленожопому кодлу будет похер на эту петицию, как ни жаль .. они ещё заказничок Коломойши не выполнили по посадке Пороха...)))
показать весь комментарий
17.01.2022 15:53 Ответить
а вот Порох придя на крови Революции Достоинства....просто со всех этих анти украинских каналов снял пенку в свой карман.....а Зеля во всем виноват, кто из них клоун?
показать весь комментарий
17.01.2022 16:31 Ответить
плесень вам не надоело лить грязь на канал "НАШ"пойдите
и займитесь чемто другим,надоело слушать вашу вонь.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:38 Ответить
 
 