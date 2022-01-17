Петиция о санкциях по каналу "НАШ" собрала 25 тыс. голосов

Петиция о введении санкций против телеканала НАШ собрала необходимые 25 тысяч голосов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Автор петиции Сергей Стерненко отметил, что на телеканале "НАШ" регулярно транслируются антигосударственные высказывания и пропаганда в интересах государства-агрессора.

"Несмотря на многочисленные проявления антиукраинской, антигосударственной деятельности телеканала НАШ, он продолжает вещать на территории Украины и распространять российскую пропаганду, а члены СНБО не инициировали вопрос о применении санкций против физических и юридических лиц, осуществляющих контроль над телеканалом", - говорится в тексте петиции.

Стерненко просит президента безотлагательно инициировать на заседании Совета национальной безопасности и обороны вопрос о применении санкций против телеканала НАШ с последующим прекращением его вещания на территории Украины.

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