Петиция о санкциях по каналу "НАШ" собрала 25 тыс. голосов
Петиция о введении санкций против телеканала НАШ собрала необходимые 25 тысяч голосов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Автор петиции Сергей Стерненко отметил, что на телеканале "НАШ" регулярно транслируются антигосударственные высказывания и пропаганда в интересах государства-агрессора.
"Несмотря на многочисленные проявления антиукраинской, антигосударственной деятельности телеканала НАШ, он продолжает вещать на территории Украины и распространять российскую пропаганду, а члены СНБО не инициировали вопрос о применении санкций против физических и юридических лиц, осуществляющих контроль над телеканалом", - говорится в тексте петиции.
Стерненко просит президента безотлагательно инициировать на заседании Совета национальной безопасности и обороны вопрос о применении санкций против телеканала НАШ с последующим прекращением его вещания на территории Украины.
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Лет 10, только экран протираю от пыли в телевизоре, а выбросить жалко...
и займитесь чемто другим,надоело слушать вашу вонь.