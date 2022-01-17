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Петиція про санкції щодо каналу "НАШ" зібрала 25 тис. голосів

Петиція про санкції щодо каналу

Петиція про запровадження санкцій проти телеканалу "НАШ" зібрала необхідні 25 тисяч голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Автор петиції Сергій Стерненко зазначив, що на телеканалі "НАШ" регулярно транслюються антидержавні висловлювання та пропаганда в інтересах держави-агресора.

"Попри чисельні прояви антиукраїнської, антидержавної діяльності телеканалу НАШ, він продовжує здійснювати мовлення на території України та поширювати російську пропаганду, а члени РНБО не ініціювали питання про застосування санкцій проти фізичних і юридичних осіб, які здійснюють контроль над телеканалом", - йдеться в тексті петиції.

Стерненко просить президента невідкладно ініціювати на засіданні Ради національної безпеки та оборони питання про застосування санкцій проти телеканалу НАШ з подальшим припиненням його мовлення на території України.

Читайте: На сайті президента зареєстровано петицію про нагородження офіцерів, які готували спецоперацію щодо затримання "вагнерівців"

Петиція про санкції щодо каналу НАШ зібрала 25 тис. голосів 01

Автор: 

санкції (11870) телебачення (1172) петиція (320) Стерненко Сергій (393)


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Топ коментарі
+28
НАШ - НАХ!
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17.01.2022 12:23
+16
Головне на кримсько- татарський канал грошей немає, а от на ДОМ та РАДУ є.
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17.01.2022 12:27
+15
Давно нужно было прихлопнуть эту мураевскую помойку.
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17.01.2022 12:42
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НАШ - НАХ!
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17.01.2022 12:23 Відповісти
iхнiй
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17.01.2022 12:51 Відповісти
Да, давайте как при совке оставим два канала, Дом и 1+1 и всем будет счастье!
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17.01.2022 12:25 Відповісти
Головне на кримсько- татарський канал грошей немає, а от на ДОМ та РАДУ є.
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17.01.2022 12:27 Відповісти
Так это же ИХ канал! Кто же его закроет?
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17.01.2022 12:37 Відповісти
Краще 5-й, Еспресо і Прямий. Але тоді нарід почне суїцидитись без Сватів і кварталу.))
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17.01.2022 12:27 Відповісти
яке йшло, таке і здибало.
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17.01.2022 12:33 Відповісти
вiдбiр за дарвiном
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17.01.2022 12:52 Відповісти
"наша русофобія недостатня"(с)
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17.01.2022 12:26 Відповісти
Ничего не будет, нелох только Пороха хочет закрыть
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17.01.2022 12:32 Відповісти
Давно нужно было прихлопнуть эту мураевскую помойку.
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17.01.2022 12:42 Відповісти
Отп&здится Зеленский опять как Штирлиц)
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17.01.2022 12:48 Відповісти
Там не тільки канал треба закрити, а й мураєва паскуду закрити треба, років на 300.
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17.01.2022 12:51 Відповісти
Не закроют,не надейтесь.Зрители канала - железобетонный электорат Зеленского,т.е совкодрочеры,гавноеды-фсепропало и какаразница - адиннарод.
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17.01.2022 12:53 Відповісти
своих не тронут
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17.01.2022 13:04 Відповісти
Блин, даже не знаю о чём речь.
Лет 10, только экран протираю от пыли в телевизоре, а выбросить жалко...
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17.01.2022 13:06 Відповісти
Підключи до нього ТВ- бокс і буде тобі щастя.
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17.01.2022 13:32 Відповісти
Закрыть кремлевскую сточную канаву! На территории Украины не должно быть ни одного антиукраинского канала, отрицающего агрессию России против Украины и необходимость защиты своей родной земли от этой агрессии!
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17.01.2022 13:17 Відповісти
Ага, так и "Г+Г" придётся закрыть (тасторона)! А как же 73%???
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17.01.2022 13:20 Відповісти
Вони там озвучують хотелки Кремля та захищають Савьетский Союз. Як там було всім добре, давайте ще раз таке собі зробимо.
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17.01.2022 13:31 Відповісти
Давно пора эту помойку закрыть,но это можно сделать только силой ибо у подонка Мураева есть какие-то договоренности с Ермаком,чтоб его не трогали.
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17.01.2022 13:59 Відповісти
так это политика , видимо, зеленой власти, они ж открыли этот пророссийский канал
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17.01.2022 14:15 Відповісти
Хіба ця зешобла закриє ''наш'', коли вони роблять з ''ради'', ''дома'', ''4-го'' чи 1+1 таке саме лайно?! Там одні зрадники, брехуни, ватники і т.п. татарови-єрмаки-демченки...
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17.01.2022 14:13 Відповісти
Враждебный телеканал в воюющей стране и только Стерненко проявил инициативу. А остальным, включая СНБО, СБУ, полиции пох?
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17.01.2022 14:53 Відповісти
Це гадюче кубло під назвою наш ,який є рупором московії-дирляндіі в Україні,він далеко не наш. а тих ,хто плекає надію затягнути нашу країну до гнилого ординського болота,до відсталого та воровитого дикого племені мокшів... Цей канал не має існувати в Україні...
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17.01.2022 15:20 Відповісти
я думаю ЗЕленожопому кодлу будет похер на эту петицию, как ни жаль .. они ещё заказничок Коломойши не выполнили по посадке Пороха...)))
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17.01.2022 15:53 Відповісти
а вот Порох придя на крови Революции Достоинства....просто со всех этих анти украинских каналов снял пенку в свой карман.....а Зеля во всем виноват, кто из них клоун?
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17.01.2022 16:31 Відповісти
плесень вам не надоело лить грязь на канал "НАШ"пойдите
и займитесь чемто другим,надоело слушать вашу вонь.
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17.01.2022 17:38 Відповісти
 
 