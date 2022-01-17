Петиція про санкції щодо каналу "НАШ" зібрала 25 тис. голосів

Петиція про запровадження санкцій проти телеканалу "НАШ" зібрала необхідні 25 тисяч голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Автор петиції Сергій Стерненко зазначив, що на телеканалі "НАШ" регулярно транслюються антидержавні висловлювання та пропаганда в інтересах держави-агресора.

"Попри чисельні прояви антиукраїнської, антидержавної діяльності телеканалу НАШ, він продовжує здійснювати мовлення на території України та поширювати російську пропаганду, а члени РНБО не ініціювали питання про застосування санкцій проти фізичних і юридичних осіб, які здійснюють контроль над телеканалом", - йдеться в тексті петиції.

Стерненко просить президента невідкладно ініціювати на засіданні Ради національної безпеки та оборони питання про застосування санкцій проти телеканалу НАШ з подальшим припиненням його мовлення на території України.

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