Сенаторы США встретятся с Зеленским, Кулебой, Резниковым и Галущенко, - посольство

Прибывшие с визитом в Киев члены двухпартийной делегации Конгресса США проведут брифинг для СМИ в 19:15 в понедельник возле здания Офиса Президента Украины после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в посольстве США в Украине.

В делегацию входят сенаторы и от Республиканской (Роб Портман, Кевин Крамер, Роджер Викер), и от Демократической (Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь) партии.

"В рамках визита сенаторы Портман, Мерфи, Шахин, Клобучар, Крамер, Блюменталь и Викер также встретятся с министром иностранных дел Кулебой, министром внутренних дел Монастырским и министром обороны Резниковым, чтобы подтвердить двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они также встретятся с министром энергетики Германом Галущенко и другими представителями энергетического сектора для обсуждения энергетической безопасности Украины", - говорится в сообщении.

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