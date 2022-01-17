Сенаторы США встретятся с Зеленским, Кулебой, Резниковым и Галущенко, - посольство
Прибывшие с визитом в Киев члены двухпартийной делегации Конгресса США проведут брифинг для СМИ в 19:15 в понедельник возле здания Офиса Президента Украины после встречи с президентом Владимиром Зеленским.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в посольстве США в Украине.
В делегацию входят сенаторы и от Республиканской (Роб Портман, Кевин Крамер, Роджер Викер), и от Демократической (Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь) партии.
"В рамках визита сенаторы Портман, Мерфи, Шахин, Клобучар, Крамер, Блюменталь и Викер также встретятся с министром иностранных дел Кулебой, министром внутренних дел Монастырским и министром обороны Резниковым, чтобы подтвердить двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они также встретятся с министром энергетики Германом Галущенко и другими представителями энергетического сектора для обсуждения энергетической безопасности Украины", - говорится в сообщении.
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идеально перенести туда ОП и Верховну Раду.
До речі, на зустріч не запросили єрмака.
Так от, відтепер ми усі- Порошенко.
Це не лише його переслідують із порушенням норм та законів, зараз влада ставить на коліна усіх нас.
Тому не мовчіть, бо сьогодні ваш голос ще може змінити ситуацію, а вже завтра може бути пізно.
Что-то подсказывает,что кейс уголовного дела Порошенко будет в фокусе...
https://www.facebook.com/dyastrub/posts/4795583760518470?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
Звертаюсь до Зеленського!
Бережи Порошенка, бо якщо його «валануть» російські спецслужби - буде велика біда, масові заворушення і причина для вторгнення…
Не треба внутрішніх чвар на тлі можливого широкомасштабного наступу Ерефії!..