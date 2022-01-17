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Сенаторы США встретятся с Зеленским, Кулебой, Резниковым и Галущенко, - посольство

Сенаторы США встретятся с Зеленским, Кулебой, Резниковым и Галущенко, - посольство

Прибывшие с визитом в Киев члены двухпартийной делегации Конгресса США проведут брифинг для СМИ в 19:15 в понедельник возле здания Офиса Президента Украины после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в посольстве США в Украине.

В делегацию входят сенаторы и от Республиканской (Роб Портман, Кевин Крамер, Роджер Викер), и от Демократической (Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь) партии.

"В рамках визита сенаторы Портман, Мерфи, Шахин, Клобучар, Крамер, Блюменталь и Викер также встретятся с министром иностранных дел Кулебой, министром внутренних дел Монастырским и министром обороны Резниковым, чтобы подтвердить двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они также встретятся с министром энергетики Германом Галущенко и другими представителями энергетического сектора для обсуждения энергетической безопасности Украины", - говорится в сообщении.

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Конгресс США (1236) США (26827)


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Топ комментарии
+9
Заступниця держсекретаря США з політичних питань Венді Шерман під час свого візиту в Україну віддає шану Героям Небесної сотні, які загинули під час Революції гідності

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17.01.2022 13:34
+8
наркоман свого часу сказав, що ми усі президенти.
Так от, відтепер ми усі- Порошенко.
Це не лише його переслідують із порушенням норм та законів, зараз влада ставить на коліна усіх нас.
Тому не мовчіть, бо сьогодні ваш голос ще може змінити ситуацію, а вже завтра може бути пізно.
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17.01.2022 13:34
+7
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17.01.2022 13:37
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Отныне ВСЕ заседания Конгресса проводить в Украине ..
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17.01.2022 13:32 Ответить
и хорошо бы где нибудь в Краматорске или Славянске
идеально перенести туда ОП и Верховну Раду.
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17.01.2022 14:06 Ответить
Заступниця держсекретаря США з політичних питань Венді Шерман під час свого візиту в Україну віддає шану Героям Небесної сотні, які загинули під час Революції гідності

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17.01.2022 13:34 Ответить
От вона точно Зелю не поважає.
До речі, на зустріч не запросили єрмака.
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17.01.2022 13:38 Ответить
він прийде як опєратор зєватара
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17.01.2022 13:44 Ответить
наркоман свого часу сказав, що ми усі президенти.
Так от, відтепер ми усі- Порошенко.
Це не лише його переслідують із порушенням норм та законів, зараз влада ставить на коліна усіх нас.
Тому не мовчіть, бо сьогодні ваш голос ще може змінити ситуацію, а вже завтра може бути пізно.
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17.01.2022 13:34 Ответить
Колись я вступав у полеміку з зелебобіками і задавав їм питання. Якщо вам не подобається Порох, то знайдіть когось кращого, а не цю, вибачте, ху#ню. Діло в тому, що кращого поки що нема, а якщо з"явиться, то і сам Порошенко підтримає його.
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17.01.2022 13:38 Ответить
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17.01.2022 13:34 Ответить
Ви вже відмили Бубочку після сьогоднішнього переляку?
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17.01.2022 13:34 Ответить
наразі з ним працюють наркологи.
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17.01.2022 13:36 Ответить
Хоспаде, зачем? О чем им с этим говном говорить, он скорее с жириком за один стол сядет, или Прости Господи с Киркоровым на голубом огоньке
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17.01.2022 13:35 Ответить
будут дрючить.
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17.01.2022 13:43 Ответить
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17.01.2022 13:37 Ответить
ты Филю не трожь!) ********** может и тебе гонения устроить за кентурика)
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17.01.2022 13:44 Ответить
Я особисто готовий обісцяти накромана під час зустрічі.
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17.01.2022 13:46 Ответить
Боюсь, що він зробить це першим.)))
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17.01.2022 13:48 Ответить
Я тільки за! Чим більше людей, які готові обісцяти наркомана - тим краще!
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17.01.2022 13:53 Ответить
в очередь, седне сенаторы США к нему приедут) "прогарантировать двупартийну пидтрымку"))))
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17.01.2022 13:50 Ответить
Ленка сухари будет носить
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17.01.2022 13:43 Ответить
та твоєму ***** тільки 3.14 здюлєй можемо передати.
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17.01.2022 13:44 Ответить
Общаться с Ослом, себя не уважать. Общаться с ЗЕбилом, это все равно как вступить в кучу дерьма
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17.01.2022 13:42 Ответить
віслючара знову буде нанюхане до зєльоних соплєй! з ним немає чого розмовляти.
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17.01.2022 13:45 Ответить
З ним повинні розмовляти тільки вузькопрофільні лікарі. Серед сенаторів таких нема. )))
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17.01.2022 13:49 Ответить
100%
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17.01.2022 13:51 Ответить
Нехай краще підуть на 95 квартал. Сенс, такий самий. На жаль((( Із цією тупою, кокаїново-алкогольною бидлотою, намає про що говорити...(((
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17.01.2022 13:53 Ответить
Д.Шахин курирует Европу и сотрудничество в области региональной безопасности в сенатском комитете по международным отношениям(председатель Боб Менендес).

Что-то подсказывает,что кейс уголовного дела Порошенко будет в фокусе...
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17.01.2022 14:03 Ответить
https://www.facebook.com/dyastrub?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Ярош

https://www.facebook.com/dyastrub/posts/4795583760518470?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·



Звертаюсь до Зеленського!

Бережи Порошенка, бо якщо його «валануть» російські спецслужби - буде велика біда, масові заворушення і причина для вторгнення…

Не треба внутрішніх чвар на тлі можливого широкомасштабного наступу Ерефії!..
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17.01.2022 14:34 Ответить
А с лидером оппозиции ?
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17.01.2022 17:02 Ответить
хорошо.
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17.01.2022 23:45 Ответить
 
 